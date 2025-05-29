Обзор смартфона realme 14: высокая производительность и достойная автономность

Георгий
ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ
realme 14

Смартфон realme 14 оснащен процессором Snapdragon 6 Gen 4 с эффективным отводом тепла. Помимо этого, новинка получила емкий аккумулятор на 6000 мАч, основную камеру на 50 МП с оптической стабилизацией и топовую защиту. Все эти преимущества упаковали в корпус с футуристичным дизайном.

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Мы практически на протяжении месяца тестировали новинку и поделимся с вами впечатлениями в этом обзоре. 

Содержание

Технические характеристики

  • Процессор: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4
  • Экран: AMOLED, 6,67 дюйма, 2400 × 1080, 120 Гц
  • Память: 12/256 ГБ
  • Основная камера: 50 МП + 2 МП (вспомогательный сенсор)
  • Фронтальная камера 16 МП
  • Аккумулятор: 6000 мАч
  • Защита: IP66/68/69
  • Операционная система: Android 15 с оболочкой realme UI 6.0
  • NFC: Есть
  • Габариты: 163,15 × 75,65 × 7,97 мм
  • Вес: 196 г

Комплектация, дизайн, эргономика

Комплект поставки стандартный для бренда — есть все необходимые аксессуары на первое время. Внутри коробки: смартфон, матовый силиконовый чехол, адаптер питания Supervooc, провод USB-A/C, инструмент для извлечения лотка сим-карты и документация.

realme 14

Смартфон у нас в серебряной расцветке. На спинке нанесен футуристичный узор. По словам производителя, текстурированные линии создавались с помощью пресса наноразмерной литографии. Дизайн можно обозначить геймерским.

realme 14

В левом верхнем углу расположена площадка основной камеры с двумя объективами. Справа между ними имеется дополнительный кружок. Этот элемент декора на первый взгляд старательно выдает себя за третий объектив. На самом деле он не имеет какого-либо отношения к камере, поскольку это интерактивный элемент Pulse Light. Вокруг него размещено кольцо подсветки, которое разными режимами свечения и цветом оповещает о различных событиях, например, о процессе зарядки или уведомлениях.

realme 14

Все физические элементы управления расположились на правой грани. Клавиша блокировки экрана выделена оранжевым цветом. На нижнем торце размещены: лоток для двух сим-карт, разъем USB-C, а также отверстия основных динамика и микрофона.

realme 14

Габариты корпуса составляют 163,15 × 75,65 × 7,97 мм, а вес — 196 г. Смартфон получил сразу три степени защиты:
  • IP66: защищает от струй воды под давлением, например, от дождя
  • IP68: допускает погружение на глубину до полутора метров на полчаса
  • IP69: смартфон переживет погружение в кипяток
realme 14

Также стоит отметить, что realme 14 полностью защищен от попадания пыли в корпус.

Экран

Смартфон получил 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2400 × 1080 и частотой обновления 120 Гц. Максимального запаса яркости хватает для комфортного использования в помещении и на улице. Углы обзора хорошие.

realme 14

К сожалению, рамки вокруг экрана неравномерные. Отчетливо выделяется нижняя, подчеркивая заметный подбородок.

Настройки экрана позволяют настраивать цветопередачу под свои предпочтения с помощью трех предустановок, а также шкалы цветовой температуры. Также имеются функции защиты глаз:
  • Режим сна: автоматически регулирует цветопередачу в зависимости от времени суток
  • Защита глаз с ИИ: система с помощью искусственного интеллекта выявляет признаки усталости глаз и регулирует цветовую температуру, чтобы снизить нагрузку на зрение
realme 14

В нижней части экрана встроен сканер отпечатков пальцев. Он быстрый и точный. Можно сказать, что расположение находится на оптимальной высоте от нижней рамки.

