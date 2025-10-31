Top.Mail.Ru

Обзор SberBoom Micro: маленькая колонка с большими возможностями

Артем
IMG_20251031_181550.jpg

На витрине умных гаджетов Сбера пополнение. Компактная SberBoom Micro, похожая белый камешек с морского побережья, не кажется серьезным устройством. Да и ценник, прямо сказать, несерьезный — всего 2 990 рублей. А вот не стоит спешить с выводами! Эта кроха не только работает вместе с продвинутой нейросетью GigaChat 2.0, но и умеет то, чего лишены другие подобные устройства. Что это и как работает, рассказываем в этом обзоре.

Содержание

Характеристики
• Комплектация и дизайн
• Возможности
• Приложение
• Впечатления

Характеристики

• Динамик: 2 Вт
• Чипсет: Amlogic A113L
• Оперативная память: 128 МБ
• WI-Fi: 2,4 Ггц, 5 ГГц
• Bluetooth: 5.0
• Питание: порт USB-C, алаптер 5В, 1А
• Дополнительно: крепление на стену

Комплектация и дизайн

photo_2025-10-31_18-47-50.jpg

Дизайн SberBoom Micro выделяется на фоне других умных собратьев. Одни увидят в колонке морскую гальку и вспомнят теплый летний отпуск, другие разглядят россыпь звезд и космические мотивы. Так или иначе, гаджет смотрится нейтрально в любом интерьере. Можно поставить на прикроватную тумбочку, рядом с телевизором, да хоть на стену — для этого в комплект положили липучку с клеевой основой. Кстати, она многоразовая и не оставляет следов. Приклеил, и не нужно дырявить стенку ради кронштейна под такую мелочь.

IMG_20251031_181739.jpg

Вместо голоса позвать ассистента можно ткнув на большую черную кнопку на корпусе или отключить микрофон долгим удержанием. 

Питание подается по кабелю, который тоже вложили в коробку. А вот адаптер питания придется взять свой, его в комплекте нет. Впрочем, он может и не пригодиться, поскольку подойдет любой свободный порт USB-С, — например, в ноутбуке или телевизоре. 

IMG_20251031_181823.jpg

Хоть сборка и не особо важна для такого устройства, ее исполнение вопросов не вызывает. Корпус ощущается монолитным, никаких зазоров при проведении пальцами не чувствуется. 

Приложение

safhathrtjharth.png

Чтобы подключиться к колонке, необходимо отсканировать QR-код из инструкции. Впрочем, об этом ассистент «Салют» сам подскажет при первом запуске. Для Android-устройств есть приложение, для владельцев iPhone — веб-версия. После активации вам предложат подписку за 1 рубль. Можно обойтись и без нее, но набор треков будет ограничен встроенным плейлистом.

Возможности

В SberBoom Micro установили скромный, но неплохой 2-ваттный динамик. Естественно, рассчитывать на объемный звук и широкую сцену не стоит, но с более простыми сценариями гаджет справляется. Будильник не даст проспать по утрам, в перерыве между делами можно послушать музыку или подкасты, а детям он поможет решить сложную задачку по математике или расскажет сказку на ночь. 

Но этим возможности SberBoom Micro не ограничиваются, ведь «камешек» работает вместе с GigaChat 2.0 — продвинутой нейронке Сбера. С ее помощью колонка подскажет который час и будет ли дождь завтра, объяснит сложные научные термины доступным языком или просто побудет приятным собеседником. 

IMG_20251031_181709.jpg

Что приятно удивило, так это возможность немного подстроить характер колонки под себя. Хотите общаться на дружеской волне — попросите гаджет обращаться на «ты», не любите фамильярность — на «вы». А еще можно выбрать один из трех голосов: Сбер — галантный мужчина, Джой — веселая девушка, Афина — элегантная дама. Вместе с ними поселился СберКот, он обязательно подружится с вашим ребенком. При этом виртуальный голос питомца очень деликатен с детьми — аккуратно подбирает слова, никогда не посоветует лишнего, а самым любознательным поможет познать мир. Достаточно сказать: «СберКот, проведи исследование», и искусственный интеллект внутри колонки поможет подготовить доклад или реферат на заданную тему, а через несколько минут результат появится в веб-версии GigaChat или в мобильном приложении для Android-устройств. 

Но не только людей SberBoom Micro может научить чему-то новому. Колонка умеет наделять умом даже обыкновенные Bluetooth-колонки. На такое модели других компаний точно не способны, если речь идет о соединении по воздуху. Достаточно сказать «Салют, подключись к Bluetooth-колонке» — и все смарт-функции будут доступны хоть на карманной портативке, хоть на топовой аккустической системе. А еще малышка научит общаться голосом с телевизором на базе ОС «Салют» — найти кино на вечер и поставить просмотр на паузу, даже если пульт ДУ завалился за диван. Само собой, устройство синхронизируется с более продвинутыми колонками Сбера и умеет управлять умным домом, но только в рамках Wi-Fi, протоколы Zigbee и Matter не поддерживаются.

Впечатления

IMG_20251031_181916.jpg

Повторюсь, цена SberBoom Micro — 2 990 рублей. Кто бы мог подумать, что искусственный интеллект так быстро станет доступен буквально всем. Но не только этим хорош гаджет Сбера. Колонка компактная, увлечет детей, да и взрослым скучать не придется. Ну, и самая главная фича — возможность превращать простые колонки в умные. При таком наборе возможностей устройство определенно заслуживает внимания. Однако если вам нужен более мощный звук, то стоит присмотрется к моделям на порядок дороже.
0
