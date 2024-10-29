А он что вообще не греется?! Обзор смартфона realme 13+ 5G

Комплектация и дизайн

Экран: AMOLED 120 Гц

Железо: надежное охлаждение и стабильные 90 FPS в играх

Камера: 50 МП с оптическим стабом

Автономность: быстрая зарядка 80 Вт

Что в итоге

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ООО "РМ КОММЬЮНИКЕЙШН"

ИНН 7703474590

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К нам на тест заехал смартфон realme 13+ 5G. Я бы даже сказал, что залетел с двух ног. Давно мы не видели таких эксклюзивных дропов, но об этом чуть ниже. Спойлер: фанаты PUBG оценят.Бренд realme продолжает держать заданную планку и делать упор на основные характеристики: высокая производительность с качественной системой охлаждения, хороший дисплей и яркий дизайн. К этому набору добавилась камера на 50 МП с оптическим стабом. Устраивайтесь поудобнее, а мы поделимся впечатлениями обо всём.Смартфон к нам приехал в коробке внушительного размере, которая оформлена как Supply Drop из PUBG. Открываем крышку, а там набор накладок-шифтов, съемный кулер и образец испарительной камерой системы охлаждения realme 13+ 5G, которую можно пощупать вживую. В общем и целом всё что необходимо, чтобы остаться последним уцелевшим в королевской битве.Прямо под всем этим эксклюзивным набором нас ожидал новенький realme 13+ 5G. Его комплектация по традиции щедрая. В коробке: смартфон, прозрачный чехол, инструмент для извлечения лотка сим-карты, провод USB-A/USB-C, адаптер питания и всякая документация.В нашем обзоре смартфон в бронзовой расцветке. Она получилась очень интересной и раскрывается в зависимости от освещения. Спинка переливается градиентами бронзы и розового золота — ярко и необычно.Задняя поверхность матовая. Благодаря сочетанию типа покрытия и бронзовому оттенку спинка практически не собирает следы от рук. Практичное решение.Модуль основной камеры заключен в привычное для номерных серий кольцо. На верхнем торце расположились: разъём 3,5 мм для подключения проводных наушников, а также отверстия дополнительных динамика и микрофона. Все физические элементы управления производитель вынес на правую грань. На нижнем торце размещены слот для двух сим-карт, порт USB-C, отверстия основных динамика и микрофона.Края спинки закруглены, а грани — прямые. Смартфон надежно лежит в руке и не проявляет желания выскользнуть. Эргономика и дизайн в целом произвели приятные впечатления. Придраться здесь не к чему.Корпус получил степень защиты IP65. Габариты устройства составляют 161,7 × 74,7 × 7.6 мм, а вес — 185 г.Смартфон оснащается 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2400 × 1080 и 100-процентным охватом цветового пространства P3. Частота обновления составляет 120 Гц.Максимальный показатель пиковой яркости — 2000 нит. Однако мы должны понимать, что он актуален для какой-нибудь яркой вспышки в момент отображения HDR-контента. Впрочем, на деле можно с уверенностью сказать, что на дисплее всё отлично видно как в помещении, так и на улице.Есть возможность настраивать цветопередачу под себя. Для этого имеется четыре режима и шкала цветовой температуры.Для защиты глаз имеется функция EyeCare. Она автоматически регулирует цвета экрана, применяя наиболее теплые тона после заката. Защиту можно активировать по расписанию, а также самостоятельно настроить цветовую температуру и установить текстуру бумаги и эффект отображения.В качестве аппаратной платформы realme 13+ 5G получил 4-нм чипсет MediaTek D7300 Energy. В нашем тестовом образце 12 ГБ оперативной памяти, которую можно расширить на 14 ГБ за счет свободного места в хранилище. Ёмкость накопителя типа UFS 3.1 составляет 256 ГБ.Как и положено прогнали смартфон в AnTuTu, Geekbench и CPU Throttling Test. Результаты на скриншотах ниже.Что важно отметить? Охлаждение! Даже спустя трех искусственных тестов подряд смартфон не приобрел ощутимый нагрев корпуса. Зачастую устройство из соответствующего ценового диапазона заметно нагреваются уже после первого прохода в AnTuTu.За охлаждение устройства отвечает испарительная камера из нержавеющей стали площадью 6050 мм2. Она позволяет эффективно отводить тепло от процессора во время высокой нагрузки.В этом году номерная серия смартфонов realme получила технологии GT Mode и Geek Power Tuning, которые обеспечивают оптимизацию производительности системы, настройку частоты процессорных ядер и графического ядра, а также смена голоса для голосового чата. Обе технологии ранее были доступны на устройствах модельного ряда GT.Смартфон без проблем запускает и тянет самые популярные многопользовательские шутеры — PUBG Mobile и Call of Duty Mobile. Обе игры демонстрируют хорошую производительность и стабильно удерживают 90 FPS.В систему основной камеры вошли: главный датчик Sony LYT-600 на 50 МП с оптической стабилизацией и 2-мегапиксельный вспомогательный сенсор.Основная камера получила алгоритм на базе ИИ Light Fusion Engine, который отвечает за постобработку изображений в условиях со сложным освещением.Снимки получаются контрастными и с высоким уровнем детализации. В целом хочется похвалить приятную цветопередачу и точный баланс белого.Есть возможность снимать с увеличением 2x. Такой зум наилучшим образом подходит для портретных снимков, поскольку передаёт наиболее точную перспективу с минимальным количеством искажений.Основная камера умеет записывать видео в разрешении 4K, но при частоте 30 FPS. Для съемки наиболее плавных видео необходимо снизить разрешение — до 1080p. В таком режиме доступна съемка с частотой 60 FPS.Разрешение фронтальной камеры составляет 16 МП. Селфи получаются яркими и четкими. Фронталка позволяет записывать видео в максимальном разрешении 1080p с частотой 30 FPS.Автономную работу смартфону обеспечивает аккумулятор на 5000 мАч. Полностью заряженной батареи хватает в среднем до 9 часов гейминга, например, в тот же PUBG Mobile. Однако стоит отметить, что все зависит от настроек графики и качества сети (LTE или Wi-Fi).Самое интересное в плане автономности realme 13+ 5G — комплектный адаптер питания SuperDart мощностью 80 Вт. Он способен зарядить аккумулятор от 0 до 50% за 19 минут.Безопасность зарядки обеспечивает интеллектуальный алгоритм. Он меняет мощность на протяжении всего процесса — максимальная подается в начале, а по достижению 80% она снижается. Таким образом продляется срок службы аккумулятора.За что мы любим смартфоны realme? За предсказуемый баланс между характеристиками устройства и его прайсом. Берешь на тест новые устройства из номерной серии или линейки GT и можешь быть уверен, что производитель в очередной раз выжимает максимум из набора характеристик, предлагая всё самое лучшее по умеренной стоимости.На всяким случай вспомним, что мы выделяем среди преимуществ устройства: хорошую производительность с чипом MediaTek D7300 Energy, эффективное охлаждение, очень быструю зарядку, качественную основную камеру, хороший дисплей и запоминающийся дизайн.