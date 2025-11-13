Обзор смартфона OnePlus 15: ультимативный топ за свои деньги 2025

В течение двух недель я тестировал смартфон OnePlus 15 и за это время у меня сложилось впечатление, что прямо сейчас это один из самых интересных флагманов на топовом чипе Snapdragon 8 Elite Gen 5. Гаджет получил камеры по 50 МП, интересный дизайн, отличные показатели автономности и приятную оболочку OxygenOS 16. В этом обзоре поделюсь своим впечатлением и подробностями об устройстве.
Содержание
- Технические характеристики
- Дизайн и эргономика
- Экран и звук
- Железо и производительность
- Софт
- Камеры
- Автономная работа
- Мнения экспертов
- Итоги
Технические характеристики
- Процессор: Snapdragon 8 Elite Gen 5
- Экран: 6,78 дюймов OLED, 2772 × 1272 (QHD+), 450 ppi, 165 Гц, 1800 нит
- Оперативная память: 16 ГБ LPDDR5X Ultra+ (также доступен вариант с 12 ГБ LPDDR5X Ultra)
- Накопитель: 512 ГБ UFS 4.1 (есть вариант на 256 ГБ)
- Основная камера: 50 МП (ƒ/1.8) + 50 МП (ƒ/2.8) + 50 МП (ƒ/2.0)
- Фронтальная камера: 32 МП (ƒ/2.4)
- Операционная система: Android 16 + OxygenOS 16
- Bluetooth: 6.0 LE, SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD，aptX
- Adaptive, LHDC 5.0
- Wi-Fi: 2.4 ГГц 2×2 + 5 ГГц 2×2 (802.11be, 802.11ax, 802.11ac)
- NFC: есть
- Навигация: двухпозиционная, GPS(L1+L5), GLONASS(G1), BeiDou(B1I+B1C+B2a), Galileo(E1+E5a), QZSS(L1+L5)
- Разъем: USB-С (USB 3.2 Gen 1)
- Слот для СИМ-карт: двойной для nanoSIM
- Защита: IP66, IP68, IP69 и IP69K
- Габариты: 16,14 × 7,67 × 0,82 см
- Вес: 215 г
Дизайн и эргономикаOnePlus 15 поставляется в коробке фирменного красного цвета. Внутри все в «лучших традициях» Apple, Google и Samsung: смартфон, провод USB-A/C, инструмент для извлечения лотка сим-карты и немного документации.
Смартфон доступен в трех расцветках: «Бесконечный чёрный», «Песчаная буря» и «Ультрафиолет». Поскольку за окном все окрасилось в серые тона, мне захотелось принципиально что-то яркое, поэтому было решено отказаться от консервативных расцветок в пользу чего-то яркого. Я остановился на фиолетовом варианте, поскольку мне нравится этот оттенок.
Фиолетовая расцветка получилась спокойной. Поверхность спинки матовая, что добавляет дизайну практичности — можно не переживать за следы от рук и спокойно пользоваться смартфоном без чехла. Тактильно задняя поверхность больше напоминает керамику, чем стекло. Края по периметру закруглены, полоска этой кромки получила глянцевую шлифовку, что добавляет интересный эффект под прямым светом. Создается впечатление, как будто там есть какая-то подсветка.
В левом верхнем углу расположился блок основной камеры. В этом году OnePlus представляет новый дизайн. Как по мне, он выглядит оригинально. На спинке по центру нанесен логотип бренда.
Металлические края покрашены в тон корпуса. У них также матовая поверхность. С одной стороны здесь прямые грани, а с другой — их углы закруглены, поэтому смартфон отлично лежит в руке. Судя по всему, дизайнеры сконцентрировались на плавных линиях. Здесь обошлось без острых углов — с эргономикой полный порядок.
Слева расположена кнопка Plus Key, на которую можно назначить следующие действия:
- «Сохранить в Пространстве разума» — распознает и сохраняет контент с экрана
- Переключатель звука и вибрации
- Активация режима «Не беспокоить»
- Быстрый доступ к камере
- Фонарик
- Диктофон
- Перевод
- Снимок экрана
Справа расположены качелька регулировки громкости и клавиша блокировки экрана. На нижнем торце размещены: лоток для двух сим-карт, разъем USB-C, отверстия основных динамика и микрофона. На верхнем — отверстия дополнительного динамика.
Корпус получил сразу три степени защиты:
- IP69 — защита от пыли и погружения в воду до 2 метров на 30 минут
- P69 / IP69K — устойчивость к струям воды под высоким давлением и температурой до 80°C
Если провести промежуточный итог, OnePlus 15 производит впечатление флагманского смартфона. Порадовали: качественная сборка и материалы корпуса.
Экран и звукOnePlus 15 получил 6,78-дюймовый LTPO-экран с разрешением 2772 × 1272 и частотой обновления 165 Гц. Сразу скажу, что картинка получается очень плавной, но об этом лучше поговорим в разделе производительности.
