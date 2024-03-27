Обзор проектора Hisense Laser Mini Projector C1

Современные технологии не только приносят в нашу жизнь простоту и комфорт, но и дают пространство для выбора. Так, все больше покупателей сегодня задумываются сменить огромную панель телевизора на компактный проектор. И в этом есть смысл. Он обладает теми же функциями, но в то же время, благодаря своим компактным размерам и мобильности, значительно расширяет возможности пользователей. Теперь можно наслаждаться кинематографической картинкой где угодно.
Однако возникает вопрос, на какие характеристики стоит обратить внимание, чтобы годами не мириться с тусклой картинкой при просмотре. «Яркость и разрешение», — скажете вы. И будете правы, но только отчасти. Не всегда высокие параметры на бумаге дают на деле положительный результат. Чтобы вы не разочаровались в выборе, мы протестировали новейший Hisense Laser Mini Projector C1 и сравнили его с аналогами.
ДизайнКорпус Hisense C1 — строгий, презентабельный — дополнит любой современный интерьер. Он практически полностью покрыт матовым алюминием и имеет скругленные грани. Элементы управления на верхней крышке смещены к переднему краю. Габариты устройства — 245×216×179 мм. Крепления к сторонним аксессуарам не предусмотрены, зато, благодаря винтообразным ножкам, можно скорректировать позицию на поверхности. Вес — 4,6 кг, что позволяет в любой момент перенести коробочку во двор частного дома или дачи, чтобы устроить групповой просмотр на открытом воздухе.
Яркость и изображениеЯркость — один из наиболее важных параметров проектора. От этого показателя зависит качество картинки не только в условиях полного блэкаута, но и при солнечном свете и искусственном освещении. Согласно спецификациям, Hisense C1 обладает яркостью 1600 ANSI-люменов. У других моделей встречается и более высокий показатель, но при сравнении герой обзора выдавал более яркую и четкую картинку, даже при распахнутых шторах. Как так получается? Здесь кроется один важный нюанс, о котором необходимо знать.
Hisense C1 использует трехцветный лазерный источник света, а не светодиоды. Это позволило улучшить цветопередачу и расширить цветовой охват, благодаря чему такой поток воспринимается человеческим глазом значительно ярче, чем заявлено на бумаге. Проще говоря, если включить два проектора с одинаковыми цифрами в графе люменов, вживую лазерная технология смотрится значительно ярче ламповых или светодиодных собратьев. Специалисты ссылаются на эффект Гельмгольца-Кольрауша: более насыщенные цвета воспринимаются человеческим глазом как более яркие. Именно поэтому яркость у проектора Hisense порой кажется более интенсивной, чем у ламповых и светодиодных проекторов, даже если у последних ее показатели выше.
Что касается непосредственно изображения, то разрешение у Hisense C1 — 3840×2160 точек с сочной и реалистичной цветопередачей в 1,07 млрд. цветов. Диагональ разворачивается от размеров большого 65-дюймового телевизора до мини-кинотеатра с полотном в 300 дюймов (~6,5 метра). Разработчикам стоит сказать спасибо за автоматическую регулировку изображения. Умная система мгновенно определяет границы трапеции полотна и фокусирует картинку без каких-либо искажений. Считаю, что подобную технологию давно пора принять за общий стандарт качества.
Однако есть еще один немаловажный плюс этого проектора. Речь идет о возможностях обработки динамического диапазона. Если некоторые модели проекторов остановились на отработке технологии HDR10, то Hisense C1 вдобавок предлагает поддержку Dolby Vision. При ее включении изображение в разы объемнее, а освещение максимально приближается к реальному. Это особенно заметно при просмотре фильмов с высоким разрешением и в современных играх. Кстати, о них пойдет речь далее.
Имея дома консоль Xbox Series X, я не мог не попробовать на проекторе игры. Hisense C1 справляется с этой задачей достойно. Одиночные приключения вроде Tomb Raider или заезды в Need for Speed при такой огромной диагонали воспринимаются иначе, и с задержкой управления проблем не возникает. После 43-дюймового телевизора виртуальные баталии захватывают дух. Движения не мажутся, а ореола вокруг объектов не наблюдается. Но технологий, сравнимых с профессиональными геймерскими мониторами, ждать не стоит. В рамках домашних развлечений — три раза «да». Планируете участвовать в важных шутерных соревнованиях, где важна каждая доля секунды? Скорее всего, нет. Иначе вам потребуется совершенно иное оборудование.
Звук
Далеко не каждый проектор может похвастаться достойным звуком. Hisense C1 укомплектовали двумя встроенными динамиками по 10 Вт каждый, сконструированными при поддержке JBL, а сверху накинули Dolby Atmos. В такой связке проектор выдает объемное звучание с густыми басами и четкой детализацией на средних и высоких частотах. Чтобы звук распределялся равномерно, лучше разместить проектор перед собой, иначе звуковые дорожки соберутся в кучу, а весь эффект погружения будет испорчен. Во всяком случае стартовые возможности динамиков более чем внушительны и не требуют дополнительных вложений. Но для полной эстетики домашнего кинотеатра покупка многоканальной аудиосистемы пойдет только на пользу.
По уровню громкости работы Hisense C1 можно сравнить с шуршанием бумаги или запущенным жестким диском, но, если учесть громкость динамиков, вы этого не заметите.
Операционная система
Hisense C1 работает под управлением собственной «операционки» VIDAA U6. Она шустрая, имеет набор всех необходимых онлайн-кинотеатров, да и вообще активно поддерживается и совершенствуется разработчиками, чего не скажешь о сторонних брендах. Проблем с поиском контента нет, разве что приходится привыкнуть к новой логике меню, если ранее общались с другими ОС.
Возможности подключения
Hisense C1 оснастили всеми необходимыми портами для подключения: 2 x HDMI, 2 x USB-A, 3,5 мм аудиовыходом, оптикой и Ethernet RJ 45. Тут тоже не обошлось без пары значимых особенностей. Во-первых, проектор снабдили более скоростным USB 3.0, что предпочтительнее при подключении флешек и жестких дисков с фильмами в максимальном разрешении и высоким битрейтом. Во-вторых, Hisense C1 радует наличием HDMI 2.1 с eARK для идеального взаимодействия с игровыми консолями, а также передачи звука и картинки с минимальной задержкой.
Также не забыли про беспроводное подключение по Wi-Fi и Bluetooth, если нужно подцепить музыку со смартфона или ноутбука на скорую руку.
Впечатления
Лазерный мини-проектор Hisense C1 выдает яркую и насыщенную картинку при любом освещении, а это главный аспект в выборе проектора. Спасибо инженерам, которые умудрились вместить в столь компактный корпус лазерную технологию, практически профессионального уровня. Да и остальные параметры тоже приятно удивили. Звук — громкий и объемный, поддержка смарт ТВ, управление шустрое, широкие возможности для подключения внешних устройств, а также компактность и мобильность. Все это вместе делает проектор Hisense C1 незаменимым помощником для воспроизведения мультимедийного контента и отличного времяпрепровождения — одному, с семьей или друзьями — где бы вы ни находились.
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