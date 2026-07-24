Обзор и личный опыт использования HUAWEI MatePad Pro Max

Содержание

Характеристики

Комплектация, дизайн, эргономика

Экран и звук

Устройства ввода

Железо и производительность

Камеры

Софт

Аксессуары

Автономность

Впечатления

С каждым годом грань между современными планшетами и полноценными ноутбуками становится всё более условной. Разработчики HUAWEI MatePad Pro Max решили зайти с козырей: главным достоинством этого устройства стала не просто высокая производительность, а сверхтонкие габариты и большой дисплей. Такие особенности кардинально меняют привычный подход к работе и развлечениям, превращая устройство в полноценный цифровой холст и мобильный офис.За пару недель я покатался с планшетом по городам, поработал в коворкинге, оценил его творческие возможности. Пришло время рассказать, удалось ли инженерам бренда выдержать грань между гигантской диагональю и портативностью, не пожертвовав эргономикой и мощностью.13,2 дюйма, OLED PaperMatte, 3000×2000, 273 ppi, 144 Гц, 1600 нит9-ядерный Kirin T93 ProMaleoon 93512 ГБ512 ГБосновная — 50 Мп, ƒ/1,8, фазовый автофокус, светодиодная вспышка; фронтальная — 12 Мп, ƒ/2,4, фиксированный фокус6 динамиков, 4 микрофона6.010 400 мА·ч, зарядка 66 Вт, обратная проводная зарядка 40 ВтHarmonyOS 4.3289,3 × 196,3 × 4,7 мм509 г (планшет) + 439 г (клавиатура)Комплектация MatePad Pro Max расширенная. Поскольку планшет служит не только базой развлечений, но и рабочим инструментом, внутри есть Glide Keyboard — кейс с полноценной клавиатурой и тачпадом, о которых я подробно расскажу позже.По приятной традиции Huawei не поскупились на зарядный блок мощностью 100 Вт и двусторонний кабель USB-C.Вау! Какой же он тонкий. Это была первая мысль, когда дело дошло до самого MatePad Pro Max. И поверьте, это самый тонкий планшет на данный момент — 4,7 мм без чехла. Любой iPad и даже iPhone Air нервно поглядывают из-за спины Huawei.Чтобы устройство не согнулось в дугу, например, при перевозке в до предела забитом чемодане, корпус выполнен из цельнометаллического алюминия. При этом грани планшета скругленные, с блестящим хромированным покрытием. Все функциональные элементы на привычных местах: по бокам четыре звуковых решетки, справа — порт USB-C, а левый верхний угол заняли клавиши питания, громкости и микрофон.Мне досталась версия в голубом цвете. Задняя крышка выполнена из многослойной матовой нанотекстуры. Если вертеть планшет на солнце, создается очень любопытный эффект. Словно по спокойной водной глади провели палочкой, и волны расходятся в разные стороны, ярко поблескивая. Выглядит не просто красиво, а буквально гипнотически. Впрочем, в момент распаковки я был в поезде, и первая аналогия, что пришла в голову — блестящее рельсовое полотно с высоты птичьего полета. Реально жалко скрывать такую красоту за чехлом.Про сборку и качество материалов слова излишни — изящное, легкое, удобное устройство. Как ни крути, а MatePad Pro Max родом из премиум-сегмента.HUAWEI MatePad Pro Max оснастили 13,2-дюймовой OLED-матрицей с разрешением 3000×2000, частотой обновления до 144 Гц и пиковой яркостью 1600 нит. Буду честен, современные экраны уже настолько преисполнились в своей технологичности, что мало чем удивляют.Сочность, плавность, контрастность и устойчивость к ярким источникам света стали обязательными атрибутами флагманов. Но что я бесконечно люблю в планшетах Huawei, так это покрытие PaperMatte.Во-первых, за его приятную матовую текстуру. Во-вторых, оно практически напрочь глушит блики и, на мой взгляд, делает цвета чуть более сдержанными, мягкими. Третья причина — в связке с режимом электронной книги (когда дисплей становится монохромным) текст так же приятно читать, словно смотришь на страницу настоящего печатного издания. Конечно, до натуральности E-ink еще не дотягивает, но очень близко. В таком режиме я прочитал довольно объемный графический роман и до сих пор удивляюсь, почему другие производители не смотрят в сторону этой фишки.