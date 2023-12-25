Обзор электронной книги PocketBook 634 Verse Pro: 6 дюймов с музыкой и защитой от воды

Сегмент электронных книг – один из самых консервативных на всём рынке потребительской электроники. Порой кажется, что тут уже ничего нового придумать нельзя: многие производители годами клепают одни и те же модели и их вариации, выглядящие как пришельцы из далекого прошлого. Однако не все бренды придерживаются правила «новинки должны выглядеть практически так же, как девайсы (условно) трехлетней давности». Так, у компании PocketBook недавно появился новый ридер – 6-дюймовая модель 634 Verse Pro ценой в 19 900 рублей. И она даже внешне не имеет ничего общего с предыдущими устройствами данного бренда. Более того, существенные изменения есть и в начинке, и в софте. Раз так – нужно устройство изучать!



Начнем с дизайна. В PocketBook придумали элегантный способ сделать ридер непохожим на предыдущие модели. Этот способ – новая форма корпуса: нижние его углы будто отрезаны ножницами. Выглядит это весьма свежо – и сразу дает понять, что перед вами именно PocketBook. Дело в том, что похожее оформление получили все электронные книги 2023 года данного бренда.











Обращает на себя внимание и задняя панель корпуса: она рифлёная, чтобы ридер не выскальзывал из рук. Кстати, у нас на тесте красная версия устройства с красной же задней панелью; при этом существует еще и синий вариант с черной «спинкой». Какая электронная книга симпатичнее – решать вам. Но мы все же голосуем за более яркий вариант.











На фронтальной панели расположены клавиши управления. Их оставили, несмотря на то что PocketBook 634 Verse Pro оборудован сенсорным экраном. Собственно, так и должно быть в идеале: хорошая электронная книга имеет именно два варианта управления.







Две кнопки используются для перелистывания страниц, а еще две – «Включение» и «Домой» – настраиваются, причём распознается длинное и короткое нажатие. Итого можно «повесить» на каждую по две функции, в том числе снятие скриншотов, запуск музыкального плеера и т. п.





Отдельные настройки предусмотрены для некоторых типов файлов – EPUB, PDF и пр.





Кому-то, впрочем, кнопки и не понадобятся: дисплей-то, повторимся, сенсорный, поэтому все операции, в том числе пролистывание страниц, реализуются касаниями.



Во время чтения поддерживается огромное количество настраиваемых сенсорных жестов. Экран делится на девять зон (верхний левый угол, правый верхний угол, середина верхней части и т. д.). Одиночные касания каждой из них можно связать с той или иной командой. А ещё есть разные направления свайпов – и для них тоже доступен набор команд. Но на практике достаточно перелистывания, вызова контекстного меню, кому-то пригодится функция закладок – ну и, конечно, выход в главный раздел «Библиотека», где собраны все книги, хранящиеся в памяти ридера.











На нижней грани корпуса расположен разъем USB Type-C (удивительно, но даже в электронных книгах 2023 году нередко встречается древний и неудобный порт MicroUSB). Рядом с ним – светодиод-индикатор питания и зарядки. Он, кстати, отключаемый.







Присутствует влагозащита по стандарту IPX8 – то есть читалка не боится полного погружения в воду. Конечно, вряд ли вы будете нырять с ней на дно океана, чтобы почитать сказки рыбам. Но полежать на пляже, не боясь брызг соленой воды, или покиснуть дома в ванной, не опасаясь утопить собрание сочинений Достоевского, – вполне естественные сценарии. А кто-то, например, любит читать во время еды. Если случайно уроните книгу в тарелку с борщом или заляпаете ее вареньем – можно будет просто вымыть PocketBook 634 Verse Pro под краном.







Но что-то мы уже дошли до крана, но ничего не сказали про экран, кроме его размера – 6 дюймов. Многим обывателям кажется, что все дисплеи на электронных чернилах одинаково полезны: мол, не устают глаза от постоянного свечения по всей площади, как при чтении на планшете – и слава богу. Но нет. Экраны E Ink бывают разными: некоторые белее, некоторые – темнее, плюс разрешение у всех разное. В PocketBook 634 Verse Pro используется максимально светлый (читай – качественный) дисплей E Ink Carta с разрешением 1448 х 1072 точки. При 6-дюймовой диагонали это 300 пикселей на дюйм – обычно с таким качеством печатают на лазерных принтерах, то есть никаких отдельных пикселей вы не заметите даже под лупой. Для сравнения: нередко у 6-дюймовых ридеров разрешение 1024 х 758 точек, что дает куда меньшую четкость картинки. Так что факт – дисплей у рассматриваемой модели передовой. Визуально он не отличается от бумаги, четкость буков максимальная – можно даже мелкие завитки шрифтов рассмотреть.











