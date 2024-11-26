Удивил! Обзор смартфона realme GT 7 Pro: с двух ног во флагманы

Георгий
realme GT 7 Pro

Бренд realme под конец года буквально с двух ног ворвался во флагманский сегмент, представив смартфон GT 7 Pro на самом топовом чипе — Snapdragon 8 Elite. Я уже походил с ним пару недель. Скажу честно — удивили! Однако не обошлось без компромиссов.

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Комплектация и дизайн: здесь всё очень хорошо!

Производитель не изменяет своего подхода к комплектации своих устройств. В коробке имеется всё, что необходимо на первое время: черный чехол, инструмент для извлечения лотка сим-карты, адаптер питания и провод USB-A/C. На экране realme GT 7 Pro наклеена защитная пленка.



Ко мне на тест приехал смартфон в цвете «галактический серый». Расцветка смотрится как металл.

Гаджет выполнен в силуэте с прямыми гранями. Однако экран и спинка получили закругления по периметру. Такое решение пошло на пользу визуальной и тактильной составляющей.

realme GT 7 Pro

На спине в левом верхнем углу размещена квадратная площадка основной камеры. Динамичности решению добавляет скошенный отступ справа с надписью Hyperimage+. Мне такое исполнение основной камеры нравится значительно больше в сравнении с «шайбами».

realme GT 7 Pro

Все физические элементы управления расположены на правой грани. Здесь качелька регулировки громкости и клавиша блокировки экрана. Кнопки очень качественные — нажимаются с легким усилием. Эти действия сопровождаются приятным щелчком. На всякий случай уточню, что здесь нет и малейшего намёка на какой-либо люфт.

На нижнем торце расположились: лоток для двух сим-карт, отверстие основного микрофона, порт USB-С и решетка динамика. Корпус получил степень защиты IP69. Габариты устройства составляют 162,45 x 76,89 x 8,55 мм, а вес — 222,8 г.

realme GT 7 Pro

В целом дизайн и конструкция оставили приятное впечатления. Смартфоном хочется пользоваться без чехла, поскольку все элементы интерфейса буквально доставляют тактильное удовольствие.

Экран: шикарный

Смартфон оснащен 6,78-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением 2780 x 1264 и частотой обновления 120 Гц. Его полезная площадь составляет 92,8%. По словам производителя, цветовой охват DCI-P3 — 120%.

realme GT 7 Pro

Показатель пиковой яркости экрана — 6500 нит. На деле могу сказать, что экраном комфортно пользоваться при любом освещении.

realme GT 7 Pro

Цветопередачу можно настраивать под свои индивидуальные предпочтения с помощью четырех предустановок и шквалы цветовой температуры.

В нижней части дисплея встроен ультразвуковой сканер отпечатка пальца. Он срабатывает быстро и четко. Реагирует на мокрые пальцы даже под водой.

realme GT 7 Pro

Дисплей получился очень приятным — радует динамический диапазон цветопередачи. Картинка получается естественной, но в то же время насыщенной. Всё это отлично дополняет контрастность (6 000 000:1). Особенно хорошо на таком экране смотрится HDR-контент.

Производительность: топ!

В качестве аппаратной платформы realme GT 7 Pro оснащается новейшим 3-нм чипом Snapdragon 8 Elite и 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X. Ёмкость ОЗУ можно дополнительно расширить с помощью свободного места накопителя еще на 12 ГБ. В нашей тестовой конфигурации используется хранилище типа UFS 4.0 на 512 ГБ.

realme GT 7 Pro

Мы протестировали смартфон в AnTuTu, Geekbench и CPU Throttling Test. С результатами вы сможете ознакомиться на скриншотах ниже:

Надо ли говорить, что смартфон с таким огромным запасом производительности тянет абсолютно все актуальные игры из Google Play. К примеру, в том самом Genshin Impact на максималках можно получить стабильные 60 FPS. В PUBG Mobile можно получается чуть ли не в два раза больше, благодаря хорошей оптимизации тайтла.

В Call of Duty: Mobile можно получить стабильные 120 FPS, то только на среднем уровне настроек. В игре стоит FPS-лок и на максималках доступны только 60 кадров в секунду. Однако есть ощущение, что смартфон без труда бы вытянул 120 FPS при самых высоких параметрах графики в этом тайтле.

Колда
Колда в 120 FPS

Что касается нагрева, он присутствует. Появляется во время длительных игровых сессий. К примеру, за полчаса в «геншине» корпус становится ощутимо тёплым. При этом температура сохраняется на вполне комфортном уровне.

Из коробки смартфон работает на Android 15 с фирменной оболочкой realme UI 6.0. Операционка получила несколько полезных AI-технологий.

Набросок ИИ для изображений

Работает в галерее. Можно нарисовать на бумаге что-то, сфотографировать, а зачем открыть полученный снимок в «Редакторе с ИИ» и перейти к функции «Набросток ИИ для изображений» — здесь можно что-то дорисовать от руки и приступить к генерации.

