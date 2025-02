Обзор Samsung Galaxy S 25+: что умеет флагман и стоит ли его покупать?

Год только начался, а Samsung уже порадовала поклонников линейки Galaxy S выпуском новых моделей. Пока все заострили внимание на суперфлагмане Galaxy S25 Ultra, мы решили разобраться в самой недооцененной модели — Galaxy S25+. Смартфон сочетает в себе передовые технологии и приятный дизайн, предлагая пользователям высокую производительность и функции искусственного интеллекта. Но он выступает серединой между компактным S25 и громадным S25 Ultra, из-за чего многие просто забывают о его существовании. Я провел с ним пару недель и готов поделиться честным мнением. Спойлер: вопросы к S25+ все же остались. Год только начался, а Samsung уже порадовала поклонников линейки Galaxy S выпуском новых моделей. Пока все заострили внимание на суперфлагмане Galaxy S25 Ultra, мы решили разобраться в самой недооцененной модели — Galaxy S25+. Смартфон сочетает в себе передовые технологии и приятный дизайн, предлагая пользователям высокую производительность и функции искусственного интеллекта. Но он выступает серединой между компактным S25 и громадным S25 Ultra, из-за чего многие просто забывают о его существовании. Я провел с ним пару недель и готов поделиться честным мнением. Спойлер: вопросы к S25+ все же остались. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Распаковка и дизайн

Дисплей

Камеры

Производительность

Оболочка

Автономность

Характеристики:

Впечатления

Смартфоны Samsung и другие гаджеты бренда вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides

