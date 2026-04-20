Обзор смарт-часов OnePlus Watch 4

Новое поколение флагманских часов компании OnePlus демонстрирует стремление бренда задавать собственные стандарты в вопросах автономности и эргономики. Модель OnePlus Watch 4 позиционируется как ультимативное решение для пользователей, которые не готовы идти на компромисс между открытостью экосистемы Wear OS и длительностью работы от одного заряда. Мы протестировали новинку и в этом обзоре поделимся своими впечатлениями.

Содержание

Технические характеристики

Корпус: титановый сплав

Ремешок: комбинированный из фторкаучука

Экран: 1,5 дюйма LTPO AMOLED, 466 × 466, пиковая яркость 3000 нит, 310 PPI, сапфировое стекло

Процессоры: гибридная система Snapdragon W5 + BES2700

Операционная система: Google Wear OS 6.0

Оперативная память (RAM): 2 ГБ (LPDDR5)

Постоянная память (ROM): 32 ГБ (eMMC)

Аккумулятор: 632 мАч

Навигация: двухчастотный GPS (L1 + L5), Beidou, Galileo, ГЛОНАСС, QZSS

Датчики: датчик ускорения, датчик гироскопа, оптический датчик пульса, оптический датчик уровня кислорода в крови, датчик ECG, датчик температуры на запястье, геомагнитный датчик, датчик освещенности, датчик давления воздуха

Bluetooth: 5.2 (до 10 метров)

Wi-Fi: WLAN 2,4G/5G

NFC: есть

Защита: 5 ATM, IP69, IP68, MIL-STD-810H

Аккумулятор: 646 мА·ч

Габариты: 47,4 × 47,4 × 11,0 мм

Вес: 68 г (с ремешком)

Комплектация, дизайн, эргономика

Экран

Функциональность

Формировать краткие сводки входящих электронных писем, позволяя быстро понять суть сообщения без необходимости читать его целиком на маленьком экране.

Запоминать контекстную информацию по запросу, например номер парковочного места или код от ячейки в спортзале, и выдавать ее по первому требованию.

Помогать в планировании тренировок и маршрутов, анализируя текущее состояние пользователя и внешние факторы, такие как погода или пробки на дорогах.Управлять устройствами умного дома прямо с запястья, используя естественные голосовые команды.

Здоровье и спорт

Снятие электрокардиограммы (ЭКГ) для выявления признаков мерцательной аритмии.

Измерение частоты сердечных сокращений в реальном времени.

Определение уровня насыщения крови кислородом (SpO2).

Оценка вариабельности сердечного ритма как маркера стресса.

Анализ качества и структуры сна, включая распознавание короткого дневного сна.

Оценка ментального и физического состояния на основе накопленных данных за неделю.

Измерение температуры запястья для отслеживания физиологических циклов.

Анализ эффективности дыхания во время сна.

Индекс физической готовности к тренировкам.

Бег: анализ формы бега, времени контакта с землей и вертикальных колебаний тела для предотвращения травм.

Теннис и Бадминтон: часы отслеживают скорость замаха, определяют тип удара (бэкхенд или форхенд) и ведут статистику наиболее результативных розыгрышей.

Плавание: благодаря защите 5ATM и IP69, устройство точно фиксирует количество кругов, стиль плавания и индекс SWOLF, характеризующий эффективность каждого гребка.

Лыжный спорт: фиксация максимальной скорости спуска, перепада высот и общего количества пройденных трасс.

Автономность

Smart Mode (Интеллектуальный режим): до 5 дней полноценной работы. В этом режиме активны все смарт-функции, включая Wear OS, работу Gemini AI, получение уведомлений и автоматический мониторинг здоровья.

Long Battery Life Mode (Режим энергосбережения): до 16 дней работы. В этом режиме часы переключаются на работу через энергоэффективный сопроцессор, отключая тяжелые функции Wear OS, но сохраняя базовые возможности: отслеживание активности, мониторинг сна, пульса и отображение уведомлений.

