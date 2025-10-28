Обзор игрового ноутбука Predator Helios Neo 16S AI

В компании Acer есть линейка игровых устройств Nitro и отдельная линейка «топ гейминг» под брендом Predator. Игровое подразделение Predator делится на две основные серии: Helios и Helios Neo. Каждая из них предлагает оптимальные характеристики под определенный бюджет и задачи. У нас на обзоре побывала новинка Predator Helios Neo 16S AI — это полноценный геймерский ноутбук в тонком металлическом корпусе. В нейминге буква S означает Slim. Ноутбук предлагает ряд заманчивых решений, среди которых графика NVIDIA GEFORCE RTX 5070 или 5060 на борту.
Технические характеристики
- Процессор: Intel Core Ultra 9 275HX; 36 МБ Smart Cache; базовая частота Performance-ядер 2,7 ГГц; максимальная частота с Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 до 5,4 ГГц; Intel AI Boost до 13 TOPS; поддержка разгона
- Графика: NVIDIA GeForce RTX 5070, 8 ГБ GDDR7 видеопамяти, 4608 CUDA-ядер, AI-производительность 798 TOPS, шина памяти 128-бит, потребляемая мощность: 50–100 Вт
- Оперативная память: 32 ГБ DDR5
- Накопитель: SSD 1 ТБ PCIe Gen4, 16 Гбит/с, NVMe
- Экран: OLED, 16 дюймов, 2560 × 1600, 400 нит, 240 Гц
- Веб-камера: Full HD (1920 × 1080)
- Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax; диапазоны 2,4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц; 2×2 MU-MIMO, поддержка CNVi
- LAN: 2,5 Гбит/с
- Bluetooth: 5.4 с поддержкой LE Audio (LC3)
- Порты: 1 USB-С 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с) с поддержкой Thunderbolt 4, DisplayPort и зарядки; 1 USB-C USB 3.2 Gen 2 без Thunderbolt с DisplayPort и зарядкой; 1 USB-A 3.2 Gen 1; 1 × USB-A 3.2 Gen 2; 1 × USB-A 3.2 Gen 2 с функцией зарядки при выключенном ноутбуке; HDMI 2.1 с HDCP; Ethernet (RJ-45); аудиоразъём 3,5 мм
- Габариты: 356,78 (Ш) × 275,5 (Г) × 12–18,97 (В) мм
- Вес: 2,3 кг
- Габариты адаптера: 157 × 85,5 × 25,4 мм
- Мощность адаптера: 230 Вт
- Аккумулятор: 76 Вт·ч
- Операционная система: Windows 11 Домашняя
Дизайн и эргономикаPredator Helios Neo 16S AI представляет собой промежуточное решение игровых ноутбуков. Он вполне способен заменить стационарный ПК, когда необходимо часто переезжать, но из-за габаритов уже не претендует на повседневную транспортировку в рюкзаке. Впрочем, учитывая все составляющие, устройство сложно назвать громоздким.
Комплектация Predator Helios Neo 16S AI — спартанская. В коробке: ноутбук, зарядка и документация. Кто-то ждал что-то еще? По-моему, это вполне привычный расклад.
Комбинированный корпус покрашен в черный цвет. Поверхность матовая, но довольно маркая — следы от рук собираются быстро. Геймерский силуэт нарочито выдает угловатый и агрессивный дизайн. Крышка крепится к топ-кейсу массивными петлями, а на ней расположен логотип линейки Predator с RGB-подсветкой.
По бокам расположились по три отверстия системы вентиляции. Слева производитель разместил LAN, USB-A, слот для microSD и 3,5 мм разъем для подключения проводной гарнитуры. Справа у нас расположены два USB-A, а также индикаторы состояния. На заднем торце разместились еще шесть отверстий для охлаждения, проприетарный разъем питания, HDMI и два USB-C. Здесь Acer от меня сразу получает лайк. Разъем для зарядки выведен назад и не будет мешаться сбоку. Также стоит похвалить солидный набор портов, который закрывает все основные потребности в подключении периферии.
Несколько слов о габаритах. Толщина корпуса в сложенном состоянии составляет 18,9 мм, а вес — 2,3 кг. Прибавим сюда довольно крупный блок питания. Возить все это ежедневно на работу будет тяжеловато. Впрочем, если необходимо иметь под рукой мощный ноут, например, для работы с ИИ, то усилия будут оправданы.
Устройства вводаPredator Helios Neo 16S AI получил полноценную клавиатуру с цифровым блоком, а это значительно ускоряет работу с таблицами, вводом чисел. Над клавиатурным блоком расположен ряд отверстий динамиков, в который вписана клавиша для переключения режимов работы. В цифровой блок вписали кнопку быстрого запуска фирменной утилиты PredatorSense.
