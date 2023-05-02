Обзор vivo V27e: строгий смартфон с ярким характером

Технические характеристики:

Процессор: MediaTek Helio G99;

MediaTek Helio G99; Дисплей : 6,62 дюйма, AMOLED, 2400 × 1080, 120 Гц;

: 6,62 дюйма, AMOLED, 2400 × 1080, 120 Гц; Оперативная память: 8 ГБ LPDDR4X + поддержка расширения памяти до 16ГБ;

8 ГБ LPDDR4X + поддержка расширения памяти до 16ГБ; Накопитель: 128 или 256 ГБ;

128 или 256 ГБ; Основная камера: 64 + 2 + 2 МП;

64 + 2 + 2 МП; Фронтальная камера: 32 МП;

32 МП; Аккумулятор: 4600 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 66 Вт;

4600 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 66 Вт; ОС: Android 13, оболочка Funtouch OS 13;

Android 13, оболочка Funtouch OS 13; Размеры: 162.51×75.81×7.8 мм;

162.51×75.81×7.8 мм; Вес: 185 г;

185 г; Дополнительно: NFC, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 2.4 ГГц + 5 ГГц, защита от влаги и пыли по стандарту IP54.

Комплектация

Дизайн

Дисплей

Производительность и оболочка

Камера

Время работы

Итог

К нам в руки попал vivo V27e. Смартфон сразу привлекает любителей сдержанного дизайна. 120-герцовый AMOLED-дисплей чарующе плавно работает с приложениями, а кольцеобразной вспышкой заинтересуются любители выжать из мобильного фото максимум. Тест на первое впечатление гаджет прошел безукоризненно. Осталось выяснить, как он ведет себя в повседневном использовании.Чтобы иметь общее представление о возможностях vivo V27e, начнем с начинки.Приятно, что vivo не изменяет своим принципам и дарит пользователю всё необходимое. Помимо смартфона внутри находится кабель USB-C, скрепка для лотка под сим-карту, а на экран наклеена пленка от царапин с олеофобным покрытием. В коробке уже есть прозрачный чехол из силикона. Он подойдет для постоянного использования, сэкономит пару-тройку сотен рублей и избавит от лишних поисков. Блок с быстрой зарядкой также идет в комплекте, а маркетинговую заботу об окружающей среде оставим на совести других производителей.Модель не получила аудиоразъем 3,5 мм, и наушников как в vivo V25e в комплекте нет. С одной стороны проводной формат в 2023 году уже давно пора забыть, с другой — даже простенькая гарнитура с разъемом USB-C была бы приятным бонусом «на первое время».купил и пользуйся.отсутствие гарнитуры.Внешний вид можно описать в двух словах — строго и со вкусом. К нам на обзор попала модель в цвете «черный оникс». Однако по факту смартфон скорее тёмно-синий с красивым переливом при попадании света на корпус. Задняя крышка выполнена из матового пластика. Поверхность не скользкая и не собирает отпечатки от слова совсем. При использовании без чехла смартфон остается как новенький. Сборка качественная — ничего не люфтит, не прогибается при нажатии, нет ощущения пустоты под крышкой.Три объектива расположены по вертикали в верхнем левом углу, рядом кольцевая вспышка. Модуль не массивный и едва выпирает из корпуса. В левом нижнем углу аккуратный глянцевый логотип vivo.Грани vivo V27e «рубленые» с легким скруглением. Как по мне, такой сбалансированный форм-фактор самый оптимальный — и в руке лежит удобно, и пальцы не чувствуют резкого перехода. Качелька громкости и клавиша включения расположены справа. Нажимаются легко, издавая приятный щелчок. На левой грани ничего нет. Снизу слева на право расположены двухсторонний лоток (две симки, либо сим+карта памяти), микрофон, разъем под зарядку и динамик. Сверху — дополнительный микрофон для шумоподавления.: надежная сборка, красивый перелив цвета, не выпирающая камера.: не чёрный, как заявлено, лучше посмотреть «вживую» перед покупкой.Vivo V27е получил AMOLED-дисплей на 6.62 дюйма, разрешением 2400 × 1080 пикселей и частотой обновления до 120 Гц. Максимальный показатель кадров сказывается на производительности, но из-за потрясающей плавности отказаться от его использования сложно. Впрочем, стоит помнить, что не все приложения поддерживают такую частоту, поэтому можно выставить параметр автоматической регулировки либо постоянные 90 Гц.С яркостью дисплея vivo слегка пожадничали, и при ярком солнце картинку бывает сложно рассмотреть. В тени или при комнатном освещении пользоваться смартфоном вполне комфортно. Цветопередача сочная и естественная. При наклоне с любого угла изображение на экране не искажается.Под сэлфи-камеру сделали аккуратный, круглый вырез. Смотрится он гораздо эстетичнее по сравнению с разными вариациями каплеобразных решений. Рамки по бокам и сверху — 2 мм, снизу — 4 мм. Вроде немного, но из-за темного корпуса отступ воспринимается больше, чем он есть на самом деле.