Показатель пиковой яркости составляет 1800 нит. На экране все отлично видно при любом освещении. Есть сертификат TÜV Rheinland Intelligent Eye Care 5.0, который говорит о наличии защиты зрения от вредного синего света.
Экран получился очень хорошим для любых сценариев использования, будь то просмотр видео или игры. Цветопередачу можно настроить под себя с помощью трех пресетов и шкалы цветовой температуры в настройках.
Наряду с хорошим экраном OnePlus 15 получил качественную акустическую систему. Запас громкости достаточный, а самое главное, что на максимальном уровне смартфон не заваливает уровень. Есть хорошо различимые частоты и даже «низы». В целом можно сказать, что акустика смартфона подойдет не только для игр и просмотра видео, а также для фонового прослушивания музыки (при условии, что вы в помещении не один).
Железо и производительностьВ качестве аппаратной платформы OnePlus 15 получил свеженький Snapdragon 8 Elite Gen 5. В нашем тестовом аппарате 16 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5X Ultra+ и накопитель UFS 4.1 на 512 гигов, из которых после предварительной настройки было доступно 480 ГБ.
Давайте посмотрим сначала на результаты искусственных тестов.
В AnTuTu смартфон выдает рекордный показатель: 3 739 070 баллов. Snapdragon 8 Elite Gen 5 получился ожидаемо горячим чипом. На пиковых нагрузках в бенчмарках замер инфракрасным термометром показал 50 градусов.
Заявлено, что для охлаждения используется трехмерная испарительная камера. В обычном повседневном режиме я чрезмерного нагрева не заметил, но он появляется на пиковых нагрузках — в бенчмарках и тяжелых играх.
Не все игры и приложения полноценно адаптированы под работу с экраном в 165 Гц. Однако в Call of Duty: Mobile можно получить честные FPS.
Для игр смартфон получил технологию OnePlus Gaming, в которую входят:
- OP Gaming Core — архитектура для игровых сценариев, которая оптимизирует процессы, перераспределяя ресурсы между вычислительными потоками
- Performance Tri-Chip — комплексное решение на базе процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5 для быстрого отклика и устойчивого соединения
- OP FPS Max — оптимизирует картинку под экран с частотой 165 Гц
В целом по итогу тестирования можно сказать, что Snapdragon 8 Elite Gen 5 обеспечит мощный запас производительности, а покупка OnePlus 15 станет приобретением в длительную перспективу.
СофтВ качестве программной платформы используется Android 16 с оболочкой OxygenOS 16. Я уже неоднократно заявлял в обзорах смартфонов OnePlus, что это один из моих любимых интерфейсов.
Все дело в лаконичности. OxygenOS 16 — это почти Pixel Experience, но с приятными бонусами. В интерфейсе полностью отсутствует реклама и многочисленный предустановленный софт.
Оболочка быстрая и приятная. В функциональности предусмотрен собственный аналог островка Dynamic Island, отображающий различные уведомления вокруг отверстия фронтальной камеры.
КамерыВ систему основной камеры вошли:
- Главный датчик с сенсором Sony IMX906 на 50 МП со светосилой ƒ/1.8
- Телевик на 50 МП с ƒ/2.8, 3,5-кратный оптический и 7-кратный гибридный зум
- Ультраширик на 50 МП с ƒ/2.0 с углом обзора 116°
В этом году камера флагмана OnePlus лишилась шильдика Hasselblad и это правильное решение. Для меня эти приписки лейблов из профессиональной фотографии не несут какой-либо ценности. На деле так и вышло — качество съемки не ухудшилось, а значит производитель принял правильное решение: сэкономил на кобрендинге и не заложил эти затраты в финальный прайс смартфона. Хочу воспринимать камеры OnePlus в отрыве от каких-либо приписок из «большого фото».
Главный датчик:
Ультраширик:
Основная камера позволяет записывать видео в максимальном разрешении 8K с 30 кадрами в секунду, а в 4K можно записывать очень плавные ролики с 120FPS. Есть возможность во время видеосъемки переключаться между всеми объективами.
Автономная работаСмартфон получил просто гигантскую по актуальным меркам батарею на 7300 мА·ч, а самое главное, что ее наличие особо не отразилась на габаритах корпуса. По словам производителя, это получилось благодаря технологии Silicon NanoStack, которая обеспечивает наиболее высокую плотность энергии. Также аккумулятор создавался для использования в длительной перспективе. Сообщается, что за четыре года он удержит 80% от своей емкости.
В моем бешеном темпе с активным общением в мессенджерах и электронной почте, плотной съемкой, полностью заряженная батарея обеспечивает 1,5 дня без подзарядки. Однако уверен, что в наиболее спокойной и размеренном режиме из смартфона можно спокойно выжать пару дней без розетки.