Длину хода клавиш, их размер и расстояние между ними я бы обозначил оптимальными. Клавиатура очень тихая — набирать текст кайфово и окружающим не мешаешь.
Поскольку Predator Helios Neo 16S AI — геймерский ноутбук, конечно же не обошлось без RGB-подсветки для клавиатуры. Режим ее свечения и яркость можно настраивать стандартными средствами Windows, а также с помощью утилиты PredatorSense в разделе «Подсветка Pulsar».
Прямо под блоком клавиатуры разместился трекпад. Он слегка смещен влево. Удивили его габариты, учитывая, что зачастую в игровых ноутбуках на этом устройстве ввода экономят, а тут довольно крупный трекпад, на котором удобно работать. К слову, поверхность у него матовая и немаркая.
Экран и звукОбозначение модели нам намекает, что ноутбук оснащается OLED-экраном с диагональю 16 дюймов. Его разрешение составляет 2560 × 1600 с плотностью пикселей 189 PPI. Это очень качественная и плавная панель с максимальной частотой обновления 240 Гц. Важная информация для геймеров: время отклика составляет 1 мс.
А теперь перейдем к информации для тех, кто рассматривает также приобретение Predator Helios Neo 16S AI в качестве устройства для работы, помимо игр. Экран получил 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3 — это важный показатель для тех, кто работает с изображением.
Цветопередача дисплея оставила во время теста максимально положительные впечатления. Цвета и оттенки яркие, контрастные. На экране одинаково приятно играть в игры, смотреть видео (особенно в HDR), а также работать с фото и видео.
Показатель максимальной яркости составляет 400 нит — этого точно достаточно для работы в помещении при любом освещении. На улице может слегка не хватить в условиях под прямым солнцем, но это не из-за недостаточной яркости, а скорее за счет глянцевого покрытия.
В верхнюю рамку над экраном по центру встроено отверстие веб-камеры с разрешением 1080p. Есть поддержка функции Windows Hello, которая позволяет разблокировать ноутбук по лицу. Полезная фишка в условиях отсутствия сканера отпечатка пальцев.
Акустическая система ноутбука представлена парой динамиков. Запас громкости достаточный, а их качества вполне хватает для просмотра видео и прослушивания подкастов. Что касается воспроизведения музыки, встроенной акустике ощутимо не хватает низких частот.
Железо и производительностьВ качестве аппаратной платформы нашей тестовой конфигурации используется процессор Intel Core Ultra 275HX, 32 ГБ оперативной памяти типа DDR 5, накопитель на 1 ТБ и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 для ноутбуков. С подробными характеристиками вы сможете ознакомиться на скриншотах ниже.
Тесты производительности Cinebench и Geekbench:
В целом искусственные тесты говорят, что у нас в обзоре мощный игровой ноутбук с достойным запасом производительности. Мы тестировали ноутбук в режиме «Турбо». А как дела обстоят с играми?
Запускаем наш любимый Cyberpunk 2077, который способен укладывать на лопатки даже самые мощные сетапы и что получаем:
- Трассировка лучей, максималка, 2560 × 1600 выдает 18 FPS
- Трассировка лучей, DLSS, максималка, 2560 × 1600 — 40 FPS
- Без трассировки — 54 FPS
- Без трассировки с DLSS — 149 FPS
Для охлаждения используется термоинтерфейс на основе жидкого металла, прямоугольные тепловые трубки с увеличенной областью теплообмена и запатентованную систему с применением металлического вентилятора AeroBlade 3D 5-го поколения. Число лопастей увеличили до 89, а их толщина уменьшилась примерно на 0,08 мм. За счет этого решения удалось повысить эффективность отвода тепла на 10% по сравнению с предыдущим поколением.
СофтНа ноутбуке предустановлена операционная система Windows 11 Home. Как и упоминалось выше, имеется фирменная утилита PredatorSense, которая позволяет следить за работой всех систем, настраивать режим работы и выполнять прочие действия по обслуживанию ноутбука.
Автономная работаЗа автономность отвечает аккумулятор на 76 Вт·ч. В тесте на воспроизведение видео полностью заряженная батарея выдает уверенные 5 часов.
Что в итоге
Acer Predator Helios Neo 16S AI — уверенный представитель геймерского ноутбука, как снаружи, так и внутри. Любителя игровой эстетики встретит агрессивный и угловатый силуэт с RGB-подсветкой. Корпус скрывает отличный запас мощности для запуска актуальных тайтлов и эффективную систему охлаждения. В качестве весомого бонуса у нас плавный OLED-экран с топовой цветопередачей.
Что понравилось:
- Солидный набор портов
- Полноценная клавиатура с цифровым блоком
- Хороший тачпад
- Дисплей
- Высокий уровень производительности
- Тонкий корпус
- Маркая поверхность корпуса
- Слабая акустика
