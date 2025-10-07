Обзор Samsung Galaxy Tab S10 Lite: первый доступный планшет, который смог удивить

Фархад

S10 Lite

Не секрет, что у Samsung уже несколько лет получаются шикарные флагманские планшеты, которые в некоторых сценариях вполне могут заменить компьютер. Но компания также продолжает укреплять линейку среднебюджетных устройств. Galaxy Tab S10 Lite — как раз про это. Модель позиционируется как доступный вариант с хорошим экраном, приличной батареей и поддержкой функций Galaxy AI. Я попользовался этим планшетом несколько недель, и теперь готов поделиться своим экспириенсом: где он хорош, а где заметны компромиссы.

Спойлер: первое впечатление — это типичный Samsung по дизайну и сборке, но с «лайтовой» философией. В нём нет излишнего пафоса, но есть всё, что реально нужно в повседневных сценариях для работы, учёбы, просмотра фильмов, создания заметок и даже редактирования фото. Самое интересное, что ИИ-фишки тут вписаны органично — они точно не выглядят маркетингом ради галочки, как у Apple. Но обо всё по порядку.

Содержание




Технические характеристики


  • Дисплей: TFT LCD, 10.9 дюйма, 1320 x 2112 (228 ppi), 90 Гц
  • Процессор: Samsung Exynos 1380
  • Оперативная память: 6/8 ГБ 
  • Накопитель: 128/256 ГБ
  • Камеры: 8 Мп (основная); 5 Мп (фронтальная)
  • Батарея: 8000 мАч
  • Связь: Wi-Fi 6 (2,4+5 ГГц), Bluetooth 5.3, USB Type-C 2.0, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, GALILEO, QZSS
  • ОС: Android 15 (One UI 7)
  • Защита: IP42
  • Габариты: 254.3 x 165.8 x 6.6 мм
  • Вес: 524 г 


Дизайн


S10 Lite
 
Внешне Galaxy Tab S10 Lite — максимально аккуратный девайс с тонким металлическим корпусом толщиной всего 6,6 мм. При этом он относительно лёгкий и весит 524 г. В руках держится надёжно, а при долгом использовании планшет не ощущается слишком тяжёлым. В тёмно-сером цвете он выглядит строго, без лишних деталей — такой вариант идеален для учёбы и работы. Помимо этого, девайс выпускается в более мягкой серебристой и прикольной коралловой расцветке.

S10 Lite
S10 Lite
На верхнем торце Galaxy Tab S10 Lite расположены клавиши регулировки громкости, кнопка питания и слот для SIM-карты. Слева — пластиковые вставки антенны, динамик и микрофон, а справа — аналогичные элементы, но с портом USB-C. На задней панели размещена одна камера и магнитная площадка для стилуса. Снизу есть разъёмы под чехол-клавиатуру. Они дают понять, что Samsung делает ставку на гибкость. Хочешь — пользуйся как планшетом, хочешь — превращай в мини-ноутбук. Также тут предусмотрена влагозащита IP42, которая спасёт девайс от пыли и случайных капель воды. Для сегмента это приятный бонус, хотя полной влагозащиты, как у флагманов, тут нет.
S10 Lite
S10 Lite

Экран


S10 Lite

Дисплей Samsung Galaxy Tab S10 Lite на 10,9 дюйма с разрешением 2112x1320 пикселей и частотой обновления 90 Гц порадовал. Плотности в 228 ppi достаточно, чтобы читать книги, конспекты или смотреть лекции без лишнего напряга для глаз. В видео и играх картинка плавная, интерфейс работает быстро, но тут есть и заслуга One UI.

Мне понравилось, что экран достаточно большой для режима Split View. Например, на одной половине можно держать открытым гайд по работе в Adobe After Effects, а в другой — заметки. Для учёбы и работы это вполне годная вещь. Даже набирая эту статью, я разделил экран на две части, чтобы подсматривать характеристики и набирать текст. Ну, а два динамика выдают чистый, громкий звук, хоть и без баса, но для фильмов и звонков подходит отлично. Целый сезон «Медленных лошадей» я посмотрел на нём за один вечер. Никаких недостатков по звуку я не заметил.

