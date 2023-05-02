Обзор vivo V27e: строгий смартфон с ярким характером

К нам в руки попал vivo V27e. Смартфон сразу привлекает любителей сдержанного дизайна. 120-герцовый AMOLED-дисплей чарующе плавно работает с приложениями, а кольцеобразной вспышкой заинтересуются любители выжать из мобильного фото максимум. Тест на первое впечатление гаджет прошел безукоризненно. Осталось выяснить, как он ведет себя в повседневном использовании.
Чтобы иметь общее представление о возможностях vivo V27e, начнем с начинки.
Технические характеристики:
- Процессор: MediaTek Helio G99;
- Дисплей: 6,62 дюйма, AMOLED, 2400 × 1080, 120 Гц;
- Оперативная память: 8 ГБ LPDDR4X + поддержка расширения памяти до 16ГБ;
- Накопитель: 128 или 256 ГБ;
- Основная камера: 64 + 2 + 2 МП;
- Фронтальная камера: 32 МП;
- Аккумулятор: 4600 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 66 Вт;
- ОС: Android 13, оболочка Funtouch OS 13;
- Размеры: 162.51×75.81×7.8 мм;
- Вес: 185 г;
- Дополнительно: NFC, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 2.4 ГГц + 5 ГГц, защита от влаги и пыли по стандарту IP54.
Комплектация
Приятно, что vivo не изменяет своим принципам и дарит пользователю всё необходимое. Помимо смартфона внутри находится кабель USB-C, скрепка для лотка под сим-карту, а на экран наклеена пленка от царапин с олеофобным покрытием. В коробке уже есть прозрачный чехол из силикона. Он подойдет для постоянного использования, сэкономит пару-тройку сотен рублей и избавит от лишних поисков. Блок с быстрой зарядкой также идет в комплекте, а маркетинговую заботу об окружающей среде оставим на совести других производителей.
Модель не получила аудиоразъем 3,5 мм, и наушников как в vivo V25e в комплекте нет. С одной стороны проводной формат в 2023 году уже давно пора забыть, с другой — даже простенькая гарнитура с разъемом USB-C была бы приятным бонусом «на первое время».
Плюсы: купил и пользуйся.
Минусы: отсутствие гарнитуры.
Дизайн
Внешний вид можно описать в двух словах — строго и со вкусом. К нам на обзор попала модель в цвете «черный оникс». Однако по факту смартфон скорее тёмно-синий с красивым переливом при попадании света на корпус. Задняя крышка выполнена из матового пластика. Поверхность не скользкая и не собирает отпечатки от слова совсем. При использовании без чехла смартфон остается как новенький. Сборка качественная — ничего не люфтит, не прогибается при нажатии, нет ощущения пустоты под крышкой.
Три объектива расположены по вертикали в верхнем левом углу, рядом кольцевая вспышка. Модуль не массивный и едва выпирает из корпуса. В левом нижнем углу аккуратный глянцевый логотип vivo.
Грани vivo V27e «рубленые» с легким скруглением. Как по мне, такой сбалансированный форм-фактор самый оптимальный — и в руке лежит удобно, и пальцы не чувствуют резкого перехода. Качелька громкости и клавиша включения расположены справа. Нажимаются легко, издавая приятный щелчок. На левой грани ничего нет. Снизу слева на право расположены двухсторонний лоток (две симки, либо сим+карта памяти), микрофон, разъем под зарядку и динамик. Сверху — дополнительный микрофон для шумоподавления.
Минусы: не чёрный, как заявлено, лучше посмотреть «вживую» перед покупкой.
Дисплей
Vivo V27е получил AMOLED-дисплей на 6.62 дюйма, разрешением 2400 × 1080 пикселей и частотой обновления до 120 Гц. Максимальный показатель кадров сказывается на производительности, но из-за потрясающей плавности отказаться от его использования сложно. Впрочем, стоит помнить, что не все приложения поддерживают такую частоту, поэтому можно выставить параметр автоматической регулировки либо постоянные 90 Гц.
С яркостью дисплея vivo слегка пожадничали, и при ярком солнце картинку бывает сложно рассмотреть. В тени или при комнатном освещении пользоваться смартфоном вполне комфортно. Цветопередача сочная и естественная. При наклоне с любого угла изображение на экране не искажается.
