Обзор смартфона Tecno Spark 9 Pro Sport Edition: яркий и необычный

Комплектация и дизайн

Экран

Производительность

Камера

Автономность

Технические характеристики

Дисплей: IPS, 6,6″, 1080×2460, 20:9, 407 ppi, 60 Гц

Процессор: MediaTek Helio G85

Память: 4/128 ГБ + слот microSD

NFC: Да

Операционная система: Android 12 с оболочкой HIOS 8.6

Основная камера: 50 МП

Фронтальная камера: 32 МП

Аккумулятор: 5 000 мАч

Габариты: 164×75,6×8,42 мм

Вес: около 195 г

Впечатления

В начале осени мы протестировали доступный смартфон Tecno Spark 9 Pro и рассказали о нём в обзоре. Теперь появилась возможность взглянуть на лимитированную версию этого устройства под названием Sport Edition.Основное отличие Tecno Spark 9 Pro Sport Edition от обычной версии — яркий дизайн, который разрабатывался при участии студии BMW Designworks. Результат этого сотрудничества сразу бросается в глаза, поскольку в оформлении смартфона прослеживается сочетание узнаваемого силуэта линейки Spark и автомобилей немецкого производителя.Коробка Tecno Spark 9 Pro Sport Edition внешне также отличается от обычной версии. В оформлении упаковки использовались отсылки к спорткарам BMW.С комплектацией, как всегда, у бренда Tecno полный порядок. В коробке: смартфон, чехол, защитная пленка, 18-ватный адаптер и документация.При первом взгляде на Tecno Spark 9 Pro Sport Edition сразу понимаешь, что перед тобой устройство для тех, кто любит подчеркнуть свою индивидуальность необычными визуальными решениями. Заднюю панель можно охарактеризовать, как гибридную, поскольку в ней сочетаются матовый пластик с глянцевыми вставками из переливающихся треугольников.В левом верхнем углу расположились два крупных модуля основной камеры, которые, не отходя от общей стилистики, декорированы фирменными расцветками BMW. Смартфон обрамлен лазурной рамкой с градиентными отливами.В целом Tecno Spark 9 Pro Sport Edition смотрится свежо и необычно, поэтому очень быстро привлекает взгляды прохожих. Задняя панель за счет матовой поверхности не маркая и тактильно приятная.Что касается габаритов, на мой взгляд, у Tecno Spark 9 Pro Sport Edition оптимальные размеры. Устройством комфортно пользоваться одной рукой на протяжении длительного времени. Все физические элементы управления смартфоном расположены на правой грани — здесь кнопки регулировки громкости и клавиша блокировки экрана со встроенным сканером отпечатка пальца. Расположение, в моем случае, очень удачное, поскольку кнопки идеально ложатся под указательный палец. Впрочем, кому-то размещение клавиш на одной стороне может показаться неудобным.Tecno Spark 9 Pro Sport Edition получил такой же, как и у базовой версии, IPS-экран с диагональю 6,6 дюйма, разрешением 1080 × 2460, соотношением сторон 20:9 и плотностью пикселей 407 ppi. В его верхней части по центру расположен каплевидный вырез под селфи-камеру.Дисплей с хорошими углами обзора, он сохраняет правильную цветопередачу даже в случае сильных отклонений. Что касается запаса яркости, его вполне хватает для использования смартфона, как в помещении, так и на улице при довольно ярком солнце.В настройках экрана предусмотрен режим защиты зрения, позволяющий снизить уровень вредного синего излучения. Защищает дисплей стекло с очень хорошим олеофобным покрытием, которое буквально отталкивает отпечатки пальцев.Tecno Spark 9 Pro Sport Edition работает на чипе Mediatek Helio G85. У него 4 ГБ оперативной памяти, которая способна расширятся на 3 ГБ за счет свободного места накопителя. Объем хранилища составляет 128 ГБ с поддержкой карт памяти microSD.Напомним, обычная версия в бенчмарке AnTuTu у нас набрала более 211 000 баллов. Смартфон работает на Android 12 с интерфейсом HIOS 8.6 — это довольно шустрая и лаконичная оболочка. В целом запаса производительности вполне хватает для всех повседневных задач и запуска игр на минимальных настройках графики.Tecno Spark 9 Pro Sport Edition комплектуется тройной основной камерой, в которую входят главный сенсор на 50 МП, двухмегапиксельный датчик глубины и специальный AI-сенсор для улучшения изображений. Имеется фазовый PDAF-автофокус.При дневном освещении получаются контрастные фотографии с естественной цветопередачей и достаточным уровнем детализации. В большинстве случаев автофокус срабатывает верно. Рекомендуем обязательно использовать режим HDR — с ним динамический диапазон картинки получается шире, а вместе с ним и фото выглядит объемнее.Основная камера записывает видео с разрешением 2560 × 1440 и скоростью 30 кадров в секунду. Разрешение фронталки составляет 32 МП. Есть поддержка портретного режима с довольно верным и аккуратным размытием фона. Также имеется встроенный бьтификатор, позволяющий во время съемки корректировать черты лица, такие как цвет кожи, форму или размер глаз.Tecno Spark 9 Pro Sport Edition оснащен аккумулятор с ёмкостью 5 000 мАч. В повседневном режиме без игр смартфон от 100-процентной зарядки живет чуть больше суток.Заряжается смартфон от 0 до 100 процентов с помощью комплектного адаптера на 18 Вт примерно чуть больше 2 часов. Беспроводная зарядка, к сожалению, не поддерживается, но это обусловлено ценовой категорией.Нам понравилась обычная версия Tecno Spark 9 Pro сбалансированным соотношением цены и набора преимуществ, в числе которых большой экран, камеры на 50 и 32 МП и достаточный запас памяти. В плане характеристик Sport Edition не уступает и при этом может предложить яркий и запоминающийся дизайн.