Обзор игрового ноутбука Predator Helios Neo 16S AI

Технические характеристики

Процессор: Intel Core Ultra 9 275HX; 36 МБ Smart Cache; базовая частота Performance-ядер 2,7 ГГц; максимальная частота с Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 до 5,4 ГГц; Intel AI Boost до 13 TOPS; поддержка разгона

Графика: NVIDIA GeForce RTX 5070, 8 ГБ GDDR7 видеопамяти, 4608 CUDA-ядер, AI-производительность 798 TOPS, шина памяти 128-бит, потребляемая мощность: 50–100 Вт

Оперативная память: 32 ГБ DDR5

Накопитель: SSD 1 ТБ PCIe Gen4, 16 Гбит/с, NVMe

Экран: OLED, 16 дюймов, 2560 × 1600, 400 нит, 240 Гц

Веб-камера: Full HD (1920 × 1080)

Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax; диапазоны 2,4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц; 2×2 MU-MIMO, поддержка CNVi

LAN: 2,5 Гбит/с

Bluetooth: 5.4 с поддержкой LE Audio (LC3)

Порты: 1 USB-С 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с) с поддержкой Thunderbolt 4, DisplayPort и зарядки; 1 USB-C USB 3.2 Gen 2 без Thunderbolt с DisplayPort и зарядкой; 1 USB-A 3.2 Gen 1; 1 × USB-A 3.2 Gen 2; 1 × USB-A 3.2 Gen 2 с функцией зарядки при выключенном ноутбуке; HDMI 2.1 с HDCP; Ethernet (RJ-45); аудиоразъём 3,5 мм

