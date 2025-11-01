Top.Mail.Ru

Обзор и личный опыт использования наушников OnePlus Buds Pro 3: почти идеальный гаджет, но пришлось повозиться

Георгий

OnePlus Buds Pro 3

Использую наушники OnePlus Buds Pro 3 на протяжении трех месяцев в связке со смартфоном OnePlus 13, смарт-часами OnePlus Watch 3, а также с айфоном. Сложилось комплексное впечатление для этого обзора. 

Содержание

Технические характеристики

  • Излучатели: 11 + 6 мм
  • АЧХ: от 10Гц до 40КГц
  • Микрофоны: 3 микрофона + VPU (голосовой датчик на основе костной проводимости)
  • Сопротивление: 18 ОМ
  • Чувствительность: 98 дБ
  • Номинальная мощность: 10 мВт
  • Bluetooth: 5.4
  • Кодеки: LHDC 5.0 / AAC / SBC
  • Защита: IP55
  • Емкость батареи наушников: 58 мАч
  • Емкость батареи футляра: 566 мАч
  • Разъем: USB-С
  • Габариты наушников: 33,6 × 21,15 × 25 мм
  • Габариты футляра: 64,7 × 52,45 × 25,75 мм

Комплектация, дизайн и эргономика

В коробке OnePlus Buds Pro 3: наушники, провод USB-A/C, три пары дополнительных сменных накладок и документация. Упаковка внутри оформлена в фирменном красном цвете.

OnePlus Buds Pro 3

OnePlus Buds Pro 3 доступны в трех расцветках: «ночная соната», «лунное сияние» и «сапфировый синий». В моем обзоре черный вариант.

Зарядный кейс овальной формы. Он изготовлен из матового пластика, а спереди и сзади нанесена текстура, имитирующая кожу. Снизу расположился порт USB-С и индикатор состояния, а еще один дополнительный спрятался под крышкой.

OnePlus Buds Pro 3

Наушники внутри кейса надежно удерживаются магнитами и без проблем проходят тест тряской. 



Сами наушники выполнены в наиболее привычной для меня форме с ножкой. В отличие от кейса, их корпус покрыт глянцевым пластиком — решение эффектное, но не практичное, поскольку собираются отпечатки пальцев.

OnePlus Buds Pro 3

Наушники очень легкие и удобные. Тестировал сессиями прослушивания по 2-3 часа и ни разу уши не уставали.

OnePlus Buds Pro 3

OnePlus Buds Pro 3 оснащены «датчиком головы». Другими словами, они приостанавливают воспроизведение, когда достаешь наушники из ушей.

OnePlus Buds Pro 3

Для управления воспроизведением и работой системы активного шумоподавления используются сжатия «ножек» наушников. В приложении эти жесты можно переназначать. Изменять громкость можно свайпами по «ножкам». Считаю эту схему эталонной и наиболее комфортной.

Приложение и функциональность

Функциональность наушников раскрывается в приложении HeyMelody, которое доступно на iOS и Android. У него простой и чистый интерфейс. Всего внутри три раздела: «Устройство», «Управление наушниками» и «О программе». Самые полезные первые два, а третий можно было куда-нибудь спрятать подальше, поскольку там содержится только версия приложения и пользовательские соглашения.

OnePlus Buds Pro 3

В главном разделе «Устройство» отображается информация об уровне заряда и переключатель работы системы активного шумоподавления. Также можно регулировать интенсивность шумодава с помощью четырех пресетов: «Высокий», «Средний», «Низкий» и «Авто». Я во всех сценариях использовал наушники с высоким уровнем шумоподавления.

Ниже расположились следующие функции:
  • Пространственное аудио
  • Эквалайзер
  • Золотой профиль уха выполняет проверку слуха, а потом на основе полученных данных подбирает наиболее оптимальное звучание
OnePlus Buds Pro 3
  • Игровой режим с низкой задержкой
  • Двойное соединение — наушники можно одновременно подключить к двум устройствам, чтобы быстро переключаться между ними
  • Поиск наушников с помощью звукового сигнала
  • В разделе «Другие настройки» спрятались: функция автовоспроизведения и проверка прилегания
  • Обновление прошивки
OnePlus Buds Pro 3

В разделе «Управление наушниками» приложение позволяет переназначать жесты.