Под сэлфи-камеру сделали аккуратный, круглый вырез. Смотрится он гораздо эстетичнее по сравнению с разными вариациями каплеобразных решений. Рамки по бокам и сверху — 2 мм, снизу — 4 мм. Вроде немного, но из-за темного корпуса отступ воспринимается больше, чем он есть на самом деле.
Также под дисплей спрятан сканер отпечатка для разблокировки, который стоит похвалить. В предыдущих моделях нет-нет, да приходилось прикладывать палец повторно, у V27e эта функция работает идеально. За все время пользования я ни разу не столкнулся с ошибкой считывания.
Плюсы: 120 Гц, цветопередача, круглый вырез под фронталку, точность сканера отпечатков пальцев, относительно узкие рамки.
Минусы: яркости немного нехватает, рамки сливаются с корпусом.
Производительность и оболочка
Смартфон работает на восьмиядерном процессоре Mediatek Helio G99. 8 ГБ оперативной памяти, можно увеличить до 16 ГБ за счет свободного места накопителя. Настройка включена по умолчанию, но, как и раньше, не влияет на производительность «тяжёлых» приложений.
Объем хранилища обзорной модели составляет 128 ГБ. Этого вполне хватает для загрузки самых важных приложений и коллекции памятных фото. Можно расширить картой памяти, но с установкой приложений она не поможет, только для хранения медиафайлов.
В тестах AnTuTu Benchmark, Geekbench и CPU Trottling Test смартфон показал следующие результаты.
На деле vivo V27е позволяет и смотреть кино, и переписываться в мессенджерах, и игрушки запустить удастся. Call of Duty Mobile и PUBG бодро играются на средних настройках. Genshin Impact работает с «лесенками» в графике и кадровыми просадкам. Однако стоит помнить, что тайтл очень требователен и вытянуть его может не каждый флагман.
Vivo продолжает держать достойную планку в своей фирменной оболочке Funtouch OS. Никакой рекламы, а самые важные приложения уже есть при включении. Сюда входят сервисы Яндекса, Тинькофф банк и RuStore, в котором можно найти приложения, удаленные из Google Play. Также Funtouch OS одна из немногих оболочек, которая позволяет записывать разговоры во время звонка, чего нет у большинства конкурентов. Интерфейс не перегружен, а пользователя не заваливают тонной иконок ненужных программ, и это приятно.
Плюсы: приятная оболочка, наличие отечественных приложений.
Минусы: расширение памяти — маркетинговый ход, а не полезная фича.
Камера
Основная камера vivo V27е получила датчик на 64 МП, с оптической стабилизацией, автофокусом, режимом HDR и различными AI-улучшалками. Но тут, как говорится, есть нюанс. Максимальное качество фото отключает всё вышеперечисленное и работает как отдельная опция. Пропадает возможность съёмки в RAW, цветопередача становится менее насыщенной, но более реалистичной. В стандартном режиме камера снимает при 16 МП. От макро-модуля на 2 МП высоких результатов ждать не стоит. Фото получаются смазанные, а вспышка, которая немного улучшает качество, освещает лишь половину кадра.
Плюсы: достойные кадры при ночной съемке, высокая детализация.
Минусы: слабое макро, компромиссы при выборе качества.
Время работы
За автономность vivo V27е отвечает аккумулятор на 4600 мА·ч. При умеренном использовании и режиме 90 Гц работы смартфона хватит на сутки. Комплектный блок на 66 Вт за полчаса заряжает смартфон до 70%, а за 50 минут — по максимуму.
Плюсы: быстрая зарядка.
Минусы: ёмкость аккумулятора уступает даже некоторым бюджетникам.
Итог
Vivo V27е очень понравился дизайном. Стильный, строгий, но не лишенный изюминки гаджет. Его приятно держать, с ним приятно работать, да и в целом впечатление создаёт скорее положительное. Тем не менее среднебюджетный сегмент, заставляет идти на некоторые уступки в виде недокрученной яркости, недостаточной производительности в играх или ограничений возможности съемки. В рознице смартфон можно найти за 23-24 тысячи рублей и это вполне адекватный ценник за представленную модель, в которой плюсы, как по мне, перевешивают минусы.