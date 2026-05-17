OnePlus Nord 6: обзор смартфона с батареей на 7500 мАч и экраном 165 Гц

Бренд OnePlus продолжает развивать свой среднебюджетный модельный ряд Nord и вот у нас на тесте уже шестая версия. Чем порадовала новинка? Конечно же оболочкой OxygenOS, отличной производительностью, 165-герцовым AMOLED-экраном и приятнейшим тактильным откликом. Чем еще? Расскажем с подробностями в этом обзоре.
Содержание
- Технические характеристики
- Дизайн и эргономика
- Экран, звук и вибрация
- Железо, производительность и софт
- Камеры
- Автономная работа
- Итоги
Технические характеристики
- Процессор: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4
- Экран: AMOLED 6,78 дюйма, разрешение 1,5K (FHD+, 2772 × 1272), 450 PPI, 165 Гц, 3600 нит
- ОЗУ: 12 ГБ LPDDR5X
- Накопитель: 512 ГБ UFS 4.1
- Операционная система: OxygenOS 16.0 на базе Android 16
- Основная камера (главный датчик): Sony LYTIA-600 CMOS, 50 МП, OIS, ƒ/1,8
- Основная камера (сверхширокоугольная): OmniVision OV08F, 8 МП, ƒ/2,2, угол обзора 112°
- Фронтальная камера: 32 МП, ƒ/2,0, угол обзора 90°
- Wi-Fi: 2 × 2 MIMO, поддержка Wi-Fi 2,4G/5G, Wi-Fi 7, поддержка Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be
- Bluetooth: 6, поддержка aptX, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC, AAC, SBC, LHDC 5.0
- NFC: есть
- Навигация: GPS, ГЛОНАСС, BDS, Galileo, QZSS
- Датчики: встроенный датчик отпечатков пальцев на дисплее, акселерометр, электронный компас, гироскоп, датчик освещенности, датчик цветовой температуры
- Разъемы: USB-С версии 2.0
- Аккумулятор: 7500 мАч (80 Вт SUPERVOOC)
- Защита: IP66, IP68, IP69, IP69K
- Габариты: 162,46 × 77,45 × 8,5 мм
- Вес: 210 г
Дизайн и эргономика
Производитель отошел узнаваемых черт предыдущего поколения, выбрав путь унификации с флагманской линейкой OnePlus 15. Вероятно, таким образом бренд попытался привести все свои устройства к единому дизайн-коду, начиная с 2026 года.
Основным материалом корпуса остается поликарбонат, однако его исполнение заслуживает отдельного внимания. Рамка и задняя панель имеют матовое напыление, которое имитирует металл и стекло, при этом эффективно справляясь с отпечатками пальцев и мелкими царапинами. Важным фактором использования пластика стала необходимость снижения общего веса конструкции, учитывая установку рекордного по емкости аккумулятора.
Серия Nord 6 получила защиту по стандарту IP69K. Это означает, что аппарат способен выдерживать не только длительное погружение под воду, но и воздействие струй воды под высоким давлением и температурой. Дополнительная сертификация по военному стандарту MIL-STD-810H подразумевает устойчивость к падениям с высоты до 2,5 метров и работу в экстремальных вибрационных условиях.
Прямые боковые грани обеспечивают плотный и надежный хват, что особенно важно при использовании устройства без чехла, который отсутствует в стандартном комплекте поставки.
Смартфон на левой грани оснащен дополнительной клавишей Plus Key. Она предлагает ряд полезных возможностей, которые можно выбрать в настройках:
- Сохранить в Mind Space: по нажатию распознается контент и сохраняет контент с экрана в отдельное пространство, а если нажать и удерживать — можно записать голосовую заметку;
- Звук и вибрация: переключает режиме звонка, вибрации или без звука;
- Не беспокоить: нажмите и удерживайте, что включить или выключить режим «Не беспокоить»;
- Камера: нажмите и удерживайте для запуска камеры (можно выбрать конкретный режим, например, портреты);
- Фонарик
- Диктофон
- Перевести: нажмите и удерживайте для запуска переводчика;
- Снимок экрана: нажмите и удерживайте, чтобы создать скриншот.
В целом OnePlus уже традиционно радует сборкой даже в среднебюджетных моделях. Смартфон тактильно ощущается качественным устройством с приятными материалами.
Экран, звук и вибрация
OnePlus Nord 6 получил AMOLED-экран с диагональю 6,78 дюйма и частотой обновления 165 Гц. Его разрешение составляет 1.5K с плотностью пикселей 450 ppi.
Частота ШИМ-затемнения достигает 3840 Гц, что практически нивелирует нагрузку на зрение при использовании смартфона на низкой яркости в темное время суток. Пиковая яркость в 3600 нит делает контент читаемым даже под прямыми лучами летнего солнца, в то время как стандартная яркость в автоматическом режиме держится на уровне 1800 нит.
Технология Aqua Touch 2.0 заслуживает отдельного упоминания. Она позволяет сенсорному слою игнорировать ложные касания от капель воды и корректно распознавать жесты даже влажными руками, что идеально дополняет общую влагозащиту корпуса. Оптический сканер отпечатков пальцев встроен под экран, он отличается высокой скоростью срабатывания, хотя его расположение могло бы быть чуть выше для более комфортного доступа.
