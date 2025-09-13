Обзор и личный опыт использования смартфона OnePlus 13: самый недооцененный флагман 2025 года

Я открываю заново для себя гаджеты бренда OnePlus. Начал с доступного Nord CE5, распробовал середняк Nord 5 и решил отшлифовать свой пользовательский опыт топовой моделью с индексом 13, который несправедливо пропустил в 2025 году.
Содержание
- Технические характеристики
- Комплектация, дизайн, эргономика
- Экран
- Звук и вибрация
- Железо и производительность
- Софт
- Камеры
- Автономная работа
- Мнения
- Рейтинг главного редактора iGuides.ru
- Итоги
Технические характеристики
- Процессор: Snapdragon 8 Elite с графикой Adreno 830
- Оперативная память: 16 ГБ LPDDR5X
- Накопитель: 512 ГБ UFS 4.0
- Экран: AMOLED LTPO, 6,82 дюйма, 3168 × 1440 (QHD+), 510 PPI, соотношение 19,8:9, пиковая яркость 4500 нит, 120 Гц
- Основная камера: 50 МП (ƒ/1,6) + 50 МП (ƒ/2,6) + 50 МП (ƒ/2,0)
- Фронтальная камера: 32 МП (ƒ/2,4)
- eSIM: есть
- Bluetooth: 5.4 (поддерживаемые кодеки SBC, AAC, aptx, aptx-HD, LDAC, LHDC5.0)
- NFC: есть
- USB: USB 3.2 Gen 1
- Аккумулятор: 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки SUPERVOOC 100 Вт
- Защита: IP68/IP69
- Габариты: 162,9 × 76,5 × 8,5 мм
- Вес: 213 г
Комплектация, дизайн, эргономика: 8 из 10Комплект поставки максимально лаконичен на уровне флагманов Samsung и Apple. В коробке — смартфон, провод USB-C, инструмент для извлечения лотка СИМ-карты и документация.
OnePlus 13 доступен в трех расцветках: «Полуночный океан», «Арктический рассвет» и «Черное солнце». В первом случае задник смартфона изготавливается из искусственной кожи. Я выбирал между вариациями белого и черного, поскольку их спинки изготавливаются из стекла. Для меня это наиболее приятное и практичное решение. Как вы уже поняли по заглавному фото, остановился в итоге на темной расцветке.
Расцветка приятная, она напоминает одновременно текстуру мрамора или срез темного дерева. Спинка изготавливается из матового стекла, поэтому она почти не собирает следов от рук. Края задней поверхности закруглены по периметру — это решение добавляет очков к эргономике смартфона.
Грани смартфона матовые и покрашены в тон корпуса. Слева расположен рычажок управления звуком. Он имеет три позиции: «Звонок», «Вибрировать» и «Без звука». Ход переключателя сопровождается щелчком и тактильным виброоткликом — получается очень приятная штука, в которую залипаешь и начинаешь периодически щелкать без цели, когда смартфон находится в руках.
На правой рамке расположились качелька регулировки громкости и клавиша блокировки экрана. На нижнем торце размещены слот для двух nanoSIM, разъем USB-C, а также отверстия основных динамика и микрофона. На верхнем торце имеются дополнительные динамик и микрофон.
Материалы корпуса тактильно очень приятные. Сборка качественная. За несколько недель использования каких-либо нюансов по конструктиву не всплыло.
Экран: 8 из 10Смартфон оснащен 6,82-дюймовым AMOLED LTPO дисплеем с разрешением 3168 × 1440 и частотой обновления 120 Гц. Защищает его дополнительный керамический слой, который, по словам производителя, в два раза прочнее по сравнению с обычными стеклами. Стоит отметить, что на экране наклеена заводская защитная пленка.
Края экрана закруглены по периметру. Это решение отлично дополняет плавные контуры спинки.
Показатель пиковой яркости составляет 4500 нит. На деле смартфоном комфортно пользоваться абсолютно при любом освещении. Проверено в горах Осетии — одинаково хорошо под самым ярким солнцем и темной ночью.
Для настройки цветопередачи имеются три пресета: «Натуральный», Pro и «Яркий». Также имеется шкала цветовой температуры. Для защиты зрения есть целый комплект опций:
- Режим сна — автоматически регулирует цвета в зависимости от времени суток
- Защита глаз — подстраивает цветовую температуру
- Суперзащита от мерцания — как понятно из названия снижает мерцание экрана на высокой и низкой яркости
В нижнюю часть экрана встроен сканер отпечатка пальцев. Он срабатывает быстро и точно. Для меня расположение сенсора оказалось на комфортной высоте от нижней рамки.
Звук и вибрация: 10 из 10OnePlus 13 оснащается двумя динамиками. Звучит смартфон отлично. Запас громкости достаточный. Есть даже ощутимый разброс по частотам. Другими словами, смартфон звучит не только на высоких и средних.
Вибрацию можно назвать одним из весомых преимуществ модели. Без шуток. Я такой виброотклик еще не встречал во флагманах этого года.
