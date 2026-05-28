Обзор проводных наушников Radiotehnika «Комета TB‑22C»

Вопреки массовой популярности TWS‑наушников, рынок проводного аудио остаётся живее всех живых. И дело вовсе не в ретроградности пользователей. Стабильность, отсутствие задержек и детализация звучания — характеристики, которыми могут похвастаться далеко не все беспроводные собратья.
Мы уже рассказывали о своих впечатлениях в обзоре проводных полноразмерников Radiotehnika TD01C. Пришло время опробовать внутриканальные наушники «Комета TB‑22C» — компактную модель с достойным звуком по разумной цене.
Содержание• Характеристики
• Упаковка и комплектация
• Внешний вид и эргономика
• Звук и микрофон
• Впечатления
Характеристики
• Тип: проводные, внутриканальные
• Диапазон частот: 20–22 000 Гц
• Чувствительность: 105±3 дБ
• Излучатели: коаксиальные
• Диаметр излучателей: 10 и 6 мм
• Количество излучателей: 2
• Сопротивление: 16 Ом
• Шумоподавление: пассивное
• Микрофон: есть
• Пульт регулировки: есть
• Материал: алюминиевый сплав, пластик
• Кабель: круглый, в тканевой оплётке, 1,2 м
• Тип разъёма: 3,5 мм, Г‑образный
• Вес: 16 г
• Комплектация: сменные силиконовые накладки, чехол
• Цвет: чёрный
Упаковка и комплектация
Наушники поставляются в небольшой упаковке с поролоновой прокладкой внутри. Внутри нас ждут сами наушники, бархатистый чехол из ткани и две пары силиконовых амбушюров — большого и малого размера. Средние установлены на наушниках.
Для тех, кто планирует слушать музыку через порт USB‑C, среди широкого ассортимента бренда есть очень привлекательное дополнение — конвертер Radiotehnika PD21. Это универсальный переходник, который поддерживает передачу звука без потерь, поддержку звонков и быструю зарядку до 60 Вт.
Внешний вид и эргономика
Корпус Radiotehnika «Комета TB‑22C» выполнен из сочетания анодированного алюминия и пластика. Такая композиция делает модель практически невесомой — всего по 5 г на каждый наушник, 16 г вместе с проводом. Благодаря чёрной окраске и матовому покрытию устройство не собирает отпечатки пальцев.
Поскольку «Комета TB‑22C» не нуждается во внутренних аккумуляторах, её размер получился крайне миниатюрным. Для хорошей эргономики звукоход установлен под небольшим углом от корпуса. На рифлёном торце нанесён логотип бренда Radiotehnika.
Снизу каждого наушника выходит короткая трубочка для защиты от перегиба. На ней же есть обозначения L и R — левого и правого наушника.
Сам кабель заключён в тканевую оплётку, что добавляет несколько баллов к прочности и не так легко спутывается. Провода сходятся в пульт с тремя кнопками: верхняя и нижняя отвечают за регулировку громкости, а центральная за воспроизведение/паузу при однократном нажатии, а также вызов голосового ассистента на смартфоне при удержании.
Для подключения служит Г‑образный аудиоразъём на 3,5 мм. Длина провода составляет 1,2 м.
Звук и микрофонRadiotehnika «Комета TB‑22C» получили по два излучателя в одном капсуле, что создает эффект двухполосной системы. Их соосное расположение разделяет частоты разных диапазонов: 10‑миллиметровая мембрана из графена отвечает за глубокие и уверенные басы, а 6‑миллиметровый титановый излучатель выдаёт быстрые и яркие высокие.
Для своего сегмента «Комета TB‑22C» может похвастаться ровной АЧХ, сбалансированным тембром и минимальным количеством искажений за счет продуманной магнитной системы. Модель не обделена объёмными «низами», поэтому больше всего зайдёт любителям электронной и поп‑музыки с умеренной бас‑партией; неплохо справляется с инструментальными треками и композициями, где преобладает женский вокал, а также отлично подходит для разговорных подкастов.
Ритмичная Aurora «Cure for me» выделяет чарующий вокал исполнительницы. Низкие частоты не смешиваются в голосом, а изобилие деталей остается на месте. Ryo Hamamoto «Gotta Stay Fly» из-за дикой смеси оркестра, электроники и перегруженных гитар — идеальный, как по мне, экземпляр для тестов. Мужской вокал тут звучит тише аранжировки, чему причина не самое лучшее сведение. Тем не менее, при всем многообразии инструментов, стилей, резких внезапных переходах, трек звучал ровно и ярко. С экстримальным металлом «Комета TB‑22C» с натяжкой, но справляется. В особенно динамичных треках партии сливаются, однако данный жанр не всегда по зубам даже наушникам из более дорогого сегмента.
Сопротивление в 16 Ом гарантирует достойную громкость наушников, будь то смартфон или бюджетный плеер. Стоит отметить, что при ее максимальном уровне модель не захлёбывается в басах, а высокие частоты не переходят в сверлящие уши сибилянты.
Кроме того, наушники можно использовать в качестве гарнитуры. Во время созвонов собеседники отмечали чистый, разборчивый голос с достаточной громкостью и отсутствием помех.
Впечатления
На момент написания обзора цена Radiotehnika «Комета TB‑22C» составляет 2 490 рублей. За эту сумму мы получаем объёмные басы и выраженные высокие частоты в компактном и минималистичном корпусе от культового бренда. Также в плюсы стоит записать наличие микрофона и прочный кабель. Из недостатков отмечу отсутствие переходника USB‑C в комплекте и не очень заметную маркировку левого и правого наушников.
