Обзор мульта «Хищник: убийца убийц »: он снесет вам голову





На экраны вышла очередная попытка расшевелить вселенную «Хищников». На этот раз — в анимационном формате от режиссера «Добычи» 2022 года. Рассказываю, почему «Убийца убийц» — это отвал всего и лучшее, что случалось с серией после оригинальной дилогии. На экраны вышла очередная попытка расшевелить вселенную «Хищников». На этот раз — в анимационном формате от режиссера «Добычи» 2022 года. Рассказываю, почему «Убийца убийц» — это отвал всего и лучшее, что случалось с серией после оригинальной дилогии. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Содержание:

Вступление

Сюжет

Щит

Меч

Пуля

Чем цепляет

Впечатления

После череды неудачных фильмов серии я похоронил мечту увидеть что-то достойное по одной из самых любимых франшиз детства. Однако камерная «Добыча» 2022 года Дэна Трахтенберга хоть и не была шедевром, но дала некую надежду, что не все потеряно во вселенной об инопланетных охотниках. В ноябре 2025 года выходит «Хищник: Пустоши» от того же режиссера, который и трейлером, и идеей вновь навевает сомнения.Сегодня, 6 июня, вышел анимационный альманах «Хищник: убийца убийц». За производство взялся вышеупомянутый Трахтенберг, его коллега Джошуа Вассунг и Стивен Дж. Мейер — ведущий аниматор персонажей «Аркейна». Столь короткий промежуток между премьерами будто намекает на легкий разогрев, подготовку зрителей к полноценному зрелищу. Однако после просмотра полуторачасовой ленты возникает вопрос, а так ли нужен запланированный фильм.Сразу стоит похвалить режиссера за смелость и нежелание эксплуатировать устоявшиеся образы, а исследовать вселенную «Хищников». Еще с момента премьеры «Добычи», действие которой развернулось на Севере Великих равнин 1719 года, Трахтенберг дал понять, что не намерен топтаться на месте, отправляя зрителя гулять по очередным джунглям. В противовес можно поставить судьбу «Терминатора», многочисленные режиссеры которого так и не осмелились перенести сюжет в будущее (исключение «Да придет спаситель»).«Хищник: убийца убийц» — это сборник из трех эпизодов с отдельной историей и эпохой. Сюжет каждой не так важен, а история номинальна, тем не менее кратко пробежимся по каждой из них.Племя викингов во главе с воинственной предводительницей и ее сыном ведет драккары к островам неприятеля. Помимо попутного ветра варварами движет чувство мести за гибель предка. Все они готовы как один отправиться в Вальгаллу. Парню же предстоит первое серьезное сражение. Только в бою он способен доказать, что является истинным воином и достойным потомком.Эпизод стал идеальным стартом. Буквально через пару минут экран заполняет жесткий, кровавый, и, самое главное, очень изобретательный экшен. По уровню динамики сражения дадут фору любой полнометражке а-ля «Джон Уик» или «Рейд».Кроме того, «Щит» самый ровный в плане повествования. Действия персонажей не вызывают вопросов или противоречий.Этот эпизод переносит нас во времена феодальной Японии. Два брата, живущих при дворе императора, клянутся защищать друг друга. Пока отец не устраивает сражение между ними. Потерпевший поражение сбегает из дома в чащу леса. Спустя много лет, после смерти отца, он возвращается, чтобы отомстить кровному родственнику.Если в динамике «Меч» не уступает в ярости и динамике, то вот к мотивации персонажей есть некоторые вопросы. Вражда между братьями изначально кажется высосанной из пальца из-за нехватки контекста о конфликте, которого, к слову, как такового и не было. Да и скорое раскаяние и примирение как-то не вяжутся с многолетней невидимой враждой.Третий эпизод разворачивается в солнечной Флориде. Испанский паренек с детства грезил о полетах в небесах. Вот только быть летчиком — это не только крепкая хватка штурвала, но и умение починить забрахливший мотор самолета. Об этом говорил его отец, а после и командир взвода, когда юнец попал на фронт в период Второй мировой. Но когда отряд сталкивается с инопланетным технологиями, наставления отца и собственная смекалка приходятся очень кстати.События «Пули» (так прозвали самолет) в корне разнятся с предыдущими сериями. Во-первых, сражения с земли поднялись в воздух, прямое противостояние сменилось обменом вооружений летательных аппаратов. Во-вторых, поскольку в кабине пилота не так просторно, весь экшен разворачивается то на крыле истребителя, то в головокружительном пике. В-третьих, возраст персонажа вносит свои коррективы в атмосферу эпизода.При всем упоре на визуальную часть и экшен, «Убийце убийц» есть чем удивить зрителя. Самое очевидное — четвертый эпизод. Да-да, он есть. Это становится ясно очень скоро, но дабы избежать спойлеров и сохранить интригу, о нем я не скажу ни слова. Отмечу только, что с его помощью Трахтенберг непрозрачно намекает — за серию он взялся крепко, и, похоже, знает как направить вселенную в верное русло.Но самое главное — все эпизоды смотрятся на одном дыхании. Каждый сюжет будто выверен до миллисекунды, а его создатели знали, что нужно фанатам. Структура делится на три части: короткая, но емкая экспозиция вводит зрителя в курс дела; затем идет густой, плотный и качественный экшен и трогательная сцена в финале.Подача без провисаний, излишней философии, каждое мгновение происходит что-то значимое и зрелищное. Кроме того, каждая история наделена своим характером: «Щит» — о ярости и мести, «Меч» — о сдержанности и прощении, «Пуля» — о молодости, отваге и безрассудстве. Отдельный плюс за внимание к деталям, которые делают персонажей невероятно живыми. Например, оказавшись подо льдом предводительница викингов не просто держит дыхание несколько минут к ряду, а вынуждена ловить скопления воздуха у поверхности. Потому что она человек, а не супергерой с бесконечным запасом кислорода в легких. И таких мелочей насыпано вагон и маленькая тележка.Истинные фанаты серии будут рады иерархическому разнообразию Хищников. В каждом эпизоде новая особь с обширным набором инопланетных гаджетов, которые создатели не стесняются показывать во всей их смертоносной красе.Пару слов об анимации. Альманах полностью создан на движке Unreal, а картинка стилистически повторяет «Аркейн». Единственное, что меня порой напрягало — попытка создать эффект покадровой анимации (стоп-моушен). В динамичных сценах этот прием выглядит немного неказисто, будто комп не осиливает игру с высокими требованиями. Впрочем, есть вероятность, что у мне попался не самый лучший рип мульта.Что в итоге? Да думаю с моим субъективным мнением и так все ясно. «Хищник: убийца убийц» — твердая пятерка по всем фронтам. Лучшее, что я смотрел не только в этом году, но и за последние несколько лет. Да, я отметил некоторые огрехи пары эпизодов, но это скорее мелкие придирки, которые никак не влияют на восприятие. Посему всем фанатам и не фанатам «Хищника» — строго рекомендую к просмотру.