OnePlus называет свой тактильный виброотклик O-Haptics. Он способен имитировать текстуру материалов. Чтобы прочувствовать эту фишку в настройках вибрации есть специальная демка. Она запускает ролик с перекатыванием шарика, вращением ручки регулировки, каплями воды и прочими действиями, которые, помимо звука, дублируются вибрацией.
Интенсивность виброотклика настраивается. Также есть возможность выбрать один из двух типов: «Хруст» и «Нежность».
Железо и производительность: 7 из 10В качестве аппаратной платформы используется топовый чип Snapdragon 8 Elite с графикой Adreno 830. В моем тестовом образце 16 ГБ оперативной памяти (LPDDR5X) и накопитель на 512 ГБ (UFS 4.0).
Ниже вы сможете ознакомиться с результатами искусственных тестов. Здесь хочу акцентировать ваше внимание на бенчмарке AnTuTu. Смартфон набрал 2 817 224 балла, но при этом на пиковой нагрузке ощутимо разогрелся до 51 градуса.
Snapdragon 8 Elite получился горячим чипом. Результаты AnTuTu подтверждаются игровыми сессиями в Genshin Impact на максимальном уровне графики. Спустя 20 минут игры корпус ощутимо нагревается. Это стоит учитывать, если вы планируете регулярно играть в топовые тайтлы.
В остальных сценариях использования нагрев Snapdragon 8 Elite незаметен.
OnePlus 13 во время тестирования показал высокий уровень производительности во всех задачах. В этом плане никаких вопросов и нюансов не возникает.
Софт: 10 из 10Переходим к еще одному из весомых преимуществ OnePlus 13 — программному обеспечению. Смартфон работает на Android 15 с оболочкой OxygenOS 15.0. Я уже пришел к выводу, что оболочка вошла в двойку моих самых любимых.
OxygenOS отлично работает середняке OnePlus Nord 5 и доступном OnePlus Nord CE5. Конечно же она также хорошо ведет себя и во флагмане с топовым чипом Snapdragon 8 Elite.
Чем мне так нравится OxygenOS? Своим минимализмом, отсутствием рекламы, а также в ней отсутствует предустановленный хлам. Сюда же стоит добавить качественную оптимизацию.
В операционку интегрирован ИИ Google Gemini. Для его полноценной работы придется воспользоваться кастомным DNS или средством для виртуальной смены реального местоположения.
Есть функция Open Canvas — она позволяет запускать несколько приложений в режиме разделенного экрана. Полезная штука для многозадачности.
OnePlus 13 умеет отправлять файлы по воздуху на устройства Apple. Для этого придется предварительно установить на ваш Mac, iPhone или iPad приложение O+ Connect. Смартфон подскажет, откуда его скачать во время первой отправки.
Также имеется функция Fluid Cloud — это аналог Dynamic Island. В островке вокруг фронтальной камеры всплывают интерактивные уведомления в различных сценариях, например, при подключении зарядки или воспроизведении музыки.
Не хочется сильно раздувать формат обзора, поэтому я акцентировал внимание на основных фишках OxygenOS. Впрочем, я решил сделать отдельный обзор оболочки, поэтому, если у вас есть какие-то вопросы по софту — задавайте в комментариях.
Камеры: 7 из 10OnePlus 13 оснащается тройной системой основной камеры, в которую входят:
- Главный датчик: Sony LYT-808, 50 МП, оптическая стабилизация, светосила ƒ/1,6
- Телевик: Sony LYT-600 с трехкратным оптическим зумом, 50 МП, светосила ƒ/2,6, оптическая стабилизация
- Ультраширик: S5KJN5, угол обзора 120°, 50 МП, электронная стабилизация
Основная камера внезапно порадовала и я сделал вывод, что OnePlus 13 способен удивить качественными снимками. Среди конкурентов он не занимает топовую позицию, но определенно заслуживает внимания.
Главный датчик выдает качественные результаты абсолютно при любом освещении и во всех сценариях. Картинка получается объемная и «живая» — здесь нет агрессивной постообработки нейросетями. Во всяком случае она не бросается в глаза.
Разрешение фронтальной камеры составляет 32 МП. Здесь используется сенсор IMX615 и диафрагма ƒ/2,4. Фронталка позволяет записывать видео в разрешении 4K/60FPS. Она также поддерживает запись в HDR с Dolby Vision.
Автономная работа: 7 из 10За автономность OnePlus 13 отвечает аккумулятор с литий-кремниевой технологией Silicon NanoStack. Его емкость составляет 6000 мАч.
Смартфон спокойно выдерживает мой повседневный сценарий с подзарядкой один раз в сутки. В тесте на воспроизведение видео он способен продержаться чуть больше 20 часов.
OnePlus 13 поддерживает быструю проводную зарядку Supervooc мощностью 100 Вт. С ней от нуля и до 100% батарея заряжается в среднем за 35 минут. Также имеется поддержка быстрой беспроводной зарядки AirVooc мощностью 50 Вт, но для ее работы необходим совместимый адаптер. Помимо этого, есть функция обратной беспроводной зарядки (10 Вт).
