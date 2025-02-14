Обзор проводных наушников российского бренда Radiotehnika TD01C: звук как он есть

Кто-то возможно перешел по ссылке из любопытства — обзор проводных наушников в 2025 году? Да! Во-первых, это возрождение легендарного бренда Radiotehnika, который успел себя зарекомендовать устройствами в Hi-Fi сегменте. Во-вторых, хотелось собственноручно протестировать их продукты. Начинаем знакомство с мониторных наушников TD01C.
Давайте для начала разберемся — кого могут заинтересовать проводные наушники мониторного типа? Конечно, в первую очередь, профессионалов, которые занимаются написанием или сведением звука в разных сферах (музыканты, игровая индустрия, монтаж видео и тд). Помимо этого, у мониторных наушников есть фанаты и среди слушателей. Всё дело в том, что звук в них воспроизводится без акцентов на какие-либо частоты, а значит можно получить наиболее полноценный опыт при прослушивании винила или аудио в формате без потерь. Музыка в них будет звучать так, как изначально задумал музыкант.
Комплектация и дизайнRadiotehnika TD01C поставляются в коробке черного цвета. При первом взгляде на продукт сразу понимаешь, что у бренда есть своя идентичность.
Внутри коробки наушники и аксессуары лежат в прочном кейсе с ручкой для удобной транспортировки. Такой футляр надежно защитит устройство от различного механического воздействия.
Комплектация щедрая. Помимо защитного кейса, в комплекте с Radiotehnika TD01C пара универсальных кабелей: прямой провод с двумя разъемами 3,5 мм (3 метра), витой с 3,5 мм/6,3 мм (его длина способна растягиваться примерно до 4 метров) и переходник с 3,5 мм на 6,3 мм.
Также в комплекте с наушниками идут пара сменных амбушюр из велюра. Для всех аксессуаров в транспортировочном кейсе предусмотрен сетчатый карман.
Сами наушники выполнены в черном цвете. Дизайн строгий и лаконичный. При первом взгляде на устройство сразу считывается его принадлежность к профессиональному сегменту. На чашках нанесен логотип бренда, а на оголовье — наименование. В целом наушники смотрятся строго, но в то же время стильно.
Оголовье получило металлический каркас. Его дужка отделана экокожей с мягким наполнителем. Это обеспечивает плотное и комфортное прилегание к голове.
Разъем для подключения провода располагается на левой чашке. Кабель в нём фиксируется надежно. Во всяком случае во время тестирования ни разу не получилось его случайно выдернуть по неосторожности.
В целом конструкция Radiotehnika TD01C произвела приятное впечатление — она ощущается прочной и надежной. Все используемые материалы качественные и не вызывают нареканий.
ЭргономикаНачнем, пожалуй, с посадки. Оголовье Radiotehnika TD01C оснащается раздвижным механизмом с фиксацией. Фиксируется изменение размера ощутимым щелчком в стоп-позиции. Благодаря этому можно подобрать наиболее комфортную посадку, учитывая свои индивидуальные особенности.
По умолчанию наушники идут с амбушюрами из мягкой экокожи. Они очень плотно прилегают к голове, полностью закрывая ушную раковину. Таким образом обеспечивается легкое пассивное шумоподавление. Амбушюры тактильно очень приятные и не вызвали дискомфорта во время длительного прослушивания. Впрочем, не стоит забывать, что в комплекте идет пара дополнительных накладок из велюра. Можно поэкспериментировать и подобрать наиболее комфортный для себя материал.
За час прослушивания уши в амбушюрах их экокожи вспотеть не успевают. Однако в этом плане всё очень индивидуально. Велюр показал себя наиболее тактильно приятным материалом. Стоит учитывать, что он прилегает к ушам не так плотно в сравнении с экокожей, поэтому уровень пассивного шумоподавления снижается на вход и выход.
Чашки наушников поворачиваются на 90°. С одной стороны это обеспечивает наиболее комфортную посадку. С другой — удобная возможность для мониторинга звука, когда необходимо часто снимать и надевать наушники. Достаточно будет развернуть чашу и приложить к уху рукой.
ЗвучаниеСразу отмечу, что я не занимаюсь звуком профессионально. Поэтому я тестировал наушники в качестве слушателя. Я выбрал три вида источников сигнала, чтобы сравнить звучание:
- Потоковое аудио (Spotify)
- Аудио в формате без потерь (FLAC)
- Проигрыватель виниловых пластинок
Во всех случаях Radiotehnika TD01C проявляют себя очень хорошо. Приятно было окунуться в давно забытое чувство на фоне тотальной доминации беспроводных технологий с сопутствующей компрессией.
Звучание наушников получается чистым по всем частотам. Без каких-либо ощутимых акцентов. Детализация очень высокая и сцена широкая. Даже при прослушивании стриминга. Однако максимально звучание Radiotehnika TD01C раскрывается с аудио без потерь и винилом.
Стоит отметить, что наушники без проблем можно использовать и в повседневном режиме. Их сопротивление в 32 Ом способен раскачать почти любой смартфон, планшет или ноутбук при наличии выхода 3,5 мм.
Со средними и высокими частотами мне не хотелось мудрить во время тестирования — устроило всё как есть. А вот басы протестировать появилось желание. Слегка поднял в эквалайзере полоски 60 и 150 Гц, и наушники отозвались приятными, густыми и обволакивающими низкими частотами.
Radiotehnika TD01C в первую очередь про натуральное звучание. Впрочем, их всегда можно полноценно масштабировать до повседневного прослушивания музыки, поигравшись несколько минут с эквалайзером источника.
Конечно же не будет лишним отметить, что восприятие звука — штука очень индивидуальная. Поэтому важно понимать, что мы делимся своими впечатлениями от прослушивания и всегда рекомендуем послушать наушники самостоятельно непосредственно перед покупкой.
Технические характеристики
- Диапазон частот: 12 — 25000 Гц
- Тип излучателя: динамический, 45 мм
- Звуковое давление: 99±3 дБ
- Сопротивление: 32 Ом
- Вес: 280 г
Что в итоге
Итак, мы протестировали первый продукт от «перезагруженного» бренда Radiotehnika и он оставил массу положительных эмоций. Радует, что появляются такие энтузиасты, которые специализируются на конкретных вещах (в данном случае на звуке), а не пытаются охватить всё и сразу.
К выходу этого обзора стоимость Radiotehnika TD01C составляет 11 990 рублей и это вполне адекватный прайс. За этот ценник можно получить мониторные наушники с рядом преимуществ:
- Качественное и ровное звучание без акцентов
- Достойную комплектацию
- Хорошие дизайн и сборку
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Назаров Дмитрий Борисович
ИНН 771800138780
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