Обзор Tefal IXEO POWER. Кто сказал, что гладить — нудно?

Наверняка, многие наши читатели, как и я, не любят тратить время на всякие бытовые дела. Например, на уборку или стирку. И если эти две рутинные проблемы можно перекинуть на робот-пылесос и стиральную машину, то с наглаживанием вещей вопрос остается открытым. Все хотят выглядеть опрятно, но при этом очень сложно заставить себя прогладить одежду.
Зачастую всё сводится к тому, что мы посвящаем этому занятию свои выходные, чтобы за раз подготовить вещи на несколько дней. Оказывается, всё может быть гораздо проще с паровой гладильной системой Tefal IXEO POWER QT2020E0. К такому выводу я пришёл после нескольких недель активного пользования этим устройством. Сказать, что я остался под большим впечатлением — ничего не сказать. Ну а чем именно меня зацепил этот девайс — делюсь с вами в этом обзоре.
Комплектация и дизайн
По традиции знакомство с паровой гладильной системой Tefal IXEO POWER QT2020E0 началось с распаковки. Поначалу я думал, что девайс окажется большим и громоздким, но сильно удивился, когда мне приехала довольно компактная коробка. На торцах красуется устройство, а также перечисление его ключевых характеристик. Внутри меня ждал сюрприз — несколько пронумерованных коробок, в каждой из которых расположен отдельный компонент системы. Сборка напомнила конструкторы LEGO, но на весь процесс ушло менее 5 минут.
В боксах с цифрой 1 находились компоненты основания, за номером 2 скрывалась вертикальная доска, а в коробке с цифрой 3 располагался основной элемент — паровая система Tefal IXEO POWER. Отдельно хотелось бы похвалить инженеров компании за качественное исполнение каждой отдельной детали. Самое интересное, что в собранном виде аппарат ощущается монолитным. Также порадовали комплектные аксессуары, которые не придётся докупать отдельно, но к ним я вернусь чуть позже.
В собранном виде Tefal IXEO POWER больше напоминает футуристичное зеркало или огромный планшет на напольной подставке. А вот на утюг он точно не похож. Идеальное сочетание чёрного цвета с медными вставками позволяют разместить эту систему в любой комнате. Причём девайс довольно органично впишется как в гостиную, так и в спальню. На удивление он занимает совсем мало места. Даже под обычные гладилки иногда приходится выделять больше жилой площади.
Только посмотрите, как выглядит сам утюг — эргономика ручки и минималистичный дизайн просто отдают киберпанком. Уверен, что такая вещь, несомненно, понравится абсолютно любому гику.
Паровой блок с баком на 1100 мл устанавливается в основание системы, но при желании его можно снять и перенести в другую комнату, чтобы, например, прогладить шторы. В экстренной ситуации его вовсе можно взять с собой на дачу.
Внимание к деталям поражает своей продуманностью. Сразу видно, что создатели постарались сделать устройство всё-в-одном, ну или как минимум они сами регулярно гладят рубашки и понимают все тонкости этого процесса. Помимо того, что гладильную доску можно использовать в трёх положениях, сверху размещён специальный крючок, за который можно зацепить предмет гардероба или вешалку. В подставке предусмотрены ролики, чтобы систему можно было легко передвигать. Ну а сзади есть ещё один крюк под кабель питания. Вот это внимание к мелочам и демонстрирует премиальность устройства.
Ещё один полезный аксессуар — щётка для плотной ткани, которая отлично подойдёт для грубого джинсового материала, мебели и других вещей.
Эксплуатация
Скажу сразу: с отпаривателями я сталкивался несколько раз, но всегда придерживался мысли, что ничего не справится с рубашкой и брюками лучше обычного утюга. Но появление в моём доме паровой гладильной системы Tefal IXEO POWER QT2020E0 заставило меня пересмотреть мой взгляд.
Конечно же, всё познаётся в сравнении, именно поэтому я решил сравнить новый гаджет с обычным утюгом. Почти сразу же я осознал, насколько удобна эта система. В отличие от стандартных утюгов, Tefal IXEO POWER — цельный продукт. Тут не надо искать место под гладильную доску, каждый раз её разбирать и собирать, переносить по всей квартире, чтобы прогладить пару носков. Вдобавок к этому не нужно искать лейку, чтобы заправить утюг водой, не пролив половину жидкости мимо.
Ну а самый жирный плюс — Tefal IXEO POWER можно регулировать по высоте или вообще использовать в вертикальном режиме или под углом в 45 градусов. С обычной доской эти фокусы не проканают.
