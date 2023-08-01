Обзор Honor MagicBook 14 (2023) — достойное обновление качественной линейки

Комплектация и дизайн

Экран

Клавиатура и трекпад

Производительность и звук

Дополнительные возможности

Время работы

Технические характеристики:

Процессор: 12-ядерный Intel Core i5-13500H с частотой 3,2 ГГц (максимальная 4,7 ГГц);

12-ядерный Intel Core i5-13500H с частотой 3,2 ГГц (максимальная 4,7 ГГц); Оперативная память: 16 ГБ DDR5;

16 ГБ DDR5; Накопитель: 1 ТБ;

1 ТБ; Экран: LTPS, 14,2 дюйма, 2520×1680, 60-120 Гц, 213 PPI, sRGB 100%, 460 нит;

LTPS, 14,2 дюйма, 2520×1680, 60-120 Гц, 213 PPI, sRGB 100%, 460 нит; Видеокарта: Intel Iris Xe Graphics

Intel Iris Xe Graphics Аккумулятор: литий-полимерный, 56 Вт·ч;

литий-полимерный, 56 Вт·ч; Беспроводные интерфейсы: Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6;

Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6; Разъемы: 1 HDMI, 2 USB-C 3.2 Gen 1, USB-A 3.2 Gen 1, 3,5 мм (комбинированный, для наушников и микрофона);

1 HDMI, 2 USB-C 3.2 Gen 1, USB-A 3.2 Gen 1, 3,5 мм (комбинированный, для наушников и микрофона); Веб-камера: HD 720p;

HD 720p; Габариты (ДхШхВ): 307×227×16,9 мм;

307×227×16,9 мм; Вес: 1,52 кг.

