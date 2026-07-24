Обзор и личный опыт использования HUAWEI MatePad Pro Max

С каждым годом грань между современными планшетами и полноценными ноутбуками становится всё более условной. Разработчики HUAWEI MatePad Pro Max решили зайти с козырей: главным достоинством этого устройства стала не просто высокая производительность, а сверхтонкие габариты и большой дисплей. Такие особенности кардинально меняют привычный подход к работе и развлечениям, превращая устройство в полноценный цифровой холст и мобильный офис.
За пару недель я покатался с планшетом по городам, поработал в коворкинге, оценил его творческие возможности. Пришло время рассказать, удалось ли инженерам бренда выдержать грань между гигантской диагональю и портативностью, не пожертвовав эргономикой и мощностью.
Содержание• Характеристики
• Комплектация, дизайн, эргономика
• Экран и звук
• Устройства ввода
• Железо и производительность
• Камеры
• Софт
• Аксессуары
• Автономность
• Впечатления
Характеристики• Экран: 13,2 дюйма, OLED PaperMatte, 3000×2000, 273 ppi, 144 Гц, 1600 нит
• Процессор: 9-ядерный Kirin T93 Pro
• Графика: Maleoon 935
• Память: 12 ГБ
• Накопитель: 512 ГБ
• Камеры: основная — 50 Мп, ƒ/1,8, фазовый автофокус, светодиодная вспышка; фронтальная — 12 Мп, ƒ/2,4, фиксированный фокус
• Звук и микрофоны: 6 динамиков, 4 микрофона
• Bluetooth: 6.0
• Аккумулятор: 10 400 мА·ч, зарядка 66 Вт, обратная проводная зарядка 40 Вт
• Операционная система: HarmonyOS 4.3
• Габариты: 289,3 × 196,3 × 4,7 мм
• Вес: 509 г (планшет) + 439 г (клавиатура)
Комплектация, дизайн, эргономикаКомплектация MatePad Pro Max расширенная. Поскольку планшет служит не только базой развлечений, но и рабочим инструментом, внутри есть Glide Keyboard — кейс с полноценной клавиатурой и тачпадом, о которых я подробно расскажу позже.
По приятной традиции Huawei не поскупились на зарядный блок мощностью 100 Вт и двусторонний кабель USB-C.
Вау! Какой же он тонкий. Это была первая мысль, когда дело дошло до самого MatePad Pro Max. И поверьте, это самый тонкий планшет на данный момент — 4,7 мм без чехла. Любой iPad и даже iPhone Air нервно поглядывают из-за спины Huawei.
Чтобы устройство не согнулось в дугу, например, при перевозке в до предела забитом чемодане, корпус выполнен из цельнометаллического алюминия. При этом грани планшета скругленные, с блестящим хромированным покрытием. Все функциональные элементы на привычных местах: по бокам четыре звуковых решетки, справа — порт USB-C, а левый верхний угол заняли клавиши питания, громкости и микрофон.
Мне досталась версия в голубом цвете. Задняя крышка выполнена из многослойной матовой нанотекстуры. Если вертеть планшет на солнце, создается очень любопытный эффект. Словно по спокойной водной глади провели палочкой, и волны расходятся в разные стороны, ярко поблескивая. Выглядит не просто красиво, а буквально гипнотически. Впрочем, в момент распаковки я был в поезде, и первая аналогия, что пришла в голову — блестящее рельсовое полотно с высоты птичьего полета. Реально жалко скрывать такую красоту за чехлом.
Про сборку и качество материалов слова излишни — изящное, легкое, удобное устройство. Как ни крути, а MatePad Pro Max родом из премиум-сегмента.
Экран и звук
HUAWEI MatePad Pro Max оснастили 13,2-дюймовой OLED-матрицей с разрешением 3000×2000, частотой обновления до 144 Гц и пиковой яркостью 1600 нит. Буду честен, современные экраны уже настолько преисполнились в своей технологичности, что мало чем удивляют.
Сочность, плавность, контрастность и устойчивость к ярким источникам света стали обязательными атрибутами флагманов. Но что я бесконечно люблю в планшетах Huawei, так это покрытие PaperMatte.
Во-первых, за его приятную матовую текстуру. Во-вторых, оно практически напрочь глушит блики и, на мой взгляд, делает цвета чуть более сдержанными, мягкими. Третья причина — в связке с режимом электронной книги (когда дисплей становится монохромным) текст так же приятно читать, словно смотришь на страницу настоящего печатного издания. Конечно, до натуральности E-ink еще не дотягивает, но очень близко. В таком режиме я прочитал довольно объемный графический роман и до сих пор удивляюсь, почему другие производители не смотрят в сторону этой фишки.
