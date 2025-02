Обзор One UI 7: современный дизайн и новые возможности

Через иконки, виджеты и настройки мы ежедневно взаимодействуем со смартфоном, поэтому важно, чтобы каждый элемент на экране был максимально интуитивен. Одновременно с выходом линейки Galaxy S25 была представлена обновленная оболочка One UI 7. Ее дизайн изменился, а набор функций расширился. Удобно ли это? Рассказываем в нашем новом обзоре. Через иконки, виджеты и настройки мы ежедневно взаимодействуем со смартфоном, поэтому важно, чтобы каждый элемент на экране был максимально интуитивен. Одновременно с выходом линейки Galaxy S25 была представлена обновленная оболочка One UI 7. Ее дизайн изменился, а набор функций расширился. Удобно ли это? Рассказываем в нашем новом обзоре. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Новый взгляд на привычный дизайн

Больше возможностей для съемки

Galaxy AI

Впечатление

Смартфоны Samsung и другие гаджеты бренда вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides

Samsung освежила восприятие пользователей измененным дизайном иконок с переходом на новую прошивку. Немного теней, чуть-чуть градиентных цветов, легкий акцент на полутонах. Кардинальным новшеством такой поход сложно назвать, но визуально все стало определенно свежее.Папки с приложениями получили набор новых опций. Теперь их размер можно настраивать. Делается это не только читаемости ради, приложения внутри становятся активными — их можно запустить, не раскрывая всю папку.Цвет и размер папок настраивается. А если хочется добавить минимализма главному экрану, то подписи под иконками можно убрать.Можно подумать, что «шторка» разделилась вслед за идеями Apple — свайп вниз с правой стороны экрана открывает быстрые настройки, слева — уведомления. Спорить о том, кому как удобно — смысла нет. Вместо этого Samsung разрешила менять эту опцию в настройках.Кастомизацию быстрых настроек тоже завезли. Иконки можно добавлять, удалять, менять местами по своему усмотрению. Горизонтальные панели нельзя сжать или разделить — доступно только перетаскивание.Примерно по тому же принципу поступили с главным меню, где собраны все установленные приложения. По умолчанию они пролистываются горизонтальным свайпом. Мне такая навигация показалась неудобной и непривычной. Переучиваться не пришлось. Найти вертикальную прокрутку вышло не сразу. Она спряталась за тремя точками в строке поиска, где предлагают расположить приложения в алфавитном порядке.В One UI 7 сильно изменилось поведение виджетов. Меняются не только размеры плашек, но и их оформление. Ключевая информация может «парить» в воздухе если убрать фон и вывернуть прозрачность на максимум. А можно скомпоновать все в плитки и настроить их форму по желанию: углы закруглить, заострить или придать форму лепестка. Есть и минусы — не все виджеты поддаются таким изменениям, но надеюсь, это подправят в будущих обновлениях.Информация о погоде расширилась. Теперь помимо прогноза есть рекомендации для спортсменов — приложение подскажет, стоит ли тренироваться на открытом воздухе или подождать хорошей погоды.Вероятно, при создании OneUI 7 дизайнеры Samsung поглядывали на iOS. Интерфейс экрана блокировки очень похож на решения в смартфонах Apple — дизайн часов настраивается и есть возможность добавить виджеты.Одной из новых и самых прикольных фишек интерфейса стала функция Now Bar. Панель разместили внизу экрана блокировки между иконками быстрого доступа. Она подскажет количество пройденных шагов, какой трек играет в плеере, сколько накрутил секундомер. Запущенные приложения активны — музыку можно поставить на паузу, а таймер обнулить одним тапом. Если задач несколько, они складываются в стеки, которые перелистываются свайпом. Список приложений для Now Bar можно составить в настройках.С Now Bar связано еще одно нововведение — сводка «Мой день». Это своеобразный планировщик, который появляется утром и вечером, напоминая о предстоящих делах, погоде, ситуации на дорогах. Для постоянного доступа можно вывести виджет на главный экран.Глобальному изменению подверглось приложение «Камера». Интерфейс разгрузили, ряд настроек разместили в верхней части экрана.Добавили новый элемент в виде рычажка для плавного масштабирования во время записи видео. Если раньше многие ругали флагманы Samsung за слишком дерганый и рваный зум, то теперь таких проблем при съемке не будет.