Звучание 

За звук в OnePlus Buds Pro 3 отвечают двойные излучатели: 11 мм низкочастотник и 6 мм высокочастотный динамик. Наушники поддерживают кодек LHDC 5.0. Итак, в этом разделе расскажу, почему вынес в заголовок, что пришлось повозиться. 

OnePlus Buds Pro 3

Все наушники начинаю тестировать с настройками по умолчанию. В случае с OnePlus Buds Pro 3 это были «Сбалансированный» эквалайзер со включенной на половину опцией BassWave (динамическое усиление басов). При первом прослушивании звук показался мне «сухим», а примерно так звучат Sennheiser (я не фанат их звучания) и мониторные наушники.

Сначала возникло разочарование, поскольку ожидание было завышенным. Пришлось лезть в эквалайзер и тестировать все пресеты. Опытным путем подобрал для себя наиболее комфортный — это «Рекомендованные Dynaudio». Наконец-то с этой предустановкой наушники зазвучали комфортно.

OnePlus Buds Pro 3

Отмечу, что при необходимости можно наиболее точно настроить звучание под себя с помощью шестиполосного эквалайзера.

В подобранной связке пресетов наушники звучат очень хорошо. Звук динамичный, сцена широкая, а басы густые и насыщенные. Наилучшим образом наушники раскрываются в связке со смартфоном OnePlus 13, но при условии, что вы используете формат без потерь в своем стриминге.

Шумодав OnePlus Buds Pro 3 мне показался возможно лучшим в своем ценовом диапазоне. Пока сидел и писал этот обзор, слушал музыку и даже не заметил, как домой вернулась жена. Также похвалю работу системы активного шумоподавления за работу на улице. Она отлично справляется с шумом ветра и звуком проезжающего транспорта. Если сравнить шумодав с системой в AirPods Pro 2, то качество в OnePlus Buds Pro 3 мне показалось выше.

OnePlus Buds Pro 3

Буквально несколько слов о микрофонах. Качество передачи голоса я бы обозначил чуть выше среднего «по палате». Наушники хорошо себя проявляют в обычных звонках, а также в приложениях для видеоконференций.

Автономность

Производитель заявляет 43 часа автономной работы с кейсом без шумодава (AAC) и 25 часов с шумоподавлением (AAC). Без футляра заявленное время — 10 и 6 часов соответственно. Зарядка в течение 10 минут обеспечивает до 13 часов воспроизведения.
На деле все зависит от громкости. При прослушивании с громкостью 75% заявленные данные соответствуют действительности с небольшой погрешностью.

Производитель также заявил наличие беспроводной зарядки, но с моим зарядным стендом наушники отказались работать. Возможно, стандарты не соответствуют.

Что в итоге

OnePlus Buds Pro 3

OnePlus Buds Pro 3 — хорошие, но не идеальные наушники. Мне понравился их дизайн, эргономика, шумодав и звучание.

За что хвалю:
  • Удобное управление
  • Простое и понятное приложение
  • Отличная система шумоподавления
  • Хорошая автономность
Чем недоволен:
  • Маркий корпус наушников
  • Пришлось подбирать эквалайзер
3
Комментарии

+13
У меня такие есть, по качеству материалов и изготовления вопросов нет, звук конечно вещь субъективная, но на мой взгляд звучат лучше airpods pro-2 , посадка в ушах тоже без претензий, а в остальном — шумодав да стал лучше, по сравнению с предидущей версией, но разговаривать с кем в них всё равно плохо слышно собеседника, есть глюки в программном обеспечении особенно вылазят когда подключены два устройства, и самое главное это управление, клавиши работают ужасно, громкость регулировать тоже надо постараться, в Hyuwei bads pro -4 гораздо удобнее. Была и вторая версия и сейчас эта больше покупать не буду не стоят они таких денег.
56 минут назад
#