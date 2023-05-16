Обзор смарт-часов Huawei Watch Ultimate: солидный дизайн, но не для всех

Георгий
Huawei Watch Ultimate

У меня возникает ощущение, что производители наигрались с универсальным дизайном смарт-часов и начинают разворачиваться в сторону брутализма с оглядкой на классику и G-Shock. За последние 7-8 месяцев появились массивные Apple Watch Ultra, Huawei Watch GT Cyber, а теперь еще Huawei Watch Ultimate для любителей активного образа жизни и дайвинга. Это интересный разворот в плане переосмысления носимой электроники, но пока оно получается нишевым.

Я протестировал Huawei Watch Ultimate — это мужская модель с соответствующим характером. Дамы, увы, этот гаджет не для вас. Впрочем, не торопитесь закрывать обзор, возможно, вы как раз в поисках достойного презента для мужчин.

Комплектация и дизайн

Комплектация Huawei Watch Ultimate — это сразу «шах и мат» всем конкурентам. В квадратной коробке из плотного черного картона с золотистым тиснением вы найдете: смарт-часы с титановым браслетом, дополнительные звенья для браслета, каучуковый ремешок (пригодится для плавания), зарядную платформу-таблетку с кабелем и документацию. Набор получился действительно щедрым — за такой подарок не будет стыдно.

Huawei Watch Ultimate

Внешний вид Huawei Watch Ultimate — дань уважения классическим моделям Tissot или Omega. На мой взгляд, производитель позаимствовал у них форм-фактор и элементы управления функциональностью. Во включенном режиме при беглом осмотре Huawei Watch Ultimate ничего не выдает, что перед тобой смарт-часы с дисплеем. Они старательно производят впечатление «механического» устройства.

Внимание — размер! Как выше упоминалось Huawei Watch Ultimate — мужские часы. Габариты составляют (Д×Ш×Г) 48,5 × 48,5 × 13 мм. На изящной женской руке такой гаджет будет смотреться громоздко. К слову, и на моем тощем запястье часы выглядят великовато — после первой примерки сразу захотелось слегка подкачать руки.

Huawei Watch Ultimate

Я тестирую Huawei Watch Ultimate в цвете «серебристый океан». Модель также доступна в расцветке «черные скалы».

Отдельно стоит уделить внимание материалам и сборке. Безель спокойного синего цвета с океаническим оттенком. Он выполнен из нанокристаллической керамики. Его дополняет эксклюзивный циферблат с синей картой, по которой скользят часовые стрелки. Корпус выполнен из жидкого металла на основе сплава циркония.

Huawei Watch Ultimate

Huawei Watch Ultimate оснащаются тремя физическими кнопками. На позиции «10 часов» размещена кнопка помощи — короткое нажатие активирует режим «Экспедиция», а в режиме дайвинга с её помощью можно сбрасывать данные средней глубины. На позиции «2 часов» — поворотная кнопка для навигации по интерфейсу и переключения между главным экраном и приложениями. На позиции «4 часов» — функциональная кнопка для быстрого доступа к режимам тренировок или голосовому помощнику.

Под кнопкой помощи расположены отверстия микрофона — часы можно использовать для телефонных разговоров. Отверстия динамика разместились на противоположной стороне прямо на керамической платформе под ободком корпуса.
Корпус часов получил степень защиты IP68 и водонепроницаемость 10 ATM. Благодаря этим характеристикам Huawei Watch Ultimate имеют все шансы стать полезным компаньоном для дайвинга на глубину до 100 метров.

Резюмирую дизайн Huawei Watch Ultimate — это строгий и солидный гаджет. На деловую встречу идем с комплектным титановым браслетом, а в бассейн или поход меняем его на каучоковый ремешок. Во всех случаях смотримся харизматично.

Экран

Huawei Watch Ultimate оснащаются 1,5-дюймовый AMOLED-экраном LTPO с разрешением 466x466 пикселей и плотностью пикселей 311 PPI. Его защищает искусственное сапфировое стекло, которое за время тестирования зарекомендовало себя с точки зрения надежности. По неосторожности несколько раз ронял часы с высоты человеческого роста на керамическую плитку и также пару раз приложился экраном к металлическим поверхностям. Как итог — ни следа от повседневного механического воздействия.

Huawei Watch Ultimate

У экрана достойный запас яркости. На нём всё хорошо и одинаково видно как в помещении, так и на улице. К сожалению (а может и к счастью), я не дайвер, чтобы оценить его качества на глубине. Тем не менее в бассейне с читаемостью проблем не возникает. Также стоит отметить хорошие углы обзора — картинка сохраняет свои качества даже при сильных отклонениях. 

Функциональность

Huawei Watch Ultimate совместимы с любыми устройствами на актуальных версиях iOS и Android. Для соединения используется приложение Huawei Health.

Huawei Watch Ultimate

Начну, пожалуй, с базовых функций. Часы умеют принимать и отклонять аудиозвонки. В разделе о дизайне я упомянул, что для разговоров в устройстве имеется встроенный динамик и микрофон. Это удобная возможность быстрого ответа на звонок в ситуациях, когда смартфон где-то далеко. Например, во время тренировок на беговой дорожке без наушников можно быстро ответить на входящий вызов и попросить собеседника перезвонить позже.

