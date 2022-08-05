Протестировали Huawei MateBook D 16: обзор универсального ноутбука

Комплектация и внешний вид

Экран

Производительность

Автономность

Технические характеристики

Процессор: i5-12500H/i7-12700H 12-го поколения

Экран: 16 дюймов, 1920×1200 пикселей, 141 PPI, 16:10, 300 нит

Память: 16 ГБ, LPDDR4x

Накопитель: 512 ГБ PCIe SSD

Wi-Fi: 2×2 MIMO, антенна HUAWEI Metaline

Bluetooth: 5.1

Камера: 1080p

Аккумулятор: 60 Вт*ч

Габариты (В×Ш×Г): 356,7 × 248,7 × 18,4 мм

Вес: 1,7 кг

Итоги

Тонкие и легкие ноутбуки — это одна из самых интересных категорий повседневных устройств, в которой производителям приходится балансировать между компактностью и производительностью, применяя эффективные решения. Мы в редакции протестировали Huawei MateBook D 16, который сумел сохранить портативность при наличии самого крупного экрана в линейке.Сейчас спрос на подобные устройства растёт, поскольку они становятся универсальными инструментами для работы и развлечений. Такой ноутбук по-прежнему не привязывает к рабочему столу и обеспечивает хорошую многозадачность за счет 16-дюймового экрана и достойного запаса производительности. А теперь рассказываем обо всех особенностях Huawei MateBook D 16 подробно.Комплектация Huawei MateBook D 16 вполне стандартная для устройств аналогичного класса. В коробку производитель положил: ноутбук, кабель USB-С, зарядное устройство на 65 Вт и документацию. Только всё самое необходимое и ничего лишнего.Адаптер питания размером чуть менее банковской карты, а его вес при этом всего 126 г. Таким образом он не займёт много места в вашем повседневном рюкзаке или сумке. По сравнению с предыдущей моделью зарядка уменьшилась на 30%. Есть поддержка технологии Huawei SuperCharge для быстрого подзаряда смартфонов и планшетов бренда.У нас на тесте побывал ноутбук в цвете «космический серый». При первом взгляде на устройство понимаешь, что в Huawei не любят компромиссов и понимают, что пользователям неудобно использовать различные USB-хабы для получения всех необходимых типов разъемов.Huawei MateBook D 16 получил набор самых популярных портов для повседневного использования. На левой грани слева направо расположились два USB-C, HDMI и 3,5 мм для подключения проводной гарнитуры. На правой — два USB-A.Поверхность ноутбука матовая и тактильно приятная. На крышке размещен логотип бренда. К слову, она без усилий открывается одной рукой. Максимальный угол раскрытия составляет 170 градусов.На нижней поверхности производитель разместил прорезиненные ножки, чтобы ноутбук сохранил устойчивость на всех типах поверхностей. Помимо этого, там же практически во всю длину расположена вентиляционная решетка. Из недостатков конструктива можно обозначить только отсутствие кардридера, но это сейчас большая редкость в категории компактных ноутбуков.Huawei MateBook D 16 оснащается клавиатурой островного типа. Сразу стоит отметить наличие цифрового блока — это будет полезно для работы с числами в больших массивах данных или в таблицах Excel. У кнопок оптимальный, как нам показалось, размер, поскольку он не влияет отрицательно на привычную скорость набора текста. В правом верхнем углу над клавиатурным блоком располагается клавиша питания со встроенным сканером отпечатка пальца. Сенсор работает быстро в большинстве случаев, а его работа не вызвала нарекания.Под клавиатурой разместился довольно крупный трекпад. Он слегка смещен влево. Его размер нам показался оптимальным для форм-фактора, а еще у него очень приятная поверхность, по которой хорошо скользят пальцы. Есть поддержка мультитач-жестов для Windows.Если говорить о дизайне в целом, то его по достоинству оценят любители функционального минимализма. Ноутбук смотрится компактно и лаконично. Его вес составляет всего 1,7 кг, а габариты при этом — 356,7 × 248,7 × 18,4 мм.От дизайна и конструктива переходим, на наш взгляд, к одному из главных преимуществ Huawei MateBook D 16 — экрану. У него очень узкие рамки, а полезная площадь составляет 90%. Смотрится такой крупный дисплей в довольно компактном корпусе впечатляюще.Соотношение сторон экрана 16:10. По сравнению с привычными «16 к 9» дисплей MateBook D 16 позволяет наиболее комфортно работать с различными диаграммами, большим массивом данным и эффективно работать в приложениях для создания контента. К примеру, в Lightroom или Premier не нужно скрывать или перемещать панели инструментов. Помимо работы, на экране с соотношением сторон 16:10 лучше смотрятся фильмы и сериалы.Разрешение экрана составляет 1920×1200 пикселей с плотностью пикселей 141 PPI. У него 100-процентный охват пространства sRGB, а показатель контрастности составляет 1200:1. Максимальной яркости в 300 нит хватает для комфортной работы в помещении и на улице. Цветопередача получается с ярким и насыщенным цветом, при этом оттенки сохраняют естественность, что важно для работы с фото и видео.