Обзор HONOR CHOICE Band: да это же смарт-часы по цене фитнес-браслета

В середине октября в Россию приехал очень необычный девайс, который выглядит не хуже среднебюджетных смарт-часов, а стоит даже дешевле фитнес-трекеров. HONOR CHOICE Band моментально привлёк наше внимание, и мы решили его протестировать. Спойлер: спустя месяц активного пользования могу смело заявить, что возвращаться на Apple Watch мне даже не хочется.HONOR CHOICE Band поставляется в обычной коробке, а комплектация не уступает флагманским часам Apple Watch Ultra — тут тоже есть магнитная зарядка (с коннектором USB-A) и небольшая книжечка.На выбор доступны три расцветки: чёрная, серебристая и розовая. Мне достался последний вариант. Сразу после распаковки меня удивило, что корпус бюджетного девайса сделан из алюминия. Полез проверить информацию на сайте производители и она подтвердилась. Это заслуживает уважения, поскольку во всех конкурентных устройствах и даже в некоторых часах используется дешёвенький пластик. Мой трекер уже пережил серию ударов о дверные проёмы, а также падение с 1,5-метровой высоты, и на нём нет ни единой царапины.Самое уникальное в этом фитнес-браслете — огромный экран. Даже язык не поворачивается назвать девайс обычным «трекером». Он гораздо больше, чем в том же Mi Band 8 и почти дотягивает до диагонали 41-мм Apple Watch. HONOR CHOICE Band оснастили 1,64-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 280×456 пикселей (326 ppi), частотой обновления 60 Гц и пиковой яркостью в 500 нит. Отмечу, что большинство недорогих носимых устройств предлагает развертку в 40-50 Гц, из-за чего анимации выглядят подтормаживающими. Тут всё максимально плавно и красиво. Само собой, режим Always-On Display в этих «часиках» тоже есть. Экран довольно чёткий и яркий, под солнцем всегда можно разглядеть время или прочитать уведомление не щурясь.Сбоку расположен единственный элемент управления в виде колёсика. На самом деле это муляж, прокрутка не влияет ни на что, а по нажатию можно вызвать меню. Управлять дальнейшей навигацией по меню можно только с самого экрана.По количеству функций HONOR CHOICE Band можно смело сравнивать с часами Amazfit или Xiaomi. Тут есть полный базовый набор сенсоров для мониторинга состояния здоровья, отслеживание более 100 видов тренировок, возможность управления камерой и музыкой на смартфоне, чтение уведомлений, приём звонков, и многое другое. Отдельно хочу подчеркнуть, что шагомер тут очень точный. Он справляется со своей задачей в разы лучше китайских трекеров, в которых погрешность ±200 шагов на 1000 является нормой.В связке с iPhone и Android-смартфонами всё работает идеально. Я проверял и на iPhone 14, и на Galaxy S21 FE. Производитель никак не ограничил функциональность — на обеих платформах доступны все функции HONOR CHOICE Band. В фирменном приложении Wear Sync можно скачивать новые циферблаты, отслеживать тренировки, синхронизировать данные о здоровье, настраивать уведомления, обновлять ПО часов, выставлять будильник и несколько других полезных фич.Управление в браслете максимально комфортное и интуитивное. Свайпы на главном экране запускают карточки избранных приложений, сверху можно смахнуть шторку с иконками быстрого доступа, а снизу — уведомления. Также понравилось, что в системе предусмотрен режим фонарика, множество настроек дисплея (очень помогает с автономностью) и спортивные функции.Наверняка любители лёгких пробежек и хайкинга оценят, что гаджет может автоматически определять 6 видов тренировок, включая ходьбу, бег и занятия на эллипсе или гребном тренажёре. Всего в девайсе предусмотрено 119 видов тренировок. Вдобавок есть и влагозащита по стандарту 5АТМ, что в теории позволяет плавать в них даже в глубоком бассейне. Ну а душ и дождь они спокойно переживут.Околомедициские фичи тоже работают на довольно высоком уровне. Я сравнивал замеры HONOR CHOICE Band с Apple Watch и результаты почти всегда были идентичны, а разница была в пределах допустимой погрешности. Напомню, наш браслет умеет круглосуточно мониторить сердечный ритм и уровень кислорода в крови, а также отслеживать сон и стресс. Причём можно произвести срочный замер всех данных одной кнопкой.Производитель гордо обещает до 12 дней работы без подзарядки, но за месяц пользования мне так и не удалось разрядить часы. Скорее всего, на это повлияло отключение Always-On Display и некоторых других функций автовключения дисплея.Всё же есть несколько нюансов, которые стоит учитывать перед покупкой такого гаджета: во встроенную память нельзя загрузить музыку, в нём нет NFC и с браслета нельзя отвечать на звонки. Зато ремешки тут сменные, подойдёт любой аксессуар со стандартным креплением и шириной 20 мм.За время пользования я настолько привязался к HONOR CHOICE Band, что даже не хочется возвращаться на Apple Watch, которые нужно ежедневно заряжать. В HONOR CHOICE Band вполне солидный экран, самый базовый набор функций (но все очень полезны), да и весят они меньше 30 грамм, что позволяет не снимать их неделями. Плюс можно моментально просмотреть входящие уведомления, но отвечать на них нельзя. Свой прайс в 3 тысячи рублей они полностью оправдывают. Даже более «навороченные» часы до 15 тысяч рублей зачастую предлагают меньше функций. Рекомендую ли я этот смарт-браслет? Однозначно, да. Даже если у вас уже есть смарт-часы, этот фитнес-трекер станет идеальным дополнением для спорта.