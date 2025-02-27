Обзор One UI 7: современный дизайн и новые возможности

Артем
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Через иконки, виджеты и настройки мы ежедневно взаимодействуем со смартфоном, поэтому важно, чтобы каждый элемент на экране был максимально интуитивен. Одновременно с выходом линейки Galaxy S25 была представлена обновленная оболочка One UI 7. Ее дизайн изменился, а набор функций расширился. Удобно ли это? Рассказываем в нашем новом обзоре.

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Новый взгляд на привычный дизайн

Samsung освежила восприятие пользователей измененным дизайном иконок с переходом на новую прошивку. Немного теней, чуть-чуть градиентных цветов, легкий акцент на полутонах. Кардинальным новшеством такой поход сложно назвать, но визуально все стало определенно свежее. 

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Папки с приложениями получили набор новых опций. Теперь их размер можно настраивать. Делается это не только читаемости ради, приложения внутри становятся активными — их можно запустить, не раскрывая всю папку. 

папки размер икон.png

Цвет и размер папок настраивается. А если хочется добавить минимализма главному экрану, то подписи под иконками можно убрать.

Можно подумать, что «шторка» разделилась вслед за идеями Apple — свайп вниз с правой стороны экрана открывает быстрые настройки, слева — уведомления. Спорить о том, кому как удобно — смысла нет. Вместо этого Samsung разрешила менять эту опцию в настройках.

шторка.png

Кастомизацию быстрых настроек тоже завезли. Иконки можно добавлять, удалять, менять местами по своему усмотрению. Горизонтальные панели нельзя сжать или разделить — доступно только перетаскивание.

шторка места.png

Примерно по тому же принципу поступили с главным меню, где собраны все установленные приложения. По умолчанию они пролистываются горизонтальным свайпом. Мне такая навигация показалась неудобной и непривычной. Переучиваться не пришлось. Найти вертикальную прокрутку вышло не сразу. Она спряталась за тремя точками в строке поиска, где предлагают расположить приложения в алфавитном порядке.

гланвй верт гориз.png

В One UI 7 сильно изменилось поведение виджетов. Меняются не только размеры плашек, но и их оформление. Ключевая информация может «парить» в воздухе если убрать фон и вывернуть прозрачность на максимум. А можно скомпоновать все в плитки и настроить их форму по желанию: углы закруглить, заострить или придать форму лепестка. Есть и минусы — не все виджеты поддаются таким изменениям, но надеюсь, это подправят в будущих обновлениях.

видж.png

Информация о погоде расширилась. Теперь помимо прогноза есть рекомендации для спортсменов — приложение подскажет, стоит ли тренироваться на открытом воздухе или подождать хорошей погоды.

погода.png

Вероятно, при создании OneUI 7 дизайнеры Samsung поглядывали на iOS. Интерфейс экрана блокировки очень похож на решения в смартфонах Apple — дизайн часов настраивается и есть возможность добавить виджеты.

блок.png

Одной из новых и самых прикольных фишек интерфейса стала функция Now Bar. Панель разместили внизу экрана блокировки между иконками быстрого доступа. Она подскажет количество пройденных шагов, какой трек играет в плеере, сколько накрутил секундомер. Запущенные приложения активны — музыку можно поставить на паузу, а таймер обнулить одним тапом. Если задач несколько, они складываются в стеки, которые перелистываются свайпом. Список приложений для Now Bar можно составить в настройках.

нау bar.png

С Now Bar связано еще одно нововведение — сводка «Мой день». Это своеобразный планировщик, который появляется утром и вечером, напоминая о предстоящих делах, погоде, ситуации на дорогах. Для постоянного доступа можно вывести виджет на главный экран.

мой день.png

Больше возможностей для съемки

Глобальному изменению подверглось приложение «Камера». Интерфейс разгрузили, ряд настроек разместили в верхней части экрана.

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Добавили новый элемент в виде рычажка для плавного масштабирования во время записи видео. Если раньше многие ругали флагманы Samsung за слишком дерганый и рваный зум, то теперь таких проблем при съемке не будет. 

видео кам.png

После нажатия на красную кнопку для начала записи, на экране появляется полоска, с помощью которой можно регулировать скорость приближения. Когда-то такие оттягивающиеся рычажки ставили в камеры Sony Handycam.