По периметру экрана расположена светодиодная подсветка, меняющая цвет от белой до оранжевой. С нею можно читать даже в полной темноте. Говорят, что с «теплыми» цветами вы быстрее заснете, потому что они успокаивают глаза. Очень важно, что подсветка расположена по периметру: глаза видят отраженный свет, а не прямой, как в случае IPS- и OLED-дисплеев смартфонов и планшетов. То есть эффект такой же, как если бы вы читали при свете торшера, в то время как IPS и OLED сами светят вам в глаза, утомляя зрение. Яркость подсветки тоже регулируется, можно и вовсе ее отключить, если света вокруг достаточно.



















Более того, и яркость, и цветовая температура могут изменяться автоматически: в настройках можно «нарисовать» графики с почасовым изменением каждого из параметров!

Аккумулятор в PocketBook 634 Verse Pro встроенный, его емкость – 1 500 мАч. По сравнению со смартфонами с их «пятитысячниками» это значение выглядит совсем скромно, но не забывайте: тут экран на электронных чернилах, который тратит энергию только на обновление картинки, но не на само ее отображение. Поэтому книжка работает без подзарядки около полутора месяцев: и это если каждый день ею пользоваться по несколько часов, в том числе с подсветкой и включенным Wi-Fi. И это, кстати, может стать проблемой – все время думаешь: «Ну, еще много осталось, потом заряжу», затем перед посадкой в самолет смотришь – а аккумулятор, наконец, сел. Так что приучайте себя: есть время – поставили ридер на зарядку. Ведь у литиевых батареек нет эффекта памяти, их не надо разряжать «в ноль», а потом полностью заряжать! Постоянное поддержание остатка заряда в диапазоне 20-80%, а лучше 30-70%, продлевает ресурс аккумулятора. К смартфонам и планшетам это, кстати, тоже относится.



Далее – пара слов об аудио. Да, PocketBook 634 Verse Pro обучен воспроизводить и такие файлы.



Можно слушать музыку в формате MP3 и аудиокниги в формате M4B.

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Но самое интересное – это встроенная функция чтения вслух. То есть преобразования текста в речь. Вы можете взять книгу, выбрать один из голосов диктора (есть несколько мужских и несколько женских) и слушать ее! Конечно, слышно, что это читает робот, а не актер озвучивания (вы же отличаете «Алису» в колонке от живого человека, правда?), но слушать вполне можно. Например, читаешь книгу глазами, потом нужно на что-то отвлечься, но не хочется отрываться от интересного сюжета. Нажал кнопку – послушал следующую главу, потом снова читаешь дальше.







Слушать можно и на прогулке, и в машине, даже есть возможность подключения Bluetooth-наушников и колонок. А вот аудиоразъема с диаметром 3,5 мм нет. Но так ли нужен он в 2023 году? Во многих смартфонах его тоже давно нет – и ничего, мы привыкли.







Перейдем к программной части. PocketBook 634 Verse Pro работает на Linux с Android-подобной оболочкой (впрочем, Android – это и есть, по сути, одна из оболочек для Linux). Экран концептуально разделен на три части: сверху строка уведомлений, внизу строка иконок приложений, а центральную часть экрана занимает «карусель» из обложек загруженных в память книг с горизонтальной прокруткой этой своеобразной галереи.

В нижней части – 5 иконок. Из них четыре – это наиболее часто используемые приложения (вы настраиваете сами, какие хотите), пятая – меню всех приложений, среди которых есть веб-браузер, RSS-клиент для чтения новостей с выбранных вами сайтов, словарь, заметки и даже часы-календарь с напоминалками. Отдельно выделены четыре игры: это всем знакомые «казуалки». Пасьянс, судоку, шахматы и отгадывание слов. То, что нужно для E Ink-дисплея с его невысокой частотой обновления – в динамичные игры на таком не поиграешь.















Свайпом сверху вниз в верхней части экрана вызывается привычная пользователям Android «шторка» быстрого доступа с кнопками включения беспроводных модулей, синхронизации, управления подсветкой и так далее и тому подобное.







Но самое интересное здесь – это сервисы для загрузки книг из интернета и с компьютера (но, опять же, через интернет). Например, их можно отправить на специальный почтовый ящик, который «выдается» каждому ридеру PocketBook. И буквально через пару минут книги оказываются в вашем устройстве, если оно, конечно, в данный момент подключено к интернету. Если не подключено, то синхронизация и скачивание происходит при появлении доступа к сети.





