Обзор проводных наушников российского бренда Radiotehnika TD01C: звук как он есть

Георгий
ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ
Radiotehnika TD01C

Кто-то возможно перешел по ссылке из любопытства — обзор проводных наушников в 2025 году? Да! Во-первых, это возрождение легендарного бренда Radiotehnika, который успел себя зарекомендовать устройствами в Hi-Fi сегменте. Во-вторых, хотелось собственноручно протестировать их продукты. Начинаем знакомство с мониторных наушников TD01C.

Давайте для начала разберемся — кого могут заинтересовать проводные наушники мониторного типа? Конечно, в первую очередь, профессионалов, которые занимаются написанием или сведением звука в разных сферах (музыканты, игровая индустрия, монтаж видео и тд). Помимо этого, у мониторных наушников есть фанаты и среди слушателей. Всё дело в том, что звук в них воспроизводится без акцентов на какие-либо частоты, а значит можно получить наиболее полноценный опыт при прослушивании винила или аудио в формате без потерь. Музыка в них будет звучать так, как изначально задумал музыкант.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Комплектация и дизайн

Radiotehnika TD01C поставляются в коробке черного цвета. При первом взгляде на продукт сразу понимаешь, что у бренда есть своя идентичность.

Radiotehnika TD01C

Внутри коробки наушники и аксессуары лежат в прочном кейсе с ручкой для удобной транспортировки. Такой футляр надежно защитит устройство от различного механического воздействия.

Radiotehnika TD01C

Комплектация щедрая. Помимо защитного кейса, в комплекте с Radiotehnika TD01C пара универсальных кабелей: прямой провод с двумя разъемами 3,5 мм (3 метра), витой с 3,5 мм/6,3 мм (его длина способна растягиваться примерно до 4 метров) и переходник с 3,5 мм на 6,3 мм.

Radiotehnika TD01C

Также в комплекте с наушниками идут пара сменных амбушюр из велюра. Для всех аксессуаров в транспортировочном кейсе предусмотрен сетчатый карман.

Radiotehnika TD01C

Сами наушники выполнены в черном цвете. Дизайн строгий и лаконичный. При первом взгляде на устройство сразу считывается его принадлежность к профессиональному сегменту. На чашках нанесен логотип бренда, а на оголовье — наименование. В целом наушники смотрятся строго, но в то же время стильно.

Radiotehnika TD01C

Оголовье получило металлический каркас. Его дужка отделана экокожей с мягким наполнителем. Это обеспечивает плотное и комфортное прилегание к голове.

Radiotehnika TD01C

Разъем для подключения провода располагается на левой чашке. Кабель в нём фиксируется надежно. Во всяком случае во время тестирования ни разу не получилось его случайно выдернуть по неосторожности.

Radiotehnika TD01C

В целом конструкция Radiotehnika TD01C произвела приятное впечатление — она ощущается прочной и надежной. Все используемые материалы качественные и не вызывают нареканий.

Эргономика

Начнем, пожалуй, с посадки. Оголовье Radiotehnika TD01C оснащается раздвижным механизмом с фиксацией. Фиксируется изменение размера ощутимым щелчком в стоп-позиции. Благодаря этому можно подобрать наиболее комфортную посадку, учитывая свои индивидуальные особенности.

Radiotehnika TD01C

По умолчанию наушники идут с амбушюрами из мягкой экокожи. Они очень плотно прилегают к голове, полностью закрывая ушную раковину. Таким образом обеспечивается легкое пассивное шумоподавление. Амбушюры тактильно очень приятные и не вызвали дискомфорта во время длительного прослушивания. Впрочем, не стоит забывать, что в комплекте идет пара дополнительных накладок из велюра. Можно поэкспериментировать и подобрать наиболее комфортный для себя материал.

Radiotehnika TD01C

За час прослушивания уши в амбушюрах их экокожи вспотеть не успевают. Однако в этом плане всё очень индивидуально. Велюр показал себя наиболее тактильно приятным материалом. Стоит учитывать, что он прилегает к ушам не так плотно в сравнении с экокожей, поэтому уровень пассивного шумоподавления снижается на вход и выход.

