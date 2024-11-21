Опробовал в деле ноутбук Tanshi M16A для работы и учебы. Обзор!

Георгий
Tanshi M16A

Как и в случае с автопромом, на российском рынке ноутбуков появляются новые бренды, которые бессмысленно игнорировать. Поэтому мы решили, что пора начинать знакомство с новинками.

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Компания Tanshi — относительно свежий игрок на «нашем поле». На первый взгляд модель M16A, как понятно из названия, может заинтересоваться 16-дюймовым дисплеем, процессором AMD Ryzen и графикой Radeon при вполне доступном прайсе – от 35 000 рублей.

Внешний вид: рабочая лошадка

В плане дизайна Tanshi M16A — классический ноутбук без намека на какую-либо «ультрабучную» эстетику. Корпус серебристого цвета. Поверхность — матовая. Благодаря сочетанию цвета и текстуры корпус немаркий.

Tanshi M16A

На крышке по центру нанесен аккуратный логотип бренда. Одной рукой её до конца не открыть — придется придержать основание.

Благодаря форм-фактору классического ноутбука у Tanshi M16A все в порядке с набором портов. На левой грани расположены: разъем питания, USB-C, HDMI, USB-A и 3,5 мм для подключения проводной гарнитуры. На правой: два USB-A, Ethernet (LAN) и слот для карт памяти microSD. С таким солидным набором не возникает даже мысли о необходимости в USB-хабе.

На нижней поверхности расположились противоскользящие ножки и решетка системы охлаждения.

Tanshi M16A

Стоит отметить одну важную особенность — конструкция Tanshi M16A подразумевает возможность легкого апгрейда. Другими словами, вы сможете снять нижнюю крышку, чтобы нарастить объем оперативной памяти и SSD. Для этого имеется по два слота. ОЗУшные заняты по уолчанию — оперативка работает в двухканальном режиме. Что касается хранилища, то второй слот М.2 свободен.

Устройства ввода

Ноутбук оснащается клавиатурой с цифровым блоком, что значительно ускоряет ввод чисел и работу с таблицами. Наличие подсветки не предусмотрено.

Tanshi M16A

Размер клавиш мне показался оптимальным. У него приятный ход с легкой упругостью, что снижает количество случайных нажатий.

Tanshi M16A

Под клавиатурой расположился трекпад. Он слегка смещен влево. Поверхность матовая. На мой взгляд, трекпад можно было сделать и покрупнее.

Экран

Tanshi M16A оснащается 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением 19200 x 1200, соотношением сторон 16:10 и частотой обновления 60 Гц. Показатель пиковой яркости составляет 300 нит. На ноутбуке комфортно работать в помещении, а вот на улицах под ярким солнцем яркости может и не хватить.

Tanshi M16A

Стоит отметить довольно хорошие углы обзора.

Tanshi M16A

IPS-матрица демонстрирует мягкую и спокойную цветопередачу. На экранах такого типа видео смотрится не так впечатляюще по сравнению с OLED. Однако на IPS комфортнее работать в течение длительного времени — глаза меньше устают.

Производительность

В качестве аппаратной платформы используется процессор AMD Ryzen 5 4600H (6 ядер, 12 потоков, TDP 40 Вт) с максимальной частотой 4 ГГц, интегрированная графика AMD Radeon, 16 ГБ оперативной памяти (DDR4-3200) и накопитель на 512 ГБ (SSD M.2). Максимальный поддерживаемый обеъем оперативки составляет 64 ГБ, а хранилища — до 8 ТБ.

Tanshi M16A

Протестировали ноутбук в Cinebench, CristalDiskMark и Novabench. Результаты тестирования вы сможете найти на скриншотах ниже:
Запас производительности хватит с головой для работы в офисных пакетах, электронной почты и браузинга. Впрочем, на ноутбуке можно и поиграть в не особо требовательные тайтлы. Так, например, League of Legends на минималках выдает вполне уверенные 75 FPS, а в Genshin Impact можно получить в среднем 45-50 FPS.

Tanshi M16A

Стоит отметить довольно тихую работу системы охлаждения. В обычном повседневном сценарии её практически не слышно. Работа вентиляторов давала о себе знать в основном на пиковых нагрузках (игры, бенчмарки).

Разрешение веб-камеры составляет 720p — маловато для 2024 года. В целом её возможностей хватает для видеозвонков, она выдает приемлемую детализацию. Есть шторка, которой можно при желании закрыть камеру.
За звук отвечает пара стереодинамиков. Запаса громкости достаточно для просмотра роликов на YouTube и прослушивания подкастов. Для воспроизведения музыки придется воспользоваться сторонней акустикой или наушниками, поскольку звучание довольно плоское — не хватает низких и средних частот.

Автономная работа

Ноутбук оснащается аккумулятором на 45,5 Вт·ч. В тесте на просмотр видео устройство с активированным режимом экономии заряда продержалось 6,5 часа при среднем уровне яркости экрана.

Tanshi M16A

В комплекте идет адаптер питания с блоком питания на 90 Вт и проприетарным штекером. Он способен зарядить аккумулятор от 0 до 100 процентов в среднем за чуть более часа.

Технические характеристики

  • Процессор: AMD Ryzen 5 4600H (6 ядер, 12 потоков, максимальная частота 4,0 ГГц, TDP 40 Вт) + интегрированная графика AMD Radeon
  • Экран: IPS, 16 дюймов, разрешение 1920 x 1200, 16:10, 60 Гц, пиковая яркость 300 нит
  • Оперативная память: две планки по 8 ГБ (16 ГБ) DDR4, 3200 МГц
  • Хранилище: 512 ГБ M.2 2280 PCIe 3.0
  • Веб-камера: 720P
  • Интерфейсы: 3 x USB-A 3.1 Gen 1, USB-С 3.1 Gen 1, HDMI 1.4, 3.5 мм, слот microSD
  • Аккумулятор: 45,5 Вт·ч
  • Габариты: 358 x 250 x 19,6 мм
  • Вес: 1,79 кг

Что в итоге

Tanshi M16A

На момент публикации стоимость Tanshi M16A составляет примерно 35 000 рублей. Такая «рабочая лошадка» позволяет закрыть базовые потребности в ноутбуке здесь и сейчас, когда нужно работать в офисных пакетах, с электронной почтой или бухгалтерском софте. 

Также ноутбук может стать первым устройством своего класса для обучения. Впрочем, при желании можно будет отдохнуть от работы и учебы, запустив нетребовательные игры. 
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Комментарии

+634
law
На озоне написано закончились последняя цена 59000р о куда взяли 35?
час назад в 22:00
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