Впечатления

Из года в год бренд Honor улучшает характеристики ноутбуков MagicBook 14. Обновленная модель 2023 года получила яркий 14,2-дюймовый дисплей, графический чип Intel Iris Xe в связке с 16 ГБ оперативной памяти, и емкий аккумулятор с быстрой зарядкой. Мы опробовали новинку в деле и спешим поделиться своими впечатлениями в свежем обзоре.Honor MagicBook 14 поставляется в коробке из плотного картона. Внутри надежно располагается ноутбук, а также адаптер питания, двусторонний кабель USB-C и документация.Цвет ноутбука — «космический серый». Корпус полностью выполнен из алюминия, но при этом довольно легкий — всего 1,52 кг. Длинна составляет 307 мм, ширина — 227 мм и толщина — 16,9 мм. При таких габаритах устройство легко помещается в рюкзак и практически не ощущается в дороге.По центру крышки нанесен глянцевый логотип бренда. Она открывается плавно с небольшим усилием, достаточно слегка придержать нижнюю часть одним пальцем. Покрытие — матовое и не собирает следы от рук, поэтому переживать о частной протирке устройства не придется. Перевернув Honor MagicBook 14, вы увидите длинную радиаторную решетку под два кулера и прорези по бокам динамиков снизу. Прорезиненые ножки позволяют устойчиво держаться гаджету на поверхности.На левой грани Honor MagicBook 14 расположены два USB-C порта и комбинированный 3,5 мм аудиоразъем для наушников и микрофона. На правой разместились USB-A и HDMI. С одной стороны для полного счастья не помешал бы еще один порт под стандартную флешку, с другой, это повод наконец перейти на высокоскоростные носители формата USB-C или Bluetooth-мышки.Как и все ноутбуки Honor, новинка стабильно держит планку качества, никаких сомнительных зазоров, ничего не скрипит, оставляя только положительные впечатления от распаковки. Минималистичный силуэт устройства органично впишется в любой интерьер и дополнит стиль владельца.Honor MagicBook 14 оснащен 14,2-дюймовым дисплеем с разрешением 2520×1680 и LTPS-матрицей. Дисплеи такого типа обладают лучшим откликом и низким энергопотреблением в сравнении с IPS-экранами. Рамки тонкие — боковые отступы по 3 мм, сверху и снизу по 8 мм. Соотношение сторон 3:2 вмещает больше контента по вертикали. В настройках Windows есть две настройки частоты обновления экрана: 60 Гц и 120 Гц. Вторая повышает плавность изображения, но сказывается на автономности.Картинка не искажается и хорошо читаема даже если смотреть на экран сбоку при интенсивном солнечном освещении. Угол обзора и пиковая яркость составляет 170° и 460 нит соответственно. Для работы в темное время суток предусмотрен специальный режим «Ночной свет». С ним цветовая гамма становится теплее и снижает нагрузку на глаза.Также есть режим «Электронной книги». При его активации экран становится монохромным и имитирует эффект натуральной бумаги и снижает общую цветовую температуру. Когда требуется одолеть большие объемы текста функция сильно выручает.Антибликового покрытия нет, однако какого-либо дискомфорта в работе не возникает, а вот протирать такой экран от пыли или брызг значительно удобнее. Кроме того цветопередача в матовых вариантах по личному опыту смотрится не так сочно. К слову, она здесь соответствует профессиональному уровню — цветовой охват составляет 100% sRGB. Нетребовательные пользователи оценят естественную передачу красок при просмотре фильмов в высоком разрешении, а цифровые художники и дизайнеры в работе с графическими редакторами.Honor MagicBook 14 оснащен низкопрофильной клавиатурой островного типа с подсветкой. У клавиш мягкий ход, который и ночью никого не разбудит и не раздражает окружающих своим звуком. Длина хода ~ 1,5 мм, срабатывание четкое с быстрым возвратом в исходное положение. Есть двухуровневая подсветка. Она одинаково хорошо отображает буквы и символы обеих раскладок и гаснет через 15 секунд, если вы перестали ее использовать. Также в настройках можно выбрать постоянную подсветку клавиш.Ниже, ровно по центру, расположен трекпад, он слегка утоплен в корпус. Его размеры составляют 120×73, цвет площадки не выделяется. Палец легко скользит по поверхности, есть поддержка различных жестов с помощью нескольких касаний.Кнопку включения со сканером отпечатков пальца вписали в общий блок клавиатуры. Клавиша расположена в правой верхней ее части и не выделяется из общей концепции дизайна. Как по мне, такое решение смотрится наиболее целостным, нежели отдельная круглая клавиша, как в устройствах некоторых конкурентов. К работе сенсора претензий во время тестирования не возникло — разблокировка проходит быстро и с первого раза.Honor MagicBook 14 оснащен 12-ядерным процессором Intel Core i5-13500H с частотой 4,7 ГГц в режиме производительности. Включается он комбинацией клавиш Fn+P, но работает только если устройство подключено к розетке. Помимо этого, в ноутбуке 16 ГБ оперативной памяти и SSD-диск на 1ТБ. Видеокарта встроенная — Intel Iris Xe Graphics. Работает ноутбук на уже установленной операционной системе Windows 11.Производительность процессора, видеокарты, а также скорость чтения/записи памяти тестировались на программах Geekbench и CrystalDiskMark соответственно. Результаты показаны на скриншотах ниже.Honor MagicBook 14 легко справляется со всеми повседневными задачами. В течение двух недель я использовал ноутбук в работе. В моем случае, это работа с текстом, создание изображений в Photoshop и обработка фотографий. Во всех поставленных задачах герой обзора показал стабильную и эффективную работу.При более высоких нагрузках, таких как работа в графических редакторах или запуск игр, система охлаждения дает о себе знать. Впрочем, делает она это тихо и не мешает работать мне и окружающим.Что касается развлечений, Honor MagicBook 14 осиливает такие одиночные игры как Metro Redux, «Ведьмак 3», или сетевые «Мир Танков» и Warface с расчетом 25-40 кадров в секунду при минимальных настройках.За воспроизведение звука отвечают 2 динамика с поддержкой технологии Nahimic. Этого вполне хватает для прослушивания любимых треков разных жанров с хорошим запасом громкости, а также для просмотра фильмов, сериалов и видео на YouTube.В Honor MagicBook 14 реализована собственная экосистема. Она позволяет взаимодействовать с устройствами бренда, расширяя их возможности. Например, функция «Мультиэкран» дублирует экран смартфона на дисплей ноутбука. Также с её помощью можно быстро редактировать или перетаскивать файлы между устройствами.В верхней части экрана расположена HD-камера на 720p. Этих характеристик хватает для проведения видеоконференций, онлайн-обучения или связи с друзьями и близкими на расстоянии. А два микрофона на нижнем торце корпуса позволят собеседнику слышать вас отчетливо и громко.Из дополнительных плюсов стоит отметить высокоскоростную передачу данных по технологии Wi-Fi 6 и актуальный стандарт соединения Bluetooth 5.2.За автономность отвечает емкий аккумулятор на 75 Вт·ч с поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью 65 Вт. Этого хватает для выполнения стандартных задач в течение 15-17 часов. Чтобы зарядить устройство от 0 до 60%, потребуется 50 минут и около 100 минут если нужен полный заряд.Honor MagicBook 14 унаследовал преемственность в дизайне своего модельного ряда — это универсальный гаджет с минималистичным силуэтом. После двух недель тестирования готов отметить качественную сборку, к которой не придраться и яркий экран в связке с достойным железом. Также в преимущества стоит записать хороший показатель автономности с быстрой зарядкой.Инженеры Honor сохранили преимущества моделей прошлых лет и нарастили мощность, шагая в ногу со временем. Honor MagicBook 14 2023-го года — устройство на каждый день для работы, учебы и развлечений.При покупке с 1 по 4 августа стоимость Honor MagicBook 14 составит 109 990 р., а по окончанию акции — 119 990 р.