Также под дисплей спрятан сканер отпечатка для разблокировки, который стоит похвалить. В предыдущих моделях нет-нет, да приходилось прикладывать палец повторно, у V27e эта функция работает идеально. За все время пользования я ни разу не столкнулся с ошибкой считывания.: 120 Гц, цветопередача, круглый вырез под фронталку, точность сканера отпечатков пальцев, относительно узкие рамки.: яркости немного нехватает, рамки сливаются с корпусом.Смартфон работает на восьмиядерном процессоре Mediatek Helio G99. 8 ГБ оперативной памяти, можно увеличить до 16 ГБ за счет свободного места накопителя. Настройка включена по умолчанию, но, как и раньше, не влияет на производительность «тяжёлых» приложений.Объем хранилища обзорной модели составляет 128 ГБ. Этого вполне хватает для загрузки самых важных приложений и коллекции памятных фото. Можно расширить картой памяти, но с установкой приложений она не поможет, только для хранения медиафайлов.В тестах AnTuTu Benchmark, Geekbench и CPU Trottling Test смартфон показал следующие результаты.На деле vivo V27е позволяет и смотреть кино, и переписываться в мессенджерах, и игрушки запустить удастся. Call of Duty Mobile и PUBG бодро играются на средних настройках. Genshin Impact работает с «лесенками» в графике и кадровыми просадкам. Однако стоит помнить, что тайтл очень требователен и вытянуть его может не каждый флагман.Vivo продолжает держать достойную планку в своей фирменной оболочке Funtouch OS. Никакой рекламы, а самые важные приложения уже есть при включении. Сюда входят сервисы Яндекса, Тинькофф банк и RuStore, в котором можно найти приложения, удаленные из Google Play. Также Funtouch OS одна из немногих оболочек, которая позволяет записывать разговоры во время звонка, чего нет у большинства конкурентов. Интерфейс не перегружен, а пользователя не заваливают тонной иконок ненужных программ, и это приятно.: приятная оболочка, наличие отечественных приложений.: расширение памяти — маркетинговый ход, а не полезная фича.Основная камера vivo V27е получила датчик на 64 МП, с оптической стабилизацией, автофокусом, режимом HDR и различными AI-улучшалками. Но тут, как говорится, есть нюанс. Максимальное качество фото отключает всё вышеперечисленное и работает как отдельная опция. Пропадает возможность съёмки в RAW, цветопередача становится менее насыщенной, но более реалистичной. В стандартном режиме камера снимает при 16 МП. От макро-модуля на 2 МП высоких результатов ждать не стоит. Фото получаются смазанные, а вспышка, которая немного улучшает качество, освещает лишь половину кадра.Ночью снимки получаются менее детализированными, но без выраженного шума на темных участках. Время от нажатия «затвора» до сохранения составляет около 1,5 секунды. Кольцевая вспышка выстраивает равномерное освещение объекта, однако яркость может слепить человека на близких расстояниях.Фронтальная камера с датчиком на 32 МП позволяет делать достойные снимки как при дневном свете, так и ночью, но с меньшей детализацией. Автофокуса нет, а вот ночной режим и размытие фона (эффект бокэ) завезли. Вспышкой выступает сам дисплей, яркость которого может заставить щуриться при резком перепаде света.4K-разрешение процессор MediaTek Helio G99 не вывозит. Съёмка видео доступна в только в FullHD. При частоте 30 FPS и включенной стабилизации картинка становится плавнее, но кадр заметно обрезается. Кадровую частоту можно увеличить до 60 FPS, но стабилизация становится недоступной.: достойные кадры при ночной съемке, высокая детализация.: слабое макро, компромиссы при выборе качества.За автономность vivo V27е отвечает аккумулятор на 4600 мА·ч. При умеренном использовании и режиме 90 Гц работы смартфона хватит на сутки. Комплектный блок на 66 Вт за полчаса заряжает смартфон до 70%, а за 50 минут — по максимуму.: быстрая зарядка.: ёмкость аккумулятора уступает даже некоторым бюджетникам.Vivo V27е очень понравился дизайном. Стильный, строгий, но не лишенный изюминки гаджет. Его приятно держать, с ним приятно работать, да и в целом впечатление создаёт скорее положительное. Тем не менее среднебюджетный сегмент, заставляет идти на некоторые уступки в виде недокрученной яркости, недостаточной производительности в играх или ограничений возможности съемки. В рознице смартфон можно найти за 23-24 тысячи рублей и это вполне адекватный ценник за представленную модель, в которой плюсы, как по мне, перевешивают минусы.