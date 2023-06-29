⚡Это рекорд быстрой зарядки! Обзор смартфона realme GT3

Комплектация и дизайн

Производительность: топовый чип и 1 ТБ

Автономность: от 0 до 100% за 10 минут

Оптимизатор — использует технологию на базе биомиметического электролита в сочетании с алгоритмом восстановления заряда, чтобы поддерживать ионы лития в активном состоянии для более длительной автономной работы.

Умная зарядка — анализирует привычки пользователя и на основе полученных данных регулирует скорость. Например, ночью зарядка достигает 80% и останавливается, а остаток добирается незадолго до пробуждения владельца.

Экран

Камера

Основной на 50 МП со светосилой ƒ/1,8

Ширик на 8 МП с ƒ/2,2

2-мегапиксельный модуль макро с ƒ/3,3

Технические характеристики

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Экран: 6,74 дюйма, AMOLED, 2772 × 1240 точек, 451 ppi, 144 Гц

ОЗУ: 16 ГБ

Хранилище: 1 ТБ

Основная камера: 50 + 8 + 2 МП

Фронтальная камера: 16 МП

Аккумулятор: 4600 мА·ч

ОС: Android 13 с оболочкой realme UI 4.0

Габариты: 163,9 × 75,8 × 8,9 мм

Вес: 199 г

Впечатления

В России 15 мюня стартовали продажи смартфона realme GT3. Это топовая модель бренда на процессоре Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 с накопителем на (!) 1 ТБ и очень быстрой зарядкой, которая буквально оставляет конкурентов позади. Прибавьте к этому необычные решения в плане дизайна и читайте подробности в нашем обзоре.Бренд realme стабильно удерживает планку комплектации от модели к модели. В коробке вместе со смартфоном: чехол черного цвета (он органично дополняет дизайн устройства), кабель USB-C, адаптер питания SUPERVOOC мощностью 240 Вт, инструмент для извлечения лотка и документация. Купил смартфон и сразу пользуешься без лишних трат.У нас в обзоре realme GT3 в черном цвете. Эта модель также доступна в белой расцветке. Спинка нашего тестового образца изготовлена из матового стекла. Тактильно она получилась очень приятной.На задней панели в верхней части расположилось «окошко» из черного глянцевого стекла — его буквально пополам делят площадка основной камеры и элемент дизайна с подсветкой. Камерная площадка здесь прямоугольной формы. В неё помещены вертикально два кольца под отверстия объективов. Чуть правее от них расположена полоска вспышки.Справа от камеры под прозрачным стеклом черном цвета расположился логотип Snapdragon 8 Gen 1 — этот элемент имитирует чип. Вокруг него имеется подсветка, которая сопровождает различные события, например, процесс зарядки. В настройках смартфона можно выбрать одну из 25 различных расцветок, 2 ритмов и 5 скоростей пульсации. Смотрится такое решение, как минимум, необычно, поскольку возвращается тренд на прозрачные корпуса.Края задней панели realme GT3 скошены по бокам. Благодаря этому смартфон отлично лежит в руке. В нижнем левом углу глянцевым шрифтом нанесен логотип бренда.На верхнем торце производитель разместил отверстия дополнительных динамика и микрофона, а также ИК-порт. На нижнем слева направо — слот для карты памяти, отверстие микрофона, разъем USB-С и решетка основного динамика. Наконец-то в realme прислушались к моему нытью и развели кнопки регулировки громкости и клавишу блокировки экрана по разным граням. Так намного удобнее, чем когда все физические элементы управления располагаются на одной стороне.Дизайн в целом получился интересным. На мой взгляд, realme GT3 в черном цвете смотрится интереснее по сравнению со своей версией в белой расцветке. Смартфон производит впечатление флагманского устройства с качественной сборкой. К сожалению, защиту от влаги «не завезли».Смартфон работает на базе Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 с 16 ГБ оперативной памяти. Объем ОЗУ можно увеличить дополнительно на 12 ГБ за счет свободного места накопителя на 1 ТБ. Смысла ругать смартфон за отсутствие слота для карт памяти нет. Хранилище такого объема у вас вряд ли получится очень быстро заполнить.Протестировал realme GT3 в бенчмарках AnTuTu, Geekbench, а также в CPU Throtling Test. В первом благодаря чипу смартфон набирает более 1 296 000 баллов. Судя по всему, производитель провел хорошую работу по оптимизации системы — гаджет не нагревается до некомфортных температур даже на пиковых нагрузках.Запас производительности realme GT3 очень достойный. Если выкрутить расширение ОЗУ на максимум, то можно забыть, что приложения выгружаются из памяти из-за её нехватки. Поначалу это кажется очень непривычным.Все игры запускаются и работают на максималках. Протестировал смартфон в топовых тайтлах, среди которых Call of Duty Mobile и Wild Rift. Производительность держится на высоком уровне даже на протяжении длительных игровых сессий.