Набросок ИИ

Я поступил еще проще: сделал скриншот с белым фоном в Заметках, а затем открыл его в редакторе и нарисовал кота прямо там. В день доступно 10 генераций изображений.

Еще несколько полезных ИИ-фишек:
  • Удалить размытие — также работает в ИИ-редакторе встроенной галереи. Эта возможность будет полезна для фотографий с размытием, например, на снимках очень быстро движущихся объектов
  • Суперразрешение с ИИ — улучшает разрешение в играх. Включается из бокового меню «Инструменты для игр». Стоит отметить, что работа этой фишке может привести к дополнительному нагреву устройства
  • Frame Plus — также доступна в меню «Инструменты для игр». Использует алгоритмы для интерполяции, чтобы обеспечивать наиболее высокую частоту кадров. Как и в предыдущим случае, эта фишка может привести к дополнительному нагреву корпуса и увеличит расход заряда
Геншин
Геншин в 119 FPS со включенной опцией Frame Plus

Камеры: нашлось компромиссное решение

Радует, что realme активно щупает флагманский сегмент. Однако по камерам есть некий компромисс, о котором ниже.

realme GT 7 Pro

В качестве основной камеры realme GT 7 Pro оснащается тройной системой, в которую вошли:
  • Главный датчик Sony IMX906 на 50 МП, 1 / 1.56”, f / 1.8 с оптической стабилизацией
  • Телевик Sony LYT-600 на 50 МП, 1 / 1.95”, f / 2.65, ЭФР 73 мм с оптическим стабом
  • Ультраширик Sony IMX355 на 8 МП, 1 / 4”, f / 2.2
Главный датчик выдаёт очень хорошую картинку во всех условиях съемки. Уровень детализации очень высокий. Баланс белого в большинстве точный, но при наличии закатного солнца алгоритмы постобработки иногда уводят оттенки в теплые тона. Также иногда завышается уровень резкости. Всё это в теории правится обновлениями программного обеспечения.
Работа телевика оставила приятные впечатления в условиях с хорошим освещением. При недостатке света заметно, что алгоритмы начинают активно вытягивать резкость.
Ультраширик среднего уровня. В основном моя претензия касается детализации, поскольку для 2024 года 8 МП маловато.
Для съемок объектов в движении добавили специальный режим — «Захват движения». Его можно активировать прямо в видоискателе камеры, нажав кнопку с бегущим человечком. Помимо каких-либо спортивных активностей, этот режим пригодится для съемок детей или домашних животных.

Основной датчик
Все оригиналы тестовых снимков из нашего обзора вы сможете скачать по ссылке (Telegram)

Смартфон позволяет снимать фото и видео под водой. Доступна съемка на глубине не более 2 метров и не более 30 минут.

Основная камера способна записывать видео в максимальном разрешении 8К с частотой 24 FPS. Для записи наиболее плавных роликов с 60 кадрами в секунду нужно понизить разрешение до 4K. Есть возможность писать HDR-видео в формате Dolby Vision.

Во время записи можно переключаться только между главным датчиком и телевиком.
Селфи
Селфи в портретном режиме
Разрешение фронтальной камеры составляет 16 МП со светосилой f/2.45. На мой взгляд, это главное компромиссное решение realme GT 7 Pro. В плане фото на фронталку особых претензий нет, а вот максимальное разрешение записываемого видео составляет всего 1080P с частотой 60 FPS. Маловато. Если во время съемки за спиной есть яркие источники света, то в большинстве случаев фон на видео будет пересвечен.

Автономная работа: очень хорошо

За автономность отвечает аккумулятор на 6500 мАч с кремниево-углеродным анодом. При этом смартфон не весит как кирпич. В тесте на воспроизведение видео realme GT 7 Pro способен продержаться в среднем до 20 часов.

В комплекте со смартфоном идет адаптер питания Supervooc мощностью до 120 Вт. Он способен зарядить батарею от 0 до 100 процентов примерно за 37 минут.

Что в итоге: почти идеал

realme GT 7 Pro

По итогу тестирования можно смело заявить, что realme GT 7 Pro — бодрый и уверенный шаг бренда во флагманский сегмент. Прайс за РСТ-девайс стартует от 89 999 рублей в конфигурации 12/256 ГБ.

По преимуществам:
  • Дизайн, конструкция и комплектация — здесь всё на флагманском уровне
  • Дисплей — топовый
  • Производительность — самое актуальное железо во главе со Snapdragon 8 Elite
  • Камеры — главный датчик и телевик порадуют хорошей картинкой
  • Автономность — долго держит и быстро заряжается
А теперь компромиссы на фоне преимуществ прозвучат словно придирки: система основной камеры получила довольно посредственный ультраширик на 8 МП, а качестве записываемого видео на фронталку оставляет желать лучшего. 
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