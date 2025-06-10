Первый обзор iOS 26: Стив Джобс бы разогнал эту шарашку

Сразу после вчерашнего анонса новых операционных систем Apple мы взялись за их тестирование. Я провёл сутки с первой бетой iOS 26 на основном iPhone и делюсь впечатлениями. Если коротко: сам интерфейс кривой, но стеклянный и прикольный. Больше подробностей во всех деталях раскрыл в этой статье.
Тут не будет перечисления всех анонсированных функций, поскольку мы об этом писали в отдельном материале. В этой статье поговорим о тех фичах, которые работают в наших реалиях и на русском языке. Поэтому нейросетевые приколы Apple Intelligence по типу объединения нескольких эмодзи в один или поиск в Google по скриншоту мы пропустим. Мне хватило 3 минут, чтобы понять, насколько Apple Intelligence отстаёт от тех же Google Gemini и Galaxy AI.
К производительности и автономности никаких претензий нет. После установки я разблокировал смартфон, подтвердил финальные шаги и оставил девайс индексировать все файлы. Да, поначалу он нагрелся, но через час пришёл в норму. В течение дня он тоже не нагревался, хотя я даже раздавал с него интернет какое-то время. Серьёзного отвала приложений или вылетов не наблюдал. Но в некоторых утилитах частично пропал интерфейс. У меня так случилось с банком (не российским), поэтому все операции пришлось подтверждать вслепую.
Претензий к дизайну Liquid Glass у меня больше, чем к недоделанным виджетам в iOS 14. Местами получилось интересно, но максимально неюзабельно. Начнём с экрана блокировки — Apple дала нам возможность растягивать циферки часов на пол экрана, добавлять к фоткам эффект параллакса, который, кстати, появился в iOS 7 и потерялся в iOS 16. Теперь это называется «пространственные сцены». Работает, но вряд ли кто-то будет этим пользоваться каждый день.
Ещё одна прикольная вещь — возможность переноса виджетов в нижнюю часть экрана. Возможно, это баг первой беты, но очень хочется, чтобы его оставили как есть.
Иконки приложений получили стеклянную текстуру, но самое поразительное — эффект отлично накладывается на все сторонние приложения. Тут разработчикам даже не придётся значки переделывать. На выбор есть несколько вариаций и полностью прозрачный режим. Опять же — прикольно, но абсолютно неюзабельно. Такое ощущение, будто открыл холодильник и выбираешь из кубиков льда — вот настолько они сливаются в общую жижу.
Интерфейс «Камеры» тоже обновился — теперь снизу всего две кнопки на старте, а для перехода в другие режимы нужно свайпать. По непонятной причине Apple отключила все действия кнопки Camera Control. Пришлось включать их в настройках.
Приложение «Фото» опять изменили, но оно стало более удобным. Теперь по умолчанию открываются все фото и видео, а при желании можно перейти в «Коллекции», где предложена сортировка контента, скрытые папки и удалённые снимки. Не очень интуитивно, но это началось в iOS 18, а сейчас уже до iOS 26 дошло. Порадовало, что любое фото можно сделать объёмным с помощью «пространственной сцены», но это больше из разряда поигрался и забыл.
Новое приложение Games — хаб с играми из Apple Arcade и App Store с ачивками и фирменным игровым режимом. Работает просто: если игра установлена, её можно запустить прямо из хаба. В другом случае — откроется карточка игры для покупки/загрузки. Отслеживать достижения — круто! Такое мы одобряем. Плюс общая утилита, где собраны все игры, тоже радует — теперь ненужное можно снести с рабочего стола.
Safari лучше не запускать. Лучше пользоваться Google Chrome или другим браузером. Просмотр сайтов на весь экран — круто, но значки опять поменяли местами. Тут остаётся только переучиваться, потому что кнопку «новая вкладка» вы будете искать очень долго.
Apple Music — появился виртуальный диджей, который миксует плавные переходы между треками. Сомнительно, но есть и есть. Обложки на весь экран уже не в тренде. Если Apple брала расчёт на зумеров, то надо было ставить обложку альбома на половину экрана, а на вторую — спидран по Minecraft. Ещё можно закреплять в самом верху приложения любимые песни, но это уже было реализовано в виде звёзд и отдельных плейлистов.
«Сообщения» и «Телефон». Особых изменений, кроме интерфейса, для нас тут нет, поскольку часть фич завязана на AI. Из плюсов — сортировка сообщений от неизвестных отправителей. Редизайн «Телефона» вообще не понравился, но благо его можно откатить в настройках. Возможно, это мне не зашло, а кто-то найдёт в этом свои плюсы. Мне не нужны избранные контакты в одном списке со всеми звонками.
Пункт управления успели обругать все. Я реально шёл и спотыкался, пока включал режим модема, чтобы раздать интернет на второй смартфон. Джобс бы точно за такое посносил головы. Возникает ощущение, что Apple решила перевыполнить план по инклюзивности и отдала разработку этой части ОС команде слепых разработчиков. Так не должно быть! Будем надеяться, что к релизу добавят больше блюра на фон, чтобы можно было разглядеть значки.
Новая клавиатура просто ужасна. Расстояние стало больше, а сами кнопочки — меньше. Будто дешёвый китайский Android в руках держишь. Иногда пропадает пробел и клавиатура выглядит как смайлик с выбитыми зубами, но это ведь бета, так что тут пока без претензий.
К плюсам можно отнести новый режим адаптивной зарядки и уведомление о времени завершении зарядки на экране блокировки. iPhone в 2025 году научился показывать, сколько ему нужно часов до конца зарядки. Кайф!
На этом видимые нововведения в первой бете iOS 26 — всё. Несмотря на масштабность визуального редизайна, количество новых функций оказалось абсолютно мизерным. Даже на фоне прошлогодних инноваций и Apple Intelligence. В этот раз Apple решила пообещать совсем немного. Судя по всему, инсайдеры оказались правы — компания не хочет повторения ситуации с запуском ИИ и умной Siri (который так и не состоялся), поэтому о новых функциях нам будут рассказывать по мере их запуска. Ждём ещё столько же нововведений в iOS 26.3 к концу года и вдвое больше с релизом iOS 26.5 в мае 2026.
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