После нажатия на красную кнопку для начала записи, на экране появляется полоска, с помощью которой можно регулировать скорость приближения. Когда-то такие оттягивающиеся рычажки ставили в камеры Sony Handycam.Любителей профессиональной съемки порадует режим Log. На выходе получаем файл, в котором можно скорректировать цветопередачу и освещение, но уже на этапе ручной обработки. Проще говоря, это как формат RAW, только для видео.Еще в режиме съемки появилась функция обработки звука с помощью ИИ. Фирменные алгоритмы анализируют звуковую дорожку в ролике, а система предложит инструменты для работы с фоновым звуком и голосом. Перетягивая ползунок, можно убрать шум проезжих машин, щебетание птиц, гул улицы и другие посторнние звуки, а голос можно подтянуть — речь будет звучать более четко.В чем инженеры Samsung действительно преуспели, и даже опередили всех конкурентов на мобильном рынке — искусственный интеллект. На фоне Galaxy AI условный Apple Intelligence кажется очень сырой бета-версией на ранней стадии разработки.Именно ИИ вкупе с чипсетом Qualcomm Snapdragon 8-й серии позволяет дорисовывать объекты к фотографиям, убирать лишнее и даже превращать наброски в картины без подключения к интернету. Все процессы происходят прямо на девайсе.Например, нехватает дома с елкой на снимке с зимним пейзажем? Рисуем пальцем дерево и даем нейросети немного подумать. Алгоритмы изучат освещение, время съемки и просканируют содержимое, после чего подберут подходящее дерево и предложат несколько вариантов.Ну а если вы захотите превратить свой набросок в полноценную картину, достаточно открыть виртуальное полотно. В нем можно набросать эскиз пальцем или стилусом, либо текстом. В первом случае результат получается своеобразным, однако все зависит от способностей художника. Слегка приукрасить абстракцию поможет выбор стиля и одна из четырех градаций реализма.Для тех, у кого навыки рисования абсолютно отсутствуют, есть опция генерации изображений по текстовым запросам. Они отрабатываются куда лучше, хоть некоторые задачи ИИ может и проигнорировать. Например, по картинке не скажешь, что птица стремится к диалогу с рыбами.Самое прикольное, что из таких картинок можно создать свой уникальный стикерпак и пользоваться им в любых мессенджерах. Каждый новый стикер добавляется в панель над клавиатурой.Еще одна полезная в повседневной жизни функция Galaxy AI — «Обведи и найди». Работает она ровно так, как и называется. С ее помощью легко найти информацию о выбранном объекте или получить ответ на математическую задачку. Например, вы увидели в фильме куртку, которую внезапно захотели купить. Просто поставьте ролик на паузу, нажмите на панель свайпов в нижней части экрана до появления Ассистента Google, а затем обведите куртку. Google моментально найдет ее в интернете. Кроме того, опция может быстро сменить обои. Достаточно найти в интернете изображение, обвести и всплывающее окно предложит сменить оформление смартфона.Некоторые пользователи отдают предпочтение флагманам Samsung из-за следующей функции Galaxy UI — обработка звонков с помощью ИИ. При активации «Записи звонков» все разговоры будут сохраняться в аудиоформате, а нейросеть моментально будет их обрабатывать и предоставлять текстовый вариант диалога. Если разговор затянулся, можно запросить его краткую сводку. Более того, можно включить синхронный перевод речи в режиме реального времени. Просто мастхэв для бизнесменов, которые часто созваниваются с иностранными партнерами. Причем перевод работает в обе стороны. Например, ваш собеседник говорит на арабском, но вы будете слышать его на русском, а ему в ответ Galaxy AI будет передавать арабский перевод вашей речи. Круто, правда?В целом функции звонков определенно интересные, но, на мой взгляд, они требуют доработки. Во-первых, запись разговоров работает не во всех регионах, о чем стоит помнить при первичной настройке смартфона. Во-вторых, расшифровка текста все еще неидеальна, но в целом из текста можно понять о чем шла речь.One UI 7 сложно назвать масштабным обновлением. Во всяком случае на практике оно оказалось не таким значительным, как об этом заявляет Samsung. Безусловно, компанию можно похвалить за работу над ошибками и внедрение множества мелких изменений в интерфейс, из-за чего он действительно выглядит свежо. В этом есть свой плюс — пользователям не придется заново привыкать к своим смартфонам, но в то же время они получат много интересных и полезных нововведений для повседневного пользования. Осталось только дождаться, когда Samsung изволит выпустить One UI 7 для флагманов прошлых лет.