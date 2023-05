Обзор TECNO Spark Go 2023: доступный смартфон с ярким дизайном и большим дисплеем

Комплектация и дизайн

Экран

Производительность

Камера

Автономность

Технические характеристики

Экран: 6,6" IPS, 720×1612, 267 ppi, 60 Гц

Процессор: Mediatek Helio A22

Оперативная память: 3 ГБ с возможностью расширения до 6 ГБ

Накопитель: 64 ГБ

Аккумулятор: 5000 мА·ч

Основная камера: 13 МП

Фронтальная камера: 5 МП со вспышкой

Операционная система: Android 12 с оболочкой HiOS 12

NFC: Да

Габариты: 164×76×8,9 мм

Вес: 8,9 мм

Итоги

Бренд TECNO обновил свой доступный хит — в линейке Spark пополнение. Новая модель Go получила 2023 к названию и свежий дизайн в качестве бонуса. На этом изменения не закончились, но теперь обо всем по порядку и с подробностями.Традиционно TECNO держит достойный уровень в плане комплектации своих устройств. В коробке вместе со смартфоном вы найдете прозрачный силиконовый чехол, защитную пленку для экрана, скрепку для извлечения лотка сим-карт, провод USB-C, адаптер и документацию.TECNO Spark Go 2023 доступен в трех расцветках: «черная сталь», «фиолетовый туман» и «небесно-голубой». Как раз последний оттенок попал к нам в обзор. Расцветка смотрится ярко и необычно. Под определенным углом цвет слегка переходит в нежный салатовый. Корпус получил текстурированную поверхность. Производитель называет такое решение эффектом солнечных лучей. Оно добавляет расцветке дополнительной динамики.Углы корпуса приятно закруглены, благодаря чему удобно использовать смартфон с крупной диагональю экрана на протяжении длительного времени. Также гаджет отлично ложится в карман. Габариты устройства составляют 164×76×8,9 мм при весе 188 г.На спинке в левом верхнем углу расположена довольно крупная площадка основной камеры. Этот элемент конструкции окрашен в черный цвет и смотрится контрастно на фоне яркой расцветки. В площадке вертикально размещены два отверстия объективов, а справа от них вспышка и сканер отпечатка пальца. Дактилоскопический сенсор располагается по центру, поэтому на него одинаково удобно ложится указательный палец как левой, так и правой руки. Сканер во всех ситуациях срабатывает быстро и без нареканий.На лицевой панели в верхней рамке имеется приятный и полезный бонус — диод вспышки для фронтальной камеры. Производитель позволяет использовать этот элемент в качестве индикатора состояния, например, при зарядке смартфона он светится белым.Все физические элементы управления разместились на правой грани. На левой в верхней части размещен лот СИМ-карт, который позволяет одновременно использовать две симки и карточку памяти microSD. На нижнем торце всё по классике для модельного ряда Spark — 3,5 мм разъем для подключения проводных наушников, порт USB-C, а также отверстия микрофона и динамика.TECNO Spark Go 2023 оборудован 6,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 720×1612, плотностью пикселей 267 ppi и частотой обновления 60 Гц. Вполне стандартный набор характеристик для соответствующего ценового диапазона.В верхней части экрана по центру расположен каплевидный вырез под фронтальную камеру. Запаса яркости хватает для комфортного использования устройства в помещении и на улице, но только не в условиях под прямым солнцем.Также стоит отметить хорошие углы обзора — экран TECNO Spark Go 2023 сохраняет читаемость и качество картинки даже при сильных отклонениях. В целом у дисплея спокойная и естественная цветопередача.Аппаратная основа смартфона: чипсет MediaTek Helio A22, 3 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения до 6 за счет свободного места хранилища и накопитель емкостью 64 ГБ. Напомню, объем накопителя также можно увеличить с помощью карточек памяти microSD.Мы традиционно для наглядности протестировали устройство в AnTuTu и CPU Trottling Test. С результатами бенчмарков вы можете ознакомиться на скриншотах ниже.Смартфон работает на операционной системе Android 12 с фирменной оболочкой HiOS 12. У нее приятный минималистичный интерфейс. На устройстве предварительно установлен магазин RuStore, из которого можно установить необходимые банковские приложения. Также стоит отметить функцию «Лаборатория батареи» — она предоставляет подробную информацию о потреблении энергии и позволяет оптимизировать этот процесс. Еще из интересного — встроенная очистка памяти, которая буквально в один клик удаляет ненужные данные, а также позволяет оптимизировать хранение и проводить выборочную очистку.Смартфон оснащается модулем NFC, который можно использовать для бесконтактной оплаты. Функция протестирована с сервисом MIR Pay.TECNO Spark Go 2023 — доступный смартфон начального уровня. Запаса мощности хватит на повседневные задачи нетребовательным пользователям — общение в мессенджерах, просмотр интернета и соцсетей, а также незамысловатая фотосъемка и потребление контента в потоковых сервисах.Смартфон оснащен системой камер из двух датчиков: основной для съемки на 13 МП и вспомогательный с разрешением 0,3 МП — он, скорее всего, используется для измерения глубины сцены. Для съемок в плохом освещении имеется двойная вспышка.Качество съемки соответствует ценовому диапазону. Другими словами, при хорошем дневном освещении можно получить яркие кадры со средним уровнем детализации. При съемке в условиях со сложным освещением резкость заметно падает — ожидаемо появляются шумы и артефакты.Есть возможность вести видеосъемку на базовом уровне. TECNO Spark Go 2023 умеет записывать видео в максимальном разрешении 1080p с частотой 30 кадров в секунду. Стабилизации не предусмотрено, поэтому съемку с рук на ходу лучше не использовать.А вот фронтальная камера порадовала. У нее имеется отдельная вспышка. Разрешение сенсора составляет 5 МП. Селфи получаются с высокой детализацией по всей области кадра. Также у снимков на фронталку приятная цветопередача с довольно точным балансом белого. Есть поддержка портретного режима, но в нем не всегда точно срабатывает эффект размытия фона (боке).За автономную работу смартфона отвечает аккумулятор емкостью 5000 мА·ч. С ним устройство способно проработать стандартный день в режиме с зарядкой 1 раз в сутки.В комплекте со смартфоном идет адаптер мощностью 10 Вт. Он способен зарядить аккумулятор от 0 до 100 процентов примерно за 3 часа.На момент публикации обзора стоимость TECNO Spark Go 2023 составляет примерно 7 500 рублей. За этот ценник можно получить устройство с интересным дизайном и большим экраном. Перед нами яркий представитель начального уровня, который предназначен для общения и потребления контента. Приятной вишенкой на торте выглядят вполне достойная для своего ценового диапазона фронталка и поддержка бесконтактных платежей.