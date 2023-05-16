Обзор смарт-часов Huawei Watch Ultimate: солидный дизайн, но не для всех

Комплектация и дизайн

Экран

Функциональность

Мониторинг сна — технология Huawei TruSleep 3.0 автоматически определяет продолжительность сна и предоставляет анализ физиологических параметров вместе с оценкой качества. На основе полученных данных часы смогут предоставить вам рекомендации и советы, которые помогут улучшить качество сна.

Мониторинг уровня стресса. Эта функция работает с помощью технологии Huawei TruRelax. Она позволяет отслеживать уровень стресса и рекомендует для его снижения пользователям часов медитации и дыхательные упражнения.

Автономность

Что в итоге

У меня возникает ощущение, что производители наигрались с универсальным дизайном смарт-часов и начинают разворачиваться в сторону брутализма с оглядкой на классику и G-Shock. За последние 7-8 месяцев появились массивные Apple Watch Ultra, Huawei Watch GT Cyber, а теперь еще Huawei Watch Ultimate для любителей активного образа жизни и дайвинга. Это интересный разворот в плане переосмысления носимой электроники, но пока оно получается нишевым.Я протестировал Huawei Watch Ultimate — это мужская модель с соответствующим характером. Дамы, увы, этот гаджет не для вас. Впрочем, не торопитесь закрывать обзор, возможно, вы как раз в поисках достойного презента для мужчин.Комплектация Huawei Watch Ultimate — это сразу «шах и мат» всем конкурентам. В квадратной коробке из плотного черного картона с золотистым тиснением вы найдете: смарт-часы с титановым браслетом, дополнительные звенья для браслета, каучуковый ремешок (пригодится для плавания), зарядную платформу-таблетку с кабелем и документацию. Набор получился действительно щедрым — за такой подарок не будет стыдно.Внешний вид Huawei Watch Ultimate — дань уважения классическим моделям Tissot или Omega. На мой взгляд, производитель позаимствовал у них форм-фактор и элементы управления функциональностью. Во включенном режиме при беглом осмотре Huawei Watch Ultimate ничего не выдает, что перед тобой смарт-часы с дисплеем. Они старательно производят впечатление «механического» устройства.Внимание — размер! Как выше упоминалось Huawei Watch Ultimate — мужские часы. Габариты составляют (Д×Ш×Г) 48,5 × 48,5 × 13 мм. На изящной женской руке такой гаджет будет смотреться громоздко. К слову, и на моем тощем запястье часы выглядят великовато — после первой примерки сразу захотелось слегка подкачать руки.Я тестирую Huawei Watch Ultimate в цвете «серебристый океан». Модель также доступна в расцветке «черные скалы».Отдельно стоит уделить внимание материалам и сборке. Безель спокойного синего цвета с океаническим оттенком. Он выполнен из нанокристаллической керамики. Его дополняет эксклюзивный циферблат с синей картой, по которой скользят часовые стрелки. Корпус выполнен из жидкого металла на основе сплава циркония.Huawei Watch Ultimate оснащаются тремя физическими кнопками. На позиции «10 часов» размещена кнопка помощи — короткое нажатие активирует режим «Экспедиция», а в режиме дайвинга с её помощью можно сбрасывать данные средней глубины. На позиции «2 часов» — поворотная кнопка для навигации по интерфейсу и переключения между главным экраном и приложениями. На позиции «4 часов» — функциональная кнопка для быстрого доступа к режимам тренировок или голосовому помощнику.Под кнопкой помощи расположены отверстия микрофона — часы можно использовать для телефонных разговоров. Отверстия динамика разместились на противоположной стороне прямо на керамической платформе под ободком корпуса.Корпус часов получил степень защиты IP68 и водонепроницаемость 10 ATM. Благодаря этим характеристикам Huawei Watch Ultimate имеют все шансы стать полезным компаньоном для дайвинга на глубину до 100 метров.Резюмирую дизайн Huawei Watch Ultimate — это строгий и солидный гаджет. На деловую встречу идем с комплектным титановым браслетом, а в бассейн или поход меняем его на каучоковый ремешок. Во всех случаях смотримся харизматично.Huawei Watch Ultimate оснащаются 1,5-дюймовый AMOLED-экраном LTPO с разрешением 466x466 пикселей и плотностью пикселей 311 PPI. Его защищает искусственное сапфировое стекло, которое за время тестирования зарекомендовало себя с точки зрения надежности. По неосторожности несколько раз ронял часы с высоты человеческого роста на керамическую плитку и также пару раз приложился экраном к металлическим поверхностям. Как итог — ни следа от повседневного механического воздействия.