Впечатления

OnePlus Watch 4 базируются на концепции Dual-Engine Architecture. Основная идея заключается в разделении вычислительных мощностей между двумя специализированными процессорами, что позволяет оптимизировать энергопотребление в зависимости от текущей нагрузки.За выполнение тяжелых задач, работу графического интерфейса Wear OS 6.0 и функционирование искусственного интеллекта отвечает чипсет Qualcomm Snapdragon W5. Второстепенный энергоэффективный контроллер BES2700 берет на себя фоновые операции, такие как мониторинг показателей здоровья и работу функции Always-On Display. Такая связка позволяет системе мгновенно переключаться между режимами, минимизируя простои и лишние траты энергии.Параметры оперативной памяти в OnePlus Watch 4 составляют 2 ГБ, чего достаточно для комфортной работы с многозадачностью и предотвращения перезагрузки приложений при переключении между ними. Встроенное хранилище на 32 ГБ позволяет загружать не только приложения из Google Play, но и оффлайн-карты, а также музыкальные плейлисты для тренировок без использования смартфона.Комплект поставки OnePlus Watch 4: часы, ремешок, зарядная платформа, провод USB-A/C и документация. Сразу хочется обратить внимание на зарядку. Сначала похвалим: OnePlus подсмотрели эргономичное решение у Amazfit, поэтому платформа оснащается разъемом USB-C, а это значит, что в поездку можно не брать лишний провод. Поругаем за контактный способ заряда — во флагманских смарт-часах бренда хотелось бы видеть бесконтактное решение.OnePlus Watch 4 предлагают эстетику классических часов в сочетании с функциональными материалами. Главная особенность модели — использование высокопрочного титанового сплава марки TC4 (Ti-6Al-4V) для изготовления всего корпуса устройства.Применение титанового сплава дает ряд практических преимуществ. Во-первых, это надежная коррозийная стойкость, особенно в соленой морской воде, что актуально для любителей активного отдыха. Во-вторых, титан обладает превосходной биосовместимостью, что минимизирует риск возникновения раздражений на коже при длительном ношении часов. В-третьих, твердость материала и его сопротивляемость царапинам позволяют сохранять изначальный вид устройства в течение многих лет интенсивной эксплуатации.Эргономика смарт-часов претерпела значительные изменения. Толщина корпуса составляет всего 11 мм. Вес устройства снижен до 43 граммов, что в сочетании с уменьшенной толщиной обеспечивает комфорт даже во время сна, когда лишний вес на запястье может мешать.В новой модели для ремешков используется гибридный фторэластомер, который стал на 29,1% тоньше в центральной части. Это решение улучшает визуальное восприятие, но и позволяет датчикам на тыльной стороне часов плотнее прилегать к коже, что напрямую влияет на точность считывания показателей пульса и ЭКГ.Модель доступна в классических цветах: Evergreen Titanium (серебристый титан с зеленым ремешком) и Midnight Black. Использование сапфирового стекла в качестве защиты экрана завершает образ флагманского продукта и надежно защищает экран. В целом смарт-часы смотрятся универсально и аккуратно на любом запястье — производителю удалось соблюсти хороший баланс между габаритами и размером дисплея.OnePlus Watch 4 получили 1,5-дюймовую LTPO AMOLED матрицу, которая объединяет в себе высокое разрешение и хорошую энергоэффективность, что позволяет снижать энергопотребление в статичных сценах или в режиме Always-On Display, при этом сохраняя максимальную плавность при прокрутке меню или воспроизведении анимаций.Пиковая яркость дисплея достигает 3000 нит. Этот показатель критически важен для использования часов на открытом воздухе в солнечный день. Если обычные экраны при ярком свете становятся трудночитаемыми, то матрица OnePlus Watch 4 сохраняет контрастность и насыщенность, позволяя без труда считывать мелкий текст уведомлений или данные навигации.Дисплей получил функцию Wet-hand touch control. Благодаря специальной калибровке сенсорного слоя, часы корректно распознают жесты и нажатия даже когда поверхность экрана или руки пользователя мокрые. Это позволяет использовать устройство во время дождя или сразу после плавания в бассейне.Для управления и навигации по интерфейсу применяется комбинация из сенсорного экрана, кнопки с вращающейся головкой и функциональной клавиши. Вращение сопровождается очень приятной вибрацией. В целом тактильный отклик отличный — OnePlus в этом плане держит уровень. Для соединения со смартфоном используется приложение OHealth.В качестве программной платформы OnePlus Watch 4 используется операционная система Wear OS 6.0 от Google, поэтому здесь конечно же не обошлось без интеграции с Gemini AI. Ассистент позволяет:В Wear OS 6.0 используется дизайн-код Material 3 Expressive, который делает интерфейс более живым и адаптивным. Цветовые схемы меню теперь могут автоматически подстраиваться под основной цвет выбранного циферблата, создавая единый визуальный стиль.Часы оснащены полным набором современных интерфейсов. Поддержка двухдиапазонного Wi-Fi (2.4 ГГц и 5 ГГц) обеспечивает быструю загрузку обновлений и приложений. Есть модуль NFC. Функция Bluetooth-звонков реализована с использованием качественных микрофонов и динамика, что позволяет комфортно общаться даже в шумных условиях.Компания OnePlus использует обновленную систему мониторинга здоровья, которая позволяет провести комплексную проверку организма всего за одну минуту. Устройство опрашивает все доступные датчики и формирует отчет по ключевым показателям:OnePlus Watch 4 предлагает 11 профессиональных спортивных режимов. Каждый из них предоставляет специализированную метрику:Точность трекинга на открытом воздухе обеспечивается двухчастотным GPS-модулем (L1 + L5). Это позволяет минимизировать ошибки позиционирования, вызванные отражением сигналов от зданий или густой листвы деревьев. Алгоритмы постобработки траектории сглаживают маршрут, делая его максимально соответствующим реальности.За автономную работу OnePlus Watch 4 отвечает аккумулятор емкостью 646 мА·ч. Система предлагает два основных сценария использования:Благодаря поддержке быстрой зарядки мощностью 10 Вт, часы можно зарядить от 0 до 100% всего за один час. Для тех, кто спешит, 10-минутная подзарядка способна обеспечить до 24 часов работы в обычном режиме.Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что компании удалось создать продукт, который закрывает потребности самых требовательных пользователей. Гаджет вполне сможет выступить в качестве продуманного компаньона, сочетающего топовые материалы и полноценную операционку Wear OS 6.0. OnePlus Watch 4 отлично впишутся в пару к смартфону того же бренда.Часы можно смело рассматривать пользователям, которые ведут активный образ жизни и ценят эстетику классических корпусов. Использование титана и сапфирового стекла делает гаджет выносливым, что оценят любители походов и экстремальных видов спорта.Стоимость OnePlus Watch 4 на старте продаж составит 17 599 рублей, что позволит им уверенно конкурировать с базовыми моделями Apple и Samsung. Однако гаджет OnePlus может похвастаться не только ценовой политикой, но и качественными материалами и хорошей автономностью.Среди недостатков стоит отметить отсутствие поддержки iOS (что типично для Wear OS последних версий). В остальном OnePlus Watch 4 станут одним из самых привлекательных предложений 2026 года.