Radiotehnika TD01C

Чашки наушников поворачиваются на 90°. С одной стороны это обеспечивает наиболее комфортную посадку. С другой — удобная возможность для мониторинга звука, когда необходимо часто снимать и надевать наушники. Достаточно будет развернуть чашу и приложить к уху рукой.

Звучание

Сразу отмечу, что я не занимаюсь звуком профессионально. Поэтому я тестировал наушники в качестве слушателя. Я выбрал три вида источников сигнала, чтобы сравнить звучание:
  • Потоковое аудио (Spotify)
  • Аудио в формате без потерь (FLAC)
  • Проигрыватель виниловых пластинок
Radiotehnika TD01C

Во всех случаях Radiotehnika TD01C проявляют себя очень хорошо. Приятно было окунуться в давно забытое чувство на фоне тотальной доминации беспроводных технологий с сопутствующей компрессией.

Звучание наушников получается чистым по всем частотам. Без каких-либо ощутимых акцентов. Детализация очень высокая и сцена широкая. Даже при прослушивании стриминга. Однако максимально звучание Radiotehnika TD01C раскрывается с аудио без потерь и винилом.

Radiotehnika TD01C

Стоит отметить, что наушники без проблем можно использовать и в повседневном режиме. Их сопротивление в 32 Ом способен раскачать почти любой смартфон, планшет или ноутбук при наличии выхода 3,5 мм.

Со средними и высокими частотами мне не хотелось мудрить во время тестирования — устроило всё как есть. А вот басы протестировать появилось желание. Слегка поднял в эквалайзере полоски 60 и 150 Гц, и наушники отозвались приятными, густыми и обволакивающими низкими частотами. 

Radiotehnika TD01C

Radiotehnika TD01C в первую очередь про натуральное звучание. Впрочем, их всегда можно полноценно масштабировать до повседневного прослушивания музыки, поигравшись несколько минут с эквалайзером источника.

Radiotehnika TD01C

Конечно же не будет лишним отметить, что восприятие звука — штука очень индивидуальная. Поэтому важно понимать, что мы делимся своими впечатлениями от прослушивания и всегда рекомендуем послушать наушники самостоятельно непосредственно перед покупкой.

Технические характеристики

  • Диапазон частот: 12 — 25000 Гц
  • Тип излучателя: динамический, 45 мм
  • Звуковое давление: 99±3 дБ
  • Сопротивление: 32 Ом
  • Вес: 280 г

Что в итоге

Radiotehnika TD01C

Итак, мы протестировали первый продукт от «перезагруженного» бренда Radiotehnika и он оставил массу положительных эмоций. Радует, что появляются такие энтузиасты, которые специализируются на конкретных вещах (в данном случае на звуке), а не пытаются охватить всё и сразу.

К выходу этого обзора стоимость Radiotehnika TD01C составляет 11 990 рублей и это вполне адекватный прайс. За этот ценник можно получить мониторные наушники с рядом преимуществ:
  • Качественное и ровное звучание без акцентов
  • Достойную комплектацию
  • Хорошие дизайн и сборку 
👉🏻 Узнать подробности и приобрести наушники

Реклама
Назаров Дмитрий Борисович
ИНН 771800138780
erid:F7NfYUJCUneRGyQgo88e 
2
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Шикарные наушники за недорого! Такое бывает? Обзор CMF Buds Pro 2
Обзор HUAWEI FreeBuds Pro 4: лучшие TWS-наушники 2024 года
Как не разориться на качественном звучании и хорошем шумоподавлении? Обзор наушников Baseus Bowie 35

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+164
Nikodimus73
Я, как динозавр из Советского Союза, хотел бы сказать, что это не бренд, а лишь название девайса собранного из китайских компонентов.. Настоящая же Radiotehnica, это полностью самостоятельно разработанный и изготовленный из отечественных материалов продукт!
Сегодня в 16:03
#

Читайте также