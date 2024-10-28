Охота продолжается: обзор обновленной Predator: Hunting Ground

Недавно сетевой шутер о Хищнике получил улучшенную версию для консолей текущего поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X|S. На старте игру родом из 2020 года встретили довольно сдержанно из-за кривого баланса, однако была надежда на внимание к жалобам игроков и соответствующие патчи. Прошло четыре года, и я ворвался в джунгли в поисках добычи.
Для тех, кто впервые слышит о Predator: Hunting Ground, поясню — это не привычное сражение команда на команду, а ассиметричный шутер. Можно выбрать одну из двух сторон: бравых вояк или дредастого пришельца. Солдаты прибывают в джунгли отрядом из четырех человек и представляют угрозу тактического подавления. Хищник же берет ловкостью и набором мощного вооружения из других галактик.
Что ты такое?!Ударный отряд отправляют вовсе не на поиски Хищника — их задача навтыкать палок в колеса местному наркобарону и умотать на «вертушке» в закат. За устранение целей, сбор информации, взлом систем начисляются бонусы и очки уровня. Звучит разнообразно, однако на деле все сводиться к банальному добеги и активируй.
Сорвать миссию брошены местные боты, интеллект которых обойдет даже рядом растущая пальма, а вот если на ветке привидится невнятное искажение или в глаз засветит красный луч лазера — самое время собраться и быть на чеку. В противном случае ваша макушка займет место на поясе жвалистого пришельца.
Тебе не выжить
Асимметрия в Predator: Hunting Ground призвана воспитывать в игроках тактические навыки и добавлять разнообразие при смене сторон. Геймплей Хищника ведется от третьего лица. Маскировочные навыки позволяют затаиться, дождаться пока солдафоны разбредутся по сторонам и вырезать отряд по одиночке. Если что-то пошло не так и пришелец получил ранение, можно тарзаном упрыгать на другую часть карты, подкрепиться кабанчиком или аптечкой и продолжить сканировать местность тепловизором.
Чтобы не стать жертвой раньше срока, солдаты должны действовать сообща: шустро выполнять поставленное задание, давать отпор Хищнику, а лучше всего тактически окружить и залить шквальным огнем с четырех стволов. Не стоит забывать, что лесной паркурщик может активировать самоуничтожение, забрав с собой солдат посмертно. Заманить чудовище в ловушку поможет подножная жижа, которой предлагают обмазаться. Вот только в камуфляжной грязи попалась добрая часть иной субстанции.
Влюбившимся в Predator: Hunting Ground игрокам еще на момент выхода могут понравиться новые «плюшки» в виде улучшенной графики, кроссплея и целого вороха Хищников всех мастей — косметических шкурок действительно много и все они разнообразны. Однако спустя четыре года новичку влиться в игру будет крайне сложно.
Страждущим охоты на стороне пришельца — удачи. Успех того, что вам доведется поиграть за охотника в маске, напрямую зависит от положения солнца и луны в небе. И это не шутка. Так в полночь по Москве я 15 минут в очереди, в надежде очутиться в шкуре Хищника. После чего матч запустился в виде черного экрана, и спустя 120 секунд меня кикнули без права что-либо сделать. Часам к 16-17 подбор сокращается до 5 минут. При этом роль солдата находится минуты за две. Словом, поиграть за персонажа, в чью честь названа игра, не так-то просто даже при включенном кросплее.
Радость для фанатов из 90-х
И хоть графика не так радует глаз даже по меркам игры 2020 года, разработчики неплохо сохранили дух оригинального фильма. Аутентичная гуща джунглей, звуковое и музыкальное сопровождение, возможность поиграть за того самого Хищника из детства. Так и хочется пересмотреть культовую ленту со Шварцем и гнусавым голосом Володарского. Жаль, что на этом плюсы практически заканчиваются.
Боль для игроков из 24-гоВсе ностальгические моменты тонут в откровенно устаревшем и кривом геймплее. Интеллект противников с завистью смотрит на ботов из Counter Strike 1.6, чувак из Postal 2 просит подписать петицию на доработку стрельбы и графики. Куча незначительных преград, которые не перепрыгнуть, в тенях — хоть глаз выколи, а любой источник света превращает картинку в сияющее мыло. Проблем по-прежнему куча, и они дико бесят.
Справедливости ради, роль Хищника куда приятнее, плавнее, отзывчивее. Но о проблеме игры за него я уже говорил.
Дать шанс?
Много олдовых франшиз получили достойное игровое наследие. У Чужих есть Alien Isolation и Fireteam elit, Terminator Resistance считается лучшим сюжетным последователем с выхода «Судного дня», Робокоп вернул игроков на жестокие улицы Детройта в Rogue City. И только Хищник застрял в далеком 2005 году, да и та была весьма посредственной. Кросс вселенная Alien мы Predator — не в счет, это отдельная история.
Predator: Hunting Ground — игра с потенциалом, однако на данном этапе полюбить ее сможет только самый преданный фанат этой вселенной. Попробовать можно, но шанс задержаться в опасных джунглях крайне мал из-за глубоких технических недоработок. Разве что у вас есть дружная компания стрессоустойчивых друзей, пара упаковок корвалола и бескрайняя любовь к франшизе.
А в нашем Telegram-канале вы сможете забрать бесплатные ключи от игры Predator: Hunting Ground в Steam