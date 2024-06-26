Обзор беспроводных наушников realme Buds Air6 и Buds Air6 Pro: лучшее предложение прямо сейчас

Компания realme раскрылась для меня с новой стороны после тестирования серии беспроводных наушников Buds Air. Я неоднократно их хвалил на страницах iGuides.ru и в своем личном Telegram-канале. На мой взгляд, это одно из лучших предложений в соответствующем ценовом диапазоне.
Производитель регулярно обновляет свой модельный ряд TWS-наушников. В этом году вышли свежие realme Buds Air6 и Buds Air6 Pro. Я уже протестировал новинки. Давайте вместе разбираться, удалось ли сохранить планку качества, а также оптимальное соотношение характеристик и стоимости.
Дизайн и эргономикаОбе модели поставляются в коробках белого цвета. Внутри стандартная для TWS комплектация: сами наушники, набор сменных амбушюр, провод USB-A/USB-С и документация.
Удачный форм-фактор производитель решил оставить без изменений. Обе модели получили овальный футляр и новые расцветки.
У меня на тесте в realme Buds Air6 в серебряном цвете. Внутри кейс получил ярко-оранжевую отделку. Поверхность футляра матовая и это очень практичное решение, поскольку он устойчив к следам от рук.
Крышка открывается с легким усилием. Наушники внутри кейса надежно удерживаются магнитами. Они без проблем проходят тест тряской «вниз головой».
Сами наушники выполнены в форм-факторе с ножкой. Головка глянцевая и покрашена в белый цвет. Ножка матовая и окрашена в тон кейса.
Модель realme Buds Air6 Pro приехала в графитовом цвете. Мне так и хочется называть его зеркальным. Смотрится такое решение, но, к сожалению, довольно хорошо собирает отпечатки пальцев. За исключением расцветки, как я и упоминал выше, дизайн остался без видимых изменений по сравнению с предыдущим поколением.
Обе модели обеспечивают комфортную посадку. Наушники практически не ощущаются на протяжении 3-часового прослушивания.
Наушники realme Buds Air6 и Buds Air6 Pro позволяют управлять воспроизведением с помощью постукиваний по верхней части ножки. Жесты можно переназначать в приложении.
Обе модели оснащаются датчиками, которые автоматически приостанавливают воспроизведение, когда достаешь наушник из уха. При желании эту функцию можно отключить.
ПриложениеНаушники управляются с помощью фирменного приложения realme Link, которое доступно на iOS и Android. Обе модели получили обновление при первом подключении.
В приложении для realme Buds Air6 доступна следующая функциональность:
- Регулировка шумоподавления — доступно три режима, а также возможность регулировать интенсивность шумодава
- Режимы звуковых эффектов — настройка звучания с помощью предустановок и эквалайзера
- Игровой режим — снижает задержку сигнала
- Проверка прилегания наушников
- Режим MindFlow — набор расслабляющих звуков
- Настройка кнопки — здесь настраиваются жесты управления
Для модели realme Buds Air6 Pro доступна аналогичная функциональность, а также:
- Золотой профиль звука — проверка слуха для оптимальных настроек звучания
- Пространственное аудио
- Звук высокой четкости — активация кодека LDAC
- Подключение к двум устройствам
Небольшая рекомендация от меня: перед прослушиванием обязательно пройдите проверку прилегания наушников. Она поможет подобрать оптимальный размер амбушюр и положение в ушах. Эта простая проверка позволит максимально раскрыть звучание и эффективность системы активного шумоподавления.
Звук, шумодав и передача голосаЗа звук в realme Buds Air6 отвечает 12,4-миллиметровый титановый драйвер с ниодимовыми магнитами N52 и катушкой HTW. Есть сертификат Hi-Res и поддержка кодека LHDC 5.0.
Модель сохранила качество звучания. Также мне показалось, что на фоне предыдущего поколения realme Buds Air6 стали звучать подинамичнее. Динамическое усиление басов делает звук значительно плотнее. Наушники одинаково хорошо раскрываются в большинстве жанров за исключением классики, поскольку чуть-чуть не хватает детализации в верхних частотах.
Для любителей мобильного гейминга имеется функция сверхнизкой задержки до 45 мс. Она активируется в приложении.
Звучание realme Buds Air6 Pro обеспечивает двойной коаксиальный драйвер. Для высоких частот использован 6 мм микропланарный твитер, а для басов 11 мм низкочастотник. Частотный диапазон наушников 20–40 кГц, есть сертификация Hi-Res Audio.
В шестой серии «прошек» разница в звучании по сравнению с предшественником заметна. Низы стали ощутимо гуще. В целом сцена шире, а благодаря этому детализация дорожек очень хорошо прослушивается. Благодаря этому звук стал динамичнее. Это особо хорошо «считывается» в жанрах электронной и тяжелой музыки.
Не будет лишним отметить, что звучание realme Buds Air6 Pro максимально раскрывается с кодеком LDAC HD. Впрочем, для этого понадобится совместимый источник сигнала. Скорость передачи с LDAC HD достигает 990 Кбит/с, что в три раза превышает показатели традиционного SBC-кодека и почти вдвое превышает показатели предыдущего поколения (500 Кбит/с).
Частота дискретизации составляет 96 кГц/24 бит, что в два раза больше, чем у предыдущего поколения 48 кГц/24 бит.
Модель realme Buds Air6 Pro поддерживает воспроизведение пространственного аудио. Для этого чипсет в наушниках проводит анализ алгоритма пространственного звучания, основанного на функциональной модели головы HRTF и рендеринг объемного звучания для создания 360-градусного звука. На мой взгляд, наилучшим образом эта фишка раскрывается при просмотре фильмов и сериалов.
Шумодав realme Buds Air6 представлен двумя микрофонами. Его заявленная эффективность — 50 дб. Шумоподавление особенно хорошо справляется с монотонными звуками, такими как ветер, гул кондиционера или шум от робота-пылесоса.
Система активного шумоподавления realme Buds Air6 Pro работает при участии массива из шести микрофонов. Заявленная эффективность также составляет до 50 дБ. На мой взгляд, «прошки» справляются лучше по сравнению с базовой моделью. Возможно, это мое субъективное наблюдение.
Обе модели сохранили качество передачи голоса по сравнению с предыдущим поколением. Наушники тестировались в обычных звонках и мессенджерах. По словам опрошенных собеседников, во всех случаях голос звучит естественно и чисто без ощутимых искажений.
АвтономностьЗаявленное время автономной работы realme Buds Air6 составляет до 38 часов вместе с кейсом, а Buds Air6 Pro — до 40 часов.
На деле есть небольшое отклонение в пределах 1,5 часа, поскольку все очень сильно зависит от громкости воспроизведения и параметров системы активного шумоподавления.
Что в итоге? Снова ТОП!
Подводя итог, не хочется сильно размазывать свои впечатления. Я хвалил два предыдущих поколения realme Buds Air, а теперь продолжу хвалить шестую серию. Бренд просто берет и из года в год выпускает одно из лучших предложений в своем ценовом диапазоне. Прямо сейчас realme Buds Air6 и Buds Air6 Pro — самое интересное предложение за свой прайс.
ООО "РМ КОММЬЮНИКЕЙШН"
ИНН 7703474590
erid F7NfYUJCUneLsWnZ69No