Аудиосистема представлена стереодинамиками, где верхний разговорный спикер работает в паре с основным нижним. Функция Ultra Volume позволяет программно усиливать громкость до 300% для шумных помещений. Звук — не самое сильная сторона OnePlus Nord 6, динамикам ощутимо не хватает низких частот. Для просмотра видео на YouTube пойдет, но для музыки или кино лучше использовать наушники.
Поддержка технологий Dolby Atmos и кодеков высокого разрешения через Bluetooth 6.0 обеспечивает отличное качество звучания в беспроводных наушниках. А вот с чем у смартфона полный порядок, так это с тактильным откликом. Вибрация здесь реализована на высшем уровне благодаря технологии O-Haptics. Каждое действие сопровождается приятным, коротким и качественным откликом, что значительно повышает общее ощущение от использования гаджета.
Железо, производительность и софт
В качестве аппаратной платформы используется чипсет Snapdragon 8s Gen 4. Это решение позиционируется как субфлагманское, предлагая архитектуру топовых процессоров, но с оптимизированными частотами для лучшего баланса между мощностью и нагревом.
В реальных сценариях использования смартфон демонстрирует флагманский уровень быстродействия. Система мгновенно реагирует на действия, а приложения остаются в памяти долгое время благодаря 12 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X. В синтетическом тесте AnTuTu аппарат набирает более 2,5 миллионов баллов, что в два раза превышает показатели конкурентов на чипах Dimensity 7000-й серии или Snapdragon 7-й серии.
Однако при длительных нагрузках наблюдается заметный троттлинг. В стресс-тестах производительность может падать до 57-60% от пиковой, что связано с агрессивными настройками энергопотребления для сохранения температурного режима пластикового корпуса. Несмотря на это, даже при сниженных частотах смартфон обеспечивает стабильные 90-120 FPS в современных соревновательных играх, таких как PUBG Mobile.
Программное обеспечение смартфона базируется на Android 16 и фирменной оболочке OxygenOS 16. Основной акцент в новой версии сделан на искусственный интеллект.
Основная фишка — Mind Space. Она представляет собой интеллектуальный хаб для хранения и организации пользовательских данных. Система способна анализировать информацию на экране и предлагать контекстные действия. Например, если в переписке упоминается дата и время, ИИ предложит создать событие в календаре одним нажатием кнопки Plus Key.
Система работает плавно. Разработчики обещают до 4 лет обновлений операционки и 6 лет патчей безопасности, что делает покупку Nord 6 оправданной в долгосрочной перспективе.
Камеры
Главный модуль представлен 50-мегапиксельным сенсором Sony LYTIA-600. Несмотря на то что физически он проще сенсора в предыдущей модели, качество дневных снимков остается на высоком уровне.
Важной особенностью является наличие датчика цветового спектра. Он позволяет камере максимально точно определять баланс белого и передавать естественные оттенки кожи, избегая характерной для среднего сегмента «желтизны» или излишней насыщенности. Оптическая стабилизация (OIS) работает эффективно, позволяя получать четкие кадры даже на ходу или при недостатке света.
Ультраширик здесь очень простенький на 8 МП. Это «модуль-затычка», который можно было смело не ставить, чтобы сделать конечную стоимость устройства немного меньше. Однако на сверширокоугльный объектив все-таки можно получить вменяемые снимки при хорошем освещении.
Смартфон поддерживает съемку видео в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду на основную камеру (только главный датчик, ультраширик позволяет записывать в максимальном разрешении 1080p). Электронная стабилизация дополняет оптическую, создавая плавную картинку, сопоставимую с результатами гораздо более дорогих устройств. Интересно, что в режиме Full HD доступны функции бьютификации и размытия фона прямо во время записи.
Портретный режим предлагает два фокусных расстояния и широкие возможности настройки виртуальной диафрагмы. Алгоритмы ИИ корректно отделяют объект от фона, хотя иногда могут излишне повышать резкость мелких деталей, таких как волосы. Отсутствие выделенного телеобъектива компенсируется качественным двукратным кропом с основного сенсора, который практически не теряет в детализации при просмотре на экране смартфона.
Разрешение фронтальной камеры составляет 32 МП. Фронталка позволяет снимать в 0,8 (для групповых фото) и 1× для портретов. Селфи получаются яркими и четкими с точным балансом белого и высокой детализацией.
Автономная работа
Если в вопросах камер Nord 6 идет на компромиссы, то в области автономности он не оставляет шансов конкурентам. Применение новой кремний-углеродной технологии позволило упаковать в стандартный по толщине корпус аккумулятор емкостью 7500 мАч.
Смартфон способен продержаться более 28 часов в режиме непрерывного воспроизведения видео в формате Full HD, что является абсолютным рекордом для массового сегмента. Вот что показывают наши замеры:
- Просмотр YouTube видео: до 22,9 часов;
- Игры (PUBG Mobile): до 9,4 часов;
- Навигация по картам: до 14,2 часов;
- Комбинированный режим: до 2,5 суток.
Итоги
Подводя итог, OnePlus Nord 6 можно назвать сбалансированным «долгожителем» для игр из среднего диапазона. Компания пожертвовала материалами корпуса и разрешением второстепенных камер, чтобы перераспределить силы в наиболее важные особенности: плавный экран, мощный процессор и батарею.
Это устройство для тех, кто ищет максимальную производительность за разумные деньги (от 37 000 до 41 000 рублей). Смартфон получился честным инструментом, который не пытается казаться тем, чем он не является, четко выполняя свои задачи и устанавливая новые стандарты качества для среднего класса.