Любителей профессиональной съемки порадует режим Log. На выходе получаем файл, в котором можно скорректировать цветопередачу и освещение, но уже на этапе ручной обработки. Проще говоря, это как формат RAW, только для видео.

log.png

Еще в режиме съемки появилась функция обработки звука с помощью ИИ. Фирменные алгоритмы анализируют звуковую дорожку в ролике, а система предложит инструменты для работы с фоновым звуком и голосом. Перетягивая ползунок, можно убрать шум проезжих машин, щебетание птиц, гул улицы и другие посторнние звуки, а голос можно подтянуть — речь будет звучать более четко.

шум.png

Galaxy AI

В чем инженеры Samsung действительно преуспели, и даже опередили всех конкурентов на мобильном рынке — искусственный интеллект. На фоне Galaxy AI условный Apple Intelligence кажется очень сырой бета-версией на ранней стадии разработки. 

Именно ИИ вкупе с чипсетом Qualcomm Snapdragon 8-й серии позволяет дорисовывать объекты к фотографиям, убирать лишнее и даже превращать наброски в картины без подключения к интернету. Все процессы происходят прямо на девайсе.

нейро порт.png

Например, нехватает дома с елкой на снимке с зимним пейзажем? Рисуем пальцем дерево и даем нейросети немного подумать. Алгоритмы изучат освещение, время съемки и просканируют содержимое, после чего подберут подходящее дерево и предложат несколько вариантов.

дорис фото.png

Ну а если вы захотите превратить свой набросок в полноценную картину, достаточно открыть виртуальное полотно. В нем можно набросать эскиз пальцем или стилусом, либо текстом. В первом случае результат получается своеобразным, однако все зависит от способностей художника. Слегка приукрасить абстракцию поможет выбор стиля и одна из четырех градаций реализма. 

рис нейро.png

Для тех, у кого навыки рисования абсолютно отсутствуют, есть опция генерации изображений по текстовым запросам. Они отрабатываются куда лучше, хоть некоторые задачи ИИ может и проигнорировать. Например, по картинке не скажешь, что птица стремится к диалогу с рыбами.

нейро рис текст.png

Самое прикольное, что из таких картинок можно создать свой уникальный стикерпак и пользоваться им в любых мессенджерах. Каждый новый стикер добавляется в панель над клавиатурой.

стикер.png

Еще одна полезная в повседневной жизни функция Galaxy AI — «Обведи и найди». Работает она ровно так, как и называется. С ее помощью легко найти информацию о выбранном объекте или получить ответ на математическую задачку. Например, вы увидели в фильме куртку, которую внезапно захотели купить. Просто поставьте ролик на паузу, нажмите на панель свайпов в нижней части экрана до появления Ассистента Google, а затем обведите куртку. Google моментально найдет ее в интернете. Кроме того, опция может быстро сменить обои. Достаточно найти в интернете изображение, обвести и всплывающее окно предложит сменить оформление смартфона.

обведи.png

Некоторые пользователи отдают предпочтение флагманам Samsung из-за следующей функции Galaxy UI — обработка звонков с помощью ИИ. При активации «Записи звонков» все разговоры будут сохраняться в аудиоформате, а нейросеть моментально будет их обрабатывать и предоставлять текстовый вариант диалога. Если разговор затянулся, можно запросить его краткую сводку. Более того, можно включить синхронный перевод речи в режиме реального времени. Просто мастхэв для бизнесменов, которые часто созваниваются с иностранными партнерами. Причем перевод работает в обе стороны. Например, ваш собеседник говорит на арабском, но вы будете слышать его на русском, а ему в ответ Galaxy AI будет передавать арабский перевод вашей речи. Круто, правда?

звонки текст.png

В целом функции звонков определенно интересные, но, на мой взгляд, они требуют доработки. Во-первых, запись разговоров работает не во всех регионах, о чем стоит помнить при первичной настройке смартфона. Во-вторых, расшифровка текста все еще неидеальна, но в целом из текста можно понять о чем шла речь.

Впечатление

One UI 7 сложно назвать масштабным обновлением. Во всяком случае на практике оно оказалось не таким значительным, как об этом заявляет Samsung. Безусловно, компанию можно похвалить за работу над ошибками и внедрение множества мелких изменений в интерфейс, из-за чего он действительно выглядит свежо. В этом есть свой плюс — пользователям не придется заново привыкать к своим смартфонам, но в то же время они получат много интересных и полезных нововведений для повседневного пользования. Осталось только дождаться, когда Samsung изволит выпустить One UI 7 для флагманов прошлых лет.
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