Huawei Watch Ultimate

Huawei Watch Ultimate круглосуточно отслеживают частоту сердцебиения и уровень насыщения крови кислородов Sp02 — все эти данные собираются и наглядно отображаются в приложении Huawei Health. Отдельно стоит упомянуть наличие функции электрокардиограммы (ЭКГ). Она позволяет отслеживать незначительные изменения сердца, чтобы выявить определенные отклонения. Работает ЭКГ привычным образом — кладем руку с часами на ровную поверхность, к примеру это может быть письменный стол, запускаем приложение и пальцем другой руки «замыкаем» электрод в кнопке.

Huawei Watch Ultimate

Помимо мониторинга сердцебиения и ЭКГ Huawei Watch Ultimate умеют проводить диагностику артериальной жесткости. Эта функция распознает особенности пульса и позволяет своевременно выявлять риски возникновения блокады артерий.

Эксклюзивные фишки Huawei Watch Ultimate представлены режимами «Экспедиция» и «Дайвинг». Последний отображает шкалу погружения во время спуска или подъема с глубины. Вы сможете настраивать параметры своей подводной активности: дыхательная смесь, тип воды и прочие.

Huawei Watch Ultimate

Наиболее интересен для меня новый режим «Экспедиция» — его можно быстро запускать нажатием соответственной кнопки на позиции 10 часов. Очень удобная штука для походов по незнакомой местности и прогулок по лесу с отметкой грибных мест. В режиме «Экспедиция» отображаются полезные данные, среди которых уровень заряда батареи, продолжительность, пройденная дистанция и пульс. Помимо этого, можно устанавливать маркеры, например, отправную точку, а также использовать часы в качестве навигатора, который работает со спутниковыми системами GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, Beidou и QZSS. Навигатор позволяет не отвлекаться от прохождения по маршруту, глядя в экран смартфона. В конечной точке своего путешествия вы сможете просматривать пройденный путь в приложении Huawei Health, а также добавлять в него отметки.

«Экспедиция» может работать в ночном режиме. При его активации Huawei Watch Ultimate трансформируются в эдакий «гармин» с оранжевой индикацией. Таким образом часы не будут слепить глаза в темное время суток.

Huawei Watch Ultimate

Есть еще две функции, которые встречаются в других моделях смарт-часов Huawei, тем не менее они то же заслуживают внимания:
  • Мониторинг сна — технология Huawei TruSleep 3.0 автоматически определяет продолжительность сна и предоставляет анализ физиологических параметров вместе с оценкой качества. На основе полученных данных часы смогут предоставить вам рекомендации и советы, которые помогут улучшить качество сна.
  • Мониторинг уровня стресса. Эта функция работает с помощью технологии Huawei TruRelax. Она позволяет отслеживать уровень стресса и рекомендует для его снижения пользователям часов медитации и дыхательные упражнения.

Автономность

А теперь переходим к одному из главных, на мой взгляд, достоинств Huawei Watch Ultimate — времени автономной работы. Этот показатель такой же солидный, как и внешний вид гаджета. Часы способны проработать до 14 дней без подзярядки в обычном повседневном режиме с несколькими часовыми тренировками в сутках. Автономность очень сильно зависит от нагрузки, другими словами — чем больше отслеживаемых физических активностей, тем быстрее разряжается аккумулятор.

Huawei Watch Ultimate

Есть поддержка быстрой зарядки. Смарт-часы способны зарядиться от 0 до 100% примерно за 55-57 минут.

Что в итоге

В сухом остатке Huawei Watch Ultimate — функциональный аксессуар с индивидуальностью. Основные преимущества: материалы, сборка, водонепроницаемость, крупный экран и достойнейший запас автономности на фоне конкурентов. Также от себя в эту копилку хочу добавить режим «Экспедиция» с быстрым запуском и удобной навигацией.
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Комментарии

Ckor_30
+663
Ckor_30
А цену почему не опубликовали?
2 часа назад в 13:11
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+424
tomtom Ckor_30
Как и все статьи здесь — заинтересовало, ищи обзоры на других источниках😉
2 часа назад в 13:16
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+424
tomtom Ckor_30
Нихрена не гуманно
2 часа назад в 13:20
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Hello!
+606
Hello!
Но есть нюанс? 🙂
час назад в 14:21
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–1
Пользователь удален
всё это детский сад,им всем до Garmin-Polar-Suuto как по пластунски вокруг света,расписали так ,я уж прям не знаю куда теперь деть свои Garmin Marq Athlete 2 и Fenix-ы ))
час назад в 14:25
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–1
Пользователь удален Γιώργος Πολιασκας
автор статьи наверно минуснул)) обиделся походу))))такой же есть на ютубе , в обзоре Amazfit trex ultra — не выдержал коммента о том что корпус слизали с Garmin Fenix. ладно вам, не обижайтесь. всем добра
16 минут назад
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Sergey Apple Service Israel .
+61
Sergey Apple Service Israel .
"По неосторожности несколько раз ронял часы с высоты человеческого роста" — был не тверёз? 🥳
39 минут назад
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