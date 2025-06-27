Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2"





HUAWEI MatePad Pro 12,2" — топовый планшет для работы и развлечений. Устройство получило качественный OLED-экран, тонкий корпус, эффективную систему охлаждения, хорошую автономность и качественное звучание. Как этот набор проявляет себя в работе? Мы протестировали планшет и собрали свои впечатления в этом обзоре. HUAWEI MatePad Pro 12,2" — топовый планшет для работы и развлечений. Устройство получило качественный OLED-экран, тонкий корпус, эффективную систему охлаждения, хорошую автономность и качественное звучание. Как этот набор проявляет себя в работе? Мы протестировали планшет и собрали свои впечатления в этом обзоре. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Содержание

Технические характеристики

Процессор: Kirin T92A

Оперативная память: 12 ГБ

Накопитель: 512 ГБ

Экран: 12,2 дюйма, OLED, 2800 × 1840, плотность пикселей 274 PPI, полезная площадь 92%, контрастность 2 000 000:1, 2000 нит Операционная система: HarmonyOS 4.3

Основная камера: 50 МП (f/1.8) + 8 МП (f/2.2)

Фронтальная камера: 8 МП (f/2.0)

Wi-Fi: 2,4 ГГц и 5 ГГц Bluetooth: 5.2

Аккумулятор: 10 100 мАч

Габариты: 182,53 × 271,25 × 5,5 мм

Вес: 508 г

Комплектация, дизайн, эргономика

Экран и звук

Железо и производительность

Софт

Камеры

Аксессуары

Автономная работа

Итоги

Отличный экран с технологией PaperMatte

Достойная производительность

Эффективное охлаждение

Качественное звучание

Хорошая автономность

Программные продукты для продуктивной работы: многозадачность, «Блокнот», GoPaint и десктопная версия WPS Office

Отсутствие сервисов Google (необходимо использовать промежуточные решения от сторонних разработчиков)