Производительность


S10 Lite

В основе планшета Galaxy Tab S10 Lite лежит фирменный чип Samsung Exynos 1380. Возможно, кому-то хотелось бы и Snapdragon, но этот чип отлично зарекомендовал себя. Это уверенный середняк, который отлично справляется с повседневными задачами: браузинг, работа с документами, заметки, стриминг. Даже базовая версия на 6/128 ГБ справляется с многозадачностью, а 8/256 ГБ вообще даст запас на будущее, поскольку в настройках можно докинуть ещё пару ГБ к оперативке в виде виртуальной памяти.

В играх всё вполне предсказуемо: казуалки и среднетребовательные тайтлы идут на ура, но для топовых по типу Genshin Impact или ZZZ лучше присмотреть другой девайс. Нет, их можно запустить, но на средних/минимальных настройках. Ну, а в любимом мной Marvel Contest of Champions нагрева или троттлинга я не замечал.

Автономность


S10 Lite

Батареи Galaxy Tab S10 Lite на 8000 мАч в реальных условиях хватает примерно на 12-14 часов. Это просмотр видео, браузинг, заметки, видеозвонки — типичный набор обычного юзера. В дороге планшет реально вытягивает целый день без пауэрбанка. Во время теста я фоном включал на нём YouTube или другие видеоплатформы, чтобы слушать контент часами. С этой задачей он справился идеально — мне даже хватило полной зарядки на 2 дня (с перерывами).

Кстати, о зарядке. Тут она на 25 Вт. За полчаса можно зарядить на 40-45%. Полный цикл занимает около 2 часов. Да, долго, но для бюджетной версии это хороший показатель. Впрочем, у меня ни разу не было ситуации, чтобы мне срочно нужен был планшет, а он тотально разряжен. Даже 30-40% вполне хватит на перелёт до Дубая.

Нейросети и ИИ


Обозревая гаджеты Samsung, невозможно пройти мимо Galaxy AI. Это одна из ключевых причин рассматривать Galaxy Tab S10 Lite, а не планшет от другого бренда. Начнём с минимума — «Обвести и найти» — реально экономит время: не надо переключаться между приложениями, просто выделяешь объект на экране и получаешь результаты.

Для учёбы или работы с текстом набор функций Galaxy AI просто незаменим. Тот же ассистент по математике решает примеры, а фича преобразования текста превращает каракули в структурированные заметки. Если бы во времена моего студенчества существовал Galaxy Tab S10 Lite, я бы точно обзавёлся им.

Отдельно стоит похвалить функцию «Удаления объектов». Она работает шикарно на фоне того же корявого ластика в iPhone и iPad (я не хейтер, у меня есть последние айфоны, айпады и маки, но в ИИ Apple не смогла). Тут можно убрать прохожих с кадра за пару тапов. Плюс система даёт понятные советы по кадру — как поправить цвет, выровнять горизонт и тд. Это не профессиональная ретушь, но для быстрого результата просто идеально.

Чем ещё удивил планшет


S10 Lite

В отличие от iPad, тут S Pen идёт в комплекте. И это большой плюс. Пусть без жестов, но для заметок и рисования его хватает с запасом. Особенно шикарно он работает в Samsung Notes, где AI помогает структурировать записи.

Камеры в Galaxy Tab S10 Lite довольно простые: основная на 8 Мп и фронталка на 5 Мп. Они не про фотоискусство, а скорее отсканировать документ или созвониться с коллегами в Zoom, чтоб вас было видно. Для этого хватает. Кстати, из биометрии — есть распознавание лица, и работает оно быстро.

Дополнительные аксессуары расширяют сценарии: чехлы с клавиатурами превращают планшет в мини-ноутбук, но это явно не для меня. Мне проще пользоваться ноутбуками для более сложных задач.

Выводы


S10 Lite

Galaxy Tab S10 Lite получился реально интересным: это не урезанный бюджетник, а сбалансированное устройство для учёбы, работы и мультимедиа. Приятный экран с развёрткой 90 Гц, мощный аккумулятор, поддержка SIM-карты и Galaxy AI делают его конкурентоспособным в своём сегменте.

Да, он не заменит полноценный ноутбук, но с клавиатурным чехлом может стать отличным инструментом для учёбы или работы. Для студентов, фрилансеров и тех, кому нужен планшет на каждый день, это удачное вложение. А если нужно что-то более мощное, лучше присмотреться к линейке Galaxy Tab S11.
0