Теперь к самому процессу глажки Tefal IXEO POWER. Если изначально я был скептично настроен и не верил, что паровая система сможет сделать идеальные стрелки на брюках, то уже после «тестового захода» я был в восторге от результата. Во-первых, сам утюг очень лёгкий и удобный, что является несомненным плюсом по сравнению с привычными утюгами. Во-вторых — сверхмощный пар до 200 г/мин моментально разглаживает все «заломы» и сильно мятые вещи, но при этом не портит ткань.
Я не заметил, как перегладил целую гору вещей, пока экспериментировал с Tefal IXEO POWER. На удивление, пар обеспечил сверхбыстрое разглаживание складок (благодаря давлению пара 5,8 Бар и постоянному пару до 90 г/мин). При этом для большей части предметов гардероба я использовал стандартный режим мощности пара. Для отпаривания зимних джинсов я переключил режим на Max. Эту же мощность производитель рекомендует использовать и для мягкой мебели.
Кстати, в паровой системе есть также режим Eco с пониженным потреблением энергии. Независимо от режима, утюг поддерживает идеальную температуру подошвы для всех типов ткани.
Также понравилось, что в утюг встроено огромное количество сенсоров, которое отслеживают его работы. С их помощью он автоматически переходит в режим ожидания после 8 минут бездействия, а через 38 минут он полностью отключается. Это устраняет одну из самых неприятных ситуаций — с таким девайсом можно не лететь домой сломя голову, только чтобы проверить, выключен ли утюг из розетки.
Кстати, нагревается Tefal IXEO POWER за 70 секунд, а остывает полностью за час. На это стоит обратить внимание, поскольку для присоединения специальной насадки или декальцинации он должен остыть. Если своевременно очищать бак от накипи, то девайс прослужит максимально долго. Это не так трудно, как кажется на первый взгляд — достаточно залить жидкость для очистки от накипи в специальный отсек и запустить режим ANTI-CALC. Сам утюг можно почистить мягкой тканью или губкой.
В один из дней мне позвонила мама и попросила заехать к ней, чтобы помочь развесить тюль и шторы после стирки, ну а я решил захватить с собой футуристичный утюг. Благо паровой блок тут снимается за пару секунд. К нему же нужно прицепить подставку для утюга и готово. Если бы в блоке были лямки, то я вполне мог сойти за охотника на привидений. В подробности особо вдаваться не буду, но результат удивил — паровая система прекрасно справилась с очень капризной и нежной тканью, не оставив ни одной вмятинки. В общем, родители от такого эффекта остались в восторге.
Напоследок я решил отпарить своё рабочее кресло, чтобы уничтожить все скопившиеся за несколько лет бактерии. Согласен, идея не из лучших, но я проводил все манипуляции на свой страх и риск.
Впечатления
Ах, если бы такая вещь появилась в моей жизни лет 20 назад… За несколько недель экспериментов я остался в восторге от паровой гладильной системы Tefal IXEO POWER QT2020E0. Безусловно, эта вещь намного упрощает процесс глажки, а самое главное — избавляет от лишних нервов. При этом аппарат справляется со своими задачами идеально. Неважно, льняные брюки, джинсовое пальто, шёлковое бельё или любая другая вещь — можете быть уверены, что складок на них не останется.
Такой девайс, несомненно, придётся по душе тем, кто регулярно посещает деловые встречи, проводит собрания или ведёт тренинги. Как бы не менялись тренды и тенденции, люди всегда будут оценивать друг друга по внешнему виду, поэтому всегда важно быть опрятным и наглаженным.
Стоит ли Tefal IXEO POWER QT2020E0 своих денег? Тут всё индивидуально зависит от того, что вы цените больше — своё время, презентабельность и нервы или деньги. А главное, что эти аппараты предлагают французское качество, поэтому они гарантированно прослужат очень долго.
Ну а сейчас многофункциональную паровую гладильную систему Tefal IXEO POWER QT2020E0 можно приобрести со скидкой.
Технические характеристики:
- Регулировка подачи пара: Есть;
- Серия: IXEO;
- Паровой удар: 200 г/мин;
- Подача пара: 90г/мин;
- Материал подошвы: Нержавеющая сталь;
- Регулируемая доска: 3 положения;
- Давление пара: 5,8 бар;
- Мощность: 2170 Вт;
- Резервуар для воды: Съемный, 1.1 литра;
- Автоотключение: Да;
- Постоянная подача пара: Есть;
- Насадка для деликатных тканей: Да;
- Аксессуары: Щетка для ткани, крючок;
- Цвет: Черный/медный;
- Страна производства: Франция;
- Вес, кг, без упаковки: 11.30;
- Размеры (ДxШxВ), см, с упаковкой: 59.50 x 39.50 x 44.50.
Реклама
"Группа СЕБ-Восток ЗАО" ИНН 7714108299
erid 4CQwVszH9pWvpC48DPd