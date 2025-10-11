Обзор смарт-часов OnePlus Watch 3

Весь первый месяц осени я тестировал экосистему устройств OnePlus. Начал тестирование с флагманского смартфона. Своими впечатлениями я уже поделился в соответствующем обзоре OnePlus 13. Теперь настало время рассказать о смарт-часах. Встречайте, OnePlus Watch 3!
Содержание
- Технические характеристики
- Комплектация, дизайн и эргономика
- Экран
- Функциональность
- Автономная работа
- Итоги
Технические характеристики
- Габариты: 6,6 × 47,6 × 11,75 мм
- Вес: 49,7 г (без ремешка) и 81 г (с ремешком)
- Дисплей: LTPO AMOLED, 1,5 дюйма, 466 × 466
- Процессор: Snapdragon W5 + BES2800BP
- Накопитель: 32 ГБ
- Операционная система: Wear OS от Google + RTOS
- Сенсоры: датчик температуры на запястье, оптический датчик пульса, оптический датчик пульсоксиметра, геомагнитный датчик, световой датчик, барометр, акселерометр, гироскоп
- Bluetooth: 5.2
- NFC: есть
- Навигация: двухдиапазонный L1+L5, Beidou, GPS, Galileo, GLONASS, QZSS
- Wi-Fi: 5G/2.4G
- Защита: MIL-STD-810H, IP68, 5ATM
Комплектация, дизайн и эргономикаКомплект поставки OnePlus Watch 3: смарт-часы с ремешком, зарядная база, провод USB-C/A и документация. Я уже неоднократно упоминал, что мне нравится, когда непосредственно в площадку зарядки встроен разъем USB-C. Благодаря этому решению часы можно заряжать любым своим проводом и в поездку меньше кабелей брать.
У меня на тесте побывали OnePlus Watch 3 в черном цвете. Впрочем, часы также доступны в серебристой расцветке корпуса с зеленым комплектным ремешком.
Корпус смарт-часов выполнен из нержавеющей стали, а рамка — из титана. Тыльная сторона, где размещены датчики и зарядные контакты, изготавливается из пластика, который покрашен в тон корпуса.
OnePlus Watch 3 получили степень защиты IP68 и водонепроницаемость 5 ATM. Есть сертификат прочности MIL-STD-810H. Часы спокойно переживают заплывы в бассейне — проверил тремя походами. Также отмечу, что за месяц эксплуатации на черном корпусе не возникло каких-либо сколов и царапин, хотя во время использования я периодически прикладывался запястьем о разные поверхности. В целом не щадил устройство.
Для управления функциональностью используется сенсорный экран, кнопка с вращающейся головкой и боковая клавиша, которая расположена чуть ниже.
- Функции верхней кнопки: одно нажатие открывает меню или возвращает циферблат; двойное открывает последнее открытое приложение; если кнопку зажать и удерживать — откроется голосовой помощник Google; вращение позволяет прокручивать интерфейс
- Функции нижней кнопки: одно нажатие открывает список тренировок, если нажать и удерживать — откроется меню отключения и перезагрузки. По двойному нажатию запускается сервис Google Pay, но он в РФ не работает
В моем случае отдельного упоминания заслуживает комплектный ремешок. С одной стороны он выглядит невзрачно, но как же он тактильно приятен. Спокойно могу проходить в часах на протяжении суток и обойтись без дискомфорта.
Хочу похвалить сборку и качество материалов. Дизайн можно вполне обозначить универсальным — часы смотрятся строго.
ЭкранOnePlus Watch 3 оснащаются LTPO AMOLED-экраном с диагональю 1,5 дюйма и разрешением 466 × 466. Защищает его сапфировое стекло.
Заявлен показатель пиковой яркости 2200 нит. На деле часами комфортно пользоваться при любом освещении. Гаджет проверен поездкой по горам Осетии. Там даже под прямым солнцем на экране все было отлично видно.
