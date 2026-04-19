Обзор наушников OnePlus Nord Buds 4 Pro

Георгий


Линейка Nord от OnePlus — это полноценная экосистема, где устройства зачастую наступают на пятки флагманам. OnePlus Nord Buds 4 Pro стали наглядным подтверждением того, что граница между средним сегментом и флагманами начинает размываться. Пока конкуренты пытаются удивить странным дизайном, OnePlus доводит до ума действительно важные характеристики: звук, время работы и качество микрофонов. В этом обзоре мы подробно разберем, насколько удачным получилось обновление и стоит ли бежать в магазин за новинкой.

Содержание

Технические характеристики



Аппаратная платформа OnePlus Nord Buds 4 Pro базируется на двенадцатимиллиметровых динамических излучателях с титановым покрытием. Применение титана в качестве материала напыления мембраны позволяет добиться высокой жесткости при сохранении минимального веса, что критически важно для минимизации искажений на высоких частотах и обеспечения хлесткого, контролируемого баса.

Важным нововведением стала интеграция стандарта Bluetooth 6.0. Это решение обеспечивает стабильность соединения, а также снижает задержки сигнала до минимальных значений, что особенно оценят любители мобильного гейминга. Поддержка кодека LHDC 5.0 позволяет транслировать аудиопоток с битрейтом до 1 Мбит/с и частотой дискретизации 96 кГц, что подтверждено сертификацией Hi-Res Audio Wireless.
  • Тип излучателя: 12 мм динамический драйвер с титановым покрытием 
  • Частотный диапазон: 20 Гц — 40 000 Гц
  • Чувствительность: 122 дБ при 1 мВт
  • Сопротивление: 28 Ом
  • Версия Bluetooth: 6.0 (поддержка Google Fast Pair и Microsoft Swift Pair)
  • Кодеки: LHDC 5.0, AAC, SBC
  • Аккумулятор наушника: 62 мАч
  • Аккумулятор кейса: 530 мАч
  • Быстрая зарядка: 10 минут зарядки обеспечивают 13 часов работы (наушники+кейс)
  • Степень защиты: IP55 для наушников (защита от пыли и водяных струй)
  • Масса устройств: наушник 4.4 г; кейс: 34.2 г; общий вес: 43 г 
Наличие шести микрофонов (по три в каждом наушнике) позволяет системе шумоподавления работать в гибридном режиме, отслеживая звуки как снаружи, так и внутри ушного канала.

Комплектация, дизайн и эргономика



В комплект поставки входят сами наушники, зарядный футляр, набор сменных силиконовых амбушюр трех размеров (S, M, L), кабель USB Type-C для зарядки, а также фирменная наклейка и документация. Важно отметить, что амбушюры размера M установлены по умолчанию, а выбор правильного размера является критическим фактором для эффективной работы системы активного шумоподавления.

Дизайн зарядного кейса претерпел изменения в сторону компактности и практичности. Корпус стал примерно на 11 процентов меньше, чем у предшествующей модели, и приобрел форму скругленного прямоугольника. Матовое покрытие футляра в цветах Radiant Gray (серый) и Raven Black (черный) эффективно скрывает отпечатки пальцев и мелкие царапины, что выгодно отличает его от глянцевых решений конкурентов. На передней панели расположен светодиодный индикатор состояния, а снизу находится порт USB-C и кнопка для сброса или входа в режим сопряжения.



При весе 4.4 грамма наушник практически не ощущается в ухе. Форма ножки была слегка сплющена для обеспечения более удобного хвата при манипуляциях и настройки положения в ушной раковине. Конструкция предусматривает наличие вентиляционных отверстий для выравнивания давления, что предотвращает возникновение неприятного ощущения вакуума.

Наушники обеспечивают хорошую посадку: они остаются на месте даже во время бега или интенсивных силовых упражнений. Стоит помнить, что кейс не обладает влагозащитой, поэтому его следует оберегать от контактов с жидкостью.

Функциональность



Управление гарнитурой осуществляется с помощью сенсорных панелей и специальных зон на ножках. Впервые в серии Nord реализована регулировка громкости при помощи свайпов вверх и вниз по ножке наушника. Это существенно снижает зависимость контроля от смартфона. Настройка жестов доступна в приложении HeyMelody или во встроенном меню настроек Bluetooth для владельцев устройств OnePlus и OPPO.

Интеллектуальная составляющая наушников включает алгоритм AI Clear Call, который использует данные от шести микрофонов для эффективного подавления фонового шума во время разговоров. Система способна распознавать голос пользователя и отделять его от шума ветра, проезжающих автомобилей или гула толпы. 

