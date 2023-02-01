Обзор ноутбука Huawei Matebook 16s: отличный рабочий инструмент с большим сенсорным дисплеем

Дизайн и комплектация

Экран

Производительность и возможности

Время работы

Технические характеристики

Итог

С развитием тенденции удаленной работы, все больше пользователей отдают предпочтение ноутбукам с большими дисплеями. К нам в руки попала модель бренда Huawei с 16-дюймовым экраном. Кроме того, модель имеет ряд возможностей, которые производят очень приятное впечатление. В этом обзоре мы подробно рассмотрим все достоинства Huawei Matebook 16s.Содержание коробки вполне стандартное. Помимо ноутбука производитель положил зарядный блок мощностью 90 Вт, кабель USB-C и документацию. Если у вас есть другие гаджеты с таким же портом, носить с собой лишние провода не придется.Huawei Matebook 16s выполнен в цвете «космический серый», который уже можно считать фирменным решением среди ноутбуков бренда. Поверхность и рабочая панель выполнены из алюминия и приятны на ощупь. На крышке со скругленными краями красуется уже привычный серебристый логотип компании. Открывается легко, одной рукой. Максимальный угол регулировки — 150°.На правой грани расположены два порта USB-A, на левой — два USB-C, HDMI, и комбинированный 3,5 мм разъем для микрофона и наушников. Стоит заметить, что порты расположены так, чтобы кабель гарнитуры и зарядного устройства не путались между собой и это приятно. На нижней поверхности расположены прорезиненые ножки для устойчивой посадки и решетка вентиляции.Клавиатура Huawei Matebook 16s также покрыта тактильно приятным напылением — это чувствуется сразу. Клавиши имеют мягкий ход в 1,5 мм и идеально подходят для набора текста. Для работы в темное время суток есть подсветка, яркость которой настраивается. В правом верхнем углу расположен сканер отпечатка пальцев, встроенный в клавишу питания. Работает сенсор идеально — вход в систему происходит всего за пару мгновений.Модель получила огромный трекпад. Он расположен ровно по центру. За счет стеклянного покрытия пальцы хорошо скользят по поверхности и не оставляют следов. Чувствительность также не вызывает вопросов — курсор движется плавно без рывков. Словом, пользоваться им одно удовольствие и привычная мышка может отправиться отдыхать в далекий ящик.Также по бокам от клавиатуры симметрично расположились динамики. Пару слов о звуке — он громкий и чистый. Ярко выраженных басов ждать не стоит, но этого хватает, чтобы с удовольствием посмотреть фильм или насладится музыкой.Стоит заметить, что Huawei уже не первый раз использует подобный дизайн. Он смотрится строго и лаконично. Габариты модели — 352×256×23 мм при весе 1,99 кг.Пожалуй, это одна из самых интересных характеристик модели. Huawei MateBook 16s снабдили большим дисплеем на 16 дюймов. У него очень тонкие рамки, а полезная площадь составляет 90%. Уникальное соотношение сторон 3:2 позволяет вмещать больше вертикального контента. С таким экраном удобно работать в соцсетях, браузере и обрабатывать фотоснимки. Также дисплей оценят графические дизайнеры — он сенсорный и поддерживает до 10 касаний одновременно. Управлять можно как стилусом, так и пальцем. Если удобнее второй вариант, переживать за отпечатки не стоит — олеофобное покрытие не оставляет следов от прикосновений. Цветопередача яркая, насыщенная и одновременно естественная.Разрешение экрана составляет 2520×1680 пикселей с плотностью 189 PPI и IPS-матрицей. У него 100-процентный охват пространства sRGB с контрастностью 1500:1. Максимальной яркости в 300 нит хватает для комфортной работы в помещении или на улице при ярком освещении. Угол обзора не вызывает затемнение картинки при любом ракурсе. Также Huawei MateBook 16s имеет сертификаты TÜV Rheinland для защиты зрения от синего света и мерцания во время длительных работ.