Смартфон работает на Android 13 с фирменной оболочкой realme UI 4. У неё чистый и минималистичный интерфейс. Работает оболочка шустро и без подлагиваний — приложения запускаются быстро, а все анимации плавные. Функции многозадачности позволяют запускать софт в режиме разделенного экрана или плавающего окна. Таким образом можно запустить видео и продолжать общаться в мессенджерах.Автономную работу устройству обеспечивает аккумулятор ёмкостью 4600 мА·ч. С таким запасом смартфон хорошо вписывается в повседневный сценарий с подзарядкой 1 раз в сутки.Главная фишка устройства в плане автономности — быстрая зарядка. На самом деле по отношению к realme GT3 эта фраза звучит очень скромно. Без преувеличения — зарядка просто молниеносная. Комплектным проводом и адаптером SUPERVOOC мощностью 240 Вт смартфон способен зарядиться от 0 до 100% всего за 10 минут! Вы где-нибудь видели такое?В процессе полного цикла зарядки встречается небольшая погрешность. Она составляет примерно 1 минуту. По словам производителя, им удалось оптимизировать процесс и аккумулятор сохраняет эффективность даже спустя 1600 полных циклов. Впрочем, эти заявления получится проверить только на этапе длительного тестирования.Для сохранения здоровья батареи в смартфоне предусмотрено несколько интеллектуальных функций. В их числе:Помимо всего вышеперечисленного, имеются режим энергосбережения, оптимизатор использования батареи (позволяет настраивать фоновую активность приложений), оптимизация режима ожидания, а также быстрая заморозка для программ.Смартфон оснащается плоским 6,74-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2772 × 1240 и плотностью пикселей 451 ppi. Максимальная частота обновления — 144 Гц.По умолчанию в настройках обновления экрана активирована функция «Автовыбор» — она автоматически подбирает частоту. С ней смартфон живет дольше. Стоит отметить, что не все приложения поддерживают работу в 144 Гц. Смартфон предлагает решить эту проблему вручную — выбираем опцию высокой частоты обновления, после чего появится раздел «Управление приложениями». Там можно самостоятельно выбрать частоту под каждое приложение.Запаса яркости дисплея хватает абсолютно для всех сценариев использования. Экран одинаково хорошо ведет себя в помещении и на улице под ярким солнцем. С углами обзора полный порядок — изображения сохраняет свои качества и читаемость даже при сильных отклонениях.Экран realme GT3 радует своей цветопередачей — она выглядит естественной без заметных перекосов в сторону перенасыщения оттенков. Впрочем, вы сможете подогнать изображения под свои индивидуальные предпочтения. Для этого имеются четыре предустановки, а также шкала цветовой температуры. Помимо этого, есть функция защиты зрения (снижает нагрузку на глаза вредным синим спектром), а также функции повышения резкости изображения (для просмотра фото и видео в плохом качестве), улучшение цветопередачи в видео (расширяет динамический диапазон в роликах) и улучшенное отображение движения в видео (делает ролики плавнее).В качестве основной камеры realme GT3 получил систему из трех датчиков, в которую вошли:Для меня скорее закономерность, что камеры смартфонов realme выдают крепкий средний уровень, но GT3 меняет правила. Основной датчик и ширик приятно удивили. Все снимки получаются с хорошей детализацией и естественной цветопередачей. Последнее особенно актуально в эпоху агрессивных алгоритмов постобработки. Также похвалю довольно широкий динамический диапазон снимков.2-мегапиксельный макродатчик не вижу смысла тестировать и обсуждать. Здесь моя позиция остается неизменной. Для 2023 года 2 МП — очень мало. На мой взгляд, наиболее выигрышный сценарий отказаться вовсе от этого датчика в пользу наиболее ёмкого аккумулятора.Основная камера умеет записывать видео в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду. В этом плане обошлось без откровений — ролики получаются среднего уровня.Разрешение фронтальной камеры составляет 16 МП со светосилой ƒ/2,4. Автофокуса не завезли. Тем не менее селфи получаются довольно четкими с приятной цветопередачей, а в портретном режиме вполне точно отделяется фон.Бренд realme со смартфоном GT3 вышел в предфлагманский уровень, а значит и спрос с него будет соответствующий. На момент публикации, стоимость новинки составляет 69 990 рублей. За этот прайс можно получить устройство с бодрым набором преимуществ в числе которых: интересный дизайн с подсветкой, молниеносная зарядка, колоссальный запас памяти, достойная производительность и хорошая основная камера.Что касается недостатков, в предфлагманском сегменте хотелось бы получить влагозащиту, оптическую стабилизацию для камеры и беспроводную зарядку. В остальном realme GT3 получился сбалансированным смартфоном. Он, определенно, заинтересует молодую аудиторию, которая привыкла к гаджетам с выверенным соотношением стоимости и характеристик.