Обзор и личный опыт использования наушников OnePlus Buds Pro 3: почти идеальный гаджет, но пришлось повозиться







Использую наушники OnePlus Buds Pro 3 на протяжении трех месяцев в связке со смартфоном Использую наушники OnePlus Buds Pro 3 на протяжении трех месяцев в связке со смартфоном OnePlus 13 , смарт-часами OnePlus Watch 3 , а также с айфоном. Сложилось комплексное впечатление для этого обзора. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Содержание

Технические характеристики

Излучатели: 11 + 6 мм

АЧХ: от 10Гц до 40КГц

Микрофоны: 3 микрофона + VPU (голосовой датчик на основе костной проводимости)

Сопротивление: 18 ОМ

Чувствительность: 98 дБ

Номинальная мощность: 10 мВт

Bluetooth: 5.4

Кодеки: LHDC 5.0 / AAC / SBC

Защита: IP55

Емкость батареи наушников: 58 мАч

Емкость батареи футляра: 566 мАч

Разъем: USB-С

Габариты наушников: 33,6 × 21,15 × 25 мм

Габариты футляра: 64,7 × 52,45 × 25,75 мм

Комплектация, дизайн и эргономика

Приложение и функциональность

Пространственное аудио

Эквалайзер

Золотой профиль уха выполняет проверку слуха, а потом на основе полученных данных подбирает наиболее оптимальное звучание

Игровой режим с низкой задержкой

Двойное соединение — наушники можно одновременно подключить к двум устройствам, чтобы быстро переключаться между ними

Поиск наушников с помощью звукового сигнала

В разделе «Другие настройки» спрятались: функция автовоспроизведения и проверка прилегания

Обновление прошивки

Звучание

Автономность

Что в итоге

Удобное управление

Простое и понятное приложение

Отличная система шумоподавления

Хорошая автономность

Маркий корпус наушников

Пришлось подбирать эквалайзер

В коробке OnePlus Buds Pro 3: наушники, провод USB-A/C, три пары дополнительных сменных накладок и документация. Упаковка внутри оформлена в фирменном красном цвете.OnePlus Buds Pro 3 доступны в трех расцветках: «ночная соната», «лунное сияние» и «сапфировый синий». В моем обзоре черный вариант.Зарядный кейс овальной формы. Он изготовлен из матового пластика, а спереди и сзади нанесена текстура, имитирующая кожу. Снизу расположился порт USB-С и индикатор состояния, а еще один дополнительный спрятался под крышкой.Наушники внутри кейса надежно удерживаются магнитами и без проблем проходят тест тряской.Сами наушники выполнены в наиболее привычной для меня форме с ножкой. В отличие от кейса, их корпус покрыт глянцевым пластиком — решение эффектное, но не практичное, поскольку собираются отпечатки пальцев.Наушники очень легкие и удобные. Тестировал сессиями прослушивания по 2-3 часа и ни разу уши не уставали.OnePlus Buds Pro 3 оснащены «датчиком головы». Другими словами, они приостанавливают воспроизведение, когда достаешь наушники из ушей.Для управления воспроизведением и работой системы активного шумоподавления используются сжатия «ножек» наушников. В приложении эти жесты можно переназначать. Изменять громкость можно свайпами по «ножкам». Считаю эту схему эталонной и наиболее комфортной.Функциональность наушников раскрывается в приложении HeyMelody, которое доступно на iOS и Android. У него простой и чистый интерфейс. Всего внутри три раздела: «Устройство», «Управление наушниками» и «О программе». Самые полезные первые два, а третий можно было куда-нибудь спрятать подальше, поскольку там содержится только версия приложения и пользовательские соглашения.В главном разделе «Устройство» отображается информация об уровне заряда и переключатель работы системы активного шумоподавления. Также можно регулировать интенсивность шумодава с помощью четырех пресетов: «Высокий», «Средний», «Низкий» и «Авто». Я во всех сценариях использовал наушники с высоким уровнем шумоподавления.Ниже расположились следующие функции:В разделе «Управление наушниками» приложение позволяет переназначать жесты.За звук в OnePlus Buds Pro 3 отвечают двойные излучатели: 11 мм низкочастотник и 6 мм высокочастотный динамик. Наушники поддерживают кодек LHDC 5.0. Итак, в этом разделе расскажу, почему вынес в заголовок, что пришлось повозиться.Все наушники начинаю тестировать с настройками по умолчанию. В случае с OnePlus Buds Pro 3 это были «Сбалансированный» эквалайзер со включенной на половину опцией BassWave (динамическое усиление басов). При первом прослушивании звук показался мне «сухим», а примерно так звучат Sennheiser (я не фанат их звучания) и мониторные наушники.Сначала возникло разочарование, поскольку ожидание было завышенным. Пришлось лезть в эквалайзер и тестировать все пресеты. Опытным путем подобрал для себя наиболее комфортный — это «Рекомендованные Dynaudio». Наконец-то с этой предустановкой наушники зазвучали комфортно.Отмечу, что при необходимости можно наиболее точно настроить звучание под себя с помощью шестиполосного эквалайзера.В подобранной связке пресетов наушники звучат очень хорошо. Звук динамичный, сцена широкая, а басы густые и насыщенные. Наилучшим образом наушники раскрываются в связке со смартфоном OnePlus 13, но при условии, что вы используете формат без потерь в своем стриминге.Шумодав OnePlus Buds Pro 3 мне показался возможно лучшим в своем ценовом диапазоне. Пока сидел и писал этот обзор, слушал музыку и даже не заметил, как домой вернулась жена. Также похвалю работу системы активного шумоподавления за работу на улице. Она отлично справляется с шумом ветра и звуком проезжающего транспорта. Если сравнить шумодав с системой в AirPods Pro 2, то качество в OnePlus Buds Pro 3 мне показалось выше.Буквально несколько слов о микрофонах. Качество передачи голоса я бы обозначил чуть выше среднего «по палате». Наушники хорошо себя проявляют в обычных звонках, а также в приложениях для видеоконференций.Производитель заявляет 43 часа автономной работы с кейсом без шумодава (AAC) и 25 часов с шумоподавлением (AAC). Без футляра заявленное время — 10 и 6 часов соответственно. Зарядка в течение 10 минут обеспечивает до 13 часов воспроизведения.На деле все зависит от громкости. При прослушивании с громкостью 75% заявленные данные соответствуют действительности с небольшой погрешностью.Производитель также заявил наличие беспроводной зарядки, но с моим зарядным стендом наушники отказались работать. Возможно, стандарты не соответствуют.OnePlus Buds Pro 3 — хорошие, но не идеальные наушники. Мне понравился их дизайн, эргономика, шумодав и звучание.