У нас на тесте была модель со следующей конфигурацией: процессор, i7-12700H 12-го поколения, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и твердотельный накопитель 512 ГБ PCIe SSD.Запаса производительности хватает для выполнения довольно тяжелых рабочих задач. Например, ноутбук без запинки «крутит» raw-фотографии с камеры Sony A7 III в Lightroom. Пакетная обработка также не заставляет его впадать в «задумчивость». Еще мы протестировали работу Huawei MateBook D 16 с монтажом 4K-видео в редакторе VN и остались довольны скоростью и отзывчивостью устройства в проекте с большим количеством дорожек на таймлайне.Одна из интересных фишек модели — возможность вручную регулировать мощность ноутбука. Это полезно для эффективной работы от аккумулятора. Работает так — нажимаем комбинацию клавиш Fn и P, а затем выбираем оптимальный режим для текущей задачи.Также стоит отметить, что запаса производительности в максимальной конфигурации Huawei MateBook D 16 нам хватило для запуска игр на среднем уровне графики. Так, к примеру, мы смогли вполне комфортно поиграть в третьего Ведьмака, подключив к ноутбуку беспроводной геймпад от Xbox Series.В Huawei решили сохранить минимальную толщину рамок вокруг экрана, поэтому веб-камеру встроили в клавиатуру. Открывается она нажатием соответствующей клавиши, которая расположена чуть ниже кнопки питания. У камеры есть несколько важных особенностей: разрешение 1080p и широкий угол обзора 88°.Не будет лишним уделить немного внимания программному обеспечению камеры. Функция FollowCam всегда держит пользователя в центре внимания. Не менее полезная штука — виртуальный фон. Она позволяет менять фон позади вас. Особенно полезно, когда нужно подключиться к срочной видеоконференции, а порядок в квартире навести не успел.Для веб-камеры предусмотрена поддержка алгоритмов шупоподавления на базе искусственного интеллекта и функции повышения качества передачи речи. С их помощью собеседник фокусируется на вашей речи, не отвлекаясь на различные посторонние шумы. Система реализована с помощью четырех микрофонов, которые размещаются по краям ноутбука. Они улавливают и отсекают лишние звуки, такие как щелчки клавиш или мыши. Шумодав для голоса работает во всех самых популярных приложениях для видеосвязи, например, в Zoom или Teams.Есть несколько важных функций программного обеспечения, которые раскрываются в экосистеме устройств Huawei.«Суперустройство» — позволяет подключаться без проводов к другим гаджетам и отображать их накопитель, как внешний жесткий диск. Таким образом легко передавать файлы между ноутбуком, смартфоном или планшетом. Для работы функции необходимо активировать Wi-Fi, Bluetooth и NFC на мобильном устройстве. Также можно запускать приложения со смартфона или планшета на экране ноутбука, делиться текстом через общий буфер обмена.Подключенный к MateBook D 16 планшет Huawei можно использовать в качестве скетчпада для рисования или как дополнительный экран для многозадачности. Оба варианта предполагают возможность сэкономить на покупке дополнительных устройств и аксессуаров.Если говорить о производительности в целом, то Huawei MateBook D 16 предлагает уверенный запас мощности для работы, учебы и развлечений. При этом ноутбук максимально раскрывается в экосистеме других устройств производителя, значительно расширяя опыт использования в повседневных задачах.Автономную работу Huawei MateBook D 16 обеспечивает батарея с номинальной ёмкостью 60 Вт*ч. Комплектный адаптер питания заряжает аккумулятор от 0 до 100 процентов примерно за 1 час 20 минут.Время работы ноутбука от батареи — вещь весьма субъективная и сильно зависит от сценария. В обычном размеренном повседневном режиме Huawei MateBook D 16 со среднем уровнем яркости экрана способен проработать 10-11 часов. Сразу стоит отметить, что сильная нагрузка способна значительно просадить этот показатель. К примеру, в играх полноценной зарядки хватает примерно на полтора-два часа автономной работы.Huawei MateBook D 16 продемонстрировал себя в качестве универсального устройства с лаконичным дизайном. В преимущества ноутбука запишем 16-дюймовый экран в компактном корпусе, быстрый процессор, оптимальный запас памяти и достойную автономность. Также не будет лишним упомянуть интеллектуальные функции, которые раскрываются в экосистеме производителя.Недостатки будут выглядеть придирками с нашей стороны — отсутствие слота для карт памяти и дискретной видеокарты. Впрочем, первое уже стало отраслевым стандартом, а второе неизбежно потянуло бы за собой увеличение стоимости. В остальном Huawei MateBook D 16 остается крепким решением для всех повседневных задач, включая работу, учебу, творчество и развлечения.