Мне давно не приходили планшеты на обзор. Вероятно, поэтому MatePad Pro Max удивил не столько диагональю, сколько узкими рамками без всяких «капель» и вырезов. Попервой даже подумал, что фронталка пала жертвой полезной площади экрана (кстати, она составляет 94%), но нет, все на месте, стоит лишь присмотреться. Рамки очень тонкие — всего 3,55 мм, причем симметрия сохранена со всех сторон.Признаюсь, до этого момента я оправдывал широкие отступы. Мол, все равно планшет держишь руками, ладони заслоняют экран и все такое. Время переобуваться — дисплей с минимальными рамками смотреть в разы приятнее.Мне повезло, и большую часть поездки в купе я провел один. Такой расклад просто обязал затестить аудиосистему планшета. Несмотря на четыре боковых решетки, динамиков по факту шесть.В промежутках между финальными титрами ловил себя на мысли, что выхожу из кинозала, который теперь можно возить с собой в рюкзаке. Басы плотные, густые, объемные, не хрипят даже на максимуме. При этом низкие не душат остальные частоты. В целом, звук очень достойный: кристальный и обволакивающий. А запас громкости заставил меня переживать, что я услышу стук соседних попутчиков.Мой рабочий инструмент — это довольно увесистый ноут. Чтобы понять, каково ходить без пары килограмм за спиной и проверить MatePad Pro Max на профпригодность, я отправился в коворкинг. Отметил сразу, что девайс не требует много места и помещается даже на небольшом кофейном столике.В связке с чехлом-клавиатурой Glide Keyboard планшет превращается в полноценный ультрабук. Легко открывается за счет шарнира, с помощью пары встроенных магнитов можно выбрать угол наклона экрана, а за ними спрятана выемка под стилус. Она же служит беспроводной зарядкой для него.Сама клавиатура укороченного формата, без цифрового блока. Ниже расположен небольшой трекпад. С мышезаменителями я не дружу, так уж исторически сложилось. Однако замечу, что покрытие тактильно приятное, да и клик претензий не вызвал.К отсутствию кириллицы на клавишах я быстро привык и уже через минут 10 печатал как у себя дома. Впрочем, за это переживать не стоит — для нашего рынка все будет локализовано. Ход клавиш четкий, короткий и отзывчивый. Ощущения, что аксессуар положили в довесок, нет — это полноценный рабочий инструмент.Итоги после пары часов эксперимента с удаленкой: если отсечь мою привычку сидеть перед большим монитором и привязанность к мыши, я вполне вижу MatePad Pro Max своим выездным инструментом.По данным тестов, MatePad Pro Max работает на 9-ядерном Kirin T93 Pro и 12 ГБ «оперативки». Для тех, кому важны цифры, вот результаты AnTuTu, Geekbench и CPU Throttling Test.На деле с производительностью планшета все в порядке. В браузере можно наплодить десятки вкладок, закрыть его, и на следующий день все будет на месте. С рендерингом видео в CapCut устройство справляется с завидной плавностью и быстротой. Все это дело не раскаляет заднюю крышку докрасна благодаря продуманной системе охлаждения.Мобильный гейминг — не самая сильная сторона планшета. В тяжелых Genshin, CoD и PUBG стоит поиграть с настройками и рассчитывать на картинку в 30 кадров. Плюс рекомендую обзавестись геймпадом, так как со столь большим экраном есть риск познакомить устройство с полом. А так — поставил на стол и не переживаешь.Вероятно, HUAWEI MatePad Pro Max решил примкнуть к смартфонам бренда по части съемки, поскольку позиционируется как «первый среди устройств Huawei планшет с True-to-Color-камерой». Зачем? Вопрос второстепенный. Я до сих пор слабо представляю себе момент, как достаю из рюкзака диагональ на 13 дюймов, чтобы сфоткать птичку. В кармане есть смартфон, который сделает это быстрее и лучше.Тем не менее, герой обзора получил сенсор на 50 Мп с фазовым автофокусом и светосилой ƒ/1,8. Без широкоугольного модуля. В теории технология True-to-Color обеспечивает цветопередачу такой, какая она есть. Вроде все так, но невысокий уровень съемки нивелирует эту фишку.Фронтальная камера получила разрешение 12 Мп, светосилу ƒ/2,4, без автофокуса. Из полезных фишек — HUAWEI FollowCam, которая удерживает вас в центре кадра. Может пригодиться на деловых видеосозвонах.