МненияПоскольку OnePlus 13 уже не первый день на рынке, я решил собрать мнения коллег-экспертов. Ознакомиться с ними вживую в формате Telegram-кружочков вы сможете в нашем канале. Здесь я привожу их текстов.
Павел Хмурчик (YouTube, Telegram)
Это прям в сердце попало. Один из немногих смартфонов за последний год, который я не могу морально позволить себе продать. Обычно такие ходовые трубки я продаю неделю, максимум две. Полгода назад я делал с ним «неделю», а он все еще у меня. Потому что, ну вот, душа лежит. Я долго думаю, до сих пор продолжаю мысль о том, чтобы сменить свой Samsung S24 Ultra на него, хотя уже скоро пятнашка выходит.
Если кратко, это не эталон, но он близок к тому, чтобы быть эталоном в своем бюджете. Моё мнение. Да, у него не все идеально. У него разговорный динамик проблемный. Светочувствительности не хватает основному сенсору. Автономность хотелось бы побольше, особенно на фоне OnePlus 12. Может быть, с обновлением сделают, не знаю. Хотелось бы, в общем. Но в остальном это что-то близкое к эталону в своем бюджете. Плюс оболочка просто моя любовь.
Филипп Беликов, Честный Блог (YouTube, Telegram)
Про OnePlus могу говорить по большому счету только хорошее, потому что нравится мне и как работает смартфон и его стоимость. У меня супруга ходит с двенадцатым, я ей до сих пор не отдал тринадцатый, поскольку он у меня на тестах и я постоянно с ним хожу в том или ином виде.
У него очень классная оболочка. Это, наверное, самый плавный смартфон, а еще у него очень крутая вибрация. Тактильно, это тот Android, который должен быть — не Pixel является эталоном Android, а OnePlus.
Камеры хорошие, не лучшие, но если оценивать по пятибальной шкале — это на четверочку точно. Можно делать хорошие портреты, снимать нормальное видео, но камеры не лучшие. Цена отличная, смартфоном приятно пользоваться, рекомендовать могу 100 процентов.
Эльдар Муртазин, Mobile-Review.com (YouTube, Telegram)
Аппарат, несмотря на марку Hasselblad, с которой OnePlus прекратил сотрудничество, — это не про фотографию и видео. Это некий китайский флагман, в котором есть практически все: быстрая зарядка, большая батарейка, долгое время работы и хорошие камеры. Самое главное — разумная стоимость. В рамках своей цены OnePlus 13 — это аппарат, не имеющий особых изъянов.
Надо четко понимать, что это не про камеру. Можно немножко пожаловаться на экран, на его яркость под солнцем, но это уже вещь в себе и она важна не для всех.
Рейтинг главного редактора iGuides.ruВы вероятно заметили, что я в каждом разделе делал оценки. Это сделано для удобства пользователей, которые не хотят читать целиком. Здесь я прокомментирую все баллы и озвучу итоговую оценку.
- Комплектация, дизайн, эргономика: 8 из 10. Снял по баллу за отсутствие адаптера питания в комплекте и довольно скучную реализацию блока основной камеры
- Экран: 8 из 10. В целом все норм, но слегка под самыми яркими лучами сонца может не хватить максимальной яркости. В целом некритично.
- Звук и вибрация: 10 из 10. Тактильный отклик и основной динамик — одни из лучших среди конкурентов
- Железо и производительность: 7 из 10. Да, самое топовое железо, но за ощутимый нагрев на длительных нагрузках снимаю три балла
- Софт: 10 из 10. Не хочется повторяться, но в моем личном топе эта оболочка делит первую строчку с OneUI
- Камеры: 7 из 10. Снял по баллу за ультраширик, телевик и съемку видео. Фото получаются довольно качественными, но им не хватает не хватает фирменного стиля. Кадры с камер OnePlus 13 легко спутать с базовыми айфонами или самсунгами из серий FE
- Автономная работа: 7 из 10. Здесь все просто, моя оценка — усредненный показатель, поскольку автономность OnePlus 13 не выделяется среди конкурентов
Итоги
За довольно длительное время тестирования я пришел к выводу и соглашусь с мнением Павла Хмурчика, что OnePlus 13 получился душевным смартфоном. В каких-то нюансах он не идеален, но все это значительно перевешивает тщательная проработка деталей. Очевидно, что гаджет создавали люди, которые хотели им пользоваться, а не только зарабатывать на продажах.
Несомненные преимущества OnePlus 13: материалы корпуса, сборка, дисплей, звук, вибрация, экран, высокая производительность, быстрая зарядка и главный датчик основной камеры. Среди явных недостатков могу выделить только ощутимый нагрев на пиковых нагрузках, но этим грешат все флагманы на Snapdragon 8 Elite, где производитель не ограничил искусственно запас его мощности.