Защитное стекло плоское и слегка утоплено в рамку корпуса. Олеофобное покрытие очень хорошее — экран старательно отталкивает следы от пальцев, а если они и собираются, то их можно с легкостью удалить сухой салфеткой.
В настройках имеется функция адаптивной яркости, а также ее уровень можно настраивать вручную. Есть поддержка Always-on-display — стилей довольно много и они зависят от установленного циферблата.
ФункциональностьOnePlus Watch 3 работают на операционной системе Wear OS 5 от Google + RTOS на базе Android 14. В качестве аппаратной платформы используется процессор Snapdragon W5 Gen 1 с дополнительным чипом BES2800BP. Двухпроцессорная архитектура обеспечивает высокую производительность и длительное время автономной работы в зависимости от сценария использования.
Объем оперативной памяти составляет 2 ГБ, а емкость встроенного накопителя — 32 ГБ. Хранилище можно использовать для установки приложений из магазина Google Play, а также для загрузки музыкальных композиций, которые можно прослушивать без интернета.
Благодаря встроенному модулю Wi-Fi часы могут самостоятельно подключаться к интернету. Для соединения со смартфоном или наушниками используется Bluetooth версии 5.2.
Поскольку часы работают на Wear OS, подключить их к айфону не получится. OnePlus Watch 3 могут работать только в паре с Android-смартфоном. Для связки используется фирменное приложение OHealth.
В часах имеется ассистент удаленной съемки для смартфонов OnePlus. На экран дублируется изображение с камеры, а в нижней части имеется кнопка спуска затвора.
Из необычных фишек — на OnePlus Watch 3 предустановлен виртуальный джойстик. С его помощью можно управлять смартфоном. Я, например, приспособил эту функцию для пролистывания тиктоков.
Фирменных циферблатов довольно много на любой вкус. Впрочем, если они вдруг надоели, всегда есть возможность скачать новые от сторонних разработчиков из Google Play.
Есть возможность звонить со смарт-часов, но работает эта функция только в паре со смартфоном, поскольку собственный eSIM-модуль отсутствует.
Пройдемся по функциям мониторинга активности и здоровья. Смарт-часы способны измерять пульс, уровень насыщения крови кислородом и температуру кожи. Также имеется функция мониторинга сна.
Из интересного — 60-секундная проверка. За минуту часы делают небольшой чекап, в котором измеряют артериальную жесткость, возраст сосудов, пульс и насыщение крови кислородом. Данные предоставляются в удобной карточке на смартфоне и на самих смарт-часах.
OnePlus Watch 3 поддерживают довольно много программ тренировок. Также умеют автоматически распознавать шесть видов активностей. Тренировку можно свернуть в любое время и она продолжит работать в фоне. Отмечу качественный шагомер для улицы и быстрое определение местоположения. Можно просматривать пройденные маршруты.
Автономная работаЗарядка встроенного аккумулятора от 0 до 100 процентов занимает в среднем 50 минут. В моем сценарии использования без функции AOD и примерно с 3-4 тренировками в неделю в среднем по часу OnePlus Watch 3 прожили 5 дней.
В наиболее ленивом сценарии без мониторинга сна с использованием гаджета 7-9 часов в день часы врубили режим энергосбережения на 10 процентах к восьмому дню.
Из минусов отмечу площадку для зарядки с контактами. В топовых смарт-часах хотелось бы видеть полностью бесконтактную платформу, как это реализовано у гаджетов Samsung или Apple.
Что в итоге
OnePlus снова меня удивляет. Смарт-часы Watch 3 получились очень интересным устройством, которое как-то совсем тихо присутствует и держится в стороне от конкуренции. Это полностью экосистемный продукт, дополняющий смартфон бренда, а в случае моего тестирования так и вышло — я использовал связку из OnePlus 13 и OnePlus Watch 3.
Что понравилось:
- Дизайн
- Материалы корпуса и ремешка
- Качественный экран
- Достойная функциональность
- Хорошая автономность
- Зарядная площадка с контактами
- Нет возможности использовать часы в паре с айфоном
- Фирменное приложение OHealth немного уступает по информативности софту от конкурентов