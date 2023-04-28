Обзор TECNO Spark Go 2023: доступный смартфон с ярким дизайном и большим дисплеем

Георгий
TECNO Spark Go 2023

Бренд TECNO обновил свой доступный хит — в линейке Spark пополнение. Новая модель Go получила 2023 к названию и свежий дизайн в качестве бонуса. На этом изменения не закончились, но теперь обо всем по порядку и с подробностями.

Комплектация и дизайн

Традиционно TECNO держит достойный уровень в плане комплектации своих устройств. В коробке вместе со смартфоном вы найдете прозрачный силиконовый чехол, защитную пленку для экрана, скрепку для извлечения лотка сим-карт, провод USB-C, адаптер и документацию.



TECNO Spark Go 2023 доступен в трех расцветках: «черная сталь», «фиолетовый туман» и «небесно-голубой». Как раз последний оттенок попал к нам в обзор. Расцветка смотрится ярко и необычно. Под определенным углом цвет слегка переходит в нежный салатовый. Корпус получил текстурированную поверхность. Производитель называет такое решение эффектом солнечных лучей. Оно добавляет расцветке дополнительной динамики.

TECNO Spark Go 2023

Углы корпуса приятно закруглены, благодаря чему удобно использовать смартфон с крупной диагональю экрана на протяжении длительного времени. Также гаджет отлично ложится в карман. Габариты устройства составляют 164×76×8,9 мм при весе 188 г. 

TECNO Spark Go 2023

На спинке в левом верхнем углу расположена довольно крупная площадка основной камеры. Этот элемент конструкции окрашен в черный цвет и смотрится контрастно на фоне яркой расцветки. В площадке вертикально размещены два отверстия объективов, а справа от них вспышка и сканер отпечатка пальца. Дактилоскопический сенсор располагается по центру, поэтому на него одинаково удобно ложится указательный палец как левой, так и правой руки. Сканер во всех ситуациях срабатывает быстро и без нареканий.

TECNO Spark Go 2023

На лицевой панели в верхней рамке имеется приятный и полезный бонус — диод вспышки для фронтальной камеры. Производитель позволяет использовать этот элемент в качестве индикатора состояния, например, при зарядке смартфона он светится белым.

TECNO Spark Go 2023

Все физические элементы управления разместились на правой грани. На левой в верхней части размещен лот СИМ-карт, который позволяет одновременно использовать две симки и карточку памяти microSD. На нижнем торце всё по классике для модельного ряда Spark — 3,5 мм разъем для подключения проводных наушников, порт USB-C, а также отверстия микрофона и динамика.

Экран

TECNO Spark Go 2023 оборудован 6,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 720×1612, плотностью пикселей 267 ppi и частотой обновления 60 Гц. Вполне стандартный набор характеристик для соответствующего ценового диапазона.

TECNO Spark Go 2023

В верхней части экрана по центру расположен каплевидный вырез под фронтальную камеру. Запаса яркости хватает для комфортного использования устройства в помещении и на улице, но только не в условиях под прямым солнцем.

Также стоит отметить хорошие углы обзора — экран TECNO Spark Go 2023 сохраняет читаемость и качество картинки даже при сильных отклонениях. В целом у дисплея спокойная и естественная цветопередача.

Производительность

Аппаратная основа смартфона: чипсет MediaTek Helio A22, 3 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения до 6 за счет свободного места хранилища и накопитель емкостью 64 ГБ. Напомню, объем накопителя также можно увеличить с помощью карточек памяти microSD.

TECNO Spark Go 2023

Мы традиционно для наглядности протестировали устройство в AnTuTu и CPU Trottling Test. С результатами бенчмарков вы можете ознакомиться на скриншотах ниже.

TECNO

Смартфон работает на операционной системе Android 12 с фирменной оболочкой HiOS 12. У нее приятный минималистичный интерфейс. На устройстве предварительно установлен магазин RuStore, из которого можно установить необходимые банковские приложения. Также стоит отметить функцию «Лаборатория батареи» — она предоставляет подробную информацию о потреблении энергии и позволяет оптимизировать этот процесс. Еще из интересного — встроенная очистка памяти, которая буквально в один клик удаляет ненужные данные, а также позволяет оптимизировать хранение и проводить выборочную очистку.

Смартфон оснащается модулем NFC, который можно использовать для бесконтактной оплаты. Функция протестирована с сервисом MIR Pay.

TECNO Spark Go 2023

TECNO Spark Go 2023 — доступный смартфон начального уровня. Запаса мощности хватит на повседневные задачи нетребовательным пользователям — общение в мессенджерах, просмотр интернета и соцсетей, а также незамысловатая фотосъемка и потребление контента в потоковых сервисах.

Камера

Смартфон оснащен системой камер из двух датчиков: основной для съемки на 13 МП и вспомогательный с разрешением 0,3 МП — он, скорее всего, используется для измерения глубины сцены. Для съемок в плохом освещении имеется двойная вспышка.

TECNO Spark Go 2023

Качество съемки соответствует ценовому диапазону. Другими словами, при хорошем дневном освещении можно получить яркие кадры со средним уровнем детализации. При съемке в условиях со сложным освещением резкость заметно падает — ожидаемо появляются шумы и артефакты.
Есть возможность вести видеосъемку на базовом уровне. TECNO Spark Go 2023 умеет записывать видео в максимальном разрешении 1080p с частотой 30 кадров в секунду. Стабилизации не предусмотрено, поэтому съемку с рук на ходу лучше не использовать.

Фронтальная камера

А вот фронтальная камера порадовала. У нее имеется отдельная вспышка. Разрешение сенсора составляет 5 МП. Селфи получаются с высокой детализацией по всей области кадра. Также у снимков на фронталку приятная цветопередача с довольно точным балансом белого. Есть поддержка портретного режима, но в нем не всегда точно срабатывает эффект размытия фона (боке).

Автономность

За автономную работу смартфона отвечает аккумулятор  емкостью 5000 мА·ч. С ним устройство способно проработать стандартный день в режиме с зарядкой 1 раз в сутки.

TECNO Spark Go 2023

В комплекте со смартфоном идет адаптер мощностью 10 Вт. Он способен зарядить аккумулятор от 0 до 100 процентов примерно за 3 часа.

Технические характеристики

  • Экран: 6,6" IPS, 720×1612, 267 ppi, 60 Гц
  • Процессор: Mediatek Helio A22
  • Оперативная память: 3 ГБ с возможностью расширения до 6 ГБ
  • Накопитель: 64 ГБ
  • Аккумулятор: 5000 мА·ч
  • Основная камера: 13 МП
  • Фронтальная камера: 5 МП со вспышкой
  • Операционная система: Android 12 с оболочкой HiOS 12
  • NFC: Да
  • Габариты: 164×76×8,9 мм
  • Вес: 8,9 мм 

Итоги

TECNO Spark Go 2023

На момент публикации обзора стоимость TECNO Spark Go 2023 составляет примерно 7 500 рублей. За этот ценник можно получить устройство с интересным дизайном и большим экраном. Перед нами яркий представитель начального уровня, который предназначен для общения и потребления контента. Приятной вишенкой на торте выглядят вполне достойная для своего ценового диапазона фронталка и поддержка бесконтактных платежей.
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