Обзор смарт-часов OnePlus Watch 4

Новое поколение флагманских часов компании OnePlus демонстрирует стремление бренда задавать собственные стандарты в вопросах автономности и эргономики. Модель OnePlus Watch 4 позиционируется как ультимативное решение для пользователей, которые не готовы идти на компромисс между открытостью экосистемы Wear OS и длительностью работы от одного заряда. Мы протестировали новинку и в этом обзоре поделимся своими впечатлениями.
Содержание
- Технические характеристики
- Комплектация, дизайн, эргономика
- Экран
- Функциональность
- Здоровье и спорт
- Автономность
- Впечатления
Технические характеристикиOnePlus Watch 4 базируются на концепции Dual-Engine Architecture. Основная идея заключается в разделении вычислительных мощностей между двумя специализированными процессорами, что позволяет оптимизировать энергопотребление в зависимости от текущей нагрузки.
За выполнение тяжелых задач, работу графического интерфейса Wear OS 6.0 и функционирование искусственного интеллекта отвечает чипсет Qualcomm Snapdragon W5. Второстепенный энергоэффективный контроллер BES2700 берет на себя фоновые операции, такие как мониторинг показателей здоровья и работу функции Always-On Display. Такая связка позволяет системе мгновенно переключаться между режимами, минимизируя простои и лишние траты энергии.
Параметры оперативной памяти в OnePlus Watch 4 составляют 2 ГБ, чего достаточно для комфортной работы с многозадачностью и предотвращения перезагрузки приложений при переключении между ними. Встроенное хранилище на 32 ГБ позволяет загружать не только приложения из Google Play, но и оффлайн-карты, а также музыкальные плейлисты для тренировок без использования смартфона.
- Корпус: титановый сплав
- Ремешок: комбинированный из фторкаучука
- Экран: 1,5 дюйма LTPO AMOLED, 466 × 466, пиковая яркость 3000 нит, 310 PPI, сапфировое стекло
- Процессоры: гибридная система Snapdragon W5 + BES2700
- Операционная система: Google Wear OS 6.0
- Оперативная память (RAM): 2 ГБ (LPDDR5)
- Постоянная память (ROM): 32 ГБ (eMMC)
- Аккумулятор: 632 мАч
- Навигация: двухчастотный GPS (L1 + L5), Beidou, Galileo, ГЛОНАСС, QZSS
- Датчики: датчик ускорения, датчик гироскопа, оптический датчик пульса, оптический датчик уровня кислорода в крови, датчик ECG, датчик температуры на запястье, геомагнитный датчик, датчик освещенности, датчик давления воздуха
- Bluetooth: 5.2 (до 10 метров)
- Wi-Fi: WLAN 2,4G/5G
- NFC: есть
- Защита: 5 ATM, IP69, IP68, MIL-STD-810H
- Аккумулятор: 646 мА·ч
- Габариты: 47,4 × 47,4 × 11,0 мм
- Вес: 68 г (с ремешком)
Комплектация, дизайн, эргономика
Комплект поставки OnePlus Watch 4: часы, ремешок, зарядная платформа, провод USB-A/C и документация. Сразу хочется обратить внимание на зарядку. Сначала похвалим: OnePlus подсмотрели эргономичное решение у Amazfit, поэтому платформа оснащается разъемом USB-C, а это значит, что в поездку можно не брать лишний провод. Поругаем за контактный способ заряда — во флагманских смарт-часах бренда хотелось бы видеть бесконтактное решение.
OnePlus Watch 4 предлагают эстетику классических часов в сочетании с функциональными материалами. Главная особенность модели — использование высокопрочного титанового сплава марки TC4 (Ti-6Al-4V) для изготовления всего корпуса устройства.
Применение титанового сплава дает ряд практических преимуществ. Во-первых, это надежная коррозийная стойкость, особенно в соленой морской воде, что актуально для любителей активного отдыха. Во-вторых, титан обладает превосходной биосовместимостью, что минимизирует риск возникновения раздражений на коже при длительном ношении часов. В-третьих, твердость материала и его сопротивляемость царапинам позволяют сохранять изначальный вид устройства в течение многих лет интенсивной эксплуатации.
Эргономика смарт-часов претерпела значительные изменения. Толщина корпуса составляет всего 11 мм. Вес устройства снижен до 43 граммов, что в сочетании с уменьшенной толщиной обеспечивает комфорт даже во время сна, когда лишний вес на запястье может мешать.
В новой модели для ремешков используется гибридный фторэластомер, который стал на 29,1% тоньше в центральной части. Это решение улучшает визуальное восприятие, но и позволяет датчикам на тыльной стороне часов плотнее прилегать к коже, что напрямую влияет на точность считывания показателей пульса и ЭКГ.
Модель доступна в классических цветах: Evergreen Titanium (серебристый титан с зеленым ремешком) и Midnight Black. Использование сапфирового стекла в качестве защиты экрана завершает образ флагманского продукта и надежно защищает экран. В целом смарт-часы смотрятся универсально и аккуратно на любом запястье — производителю удалось соблюсти хороший баланс между габаритами и размером дисплея.
Экран
OnePlus Watch 4 получили 1,5-дюймовую LTPO AMOLED матрицу, которая объединяет в себе высокое разрешение и хорошую энергоэффективность, что позволяет снижать энергопотребление в статичных сценах или в режиме Always-On Display, при этом сохраняя максимальную плавность при прокрутке меню или воспроизведении анимаций.