Второй способ – просто скидывать книги в облачный диск Dropbox с любого устройства. Всё, что там появляется, автоматически скачивается на ридер. Разумеется, можно пользоваться и старым добрым способом: при подключении по кабелю PocketBook 634 Verse Pro определяется компьютером как внешний накопитель – пожалуйста, копируйте как на флешку.



А еще PocketBook 634 Verse Pro умеет сам создавать книги. Открыв в браузере какую-нибудь большую статью из интернета, можно ее сохранить вместе со всеми картинками и потом читать в офлайн-режиме, она уже не потеряется.











Интересен также сервис PocketBook Cloud. Он позволяет синхронизировать читаемые книги со смартфонами, планшетами и компьютерами. Идея такая: прочитали вы, допустим, главу на ридере и поехали кататься на велосипеде. С собой ридер не взяли, при себе есть только смартфон. А тут полил дождь, который вам нужно переждать на какой-нибудь автобусной остановке. Скучно? Не скучно, потому что вы открываете приложение PocketBook Cloud на смартфоне и читаете с того же места, на котором остановился дома на ридере. Закончили читать, приехали домой – и на ридере читаете с того места, на котором закончили на остановке (см. скриншот ниже – ридер предлагает «перескочить» через несколько страниц после чтения на смартфоне). Конечно, киллер-фичей это не назовешь, но удобно – и, в конце концов, именно из множества этих небольших «фишечек» и складывается общее впечатление от устройства, в котором продумано действительно многое.

Что касается форматов, то «Покетбуки» традиционно «всеядны». Тут даже есть поддержка проприетарных «амазоновских» AZW и AZW3, которые ранее открывались только на Kindle. Плюс, конечно, поддерживаются PDF, PDF (DRM), EPUB, EPUB (DRM), DJVU, FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, RTF, PRC, TCR, TXT, CHM, HTM, HTML, MOBI, ACSM, CBR и CBZ – то есть, книга откроет любой текстовый или текстово-графический документ, который в принципе можно откуда-либо скачать. Здесь же скажем, что для хранения книг есть 16 Гб памяти. Слот для MicroSD отсутствует.



В зависимости от формата поддерживаются различные манипуляции с текстом: например, при чтении DOC можно поменять гарнитуру и размер шрифта, межстрочный интервал, размер полей и даже включить или выключить переносы, а в PDF все будет «зашито» намертво, потому что преимущество этого формата в том, чтобы на всех устройствах текст отображался одинаково.









Можно и тему оформления выбрать: хочешь – черные буквы на белом фоне, хочешь – белые на черном. Это, кстати, новая фишка, появившаяся в ридерах PocketBook недавно.











В «Библиотеке», а это отдельный раздел, где отображаются книги в памяти ридера, их можно ювелирно отсортировать по разным критериям: авторы, жанры, названия, форматы, папки… Так что порядок навести очень легко, да и функцию поиска никто не отменял. Вообще функция поиска – одно из главнейших преимуществ электронных книг перед бумажными – представьте, что вам запомнилась какая-нибудь цитата, но вы забыли, в какой она книге и какой главе.

А тем, кто читает литературу на иностранных языках или что-то узкоспециализированное, совершенно точно пригодится контекстный поиск по словарю во время чтения. Выбрали незнакомое слово – и оно тут же появляется во всплывающем окне.

Предустановленных словарей много – их в устройстве целых 15 штук. Более того, прямо с девайса можно загрузить еще и массу других. Удобно: помнится, раньше в ридерах PocketBook такой фишки не было: да, словари можно было ставить, но только с компьютера.











В целом вряд ли мы слукавим, если назовем PocketBook 634 Verse Pro одним из лучших 6-дюймовых ридеров премиум-сегмента. Какая электронная книга с диагональю 6 дюймов умеет столь же много – даже сложно сказать. Более «навороченные» модели имеют огромные экраны (от 7,8 до 13 с лишним дюймов), поддержку стилусов для рисования и другие нужные далеко не всем особенности, а тут есть абсолютно все, что может понадобиться любителю литературы – и при этом в компактном и весьма приятном и на глаз, и на ощупь корпусе. Короче говоря, PocketBook 634 Verse Pro – это определенно хорошая электронная книга. А может и лучшая в своем классе.











При цене в 19 900 рублей модель выглядит весьма интересно, и ее можно порекомендовать. Какая электронная книга может выступить альтернативой PocketBook 634 Verse Pro? Например, PocketBook 629 Verse за 15 900 рублей. Дизайн тот же, но нет водозащиты и музыки, дисплей несколько более низкого разрешения, а цена – 15 900 рублей. Тоже вариант.



Надеемся, это данный обзор электронной книги был для вас полезен.