Охота продолжается: обзор обновленной Predator: Hunting Ground

Артем
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Недавно сетевой шутер о Хищнике получил улучшенную версию для консолей текущего поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X|S. На старте игру родом из 2020 года встретили довольно сдержанно из-за кривого баланса, однако была надежда на внимание к жалобам игроков и соответствующие патчи. Прошло четыре года, и я ворвался в джунгли в поисках добычи.

Для тех, кто впервые слышит о Predator: Hunting Ground, поясню — это не привычное сражение команда на команду, а ассиметричный шутер. Можно выбрать одну из двух сторон: бравых вояк или дредастого пришельца. Солдаты прибывают в джунгли отрядом из четырех человек и представляют угрозу тактического подавления. Хищник же берет ловкостью и набором мощного вооружения из других галактик.

Что ты такое?!

Ударный отряд отправляют вовсе не на поиски Хищника — их задача навтыкать палок в колеса местному наркобарону и умотать на «вертушке» в закат. За устранение целей, сбор информации, взлом систем начисляются бонусы и очки уровня. Звучит разнообразно, однако на деле все сводиться к банальному добеги и активируй. 

Сорвать миссию брошены местные боты, интеллект которых обойдет даже рядом растущая пальма, а вот если на ветке привидится невнятное искажение или в глаз засветит красный луч лазера — самое время собраться и быть на чеку. В противном случае ваша макушка займет место на поясе жвалистого пришельца.
А у того самого жвалистого пришельца задача в разы банальнее — издать боевой клич да собрать урожай из людских черепушек. Заявки на победу в охоте на первый взгляд более чем весомые. Тварина ловко скачет по деревьям и даст фору любому ветерану паркура, хамелеоном сливается с местностью, имеет под рукой солидное охотничье снаряжение и повышенный запас брони. Но даже такие врожденные преимущества вовсе не залог легкой победы — Хищник толстошкур, но не бессмертен.

Тебе не выжить

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Асимметрия в Predator: Hunting Ground призвана воспитывать в игроках тактические навыки и добавлять разнообразие при смене сторон. Геймплей Хищника ведется от третьего лица. Маскировочные навыки позволяют затаиться, дождаться пока солдафоны разбредутся по сторонам и вырезать отряд по одиночке. Если что-то пошло не так и пришелец получил ранение, можно тарзаном упрыгать на другую часть карты, подкрепиться кабанчиком или аптечкой и продолжить сканировать местность тепловизором.

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Чтобы не стать жертвой раньше срока, солдаты должны действовать сообща: шустро выполнять поставленное задание, давать отпор Хищнику, а лучше всего тактически окружить и залить шквальным огнем с четырех стволов. Не стоит забывать, что лесной паркурщик может активировать самоуничтожение, забрав с собой солдат посмертно. Заманить чудовище в ловушку поможет подножная жижа, которой предлагают обмазаться. Вот только в камуфляжной грязи попалась добрая часть иной субстанции.

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Влюбившимся в Predator: Hunting Ground игрокам еще на момент выхода могут понравиться новые «плюшки» в виде улучшенной графики, кроссплея и целого вороха Хищников всех мастей — косметических шкурок действительно много и все они разнообразны. Однако спустя четыре года новичку влиться в игру будет крайне сложно. 
Матчмейкинг сложно назвать справедливым и удовольствие от игры становится случайностью. Тебя может бросить против игрока, который уже давно вкачался на максимум, не спасут ни правильно подобранные классы, ни навыки, ни обвесы. Хищник ты или вояка — оппонент за полминуты отправит тебя в зал ожидания для пораженных. Это распространенная проблема игр с длительным сроком жизни — порог вхождения преодолеет лишь самый терпеливый.

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Страждущим охоты на стороне пришельца — удачи. Успех того, что вам доведется поиграть за охотника в маске, напрямую зависит от положения солнца и луны в небе. И это не шутка. Так в полночь по Москве я 15 минут в очереди, в надежде очутиться в шкуре Хищника. После чего матч запустился в виде черного экрана, и спустя 120 секунд меня кикнули без права что-либо сделать. Часам к 16-17 подбор сокращается до 5 минут. При этом роль солдата находится минуты за две. Словом, поиграть за персонажа, в чью честь названа игра, не так-то просто даже при включенном кросплее.

Радость для фанатов из 90-х

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И хоть графика не так радует глаз даже по меркам игры 2020 года, разработчики неплохо сохранили дух оригинального фильма. Аутентичная гуща джунглей, звуковое и музыкальное сопровождение, возможность поиграть за того самого Хищника из детства. Так и хочется пересмотреть культовую ленту со Шварцем и гнусавым голосом Володарского. Жаль, что на этом плюсы практически заканчиваются.

Боль для игроков из 24-го

Все ностальгические моменты тонут в откровенно устаревшем и кривом геймплее. Интеллект противников с завистью смотрит на ботов из Counter Strike 1.6, чувак из Postal 2 просит подписать петицию на доработку стрельбы и графики. Куча незначительных преград, которые не перепрыгнуть, в тенях — хоть глаз выколи, а любой источник света превращает картинку в сияющее мыло. Проблем по-прежнему куча, и они дико бесят. 

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Справедливости ради, роль Хищника куда приятнее, плавнее, отзывчивее. Но о проблеме игры за него я уже говорил. 

Дать шанс?

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Много олдовых франшиз получили достойное игровое наследие. У Чужих есть Alien Isolation и Fireteam elit, Terminator Resistance считается лучшим сюжетным последователем с выхода «Судного дня», Робокоп вернул игроков на жестокие улицы Детройта в Rogue City. И только Хищник застрял в далеком 2005 году, да и та была весьма посредственной. Кросс вселенная Alien мы Predator — не в счет, это отдельная история. 

Predator: Hunting Ground — игра с потенциалом, однако на данном этапе полюбить ее сможет только самый преданный фанат этой вселенной. Попробовать можно, но шанс задержаться в опасных джунглях крайне мал из-за глубоких технических недоработок. Разве что у вас есть дружная компания стрессоустойчивых друзей, пара упаковок корвалола и бескрайняя любовь к франшизе.

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Комментарии

Mers
+5316
Mers
Конченое приложение🤬 Непонятно на какое слово ругается и не дает опубликовать текст.
Сегодня в 20:12
#
tellurian
+1988
tellurian Mers
Пробуйте менять русские буквы на аналогичные буквы из другой раскладки. Фильтр пропускает.
Сегодня в 20:44
#
Mers
+5316
Mers tellurian
Так я не знаю какое слово ему не понравилось🤷🏻‍♂️
2 часа назад в 21:05
#
tellurian
+1988
tellurian Mers
Дело не в слове целиком возможно. А сочетание букв. 2-3 буквы может быть. В выходные был похожий случай.
час назад в 22:24
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