У экрана достойный запас яркости. На нём всё хорошо и одинаково видно как в помещении, так и на улице. К сожалению (а может и к счастью), я не дайвер, чтобы оценить его качества на глубине. Тем не менее в бассейне с читаемостью проблем не возникает. Также стоит отметить хорошие углы обзора — картинка сохраняет свои качества даже при сильных отклонениях.Huawei Watch Ultimate совместимы с любыми устройствами на актуальных версиях iOS и Android. Для соединения используется приложение Huawei Health.Начну, пожалуй, с базовых функций. Часы умеют принимать и отклонять аудиозвонки. В разделе о дизайне я упомянул, что для разговоров в устройстве имеется встроенный динамик и микрофон. Это удобная возможность быстрого ответа на звонок в ситуациях, когда смартфон где-то далеко. Например, во время тренировок на беговой дорожке без наушников можно быстро ответить на входящий вызов и попросить собеседника перезвонить позже.Huawei Watch Ultimate круглосуточно отслеживают частоту сердцебиения и уровень насыщения крови кислородов Sp02 — все эти данные собираются и наглядно отображаются в приложении Huawei Health. Отдельно стоит упомянуть наличие функции электрокардиограммы (ЭКГ). Она позволяет отслеживать незначительные изменения сердца, чтобы выявить определенные отклонения. Работает ЭКГ привычным образом — кладем руку с часами на ровную поверхность, к примеру это может быть письменный стол, запускаем приложение и пальцем другой руки «замыкаем» электрод в кнопке.Помимо мониторинга сердцебиения и ЭКГ Huawei Watch Ultimate умеют проводить диагностику артериальной жесткости. Эта функция распознает особенности пульса и позволяет своевременно выявлять риски возникновения блокады артерий.Эксклюзивные фишки Huawei Watch Ultimate представлены режимами «Экспедиция» и «Дайвинг». Последний отображает шкалу погружения во время спуска или подъема с глубины. Вы сможете настраивать параметры своей подводной активности: дыхательная смесь, тип воды и прочие.Наиболее интересен для меня новый режим «Экспедиция» — его можно быстро запускать нажатием соответственной кнопки на позиции 10 часов. Очень удобная штука для походов по незнакомой местности и прогулок по лесу с отметкой грибных мест. В режиме «Экспедиция» отображаются полезные данные, среди которых уровень заряда батареи, продолжительность, пройденная дистанция и пульс. Помимо этого, можно устанавливать маркеры, например, отправную точку, а также использовать часы в качестве навигатора, который работает со спутниковыми системами GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, Beidou и QZSS. Навигатор позволяет не отвлекаться от прохождения по маршруту, глядя в экран смартфона. В конечной точке своего путешествия вы сможете просматривать пройденный путь в приложении Huawei Health, а также добавлять в него отметки.«Экспедиция» может работать в ночном режиме. При его активации Huawei Watch Ultimate трансформируются в эдакий «гармин» с оранжевой индикацией. Таким образом часы не будут слепить глаза в темное время суток.Есть еще две функции, которые встречаются в других моделях смарт-часов Huawei, тем не менее они то же заслуживают внимания:А теперь переходим к одному из главных, на мой взгляд, достоинств Huawei Watch Ultimate — времени автономной работы. Этот показатель такой же солидный, как и внешний вид гаджета. Часы способны проработать до 14 дней без подзярядки в обычном повседневном режиме с несколькими часовыми тренировками в сутках. Автономность очень сильно зависит от нагрузки, другими словами — чем больше отслеживаемых физических активностей, тем быстрее разряжается аккумулятор.Есть поддержка быстрой зарядки. Смарт-часы способны зарядиться от 0 до 100% примерно за 55-57 минут.В сухом остатке Huawei Watch Ultimate — функциональный аксессуар с индивидуальностью. Основные преимущества: материалы, сборка, водонепроницаемость, крупный экран и достойнейший запас автономности на фоне конкурентов. Также от себя в эту копилку хочу добавить режим «Экспедиция» с быстрым запуском и удобной навигацией.