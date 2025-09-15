Обзор iPadOS 26: теперь с Windows







Вот и состоялся релиз одного из самых масштабных обновлений операционной системы для iPad — iPadOS 26. В этом году мы получили не просто небольшой набор функций, а новый Design, другой Shape, стильный Fabric под «жидкое стекло» или Liquid Glass, а вместе с этим и возможность управления Windows, новые опции Files и многое другое. А нужны ли все эти навороты — читайте в нашем обзоре.

Дизайн и многозадачность

Новые инструменты для работы

Стоит ли обновляться?

Сразу отвечу на вопрос: какие iPad можно обновить? Накатить iPadOS 26 можно на iPad (2020+), iPad Air (2019+), iPad mini (2019+), iPad Pro 11 дюймов (2018+) и iPad Pro 12,9 дюйма (2018+).Как и iOS 26, интерфейс iPadOS 26 использует новый дизайн-код Liquid Glass. Он стал глянцевым, блестящим и прозрачным. Однако, в отличие от iPhone, на iPad «жидкое стекло» — не самое большое изменение ПО. Планшеты наконец-то получили с нуля переписанную многозадачность, правда, Apple с этим опоздала.Про изменение расцветки значков, размера часов и размещение виджетов мы подробно рассказали в обзоре iOS 26. На планшетах это работает ровно так же, поэтому обязательно чекните нашу статью про обнову для iPhone.Добавили окна? Теперь на iPad можно расставлять их как на Mac? Мммм, прикольно. Вот только дорога ложка к обеду, как говорится. Мы все ждали этой фичи ещё с момента выхода iOS 12, когда Федериги показал большой слайд со словом. Позже компания отделила iPadOS и добавила туда непонятный «Постановщик», а к 2025 все уже смирились с отсутствием нормальной многооконности на iPad. Зачем это сейчас нужно — не совсем понятно.Да, в iPadOS 26 окна iPad работают как окна Mac (даже три значка в левом верхнем углу есть). Можно открывать несколько окон приложений, перемещать их по дисплею и накладывать друг на друга, если нужно. По сути, их можно размещать где угодно, но и тут есть ограничения. На некоторых старых iPad одновременно можно открыть только четыре окна приложений, но на более мощных с M-чипами — такого лимита нет.Ещё один важный момент — на моём iPad Air 2020 года появился «Постановщик», который не был доступен на протяжении всех 5 лет. Один вопрос: «Как, Apple?». Складывается впечатление, что пару лет назад на каком-то этапе разрабы тупо не стали с этим заморачиваться, а сейчас за них код дописал условный ChatGPT или Claude.К счастью, обновлённый оконный режим включается по желанию, поэтому в «Настройках» это всё можно отключить. Кстати, в новых режимах свайпы из углов перестают работать, поскольку они перестраиваются на масштабирование окон. Мне гораздо удобнее делать скриншоты свайпом с левого угла, а не ужимать окно условного Rutube, где я фоном смотрю «Натальную Карту».Кстати, функции Slide Over и Split View полностью выпилили. Первая позволяла накладывать одно приложение на другое, а вторая делила экран пополам между двумя запущенными прогами. Полезно знать: при длительном нажатии на «светофор» вы увидите несколько вариантов перемещения, изменения размера и расположения открытых окон.В доке есть библиотека приложений, которая упрощает доступ ко всем утилитам и играм, установленным на iPad. Если свайпнуть пальцем вверх от нижнего края экрана, открытые окна раздвинутся по бокам в новом режиме Expose. Мелочь, а приятно.Ещё один плюс — при подключении мыши вы больше не увидите пятно. Apple добавила полноценный курсор в стиле Mac.Помимо многозадачности, в iPadOS 26 есть куча мелких улучшений и функций, о которых стоит упомянуть.Начнём с файлов — приложение «Файлы» на iPad теперь отображает всё в виде списка, как на Mac. Размер столбцов можно изменять, а значки папок можно кастомизировать с помощью цветов и эмодзи. Довольно полезное изменение, учитывая, что на iPad многие чаще работают с графикой и документами.Фоновые задачи — если вы скачиваете большой файл, экспортируете видеофайл или делаете что-то подобное, что займёт много времени, все эти задачи продолжат выполняться в фоновом режиме. Например, при экспорте видео в iMovie можно запустить процесс, затем открыть другое приложение, а ход выполнения экспорта будет отображаться в Live Activity.«Телефон». Да, на iPad появился телефон, но, нет, с него просто так звонить нельзя. По сути, в iPadOS 26 появилось то же приложении, что и в macOS. «Телефон» на планшете работает через звонки по Wi-Fi на iPhone, привязанному к вашему аккаунту Apple. Разумеется, есть фильтрация звонков, прямой перевод речи и другие функции звонилки.Разумеется, в iPadOS 26 Apple также прокачала приложения «Сообщения», «Музыка», «Фото» и «Камера», как и в iOS 26, ещё появились новые динамические обои и рингтоны.Я тестирую iPadOS 26 с первой беты, и за всё время я не наблюдал каких-либо критичных багов. Единственное, что начало напрягать — остановка зарядки на 80% при просмотре видео. Система пишет, что планшет нагрелся и зарядка продолжится после охлаждения. Скорее всего, тут уже играет роль возраст моего iPad (~5 лет).Редизайн получился прикольным, но не особо нужным, а вот многозадачность может быть полезна в некоторых сценариях. С другой стороны — в прошлые годы Apple давала владельцам планшетов куда меньше нового, так что обновляться однозначно стоит. Главное — не забудьте перед обновлением создать резервную копию на случай, если вам понадобится вернуться к iOS 18.