Если уж и дошло дело до необходимости подзарядиться, OnePlus 15 поддерживает быструю зарядку SUPERVOOC на 120 Вт. Совместимый адаптер позволяет зарядить батарею от 0 до 100 процентов в среднем за 39 минут.
Также есть беспроводная зарядка AIRVOOC мощностью 50 Вт. Геймеры оценят поддержку функции Bypass Charging, которая позволяет питать смартфон от адаптера в обход аккумулятора. Эту возможность можно использовать для игр, чтобы дополнительно не перегревать смартфон.
Мнения экспертовЧтобы немного разбавить свое субъективное мнение и добавить в обзор объективных оценок, я взял комментарии у коллег-экспертов. В нашем Telegram-канале вы сможете ознакомиться с их мнением в формате кружочков.
Дони Джабборов, корреспондент «Газеты.Ru» (личный канал):
В первую очередь смартфон понравился за счет своего дизайна, особенно в исполнении Sandstorm. Он очень удобно лежит в руке и выглядит неплохо, поэтому прятать его в чехол, которого в комплекте нет, не хочется. Материалы корпуса, хоть это у нас стекло и металл, скорее напоминают керамическое покрытие ножа, что очень необычно и приятно.
Камеры, с учетом его стоимости, могу только похвалить. Да, сенсоры стали меньше, больше нет коллабораций с Hasselblad, но от этого точно не стало хуже. Ведь смартфоны все больше полагаются на постобработку, а тут у нас мощность Snapdragon 8 Elite Gen 5, которая отлично с этим справляется.
Куда больше в OnePlus 15 меня удивила автономность. Это один из самых живучих смартфонов на моей памяти. Но выделяется он в первую очередь за счет своей производительности, в особенности в играх. Это очень стабильный смартфон, выдающий 120 FPS как в начале гейминга, так и спустя целый час игровой сессии. Ну а в отобранных играх и вовсе можно выставить 165 FPS. При этом интерфейс системы у нас максимум работает при 120 FPS, что, конечно, немного огорчило. Тем не менее, с учетом стоимости, это на сегодняшний день лучший смартфон, во всяком случае, так считаю лично я.
Павел Хмурчик (YouTube, Telegram):
Когда я впервые увидел концепт, как будет выглядеть OnePlus 15, мало того, что у меня там тело холодом покрылось, дрожь началась, я даже покалывание в левом плече почувствовал, как перед инфарктом. В общем, я настолько скептически к этому отнесся, что мне было аж плохо, неприятно. Я не понимал, как OnePlus от того дизайна, которого они прилизывали годами, с этим круглым немножечко вбок модулем камеры, пришли вот к этому.
Когда я увидел впервые его, вот этот дизайн OnePlus 13T, я не понимал, как они вообще могли до этого дойти, как они это придумали, почему, за что. Ну и, честно говоря, я до сих пор скептически к этому отношусь, но когда я впервые его взял в руки, тактильно они все равно побеждают. Тактильно это безумно приятный смартфон. Я также переживал за вибромотор, потому что они его урезали здесь по сравнению с 13-м. А для меня OnePlus 13 — это эталон вибрации. Она все еще мощная и приятная.
Фил Беликов с канала «Честный Блог» (YouTube, Telegram):
OnePlus в этом году удивляют ценой, удивляют еще большим вниманием к работе системы. Насколько она плавно работает, насколько она приятно работает, эта вибрация, которая присутствует очень много в каких элементах. Очень круто!
Компании OnePlus отдельное спасибо за то, что они делают вот такие мощные, энергоэффективные, классные, круто лежащие в руке и хорошо работающие флагманы. Не такие дорогие, как другие смартфоны, но при этом и камера здесь, грубо говоря, не топ, а предтоп. В любом случае, можно только по этим ценам, по глобальным ценам рекомендовать этот смартфон, если хотите прочувствовать, что такое современный флагман.
Итоги
К выходу этого обзора стартую глобальные продажи OnePlus 15. Как вы уже могли понять по комментариям экспертов, бренд предложил очень приятные ценники на свою новинку. Прайс за конфиг 12/256 ГБ стартует от 49 000 рублей, а слегка доплатив можно получить 16/512 ГБ (от 56 000 р.).
Как мне, OnePlus 15 получился очень интересным, сбалансированным, а самое главное доступным флагманом. Учитывая выход на рынок под конец года, можно сказать, что смартфон станет отличным подарком на новогодние праздники. Самое интересное, что за озвученный прайс и поругать даже нечего.
Плюсы:
- Дизайн, наличие фиолетовой расцветки
- Качественные материалы корпуса и сборка
- Огромный запас производительности с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5
- Основная камера с тремя модулями по 50 МП
- Фронтальная камера на 32 МП
- Отличная оболочка OxygenOS 16
- Большая батарея на 7300 мА·ч с быстрой зарядкой SUPERVOOC 120 Вт
- Хороший экран
- Достойные звук и виброотклик
- Ощутимо греется на пиковых нагрузках
- Нет зарядки в комплекте