Galaxy S25+ поставляется в лаконичной упаковке, отражающей премиальный характер устройства. Внутри все довольно минималистично — помимо самого смартфона, находятся кабель USB-C и краткое руководство пользователя.Сам смартфон сохранил изящный корпус с алюминиевой рамкой и стеклянными панелями, как в прошлогодней модели, но теперь он защищен Gorilla Glass Victus 2. Эргономичный дизайн обеспечивает комфортное удержание устройства в руке, несмотря на его не самые скромные размеры.На правой стороне расположены клавиши регулировки громкости и кнопка питания, которая также отвечает за вызов голосового ассистента. Снизу — слот для SIM-карт, порт USB-C, динамик и микрофон. На верхнем торце — только микрофоны и полоска антенны. Разъема под наушники нет, но сомневаюсь, что это у кого-то вызовет вопросы в 2025 году.Galaxy S25+ выпускается в нескольких расцветках: голубой, синий, мятный, серый, а в онлайн-магазине доступны коралловый, золотистый и черный. У меня в руках оказался синий и вживую он смотрится гораздо презентабельнее, чем на изображениях в сети. Он красиво переливается, а свет добавляет корпусу своеобразной глубины. Углы смартфона скругленные, чего не скажешь о гранях. Как и полагается флагманам, собрано все идеальноГаджет оснащен 6,7-дюймовым Dynamic LTPO AMOLED 2X дисплеем с разрешением 3120 × 1440 пикселей. Экран поддерживает адаптивную частоту обновления от 1 до 120 Гц, что обеспечивает плавное отображение контента и экономию энергии при отсутствии действий на дисплее.Кроме того, увеличить автономность аккумулятора можно сменив разрешение в настройках. На выбор дается три варианта: QHD+, FHD+ и HD+. Между первым и вторы разницу заметить сложно, если не вглядываться. А вот к минимальным значениям любителям четкой картинки возвращаться вряд ли захочется — в глаза сразу бросается «мыло».Яркость и контрастность тут на высоком уровне — пользоваться можно даже под ярким летним солнцем. Все будет видно отчетливо. Запаса яркости в 2600 нит хватит под любое освещение. Приятной фишкой стал «Адаптивный цветовой тон» — смартфон автоматом подстраивает баланс белого под интенсивность внешнего освещения.Цветопередача точная и насыщенная, что особенно оценят любители мультимедийного контента и мобильного гейминга. Добавьте к этому поддержку HDR10+, которая обеспечивает глубокие черные и яркие цвета. Словами передать качество картинки сложно, но отмечу, что Galaxy S25+ очень точно отображает оттенки и является одним из лучших, что мне доводилось тестировать.Galaxy S25+ перенял от предшественника три камеры на задней панели. Дизайн глазков слегка изменился — расстояние между ними уменьшилось, а если смотреть сбоку, объективы будто парят над корпусом. Основной сенсор рассчитан на 50 МП (f/1.8), 12 МП ультраширокоугольный модуль (f/2.2) и телеобъектив на 10 МП с 3-кратным оптическим зумом (f/2.4). Примеры можете оценить ниже.Разрешение «фронталки» составляет 12 МП (f/2.2). Хотя аппаратная часть камер осталась без изменений по сравнению с предыдущей моделью, программные улучшения и интеграция искусственного интеллекта выводят качество съемки на новый уровень.Искусственный интеллект выбирает оптимальные параметры съемки в зависимости от сцены. Алгоритмы обработки портретного режима улучшили. Кроме того, можно самому выставить интенсивность размытия заднего плана или задать один из предустановленных фильтров. Стоит помнить, что фото и видео — вещь субъективная. Современные устройства пришли к тому рубежу, когда их возможности мало чем отличаются друг от друга, и стоит полагаться исключительно на свой вкус, а не на цифры в характеристиках. Как по мне, кадры Galaxy S25+ делает хорошие и реалистичные, но без откровений.В основе Galaxy S25+ лежит новейший процессор Snapdragon 8 Elite for Galaxy, обеспечивающий высокую производительность и энергоэффективность. В связке с 12 ГБ оперативной памяти, смартфон легко справляется с многозадачностью и требовательными играми. К примеру, Genshin Impact бодро идет на максималках, хоть система и предупреждает, что такие настройки не по зубам устройству. Да, со временем корпус становится теплее, но на плавность игры это никак не сказывается. Даже во время длительных сессий дождаться тормозов мне не удалось. Ниже приложу тесты бенчмарков.Galaxy S25+ работает под управлением One UI 7 интерфейс которой обновился и стал еще более приятнее. Интеграция искусственного интеллекта проявляется в функциях Now Brief и Now Bar, предоставляющих персонализированные обновления и быстрый доступ к любимым приложениям. Оболочка также предлагает гибкие настройки и возможности персонализации, позволяя адаптировать устройство под индивидуальные предпочтения. Не забываем и про фирменный режим DeX, который превращает смартфон в компьютер с десктопной операционкой. Но обо всех особенностях One UI 7 я расскажу в отдельном обзоре.Работает Galaxy S25+ от аккумулятора емкостью 4900 мА·ч. В сравнении с современными смартфонами цифры ниже стандартных, однако на деле устройство может дать фору многим «монстрам автономности».Я выставил максимальное разрешение экрана с частотой 120 Гц, 75% яркости, звук на 50% и запустил ролик в разрешении 4K. При такой нагрузке аккумулятор продержался ровно 14 часов. При активном использовании мессенджеров, браузеров, прослушивания музыки и просмотра видео, за 12 часов уходит порядка 60% заряда. А если не залипать в смартфоне каждые три минуты — двое суток автономности, вполне реальная задача.Поскольку в коробке комплектного блока не завезли, я использовал свой, мощностью 45 Вт. Сообщение на экране сообщило о быстрой зарядке. За 30 минут уровень батареи поднялся на 50%, за 45 минут до 80% и завершилось все на отметке 1 час 10 минут. Стоит отметить, что именно такие прогнозы высвечивались на экране при подключении кабеля, им можно смело верить.Разумеется, в Galaxy S25+ есть беспроводная зарядка на 15 Вт и реверсивная на 4,5 Вт, но это уже менее востребованные функции.процессор: восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy;матрица Dynamic AMOLED 2X, диагональ 6,7 дюйма, разрешение 3120×1440 пикселей, яркость до 2600 нит, частота обновления от 1 до 120 Гц, стекло Corning Gorilla Glass Victus 2;оперативная — 12 ГБ, LPDDR5X, встроенная — 256/512 UFS 4.0;50+10+12 МП, фронтальная — 12 МП;4900 мА·ч;проводная — 45 Вт, беспроводная — 15 Вт, реверсивная — 4,5 Вт;158,4×75,8×7,3 мм, 190 г.Samsung Galaxy S25+ сочетает в себе привычный, но удачный дизайн, мощную начинку и достойные камеры. Из ярко выраженных преимуществ могу выделить яркий и сочный дисплей, длительное время автономной работы и интуитивно понятную оболочку.А вот к недостаткам можно отнести отсутствие значительных изменений в дизайне по сравнению с предыдущими моделями и стагнацию в плане камер. Пока китайский смартфоны получают сумасшедшие перископы и сенсоры с переменной диафрагмой, у Samsung все держится на стандарте.В целом, Galaxy S25+ может стать отличным выбором для тех, кто ищет сбалансированный флагманский смартфон без излишеств.