Обзор vivo V27: смартфон-хамелеон с мощным железом

Технические характеристики:

Комплектация

Дизайн

Дисплей

Производительность и оболочка

Камера

Время работы

Вместо вывода

У нас на обзоре побывал vivo V27. Внешне смартфон привлекает плавностью и дизайном прямиком из премиум-сегмента. Однако, подержав устройство в руках, понимаешь, что дизайнеры приготовили несколько сюрпризов для любителей неординарной расцветки. В дополнение модель получила 120-герцовый AMOLED-дисплей с потрясающей плавностью анимаций, мощный процессор Mediatek Dimensity 7200 и кольцеобразную вспышку для поклонников мобильного фото. Теперь подробно рассказываем как смартфон показал себя в повседневной работе.Чтобы иметь общее представление о возможностях vivo V27, начнем с начинки.: Mediatek Dimensity 7200;: 6,78 дюйма, AMOLED, 2400 × 1080, 120 Гц, 2000 нит;: 12 ГБ;: 256 ГБ;: 50 + 8 + 2 МП;: 50 МП;: 4600 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт;Android 13, оболочка Funtouch OS 13;164,1 × 74,8 × 7,36 мм;: 180 г.С этим у vivo, как всегда, все в порядке. Помимо смартфона внутри находится кабель USB-C, скрепка для лотка под две нано сим-карты, а на экран наклеена пленка от царапин. В коробку вложили прозрачную силиконовую накладку. Она подойдет для постоянного использования, на первое время. Блок с быстрой зарядкой на 80 Вт также идет в комплекте.Модель доступна в двух цветах: «благородный черный» и «волшебный синий». К нам на обзор попал второй, на мой взгляд более интересный вариант. Задняя крышка покрыта фотохромным стеклом и меняет оттенок при попадании света, со светло-голубого на темно-синий. На солнце «волшебство» происходит практически моментально и длится около двух минут, однако этого хватит чтобы впечатлить окружающих необычной расцветкой. Если при этом держать смартфон в руках, закрытые участки не окрашиваются и поначалу создается впечатление, что смартфон чем-то испачкан. Такой сюрприз может подойти не всем и перед покупкой лучше постоять у лампочки пару минут и наглядно посмотреть, как это выглядит.Поверхность корпуса не собирает отпечатки и совершенно не маркая. Текстура бархатистая и очень скользкая. Без силиконовой накладки vivo V27 легко выронить из рук. Сборка качественная — ничего не люфтит, не прогибается при нажатии, нет ощущения пустоты под крышкой.Три объектива расположены по вертикали в верхнем левом углу, рядом кольцевая вспышка. Модуль не массивный и едва выпирает из корпуса. В левом нижнем углу аккуратный глянцевый логотип vivo.Форм-фактор V27 максимально премиален. Грани скругленные, а серебристая рамка меду дисплеем и задней крышкой плавно огибает порты и боковые кнопки. Качелька громкости и клавиша включения расположены справа. Нажимаются легко, издавая приятный щелчок. На левой грани ничего нет. Снизу слева на право расположены: лоток под две сим-карты, микрофон, разъем под зарядку и динамик. Сверху — дополнительный микрофон для шумоподавления.Vivo V27 получил AMOLED-дисплей на 6.78 дюйма, разрешением 2400 × 1080 пикселей и частотой обновления до 120 Гц. Максимальный показатель кадров сказывается на автономности, однако из-за потрясающей плавности анимации отказать себе в этом удовольствии будет сложно. Впрочем, стоит помнить, что не все приложения поддерживают такую частоту, поэтому есть смысл выставить автоматической регулировки либо постоянные 60 Гц.Пиковая яркость дисплея vivo V27 в ручном режиме составляет 1800 нит. С такими характеристиками о проблемах с отображением картинки на экране можно забыть даже при самом ярком освещении. Цветопередача сочная и естественная. При наклоне с любого угла изображение не искажается.Сэлфи-камера оформлена в виде эстетичного, круглого выреза. Экран-«водопад» создает ощущение безрамочности, однако небольшие отступы все же заметны: по бокам — 1 мм, сверху и снизу по 2 мм.Сканер отпечатка пальцев спрятан под экран. Его работа идеальна, за все время тестирования я ни разу не столкнулся с ошибкой считывания.Смартфон работает на восьмиядерном процессоре Mediatek Dimensity 7200. 12 ГБ оперативной памяти, можно увеличить до 20 ГБ за счет свободного места накопителя. Настройка включена по умолчанию и может динамически улучшить работу устройства при выполнении стандартных задач.Объем внутренней памяти составляет 256 ГБ. Этого хватает для загрузки самых важных приложений, коллекции фото, а также набора игр. Слота под дополнительную карту памяти нет.В тестах AnTuTu Benchmark, Geekbench и CPU Trttling Test смартфон показал следующие результаты.На деле vivo V27 позволяет и смотреть фильмы и сериалы в высоком разрешении, переписываться в мессенджерах, а также без проблем запускает игрушки. За графику отвечает чип Mali-G610 с HyperEngine 5.0. С ним Genshin Impact, Call of Duty Mobile и PUBG бодро играются на средних и высоких настройках в 60 fps.К фирменной оболочке Funtouch OS по-прежнему претензий не возникает. Она приятна в управлении, не содержит рекламы, а самые важные приложения уже есть при включении смартфона. По умолчанию установлены сервисы Яндекса, Тинькофф банк и RuStore, в котором есть банки, удаленные из Google Play. Также Funtouch OS одна из немногих оболочек, которая позволяет записывать разговоры во время звонка, чего нет у большинства конкурентов.Основная камера vivo V27 получила датчик на 50 МП сенсором Sony IMX766 с оптической стабилизацией, автофокусом, режимом HDR и различными улучшалками при помощи искусственного интеллекта. Однако максимальное качество фото работает как отдельный режим, при котором дополнительные фишки становятся недоступными. В стандартном режиме камера снимает при 12,5 МП. Макро на 2 МП, по-прежнему служит скорее «заглушкой», нежели функциональным модулем.Впрочем, снимки герой обзора выдает очень достойные. Цвета яркие и сочные, без ярковыраженого замыливания. Уровень светотени хорошо детализирован, шумы практически отсутствуют. Однако мелкие детали местами могут сливаться, что говорит о неточности работы алгоритмов. Ничуть не хуже vivo V27 справляется с ночной съемкой. На темных участка искажения отсутствуют при любых уровнях освещения, за исключением источников света — яркие фонари при некоторых сценариях оставляют длинные крестообразные лучи.Сэлфи-камера с датчиком на 50 МП позволяет делать уверенные снимки как при дневном свете, так и при плохом освещении. Есть качественное цифровое бокэ.Смартфон снимает видео максимально в 4K при 30 кадрах в секунду. Результат неплохо — картинка детализированная с умеренной резкостью и светлостью, есть легкая стабилизация. При съемке 60 кадров в секунду, разрешение снижается до 1080p.За автономность vivo V27 отвечает аккумулятор на 4600 мА·ч. При умеренном использовании и режиме 90 Гц работы смартфона хватит на сутки. Комплектный блок на 80 Вт за 20 минут заряжает смартфон до 50%, а за 45-50 минут — по максимуму.Vivo V27 — это элегантный смартфон с премиальным внешним видом, достойной камерой и начинкой, которой хватит не на один год. Цветовое решение в стиле «хамелеон» выглядит как минимум интересно и привлечет внимание тех, кто ждет от дизайна чего-нибудь необычного. Для приверженцев строгости и лаконичности есть «благородный черный» без фотохромного покрытия.