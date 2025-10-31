Обзор SberBoom Micro: маленькая колонка с большими возможностями





На витрине умных гаджетов Сбера пополнение. Компактная SberBoom Micro, похожая белый камешек с морского побережья, не кажется серьезным устройством. Да и ценник, прямо сказать, несерьезный — всего 2 990 рублей. А вот не стоит спешить с выводами! Эта кроха не только работает вместе с продвинутой нейросетью GigaChat 2.0, но и умеет то, чего лишены другие подобные устройства. Что это и как работает, рассказываем в этом обзоре. На витрине умных гаджетов Сбера пополнение. Компактная SberBoom Micro, похожая белый камешек с морского побережья, не кажется серьезным устройством. Да и ценник, прямо сказать, несерьезный — всего 2 990 рублей. А вот не стоит спешить с выводами! Эта кроха не только работает вместе с продвинутой нейросетью GigaChat 2.0, но и умеет то, чего лишены другие подобные устройства. Что это и как работает, рассказываем в этом обзоре. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Содержание

Характеристики

Комплектация и дизайн

Приложение

Возможности

Впечатления

: 2 Вт: Amlogic A113L: 128 МБ: 2,4 Ггц, 5 ГГц: 5.0: порт USB-C, алаптер 5В, 1А: крепление на стенуДизайн SberBoom Micro выделяется на фоне других умных собратьев. Одни увидят в колонке морскую гальку и вспомнят теплый летний отпуск, другие разглядят россыпь звезд и космические мотивы. Так или иначе, гаджет смотрится нейтрально в любом интерьере. Можно поставить на прикроватную тумбочку, рядом с телевизором, да хоть на стену — для этого в комплект положили липучку с клеевой основой. Кстати, она многоразовая и не оставляет следов. Приклеил, и не нужно дырявить стенку ради кронштейна под такую мелочь.Вместо голоса позвать ассистента можно ткнув на большую черную кнопку на корпусе или отключить микрофон долгим удержанием.Питание подается по кабелю, который тоже вложили в коробку. А вот адаптер питания придется взять свой, его в комплекте нет. Впрочем, он может и не пригодиться, поскольку подойдет любой свободный порт USB-С, — например, в ноутбуке или телевизоре.Хоть сборка и не особо важна для такого устройства, ее исполнение вопросов не вызывает. Корпус ощущается монолитным, никаких зазоров при проведении пальцами не чувствуется.Чтобы подключиться к колонке, необходимо отсканировать QR-код из инструкции. Впрочем, об этом ассистент «Салют» сам подскажет при первом запуске. Для Android-устройств есть приложение, для владельцев iPhone — веб-версия. После активации вам предложат подписку за 1 рубль. Можно обойтись и без нее, но набор треков будет ограничен встроенным плейлистом.В SberBoom Micro установили скромный, но неплохой 2-ваттный динамик. Естественно, рассчитывать на объемный звук и широкую сцену не стоит, но с более простыми сценариями гаджет справляется. Будильник не даст проспать по утрам, в перерыве между делами можно послушать музыку или подкасты, а детям он поможет решить сложную задачку по математике или расскажет сказку на ночь.Но этим возможности SberBoom Micro не ограничиваются, ведь «камешек» работает вместе с GigaChat 2.0 — продвинутой нейронке Сбера. С ее помощью колонка подскажет который час и будет ли дождь завтра, объяснит сложные научные термины доступным языком или просто побудет приятным собеседником.Что приятно удивило, так это возможность немного подстроить характер колонки под себя. Хотите общаться на дружеской волне — попросите гаджет обращаться на «ты», не любите фамильярность — на «вы». А еще можно выбрать один из трех голосов: Сбер — галантный мужчина, Джой — веселая девушка, Афина — элегантная дама. Вместе с ними поселился СберКот, он обязательно подружится с вашим ребенком. При этом виртуальный голос питомца очень деликатен с детьми — аккуратно подбирает слова, никогда не посоветует лишнего, а самым любознательным поможет познать мир. Достаточно сказать: «СберКот, проведи исследование», и искусственный интеллект внутри колонки поможет подготовить доклад или реферат на заданную тему, а через несколько минут результат появится в веб-версии GigaChat или в мобильном приложении для Android-устройств.Но не только людей SberBoom Micro может научить чему-то новому. Колонка умеет наделять умом даже обыкновенные Bluetooth-колонки. На такое модели других компаний точно не способны, если речь идет о соединении по воздуху. Достаточно сказать «Салют, подключись к Bluetooth-колонке» — и все смарт-функции будут доступны хоть на карманной портативке, хоть на топовой аккустической системе. А еще малышка научит общаться голосом с телевизором на базе ОС «Салют» — найти кино на вечер и поставить просмотр на паузу, даже если пульт ДУ завалился за диван. Само собой, устройство синхронизируется с более продвинутыми колонками Сбера и умеет управлять умным домом, но только в рамках Wi-Fi, протоколы Zigbee и Matter не поддерживаются.Повторюсь, цена SberBoom Micro — 2 990 рублей. Кто бы мог подумать, что искусственный интеллект так быстро станет доступен буквально всем. Но не только этим хорош гаджет Сбера. Колонка компактная, увлечет детей, да и взрослым скучать не придется. Ну, и самая главная фича — возможность превращать простые колонки в умные. При таком наборе возможностей устройство определенно заслуживает внимания. Однако если вам нужен более мощный звук, то стоит присмотрется к моделям на порядок дороже.