Также планшет снимает видео с разрешением 4К и частотой до 60 fps на основной и фронтальный модули.Наверное, на Земле уже не осталось тех, кто не знает об отсутствии сервисов Google в устройствах HUAWEI. Но на всякий случай проговорю еще раз — да, это так. Страшно ли это? Вовсе нет! Все успешно работает через прослойки microG и Gbox. Как и везде, сбои случаются, но это скорее редкое исключение, чем правило.MatePad Pro Max работает на собственной операционной системе HarmonyOS. Google Play заменяет AppGallery, где с набором приложений сложностей нет: российские банки и мессенджеры на месте. Да и старый добрый способ установки APK-файлов никто не отменял. На фоне постоянного общения с «яблоком» такое раздолье уже кажется глотком свежего воздуха.Для текстовой работы установлен WPS Office — бесплатный аналог «офиса». Для работы с текстом его хватает, все главные функции есть, да и внешне интерфейс не сильно отличается от привычного «ворда». Также в нем можно составлять таблицы, презентации, PDF-документы. Плюсом искусственный интеллект безо всяких обходов поможет сжать объемный лонгрид или рассчитать данные из таблицы.Для меня это были главные инструменты, но не единственные, что есть в планшете. Так, «Блокнот» умеет корректировать текст в реальном времени, решать сложные математические уравнения, структурировать заметки, выделяя главные тезисы.Для творческих личностей есть GoPaint — «волшебный мольберт» для цифрового художника. Приложение поддерживает свыше 150 типов кистей, включая кисти с эффектом 3D-масляной живописи, и обеспечивает задержку отрисовки на уровне 15 мс. Лучше всего софт работает с M-Pencil, о котором я сейчас расскажу.Бонусом мне досталась еще парочка аксессуаров, которые при желании можно докупить отдельно. Один из них — тот самый M-Pencil Pro. Я не цифровой творец, поэтому обратился к своей знакомой художнице Дарье Сорокиной. Она как раз задумалась сменить свой старенький гаджет и была не против опробовать MatePad Pro Max. Через полчаса на экране был готов такой автопортрет.Навыки Даши позволяют рисовать хоть пальцем, однако она похвалила отклик пера и восхитилась, насколько точно стилус реагирует на нажатие.Стандартный чехол пригодился в поездке между городами. Я знал, что от станции к станции интернет работает так себе и заниматься набором текста с опорой на всемирную сеть будет сущим мучением. Поэтому «переодел» гаджет в более тонкую форму и просто смотрел заранее скачанные фильмы. К чехлу планшет цепляется на магнитах, с их же помощью можно оформить подставку как в вертикальном, так и в портретном режиме. Не спорю, «клава» — вещь крутая и нужная, но не всегда бывает к месту.Внутри планшета кремниевый аккумулятор емкостью 10 400 мА·ч. Его хватает на 14–15 часов работы, если не сильно увлекаться играми и рендерингом. Лично я не ощутил острой необходимости бежать до розетки: заряда хватало до вечера, и на следующий день еще оставалось.За восполнение энергии отвечает быстрая зарядка на 66 Вт. Полностью зарядить устройство можно примерно за 1 час и 10 минут. Кроме того, MatePad Pro Max может поделиться своей энергией с другими гаджетами по проводу. Обратная зарядка ожидаемо слабее — 40 Вт. Впрочем, когда смартфон на нуле, а позвонить просто необходимо, о скорости думаешь в последнюю очередь.На момент выхода обзора ценник HUAWEI MatePad Pro Max неизвестен. Полагаю, что цифра будет внушительной, но, как и полагается флагманам, на то есть весомые причины.По факту MatePad Pro Max — гораздо больше, чем просто красивый планшет в тонком корпусе. Перед нами ультимативный инструмент для тех, кто привык выжимать максимум из портативных гаджетов. Сочетание великолепного дисплея, передовой производительности, кинематографического звука и развитой экосистемы аксессуаров открывает безграничный простор для работы, творчества и развлечений. У HUAWEI в очередной раз получилось создать устройство, которое во многом способно не просто заменить привычный ноутбук, но и превзойти его.