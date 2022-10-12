Обзор смартфона Vivo Y35: достойный аппарат по очень приятной цене

Выбирая смартфон всегда хочется, чтобы девайс, и работал шустро, и выглядел не как кусок пластика, и стоил недорого. Мы протестировали Vivo Y35 и это устройство вполне подходит под эти параметры. В этом обзоре мы поближе рассмотрим этот бюждетник и определимся, при каких условиях его стоит купить.
Комплектация — приятный стандарт от Vivo
Дизайн: красиво и со вкусом
Блок камер расположился в левом верхнем угу. Его можно назвать массивным в разумных пределах. В модуле расположились два крупных объектива, вспышка и макро. Снизу по вертикали слегка виднеется логотип Vivo.
Лоток под две SIM-карты и карту памяти поместили на торце сверху. Снизу находится разъем под наушники, порт USB-C и динамик. Качелька громкости и кнопка питания удобно ложится под большой палец правой руки. Это очень удобно, так как в клавише одновременно расположен сенсор для отпечатка пальца.
Дисплей покрыт защитной пленкой. Вырез под камеру — U-образный, рамки и «подбородок» есть, но для недорогого аппарата вполне допустимые.
Vivo Y35 хорошо сидит в руке и не вызывает ощущения громоздкости. Он практически не скользит благодаря прямым граням и шероховатому покрытию, но если желаете перестраховаться, стоит надеть накладку.
Экран — топ за свои деньги
Цвета передаются хорошо, картинка не перенасыщенна. По первой даже можно подумать, что здесь установлен AMOLED. Запас яркости позволяет свободно пользоваться устройством в самый солнечный день.
Производительность на уровне
Внутри Vivo Y35 установили чип Qualcomm Snapdragon 680 с 6 нм техпроцессом и 4 ГБ «оперативки». Есть возможность использовать файл подкачки, но это скорее плацебо, нежели рабочий вариант. С одной стороны объем ОЗУ хотелось бы побольше, с другой — не заметил каких-либо явных тормозов при повседневном использовании. Если вы не играете в требовательные игры, то вряд ли вы будете испытывать неудобства.
Впрочем, с такими играми, как PUBG или Call of Duty: Mobile смартфон вполне справляется. Не так как топовый флагман, но поиграть вполне можно даже на высоких настройках, но в угоду производительности. Перегрева в ходе битв не наблюдалось. В тестах AnTuTu девайс собрал 255 609 баллов.
Камера и снимки
В устройстве используется модуль для основной камеры на 50 МП с диафрагмой f/1.8 камеры, 2 МП для эффекта боке и макро на 2 МП. Несмотря на красивые цифры снимки получаются чуть выше среднего. Неплохо обстоят дела в темное время суток. Изображение хот и слегка мылится, за то шумов на темных участках практически не наблюдается.
Обе камеры снимают видео в FullHD разрешении и 30 к/с. При смене настроек до 60 к/с разрешение падает до 720p.
Время работы на высоте
Все больше смартфонов снабжают хорошей автономностью и Vivo Y35 не стал исключением. За время работы отвечает аккумулятор на 5000 мАч. Этого хватает, чтобы пользоваться устройством в штатном режиме полтора дня и не думать о зарядке. Если снизить частоту обновления экрана до 60 Гц, то работа в течении двух суток обеспечена. Естественно все зависит от интенсивности использования девайса. Аппарат поддерживает быструю зарядку. Блоком на 18 Вт можно зарядить смартфон с 0 до 100% где-то за полтора часа.
Технические характеристики:
Экран: IPS-дисплей, диагональ 6,58″, FHD+, разрешение 2408 × 1080
Процессор: Qualcomm Snapdragon 680
Оперативная память: 4 ГБ + 1ГБ виртуальной памяти
Накопитель: 64/128 ГБ с поддержкой карт памяти microSD
Основная камера: 50 МП (f/1.8), 2 МП с эффектом боке, 2 МП макро
Фронтальная камера: 16 МП (f/2.0)
Аккумулятор: 5000 мАч, быстрая зарядка мощностью 18 Вт
ОС: Android 12, Funtouch OS 12
Габариты: 164,30 × 76,1 × 8,28 мм
Вес: 188 г
Цвет: черный агат, золотой рассвет (черный, золотой)
Берем или нет?
Последний, но не маловажный пункт — цена. В официальном интернет-магазине Vivo девайс отдают по цене 13 999 рублей за версию на 64 ГБ и 15 999 рублей за 128 ГБ. И по моему мнению — это очень хороший вариант. Vivo Y35 не претендует на место дорогостоящего флагмана, но те характеристики которые он предлагает, зачастую выше предложенной суммы.