Пиковая яркость дисплея достигает 3000 нит. Этот показатель критически важен для использования часов на открытом воздухе в солнечный день. Если обычные экраны при ярком свете становятся трудночитаемыми, то матрица OnePlus Watch 4 сохраняет контрастность и насыщенность, позволяя без труда считывать мелкий текст уведомлений или данные навигации.
Дисплей получил функцию Wet-hand touch control. Благодаря специальной калибровке сенсорного слоя, часы корректно распознают жесты и нажатия даже когда поверхность экрана или руки пользователя мокрые. Это позволяет использовать устройство во время дождя или сразу после плавания в бассейне.
Функциональность
Для управления и навигации по интерфейсу применяется комбинация из сенсорного экрана, кнопки с вращающейся головкой и функциональной клавиши. Вращение сопровождается очень приятной вибрацией. В целом тактильный отклик отличный — OnePlus в этом плане держит уровень. Для соединения со смартфоном используется приложение OHealth.
В качестве программной платформы OnePlus Watch 4 используется операционная система Wear OS 6.0 от Google, поэтому здесь конечно же не обошлось без интеграции с Gemini AI. Ассистент позволяет:
- Формировать краткие сводки входящих электронных писем, позволяя быстро понять суть сообщения без необходимости читать его целиком на маленьком экране.
- Запоминать контекстную информацию по запросу, например номер парковочного места или код от ячейки в спортзале, и выдавать ее по первому требованию.
- Помогать в планировании тренировок и маршрутов, анализируя текущее состояние пользователя и внешние факторы, такие как погода или пробки на дорогах.Управлять устройствами умного дома прямо с запястья, используя естественные голосовые команды.
В Wear OS 6.0 используется дизайн-код Material 3 Expressive, который делает интерфейс более живым и адаптивным. Цветовые схемы меню теперь могут автоматически подстраиваться под основной цвет выбранного циферблата, создавая единый визуальный стиль.
Часы оснащены полным набором современных интерфейсов. Поддержка двухдиапазонного Wi-Fi (2.4 ГГц и 5 ГГц) обеспечивает быструю загрузку обновлений и приложений. Есть модуль NFC. Функция Bluetooth-звонков реализована с использованием качественных микрофонов и динамика, что позволяет комфортно общаться даже в шумных условиях.
Здоровье и спорт
Компания OnePlus использует обновленную систему мониторинга здоровья, которая позволяет провести комплексную проверку организма всего за одну минуту. Устройство опрашивает все доступные датчики и формирует отчет по ключевым показателям:
- Снятие электрокардиограммы (ЭКГ) для выявления признаков мерцательной аритмии.
- Измерение частоты сердечных сокращений в реальном времени.
- Определение уровня насыщения крови кислородом (SpO2).
- Оценка вариабельности сердечного ритма как маркера стресса.
- Анализ качества и структуры сна, включая распознавание короткого дневного сна.
- Оценка ментального и физического состояния на основе накопленных данных за неделю.
- Измерение температуры запястья для отслеживания физиологических циклов.
- Анализ эффективности дыхания во время сна.
- Индекс физической готовности к тренировкам.
OnePlus Watch 4 предлагает 11 профессиональных спортивных режимов. Каждый из них предоставляет специализированную метрику:
- Бег: анализ формы бега, времени контакта с землей и вертикальных колебаний тела для предотвращения травм.
- Теннис и Бадминтон: часы отслеживают скорость замаха, определяют тип удара (бэкхенд или форхенд) и ведут статистику наиболее результативных розыгрышей.
- Плавание: благодаря защите 5ATM и IP69, устройство точно фиксирует количество кругов, стиль плавания и индекс SWOLF, характеризующий эффективность каждого гребка.
- Лыжный спорт: фиксация максимальной скорости спуска, перепада высот и общего количества пройденных трасс.
Автономность
За автономную работу OnePlus Watch 4 отвечает аккумулятор емкостью 646 мА·ч. Система предлагает два основных сценария использования:
- Smart Mode (Интеллектуальный режим): до 5 дней полноценной работы. В этом режиме активны все смарт-функции, включая Wear OS, работу Gemini AI, получение уведомлений и автоматический мониторинг здоровья.
- Long Battery Life Mode (Режим энергосбережения): до 16 дней работы. В этом режиме часы переключаются на работу через энергоэффективный сопроцессор, отключая тяжелые функции Wear OS, но сохраняя базовые возможности: отслеживание активности, мониторинг сна, пульса и отображение уведомлений.
Впечатления
Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что компании удалось создать продукт, который закрывает потребности самых требовательных пользователей. Гаджет вполне сможет выступить в качестве продуманного компаньона, сочетающего топовые материалы и полноценную операционку Wear OS 6.0. OnePlus Watch 4 отлично впишутся в пару к смартфону того же бренда.
Часы можно смело рассматривать пользователям, которые ведут активный образ жизни и ценят эстетику классических корпусов. Использование титана и сапфирового стекла делает гаджет выносливым, что оценят любители походов и экстремальных видов спорта.
Стоимость OnePlus Watch 4 на старте продаж составит 17 599 рублей, что позволит им уверенно конкурировать с базовыми моделями Apple и Samsung. Однако гаджет OnePlus может похвастаться не только ценовой политикой, но и качественными материалами и хорошей автономностью.
Среди недостатков стоит отметить отсутствие поддержки iOS (что типично для Wear OS последних версий). В остальном OnePlus Watch 4 станут одним из самых привлекательных предложений 2026 года.