Звук и вибрация

Смартфон оснащен динамиками в верхнем и нижнем торце. Благодаря этому решению звучание сложно перекрыть во время игр. Звук громкий и чистый. Встроенная акустика хорошо подойдет для просмотра видео и гейминга.

realme 14

Вибрация в смартфоне качественная — она хорошо ощущается во время звонка и уведомлений. Также стоит похвалить тактильно приятный виброотклик.

Железо и производительность

В качестве аппаратной платформы realme 14 используется чип Snapdragon 6 Gen 4. В нашей тестовой конфигурации 12 ГБ оперативной памяти и накопитель на 256 гигов.

Для охлаждения применяется большая испарительная камера площадью 6050 квадратных миллиметров. Ниже вы сможете ознакомиться с результатами тестирования смартфона в AnTuTu, Geekbench и CPU Throttling Test.

Бенчмарки

Смартфон выдает хорошую производительность со стабильным FPS в играх PUBG и Call of Duty: Mobile. В остальных повседневных задачах смартфон проявляет себя хорошо — приложения запускаются быстро, интерфейс работает плавно.

Софт

В качестве программной платформы используется Android 15 с оболочкой realme UI 6.0. Сразу после предварительной настройки на устройстве доступно 224 ГБ от накопителя на 256 гигов.

Софт

Интерфейс realme UI 6.0 в целом приятный и функциональный. Однако оболочку стоит поругать за большое количество предустановленного и рекомендуемого софта. Придется потратить время на удаление и отключение лишнего ПО.

Камеры

Основная камера realme 14 представлена двумя модулями: главный датчик на 50 МП с оптической стабилизацией и 2-мегапиксельный вспомогательный сенсор.

realme 14

Ниже прикладываем примеры фото, по которым вы сможете самостоятельно оценить качество фото- и видеосъемки.

Фото

Фото на камеру realme 14

Режим Панорама
Режим Панорама

Отметим, что основная камера порадовала естественной цветопередачей и точным балансом белого в условиях с хорошим освещением. Также стоит отметить высокий уровень детализации.



Основная камера способна записывать видео в максимальном разрешении 4K с 30 кадрами в секунду, а фронтальная — в 1080p и 30 FPS соответственно.

Селфи на камеру realme 14

Разрешение фронтальной камеры составляет 16 МП. Селфи получаются яркими и четкими.

Автономная работа

Автономную работу устройству обеспечивает аккумулятор на 6000 мАч. Благодаря сверхтонкой компоновки удалось поднять емкость на 15% без увеличения веса.

В комплекте со смартфоном идет адаптер питания Supervooc мощностью 45 Вт. Есть поддержка сквозной зарядки для игр — можно использовать гаджет на максималках и не переживать за перегрев батареи.

В размеренном повседневном сценарии realme 14 может продержаться пару дней без подзарядки. Зарядка комплектным адаптером:
  • от 0 до 20% занимает 15 минут
  • от 0 до 35% — 28 минут
  • от 0 до 100% — 1 ч 27 мин.

Что в итоге

realme 14

К выходу этого обзора, стоимость realme 14 составляет:
  • 8/256 ГБ — от 27 999 руб.
  • 12/256 ГБ — от 30 999 руб.
По итогу тестирования делаем вывод, что realme 14 получился сбалансированным представителем среднего класса. За свой прайс смартфон предлагает ряд преимуществ, среди которых:
  • Производительный чип Snapdragon 6 Gen 4 с большой испарительной камерой
  • Батарея на 6000 мАч
  • Основная камера на 50 МП с качественной картинкой
  • Необычный дизайн с индикатором Pulse Light
  • Защита IP66/68/69 
Среди явных недостатков можно выделить только большое количество  предустановленного софта, который придется удалять вручную, а также заметный подбородок под экраном.

Также в продажу поступила модель realme 14T, ее стоимость составит:
  • 8/128 ГБ — от 19 999 руб.
  • 8/256 ГБ — от 21 999 руб.
  • 12/256 ГБ — от 24 999 руб.
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