Поддержка технологии Dual-Device Connection позволяет одновременно подключаться к двум устройствам, например, к ноутбуку для просмотра видео и к смартфону для приема входящих вызовов, обеспечивая бесшовное переключение между ними. Также присутствует функция поиска наушников и тест на прилегание амбушюр, помогающий выбрать оптимальный размер для лучшей звукоизоляции.

Звук и шумодав



Звуковой профиль OnePlus Nord Buds 4 Pro ориентирован на музыку, где важную роль играют низкие частоты. Бас звучит глубоко и плотно, но не теряет своей структуры. При активации технологии Basswave пользователь может дополнительно усилить отдачу в низкочастотном диапазоне при помощи ползунка в приложении, однако на максимальных значениях это может приводить к некоторой потере детализации средних частот.

Поддержка кодека LHDC 5.0 является ключевым преимуществом для пользователей совместимых Android-смартфонов. Это позволяет передавать аудио в формате 24 бит / 96 кГц, что обеспечивает заметно большую прозрачность звуковой сцены и лучшую проработку мелких деталей по сравнению со стандартным кодеком AAC.

В целом наушники звучат универсально на весь свой прайс. Звучание OnePlus Nord Buds 4 Pro можно назвать оформленным, но ожидать чего-либо сверхъестественного не стоит. Наилучшим образом модель справляется с рэпом и электронными жанрами, а на тяжелой разновидности метал-сцены верха и середина могут сбиваться в «кашу».



Система активного шумоподавления (ANC) достигает 55 дБ (заявленная характеристика). Она сертифицирована TÜV Rheinland и работает в адаптивном режиме, подстраиваясь под окружающую обстановку в реальном времени.

Шумодав довольно эффективно справляется с монотонным звучанием улицы или шумного пространства, например, фудкорта в ТЦ. Однако он вряд ли поможет создать полноценный «пузырь тишины», чтобы выспаться в Сапсане или самолете.

Режим прозрачности позволяет слышать окружающие звуки и собственный голос во время разговора без необходимости снимать наушники. В Nord Buds 4 Pro этот режим реализован достаточно естественно.

Автономность



Показатели времени автономной работы являются одним из главных изменений в сравнении с предыдущей моделью. Общее время работы при использовании кодека AAC и выключенном шумоподавлении достигает 54 часов.

Подробная статистика времени работы в различных сценариях:
  • AAC, ANC выключен (50% громкости): 13 часов, 54 с кейсом
  • AAC, ANC включен (50% громкости): 7 часов, 29 с кейсом
  • LHDC, ANC включен (50% громкости): 6 часов, 26 с кейсом
Десять минут зарядки через кабель Type-C обеспечивают до 13 часов суммарного времени воспроизведения. Полная зарядка наушников в кейсе занимает около 60 минут, а для полной зарядки самого футляра вместе с наушниками потребуется порядка 90 минут. Важно подчеркнуть, что беспроводная зарядка в данной модели отсутствует, что является оправданным компромиссом для удержания доступной цены.

В условиях реальной эксплуатации при использовании кодека LHDC и постоянно включенном режиме адаптивного шумоподавления на громкости выше среднего, можно рассчитывать на 5,5—6 часов непрерывной работы. Этого вполне достаточно для длительного перелета или полноценного рабочего дня с короткими перерывами, во время которых наушники успеют подзарядиться в кейсе.

Итоги



По итогам тестирования можно сделать вывод, что у производителя получилось сделать сбалансированную модель. OnePlus Nord Buds 4 Pro можно смело рассматривать к покупке в качестве новых наушников, особенно в пару к смартфону того же бренда. Впрочем, бежать и обновляться с предыдущей версии бессмысленно, поскольку вы получите только прирост автономной работы.

Основные преимущества OnePlus Nord Buds 4:
  • Универсальное звучание с ярко выраженными басами, поддержкой Hi-Res аудио и кодека LHDC 5.0 
  • Гибридное шумоподавление до 55 дБ
  • Длительное время работы (до 54 часов)
  • Bluetooth 6.0
Среди недостатков можно выделить отсутствие поддержки кодека aptX, что может быть важно для владельцев смартфонов на базе процессоров Qualcomm старых поколений, а также отсутствие влагозащиты у зарядного кейса. Также стоит учитывать, что звук ориентирован на любителей низких частот, и для получения более нейтральной картины потребуется ручная настройка эквалайзера.
