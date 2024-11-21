Опробовал в деле ноутбук Tanshi M16A для работы и учебы. Обзор!





Как и в случае с автопромом, на российском рынке ноутбуков появляются новые бренды, которые бессмысленно игнорировать. Поэтому мы решили, что пора начинать знакомство с новинками. Как и в случае с автопромом, на российском рынке ноутбуков появляются новые бренды, которые бессмысленно игнорировать. Поэтому мы решили, что пора начинать знакомство с новинками. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Внешний вид: рабочая лошадка

Устройства ввода

Экран

Производительность

Автономная работа

Технические характеристики

Процессор: AMD Ryzen 5 4600H (6 ядер, 12 потоков, максимальная частота 4,0 ГГц, TDP 40 Вт) + интегрированная графика AMD Radeon

Экран: IPS, 16 дюймов, разрешение 1920 x 1200, 16:10, 60 Гц, пиковая яркость 300 нит

Оперативная память: две планки по 8 ГБ (16 ГБ) DDR4, 3200 МГц

Хранилище: 512 ГБ M.2 2280 PCIe 3.0

Веб-камера: 720P

Интерфейсы: 3 x USB-A 3.1 Gen 1, USB-С 3.1 Gen 1, HDMI 1.4, 3.5 мм, слот microSD

Аккумулятор: 45,5 Вт·ч

Габариты: 358 x 250 x 19,6 мм

Вес: 1,79 кг

Что в итоге

Компания Tanshi — относительно свежий игрок на «нашем поле». На первый взгляд модель M16A, как понятно из названия, может заинтересоваться 16-дюймовым дисплеем, процессором AMD Ryzen и графикой Radeon при вполне доступном прайсе – от 35 000 рублей.В плане дизайна Tanshi M16A — классический ноутбук без намека на какую-либо «ультрабучную» эстетику. Корпус серебристого цвета. Поверхность — матовая. Благодаря сочетанию цвета и текстуры корпус немаркий.На крышке по центру нанесен аккуратный логотип бренда. Одной рукой её до конца не открыть — придется придержать основание.Благодаря форм-фактору классического ноутбука у Tanshi M16A все в порядке с набором портов. На левой грани расположены: разъем питания, USB-C, HDMI, USB-A и 3,5 мм для подключения проводной гарнитуры. На правой: два USB-A, Ethernet (LAN) и слот для карт памяти microSD. С таким солидным набором не возникает даже мысли о необходимости в USB-хабе.На нижней поверхности расположились противоскользящие ножки и решетка системы охлаждения.Стоит отметить одну важную особенность — конструкция Tanshi M16A подразумевает возможность легкого апгрейда. Другими словами, вы сможете снять нижнюю крышку, чтобы нарастить объем оперативной памяти и SSD. Для этого имеется по два слота. ОЗУшные заняты по уолчанию — оперативка работает в двухканальном режиме. Что касается хранилища, то второй слот М.2 свободен.Ноутбук оснащается клавиатурой с цифровым блоком, что значительно ускоряет ввод чисел и работу с таблицами. Наличие подсветки не предусмотрено.Размер клавиш мне показался оптимальным. У него приятный ход с легкой упругостью, что снижает количество случайных нажатий.Под клавиатурой расположился трекпад. Он слегка смещен влево. Поверхность матовая. На мой взгляд, трекпад можно было сделать и покрупнее.Tanshi M16A оснащается 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением 19200 x 1200, соотношением сторон 16:10 и частотой обновления 60 Гц. Показатель пиковой яркости составляет 300 нит. На ноутбуке комфортно работать в помещении, а вот на улицах под ярким солнцем яркости может и не хватить.Стоит отметить довольно хорошие углы обзора.IPS-матрица демонстрирует мягкую и спокойную цветопередачу. На экранах такого типа видео смотрится не так впечатляюще по сравнению с OLED. Однако на IPS комфортнее работать в течение длительного времени — глаза меньше устают.В качестве аппаратной платформы используется процессор AMD Ryzen 5 4600H (6 ядер, 12 потоков, TDP 40 Вт) с максимальной частотой 4 ГГц, интегрированная графика AMD Radeon, 16 ГБ оперативной памяти (DDR4-3200) и накопитель на 512 ГБ (SSD M.2). Максимальный поддерживаемый обеъем оперативки составляет 64 ГБ, а хранилища — до 8 ТБ.Протестировали ноутбук в Cinebench, CristalDiskMark и Novabench. Результаты тестирования вы сможете найти на скриншотах ниже:Запас производительности хватит с головой для работы в офисных пакетах, электронной почты и браузинга. Впрочем, на ноутбуке можно и поиграть в не особо требовательные тайтлы. Так, например, League of Legends на минималках выдает вполне уверенные 75 FPS, а в Genshin Impact можно получить в среднем 45-50 FPS.Стоит отметить довольно тихую работу системы охлаждения. В обычном повседневном сценарии её практически не слышно. Работа вентиляторов давала о себе знать в основном на пиковых нагрузках (игры, бенчмарки).Разрешение веб-камеры составляет 720p — маловато для 2024 года. В целом её возможностей хватает для видеозвонков, она выдает приемлемую детализацию. Есть шторка, которой можно при желании закрыть камеру.За звук отвечает пара стереодинамиков. Запаса громкости достаточно для просмотра роликов на YouTube и прослушивания подкастов. Для воспроизведения музыки придется воспользоваться сторонней акустикой или наушниками, поскольку звучание довольно плоское — не хватает низких и средних частот.Ноутбук оснащается аккумулятором на 45,5 Вт·ч. В тесте на просмотр видео устройство с активированным режимом экономии заряда продержалось 6,5 часа при среднем уровне яркости экрана.В комплекте идет адаптер питания с блоком питания на 90 Вт и проприетарным штекером. Он способен зарядить аккумулятор от 0 до 100 процентов в среднем за чуть более часа.На момент публикации стоимость Tanshi M16A составляет примерно 35 000 рублей. Такая «рабочая лошадка» позволяет закрыть базовые потребности в ноутбуке здесь и сейчас, когда нужно работать в офисных пакетах, с электронной почтой или бухгалтерском софте.Также ноутбук может стать первым устройством своего класса для обучения. Впрочем, при желании можно будет отдохнуть от работы и учебы, запустив нетребовательные игры.