Мне давно не приходили планшеты на обзор. Вероятно, поэтому MatePad Pro Max удивил не столько диагональю, сколько узкими рамками без всяких «капель» и вырезов. Попервой даже подумал, что фронталка пала жертвой полезной площади экрана (кстати, она составляет 94%), но нет, все на месте, стоит лишь присмотреться. Рамки очень тонкие — всего 3,55 мм, причем симметрия сохранена со всех сторон.
Признаюсь, до этого момента я оправдывал широкие отступы. Мол, все равно планшет держишь руками, ладони заслоняют экран и все такое. Время переобуваться — дисплей с минимальными рамками смотреть в разы приятнее.
Мне повезло, и большую часть поездки в купе я провел один. Такой расклад просто обязал затестить аудиосистему планшета. Несмотря на четыре боковых решетки, динамиков по факту шесть.
В промежутках между финальными титрами ловил себя на мысли, что выхожу из кинозала, который теперь можно возить с собой в рюкзаке. Басы плотные, густые, объемные, не хрипят даже на максимуме. При этом низкие не душат остальные частоты. В целом, звук очень достойный: кристальный и обволакивающий. А запас громкости заставил меня переживать, что я услышу стук соседних попутчиков.
Устройства ввода
Мой рабочий инструмент — это довольно увесистый ноут. Чтобы понять, каково ходить без пары килограмм за спиной и проверить MatePad Pro Max на профпригодность, я отправился в коворкинг. Отметил сразу, что девайс не требует много места и помещается даже на небольшом кофейном столике.
В связке с чехлом-клавиатурой Glide Keyboard планшет превращается в полноценный ультрабук. Легко открывается за счет шарнира, с помощью пары встроенных магнитов можно выбрать угол наклона экрана, а за ними спрятана выемка под стилус. Она же служит беспроводной зарядкой для него.
Сама клавиатура укороченного формата, без цифрового блока. Ниже расположен небольшой трекпад. С мышезаменителями я не дружу, так уж исторически сложилось. Однако замечу, что покрытие тактильно приятное, да и клик претензий не вызвал.
К отсутствию кириллицы на клавишах я быстро привык и уже через минут 10 печатал как у себя дома. Впрочем, за это переживать не стоит — для нашего рынка все будет локализовано. Ход клавиш четкий, короткий и отзывчивый. Ощущения, что аксессуар положили в довесок, нет — это полноценный рабочий инструмент.
Итоги после пары часов эксперимента с удаленкой: если отсечь мою привычку сидеть перед большим монитором и привязанность к мыши, я вполне вижу MatePad Pro Max своим выездным инструментом.
Железо и производительность
По данным тестов, MatePad Pro Max работает на 9-ядерном Kirin T93 Pro и 12 ГБ «оперативки». Для тех, кому важны цифры, вот результаты AnTuTu, Geekbench и CPU Throttling Test.
На деле с производительностью планшета все в порядке. В браузере можно наплодить десятки вкладок, закрыть его, и на следующий день все будет на месте. С рендерингом видео в CapCut устройство справляется с завидной плавностью и быстротой. Все это дело не раскаляет заднюю крышку докрасна благодаря продуманной системе охлаждения.
Мобильный гейминг — не самая сильная сторона планшета. В тяжелых Genshin, CoD и PUBG стоит поиграть с настройками и рассчитывать на картинку в 30 кадров. Плюс рекомендую обзавестись геймпадом, так как со столь большим экраном есть риск познакомить устройство с полом. А так — поставил на стол и не переживаешь.
Камеры
Вероятно, HUAWEI MatePad Pro Max решил примкнуть к смартфонам бренда по части съемки, поскольку позиционируется как «первый среди устройств Huawei планшет с True-to-Color-камерой». Зачем? Вопрос второстепенный. Я до сих пор слабо представляю себе момент, как достаю из рюкзака диагональ на 13 дюймов, чтобы сфоткать птичку. В кармане есть смартфон, который сделает это быстрее и лучше.
Тем не менее, герой обзора получил сенсор на 50 Мп с фазовым автофокусом и светосилой ƒ/1,8. Без широкоугольного модуля. В теории технология True-to-Color обеспечивает цветопередачу такой, какая она есть. Вроде все так, но невысокий уровень съемки нивелирует эту фишку.