Не самые высокие результаты в бенчмарках

Комплект поставки типично щедрый — распаковал и сразу к работе без мук подбора необходимых аксессуаров. В коробке: планшет, чехол-клавиатура HUAWEI Glide Keyboard, адаптер питания SuperCharge, кабель USB-C/A, салфетка из микрофибры для ухода за экраном и документация.Спинка HUAWEI MatePad Pro 12,2" 2025 выполнена из стекловолокна авиационного класса толщиной 0,5 мм. Как и предшественник, она получила текстуру шелка. Корпус вызывает необычные тактильные ощущения — на ощупь это смесь бумаги и текстиля.Задняя поверхность покрашена в пастельный оттенок зеленого цвета. Расцветка получилась спокойной и ненавязчивой. Под прямым и ярким освещением проявляется шелковая текстура.На спинке по центру нанесен логотип бренда. В углу разместилось «орбитальное кольцо» основной камеры с двумя объективами и вспышкой.Физические элементы управления производитель решил разнести по разным граням. Если держать планшет горизонтально, на левой грани вынесена кнопки блокировки экрана со сканером отпечатка пальцев, который очень точный и быстрый. Качелька регулировки громкости разместилась сверху.Планшет получился очень тонким. Его габариты составляют 182,53 × 271,25 × 5,5 мм, а вес — 508 г. Устройство получилось тоньше некоторых флагманских моделей смартфонов. Гаджет таких размеров можно с легкостью брать с собой в поездки — он не займет много места в повседневном рюкзаке.Благодаря закругленным рамкам планшет удобно держать в руках на протяжении длительного использования.HUAWEI MatePad Pro 12,2" оснащается 12,2-дюймовым Tandem OLED-экраном с разрешением 2800 × 1840 и частотой обновления 120 Гц. Показатель пиковой яркости составляет 2000 нит — все хорошо видно при любом освещении и даже под прямым солнцем. Контрастность — 2 000 000:1.Дисплей получил технологию PaperMatte — это антибликовая поверхность, которая создается с помощью нанотравления. По словам производителя, она устраняет до 99% световых помех. Помимо этого, технология обеспечивает наиболее комфортный рукописный ввод с помощью стилуса — буквально создается ощущения письма шариковой ручкой по бумаге.Полезная площадь экрана составляет 92%. Рамки вокруг дисплея очень тонкие, их толщина — 4,6 мм. Соотношение сторон экрана — 3:2.Есть поддержка цветового охвата P3. Цветопередача в целом приятная, а при желании ее можно настроить под свое зрение. Для этого в настройках имеется два пресета и шкала цветовой температуры, а также функция «Естественный тон», которая подстраивает цветовую температуру в зависимости от окружающего освещения. Есть режим электронной книги — он делает экран монохромным и снижает нагрузку на зрение во время длительного чтения.Стоит отметить наличие функции для защиты зрения. Она фильтрует синий свет для снижения усталости глаз. Есть возможность активации защиты по расписанию.Звучание планшету обеспечивает акустическая система из четырех динамиков. Звук очень качественный — есть объем и проработанные низкие частоты. Планшет вполне можно использовать для фонового воспроизведения музыки, а для игр и просмотра видео встроенной акустики хватит с головой.В качестве аппаратной платформы используется процессор Kirin T92A. Что касается памяти, в нашей тестовой конфигурации 12 ГБ оперативки и накопитель на 512 ГБ. Сразу после предварительной настройки и установки обновлений пользователю доступно 454 гигов хранилища.Протестировали планшет в искусственных тестах. Ознакомиться с результатами AnTuTu, Geekbench и CPU Throttling Test.Объективно говоря, цифры бенчмарков отстают по меркам актуальных флагманов. Однако в реальной жизни они мало влияют на пользовательский опыт. Планшет отлично справляется с размеренным повседневным сценарием, в котором присутствуют: потребление контента, работа в офисных приложениях, создание эскизов, обработка фотографий и монтаж 4K-видео.Стоит похвалить эффективную систему охлаждения — устройство даже под пиковыми нагрузками в бенчмарках сохраняло комфортную температуру корпуса. Также стоит отметить, что планшет позволяет поиграть в хорошо оптимизированные игры с высоким уровнем настроек, например, PUBG Mobile.Планшет работает на операционной системе HarmonyOS 4.3. Ее дизайн будет хорошо знаком пользователям устройств Huawei. Для всех остальных — это операционка с приятным и функциональными интерфейсом, а также магазином AppGallery в качестве основного источника приложений.Так сложилось, что во всех обзорах смартфонов и планшетов Huawei нам нужно затрагивать тему сервисов Google (GMS) — их отсутствие не приговор. Во-первых, существует огромный выбор приложений, которым для работы и вовсе не требуются GMS. В качестве примера можно обозначить хорошо знакомый всем мессенджер Telegram или банковское приложение Т-Банка. Во-вторых, при необходимости можно без особого труда получить доступ к сервисам Google через решение от сторонних разработчиков — Gbox и microG. Вам даже не потребуется их устанавливать заранее — магазин AppGallery сам предложит сделать это при попытке загрузить приложение, для работы которого требуется наличие GMS на устройстве.Многозадачность HarmonyOS позволяет работать одновременно в трех приложениях. В таком сценарии, к примеру, можно принимать участие в видеоконференции, делать заметки и проверять электронную почту.В операционной системе по умолчанию для заметок предустановлено приложение «Блокнот». Он предлагает большой выбор типов бумаги и стикеров — с их помощью можно создавать шаблоны под разные задачи. Для организации заметок внутри приложения есть функция редактирования обложек.В «Блокноте» можно создавать простенькие эскизы и делать схематичные наброски. Для этого имеется набор кистей, в том числе карандаш и фломастер.Работать с текстом, таблицами и презентациями вы сможете буквально из коробки. Для этого имеется WPS Office — это полноценная десктопная версия офисного пакета. Приложение доступно бесплатно и в плане пользовательского опыта не отличается от компьютерного варианта. Таким образом можно без проблем переключаться в работе с ноутбука на планшет и наоборот.Для профессиональных диджитал-художников предустановлено GoPaint. Это приложение позволяет создавать изображения и анимации. Среди творческих инструментов в наличии есть кисть для рисования масляными красками с трехмерными эффектами, а также большой выбор эффектов и реалистичные текстуры.В качестве основной камеры используется двойная система с главным датчиком на 50 МП и 8-мегапиксельным ультрашириком. Разрешение фронтальной камеры составляет 8 МП. Оценить качество фото- и видеосъемки вы сможете самостоятельно по представленным ниже примерам.На тесте побывал HUAWEI MatePad Pro 12,2" с набором аксессуаров: чехол-клавиатура Glide Keyboard, стилус M-Pencil 3-го поколения и мышка. Начать, пожалуй, стоит с основного, который выполняет одновременно несколько функций — защита и работа с текстом. Клавиатура Glide Keyboard получила специальную выемку для транспортировки и зарядки стилуса — так меньше вероятность его потерять или где-нибудь забыть.Вес клавиатуры составляет 420 г, а толщина — 5,15 мм. Есть два уровня фиксации для подбора комфортного уровня наклона. Ход клавиш мягкий и короткий, а под клавиатурным блоком имеется трекпад.Поскольку я не художник, мне сложно оценить его возможности в плане рисования. Однако и для меня нашелся полезный сценарий. С помощью M-Pencil 3-го поколения удобно делать рукописные заметки. В приложении «Блокнот» есть функция улучшения текста на базе искусственного интеллекта. Она выравнивает почерк, сохраняя его стилистику.Мышка может полезна для работы в таблицах с большим количеством ячеек. Других полезных применений я не нашел. Планшет отлично справляется с навигацией своим сенсорным экраном и чехлом-клавиатурой в приложениях для работы с текстом, а также в фото- и видеоредакторах.За автономность отвечает аккумулятор на 10 100 мАч. В тесте на воспроизведение офлайн видео он выдает 14 часов воспроизведения.Есть поддержка быстрой зарядки SuperCharge Turbo. Она позволяет зарядить батарею от 0 до 100 процентов за 55 минут.HUAWEI MatePad Pro 12,2" — универсальное решение для работы, творчества и развлечений. Стоимость аналогичного устройства из обзора в конфигурации 12/512 ГБ в комплекте с чехлом-клавиатурой составит на старте от 79 999 рублей. Планшет предлагает полноценный набор программных инструментов и аксессуаров для потребления контента, его создания, а также работы в офисных приложениях. С помощью чехла-клавиатуры можно приблизиться к ноутбучному опыту.