У нас на тесте побывала модель с процессором i7-12700H 12-го поколения, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и SSD-накопителем на 1 ТБ.Этих параметров достаточно, чтобы работать чтобы без тормозов в требовательных графических редакторах и заниматься видеомонтажом. Ноутбук неплохо показал себя в запуске игр. Безусловно, создан он больше для работы, чем для развлечений, но погонять в онлайн-игры на средненьких настройках вполне можно.Huawei MateBook 16s отлично подходит для общения по видеосвязи и проведения онлайн-конференций. В верхней части дисплея установлена камера с разрешением 1080 и углом обзора 88°. Благодаря алгоритмам искусственного интеллекта, программное обеспечение имеет несколько полезных фишек. Виртуальный фон позволяет выбрать предложенное или добавить свое изображение в качестве заднего плана. Функция FollowCam — центрирует положение человека в кадре. Также камера может следить за направлением взгляда делая изображение более естественным.Чтобы голос был чистым и без искажений для в веб-камеры есть система шумоподавления. Благодаря двум микрофонам и алгоритмам искусственного интеллекта лишние звуки устраняются, а голос наоборот усиливается. Это позволяет сфокусироваться на общении с собеседником. Функция работает во всех самых популярных приложениях для видеосвязи, например, в Skype, Zoom или Link Now.Huawei уделила немало внимания экосистеме, позволяя подключать беспроводные гаджеты без лишних телодвижений. При помощи системы «Суперустройство» наушники, мыши, клавиатуры, колонки и принтеры подключаются автоматически, когда находятся рядом с ноутбуком. Это позволяет быстро передавать файлы или распечатывать документы. Чтобы активировать функцию, необходимо включить Wi-Fi, Bluetooth и NFC на устройстве, которое необходимо соединить. При сопряжении на экране появится сообщение о сопряжении.Расширить возможности ноутбука можно при помощи планшета Huawei. Его можно использовать как инструмент для рисования или второй монитор. Так вы сможете сэкономить на покупке дополнительных аксессуаров. Обратите внимание, что версия прошивки должна быть не ниже Harmony OS 2, иначе устройство может не подключиться.Еще одна из интересных возможностей Huawei MateBook 16s — регулировка мощности. Достаточно нажать сочетание клавиш Fn+P и выбрать нужный режим. Стоит отметить, что опция доступна только если ноутбук подключен к розетке.За автономность отвечает литиево-полимерный аккумулятор ёмкостью 84 Вт·ч. Время работы зависит от сценария в котором использовать ноутбук. В повседневном режиме Huawei MateBook 16s протянет до 12-13 часов, а если хочется поиграть, рассчитывайте примерно на 3,5 часа.: i7-12700H 12-го поколения: сенсорный на 10 касаний, 16 дюймов, IPS-матрица, соотношение 3:2, глянцевый с олеофобным покрытием, разрешение 2520×1680, яркость 300 нит: 16 ГБ, LPDDR5: Iris Xᵉ Graphics: 1 ТБ NVMe PCIe SSD: 5.2: 1080p: 84 Вт·ч: 2 х USB-A 3.2, 2 х USB-C, HDMI, 3,5 мм разъем для наушников и микрофона(В×Ш×Г): 17,8 × 351 × 254,9 мм: 1,99 кгСтоит признаться, что вес и габариты Huawei MateBook 16s с натяжкой можно отнести к категории ультрабуков. На первый взгляд его место на рабочем столе, а не в рюкзаке во время поездки. Но стоит посидеть за клавиатурой пару часов и понимаешь, что граммы и сантиметры — всего лишь условность. Большой и яркий экран напрочь отбивает желание возвращаться к более компактным решениям. Мощная начинка с легкостью справляется с большинством поставленных задач, а в свободное время позволит заняться творчеством или развлечься. Продвинутая экосистема и ряд полезных возможностей показывают, что Huawei действительно думают о своих пользователях. Модель определенно заслуживает внимания, даже если ее размеры немного выходят за рамки компактности.