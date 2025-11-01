Обзор и личный опыт использования наушников OnePlus Buds Pro 3: почти идеальный гаджет, но пришлось повозиться

Использую наушники OnePlus Buds Pro 3 на протяжении трех месяцев в связке со смартфоном OnePlus 13, смарт-часами OnePlus Watch 3, а также с айфоном. Сложилось комплексное впечатление для этого обзора.
Содержание
- Технические характеристики
- Комплектация, дизайн и эргономика
- Приложение и функциональность
- Звучание
- Автономность
- Что в итоге
Технические характеристики
- Излучатели: 11 + 6 мм
- АЧХ: от 10Гц до 40КГц
- Микрофоны: 3 микрофона + VPU (голосовой датчик на основе костной проводимости)
- Сопротивление: 18 ОМ
- Чувствительность: 98 дБ
- Номинальная мощность: 10 мВт
- Bluetooth: 5.4
- Кодеки: LHDC 5.0 / AAC / SBC
- Защита: IP55
- Емкость батареи наушников: 58 мАч
- Емкость батареи футляра: 566 мАч
- Разъем: USB-С
- Габариты наушников: 33,6 × 21,15 × 25 мм
- Габариты футляра: 64,7 × 52,45 × 25,75 мм
Комплектация, дизайн и эргономикаВ коробке OnePlus Buds Pro 3: наушники, провод USB-A/C, три пары дополнительных сменных накладок и документация. Упаковка внутри оформлена в фирменном красном цвете.
OnePlus Buds Pro 3 доступны в трех расцветках: «ночная соната», «лунное сияние» и «сапфировый синий». В моем обзоре черный вариант.
Наушники внутри кейса надежно удерживаются магнитами и без проблем проходят тест тряской.
Сами наушники выполнены в наиболее привычной для меня форме с ножкой. В отличие от кейса, их корпус покрыт глянцевым пластиком — решение эффектное, но не практичное, поскольку собираются отпечатки пальцев.
Наушники очень легкие и удобные. Тестировал сессиями прослушивания по 2-3 часа и ни разу уши не уставали.
OnePlus Buds Pro 3 оснащены «датчиком головы». Другими словами, они приостанавливают воспроизведение, когда достаешь наушники из ушей.
Для управления воспроизведением и работой системы активного шумоподавления используются сжатия «ножек» наушников. В приложении эти жесты можно переназначать. Изменять громкость можно свайпами по «ножкам». Считаю эту схему эталонной и наиболее комфортной.
Приложение и функциональностьФункциональность наушников раскрывается в приложении HeyMelody, которое доступно на iOS и Android. У него простой и чистый интерфейс. Всего внутри три раздела: «Устройство», «Управление наушниками» и «О программе». Самые полезные первые два, а третий можно было куда-нибудь спрятать подальше, поскольку там содержится только версия приложения и пользовательские соглашения.
В главном разделе «Устройство» отображается информация об уровне заряда и переключатель работы системы активного шумоподавления. Также можно регулировать интенсивность шумодава с помощью четырех пресетов: «Высокий», «Средний», «Низкий» и «Авто». Я во всех сценариях использовал наушники с высоким уровнем шумоподавления.
Ниже расположились следующие функции:
- Пространственное аудио
- Эквалайзер
- Золотой профиль уха выполняет проверку слуха, а потом на основе полученных данных подбирает наиболее оптимальное звучание
- Игровой режим с низкой задержкой
- Двойное соединение — наушники можно одновременно подключить к двум устройствам, чтобы быстро переключаться между ними
- Поиск наушников с помощью звукового сигнала
- В разделе «Другие настройки» спрятались: функция автовоспроизведения и проверка прилегания
- Обновление прошивки
В разделе «Управление наушниками» приложение позволяет переназначать жесты.
ЗвучаниеЗа звук в OnePlus Buds Pro 3 отвечают двойные излучатели: 11 мм низкочастотник и 6 мм высокочастотный динамик. Наушники поддерживают кодек LHDC 5.0. Итак, в этом разделе расскажу, почему вынес в заголовок, что пришлось повозиться.
Все наушники начинаю тестировать с настройками по умолчанию. В случае с OnePlus Buds Pro 3 это были «Сбалансированный» эквалайзер со включенной на половину опцией BassWave (динамическое усиление басов). При первом прослушивании звук показался мне «сухим», а примерно так звучат Sennheiser (я не фанат их звучания) и мониторные наушники.
Сначала возникло разочарование, поскольку ожидание было завышенным. Пришлось лезть в эквалайзер и тестировать все пресеты. Опытным путем подобрал для себя наиболее комфортный — это «Рекомендованные Dynaudio». Наконец-то с этой предустановкой наушники зазвучали комфортно.
Отмечу, что при необходимости можно наиболее точно настроить звучание под себя с помощью шестиполосного эквалайзера.
В подобранной связке пресетов наушники звучат очень хорошо. Звук динамичный, сцена широкая, а басы густые и насыщенные. Наилучшим образом наушники раскрываются в связке со смартфоном OnePlus 13, но при условии, что вы используете формат без потерь в своем стриминге.
Шумодав OnePlus Buds Pro 3 мне показался возможно лучшим в своем ценовом диапазоне. Пока сидел и писал этот обзор, слушал музыку и даже не заметил, как домой вернулась жена. Также похвалю работу системы активного шумоподавления за работу на улице. Она отлично справляется с шумом ветра и звуком проезжающего транспорта. Если сравнить шумодав с системой в AirPods Pro 2, то качество в OnePlus Buds Pro 3 мне показалось выше.
Буквально несколько слов о микрофонах. Качество передачи голоса я бы обозначил чуть выше среднего «по палате». Наушники хорошо себя проявляют в обычных звонках, а также в приложениях для видеоконференций.
АвтономностьПроизводитель заявляет 43 часа автономной работы с кейсом без шумодава (AAC) и 25 часов с шумоподавлением (AAC). Без футляра заявленное время — 10 и 6 часов соответственно. Зарядка в течение 10 минут обеспечивает до 13 часов воспроизведения.
Производитель также заявил наличие беспроводной зарядки, но с моим зарядным стендом наушники отказались работать. Возможно, стандарты не соответствуют.
Что в итоге
OnePlus Buds Pro 3 — хорошие, но не идеальные наушники. Мне понравился их дизайн, эргономика, шумодав и звучание.
За что хвалю:
- Удобное управление
- Простое и понятное приложение
- Отличная система шумоподавления
- Хорошая автономность
- Маркий корпус наушников
- Пришлось подбирать эквалайзер