Фронтальная камера получила разрешение 12 Мп, светосилу ƒ/2,4, без автофокуса. Из полезных фишек — HUAWEI FollowCam, которая удерживает вас в центре кадра. Может пригодиться на деловых видеосозвонах.
Также планшет снимает видео с разрешением 4К и частотой до 60 fps на основной и фронтальный модули.
СофтНаверное, на Земле уже не осталось тех, кто не знает об отсутствии сервисов Google в устройствах HUAWEI. Но на всякий случай проговорю еще раз — да, это так. Страшно ли это? Вовсе нет! Все успешно работает через прослойки microG и Gbox. Как и везде, сбои случаются, но это скорее редкое исключение, чем правило.
MatePad Pro Max работает на собственной операционной системе HarmonyOS. Google Play заменяет AppGallery, где с набором приложений сложностей нет: российские банки и мессенджеры на месте. Да и старый добрый способ установки APK-файлов никто не отменял. На фоне постоянного общения с «яблоком» такое раздолье уже кажется глотком свежего воздуха.
Для текстовой работы установлен WPS Office — бесплатный аналог «офиса». Для работы с текстом его хватает, все главные функции есть, да и внешне интерфейс не сильно отличается от привычного «ворда». Также в нем можно составлять таблицы, презентации, PDF-документы. Плюсом искусственный интеллект безо всяких обходов поможет сжать объемный лонгрид или рассчитать данные из таблицы.
Для меня это были главные инструменты, но не единственные, что есть в планшете. Так, «Блокнот» умеет корректировать текст в реальном времени, решать сложные математические уравнения, структурировать заметки, выделяя главные тезисы.
Для творческих личностей есть GoPaint — «волшебный мольберт» для цифрового художника. Приложение поддерживает свыше 150 типов кистей, включая кисти с эффектом 3D-масляной живописи, и обеспечивает задержку отрисовки на уровне 15 мс. Лучше всего софт работает с M-Pencil, о котором я сейчас расскажу.
Аксессуары
Бонусом мне досталась еще парочка аксессуаров, которые при желании можно докупить отдельно. Один из них — тот самый M-Pencil Pro. Я не цифровой творец, поэтому обратился к своей знакомой художнице Дарье Сорокиной. Она как раз задумалась сменить свой старенький гаджет и была не против опробовать MatePad Pro Max. Через полчаса на экране был готов такой автопортрет.
Навыки Даши позволяют рисовать хоть пальцем, однако она похвалила отклик пера и восхитилась, насколько точно стилус реагирует на нажатие.
Стандартный чехол пригодился в поездке между городами. Я знал, что от станции к станции интернет работает так себе и заниматься набором текста с опорой на всемирную сеть будет сущим мучением. Поэтому «переодел» гаджет в более тонкую форму и просто смотрел заранее скачанные фильмы. К чехлу планшет цепляется на магнитах, с их же помощью можно оформить подставку как в вертикальном, так и в портретном режиме. Не спорю, «клава» — вещь крутая и нужная, но не всегда бывает к месту.
АвтономностьВнутри планшета кремниевый аккумулятор емкостью 10 400 мА·ч. Его хватает на 14–15 часов работы, если не сильно увлекаться играми и рендерингом. Лично я не ощутил острой необходимости бежать до розетки: заряда хватало до вечера, и на следующий день еще оставалось.
За восполнение энергии отвечает быстрая зарядка на 66 Вт. Полностью зарядить устройство можно примерно за 1 час и 10 минут. Кроме того, MatePad Pro Max может поделиться своей энергией с другими гаджетами по проводу. Обратная зарядка ожидаемо слабее — 40 Вт. Впрочем, когда смартфон на нуле, а позвонить просто необходимо, о скорости думаешь в последнюю очередь.
Впечатления
На момент выхода обзора ценник HUAWEI MatePad Pro Max неизвестен. Полагаю, что цифра будет внушительной, но, как и полагается флагманам, на то есть весомые причины.
По факту MatePad Pro Max — гораздо больше, чем просто красивый планшет в тонком корпусе. Перед нами ультимативный инструмент для тех, кто привык выжимать максимум из портативных гаджетов. Сочетание великолепного дисплея, передовой производительности, кинематографического звука и развитой экосистемы аксессуаров открывает безграничный простор для работы, творчества и развлечений. У HUAWEI в очередной раз получилось создать устройство, которое во многом способно не просто заменить привычный ноутбук, но и превзойти его.