Габариты: 356,78 (Ш) × 275,5 (Г) × 12–18,97 (В) мм

Вес: 2,3 кг

Габариты адаптера: 157 × 85,5 × 25,4 мм

Мощность адаптера: 230 Вт

Аккумулятор: 76 Вт·ч

Операционная система: Windows 11 Домашняя

Трассировка лучей, максималка, 2560 × 1600 выдает 18 FPS

Трассировка лучей, DLSS, максималка, 2560 × 1600 — 40 FPS

Без трассировки — 54 FPS

Без трассировки с DLSS — 149 FPS

Солидный набор портов

Полноценная клавиатура с цифровым блоком

Хороший тачпад

Дисплей

Высокий уровень производительности

Тонкий корпус

Маркая поверхность корпуса

Слабая акустика

Predator Helios Neo 16S AI представляет собой промежуточное решение игровых ноутбуков. Он вполне способен заменить стационарный ПК, когда необходимо часто переезжать, но из-за габаритов уже не претендует на повседневную транспортировку в рюкзаке. Впрочем, учитывая все составляющие, устройство сложно назвать громоздким.Комплектация Predator Helios Neo 16S AI — спартанская. В коробке: ноутбук, зарядка и документация. Кто-то ждал что-то еще? По-моему, это вполне привычный расклад.Комбинированный корпус покрашен в черный цвет. Поверхность матовая, но довольно маркая — следы от рук собираются быстро. Геймерский силуэт нарочито выдает угловатый и агрессивный дизайн. Крышка крепится к топ-кейсу массивными петлями, а на ней расположен логотип линейки Predator с RGB-подсветкой.По бокам расположились по три отверстия системы вентиляции. Слева производитель разместил LAN, USB-A, слот для microSD и 3,5 мм разъем для подключения проводной гарнитуры. Справа у нас расположены два USB-A, а также индикаторы состояния. На заднем торце разместились еще шесть отверстий для охлаждения, проприетарный разъем питания, HDMI и два USB-C. Здесь Acer от меня сразу получает лайк. Разъем для зарядки выведен назад и не будет мешаться сбоку. Также стоит похвалить солидный набор портов, который закрывает все основные потребности в подключении периферии.Удивительно, что Acer Predator Helios Neo 16S AI с уверенностью проходит «тест на макбук» — крышка спокойно открывается одной рукой. Это говорит нам, что производитель грамотно подошел к балансу и развесовке корпуса.Несколько слов о габаритах. Толщина корпуса в сложенном состоянии составляет 18,9 мм, а вес — 2,3 кг. Прибавим сюда довольно крупный блок питания. Возить все это ежедневно на работу будет тяжеловато. Впрочем, если необходимо иметь под рукой мощный ноут, например, для работы с ИИ, то усилия будут оправданы.Predator Helios Neo 16S AI получил полноценную клавиатуру с цифровым блоком, а это значительно ускоряет работу с таблицами, вводом чисел. Над клавиатурным блоком расположен ряд отверстий динамиков, в который вписана клавиша для переключения режимов работы. В цифровой блок вписали кнопку быстрого запуска фирменной утилиты PredatorSense.Длину хода клавиш, их размер и расстояние между ними я бы обозначил оптимальными. Клавиатура очень тихая — набирать текст кайфово и окружающим не мешаешь.Поскольку Predator Helios Neo 16S AI — геймерский ноутбук, конечно же не обошлось без RGB-подсветки для клавиатуры. Режим ее свечения и яркость можно настраивать стандартными средствами Windows, а также с помощью утилиты PredatorSense в разделе «Подсветка Pulsar».Прямо под блоком клавиатуры разместился трекпад. Он слегка смещен влево. Удивили его габариты, учитывая, что зачастую в игровых ноутбуках на этом устройстве ввода экономят, а тут довольно крупный трекпад, на котором удобно работать. К слову, поверхность у него матовая и немаркая.Обозначение модели нам намекает, что ноутбук оснащается OLED-экраном с диагональю 16 дюймов. Его разрешение составляет 2560 × 1600 с плотностью пикселей 189 PPI. Это очень качественная и плавная панель с максимальной частотой обновления 240 Гц. Важная информация для геймеров: время отклика составляет 1 мс.А теперь перейдем к информации для тех, кто рассматривает также приобретение Predator Helios Neo 16S AI в качестве устройства для работы, помимо игр. Экран получил 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3 — это важный показатель для тех, кто работает с изображением.Цветопередача дисплея оставила во время теста максимально положительные впечатления. Цвета и оттенки яркие, контрастные. На экране одинаково приятно играть в игры, смотреть видео (особенно в HDR), а также работать с фото и видео.Показатель максимальной яркости составляет 400 нит — этого точно достаточно для работы в помещении при любом освещении. На улице может слегка не хватить в условиях под прямым солнцем, но это не из-за недостаточной яркости, а скорее за счет глянцевого покрытия.В верхнюю рамку над экраном по центру встроено отверстие веб-камеры с разрешением 1080p. Есть поддержка функции Windows Hello, которая позволяет разблокировать ноутбук по лицу. Полезная фишка в условиях отсутствия сканера отпечатка пальцев.Акустическая система ноутбука представлена парой динамиков. Запас громкости достаточный, а их качества вполне хватает для просмотра видео и прослушивания подкастов. Что касается воспроизведения музыки, встроенной акустике ощутимо не хватает низких частот.В качестве аппаратной платформы нашей тестовой конфигурации используется процессор Intel Core Ultra 275HX, 32 ГБ оперативной памяти типа DDR 5, накопитель на 1 ТБ и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 для ноутбуков. С подробными характеристиками вы сможете ознакомиться на скриншотах ниже.Мы протестировали ноутбук в серии искусственных тестов и предлагаем ознакомиться с результатами. Начинаем с накопителя и CrystalDiskMark.Тесты производительности Cinebench и Geekbench:Графические тесты 3DMark, а также накопитель и процессор:Комплексный тест PCMark 10:В целом искусственные тесты говорят, что у нас в обзоре мощный игровой ноутбук с достойным запасом производительности. Мы тестировали ноутбук в режиме «Турбо». А как дела обстоят с играми?Запускаем наш любимый Cyberpunk 2077, который способен укладывать на лопатки даже самые мощные сетапы и что получаем:Система охлаждения справляется хорошо, но стоит отметить, что ее работа в максимальном режиме «Турбо» ощутимо слышна. В целом ноутбук отлично показал себя на отрезке игровых сессий в 2—3 часа — обходится без заметных просадок.Для охлаждения используется термоинтерфейс на основе жидкого металла, прямоугольные тепловые трубки с увеличенной областью теплообмена и запатентованную систему с применением металлического вентилятора AeroBlade 3D 5-го поколения. Число лопастей увеличили до 89, а их толщина уменьшилась примерно на 0,08 мм. За счет этого решения удалось повысить эффективность отвода тепла на 10% по сравнению с предыдущим поколением.На ноутбуке предустановлена операционная система Windows 11 Home. Как и упоминалось выше, имеется фирменная утилита PredatorSense, которая позволяет следить за работой всех систем, настраивать режим работы и выполнять прочие действия по обслуживанию ноутбука.За автономность отвечает аккумулятор на 76 Вт·ч. В тесте на воспроизведение видео полностью заряженная батарея выдает уверенные 5 часов.Acer Predator Helios Neo 16S AI — уверенный представитель геймерского ноутбука, как снаружи, так и внутри. Любителя игровой эстетики встретит агрессивный и угловатый силуэт с RGB-подсветкой. Корпус скрывает отличный запас мощности для запуска актуальных тайтлов и эффективную систему охлаждения. В качестве весомого бонуса у нас плавный OLED-экран с топовой цветопередачей.