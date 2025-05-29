Обзор смартфона realme 14: высокая производительность и достойная автономность

Смартфон realme 14 оснащен процессором Snapdragon 6 Gen 4 с эффективным отводом тепла. Помимо этого, новинка получила емкий аккумулятор на 6000 мАч, основную камеру на 50 МП с оптической стабилизацией и топовую защиту. Все эти преимущества упаковали в корпус с футуристичным дизайном.
Содержание
- Технические характеристики
- Комплектация, дизайн, эргономика
- Экран
- Звук и вибрация
- Железо и производительность
- Софт
- Камеры
- Автономная работа
- Итоги
Технические характеристики
- Процессор: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4
- Экран: AMOLED, 6,67 дюйма, 2400 × 1080, 120 Гц
- Память: 12/256 ГБ
- Основная камера: 50 МП + 2 МП (вспомогательный сенсор)
- Фронтальная камера 16 МП
- Аккумулятор: 6000 мАч
- Защита: IP66/68/69
- Операционная система: Android 15 с оболочкой realme UI 6.0
- NFC: Есть
- Габариты: 163,15 × 75,65 × 7,97 мм
- Вес: 196 г
Комплектация, дизайн, эргономикаКомплект поставки стандартный для бренда — есть все необходимые аксессуары на первое время. Внутри коробки: смартфон, матовый силиконовый чехол, адаптер питания Supervooc, провод USB-A/C, инструмент для извлечения лотка сим-карты и документация.
Смартфон у нас в серебряной расцветке. На спинке нанесен футуристичный узор. По словам производителя, текстурированные линии создавались с помощью пресса наноразмерной литографии. Дизайн можно обозначить геймерским.
В левом верхнем углу расположена площадка основной камеры с двумя объективами. Справа между ними имеется дополнительный кружок. Этот элемент декора на первый взгляд старательно выдает себя за третий объектив. На самом деле он не имеет какого-либо отношения к камере, поскольку это интерактивный элемент Pulse Light. Вокруг него размещено кольцо подсветки, которое разными режимами свечения и цветом оповещает о различных событиях, например, о процессе зарядки или уведомлениях.
Все физические элементы управления расположились на правой грани. Клавиша блокировки экрана выделена оранжевым цветом. На нижнем торце размещены: лоток для двух сим-карт, разъем USB-C, а также отверстия основных динамика и микрофона.
Габариты корпуса составляют 163,15 × 75,65 × 7,97 мм, а вес — 196 г. Смартфон получил сразу три степени защиты:
- IP66: защищает от струй воды под давлением, например, от дождя
- IP68: допускает погружение на глубину до полутора метров на полчаса
- IP69: смартфон переживет погружение в кипяток
Также стоит отметить, что realme 14 полностью защищен от попадания пыли в корпус.
ЭкранСмартфон получил 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2400 × 1080 и частотой обновления 120 Гц. Максимального запаса яркости хватает для комфортного использования в помещении и на улице. Углы обзора хорошие.
К сожалению, рамки вокруг экрана неравномерные. Отчетливо выделяется нижняя, подчеркивая заметный подбородок.
Настройки экрана позволяют настраивать цветопередачу под свои предпочтения с помощью трех предустановок, а также шкалы цветовой температуры. Также имеются функции защиты глаз:
- Режим сна: автоматически регулирует цветопередачу в зависимости от времени суток
- Защита глаз с ИИ: система с помощью искусственного интеллекта выявляет признаки усталости глаз и регулирует цветовую температуру, чтобы снизить нагрузку на зрение
В нижней части экрана встроен сканер отпечатков пальцев. Он быстрый и точный. Можно сказать, что расположение находится на оптимальной высоте от нижней рамки.
Звук и вибрацияСмартфон оснащен динамиками в верхнем и нижнем торце. Благодаря этому решению звучание сложно перекрыть во время игр. Звук громкий и чистый. Встроенная акустика хорошо подойдет для просмотра видео и гейминга.
Вибрация в смартфоне качественная — она хорошо ощущается во время звонка и уведомлений. Также стоит похвалить тактильно приятный виброотклик.
Железо и производительностьВ качестве аппаратной платформы realme 14 используется чип Snapdragon 6 Gen 4. В нашей тестовой конфигурации 12 ГБ оперативной памяти и накопитель на 256 гигов.
Для охлаждения применяется большая испарительная камера площадью 6050 квадратных миллиметров. Ниже вы сможете ознакомиться с результатами тестирования смартфона в AnTuTu, Geekbench и CPU Throttling Test.
Смартфон выдает хорошую производительность со стабильным FPS в играх PUBG и Call of Duty: Mobile. В остальных повседневных задачах смартфон проявляет себя хорошо — приложения запускаются быстро, интерфейс работает плавно.
СофтВ качестве программной платформы используется Android 15 с оболочкой realme UI 6.0. Сразу после предварительной настройки на устройстве доступно 224 ГБ от накопителя на 256 гигов.
Интерфейс realme UI 6.0 в целом приятный и функциональный. Однако оболочку стоит поругать за большое количество предустановленного и рекомендуемого софта. Придется потратить время на удаление и отключение лишнего ПО.
КамерыОсновная камера realme 14 представлена двумя модулями: главный датчик на 50 МП с оптической стабилизацией и 2-мегапиксельный вспомогательный сенсор.
Ниже прикладываем примеры фото, по которым вы сможете самостоятельно оценить качество фото- и видеосъемки.
Режим Панорама
Основная камера способна записывать видео в максимальном разрешении 4K с 30 кадрами в секунду, а фронтальная — в 1080p и 30 FPS соответственно.
Разрешение фронтальной камеры составляет 16 МП. Селфи получаются яркими и четкими.
Автономная работаАвтономную работу устройству обеспечивает аккумулятор на 6000 мАч. Благодаря сверхтонкой компоновки удалось поднять емкость на 15% без увеличения веса.
В комплекте со смартфоном идет адаптер питания Supervooc мощностью 45 Вт. Есть поддержка сквозной зарядки для игр — можно использовать гаджет на максималках и не переживать за перегрев батареи.
В размеренном повседневном сценарии realme 14 может продержаться пару дней без подзарядки. Зарядка комплектным адаптером:
- от 0 до 20% занимает 15 минут
- от 0 до 35% — 28 минут
- от 0 до 100% — 1 ч 27 мин.
Что в итоге
К выходу этого обзора, стоимость realme 14 составляет:
- 8/256 ГБ — от 27 999 руб.
- 12/256 ГБ — от 30 999 руб.
- Производительный чип Snapdragon 6 Gen 4 с большой испарительной камерой
- Батарея на 6000 мАч
- Основная камера на 50 МП с качественной картинкой
- Необычный дизайн с индикатором Pulse Light
- Защита IP66/68/69
Также в продажу поступила модель realme 14T, ее стоимость составит:
- 8/128 ГБ — от 19 999 руб.
- 8/256 ГБ — от 21 999 руб.
- 12/256 ГБ — от 24 999 руб.
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