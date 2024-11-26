Удивил! Обзор смартфона realme GT 7 Pro: с двух ног во флагманы





Бренд realme под конец года буквально с двух ног ворвался во флагманский сегмент, представив смартфон GT 7 Pro на самом топовом чипе — Snapdragon 8 Elite. Я уже походил с ним пару недель. Скажу честно — удивили! Однако не обошлось без компромиссов. Бренд realme под конец года буквально с двух ног ворвался во флагманский сегмент, представив смартфон GT 7 Pro на самом топовом чипе — Snapdragon 8 Elite. Я уже походил с ним пару недель. Скажу честно — удивили! Однако не обошлось без компромиссов. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Комплектация и дизайн: здесь всё очень хорошо!

Экран: шикарный

Производительность: топ!

Удалить размытие — также работает в ИИ-редакторе встроенной галереи. Эта возможность будет полезна для фотографий с размытием, например, на снимках очень быстро движущихся объектов

Суперразрешение с ИИ — улучшает разрешение в играх. Включается из бокового меню «Инструменты для игр». Стоит отметить, что работа этой фишке может привести к дополнительному нагреву устройства

Frame Plus — также доступна в меню «Инструменты для игр». Использует алгоритмы для интерполяции, чтобы обеспечивать наиболее высокую частоту кадров. Как и в предыдущим случае, эта фишка может привести к дополнительному нагреву корпуса и увеличит расход заряда

Камеры: нашлось компромиссное решение

Главный датчик Sony IMX906 на 50 МП, 1 / 1.56”, f / 1.8 с оптической стабилизацией

Телевик Sony LYT-600 на 50 МП, 1 / 1.95”, f / 2.65, ЭФР 73 мм с оптическим стабом

Ультраширик Sony IMX355 на 8 МП, 1 / 4”, f / 2.2

Автономная работа: очень хорошо

Что в итоге: почти идеал

Дизайн, конструкция и комплектация — здесь всё на флагманском уровне

Дисплей — топовый

Производительность — самое актуальное железо во главе со Snapdragon 8 Elite

Камеры — главный датчик и телевик порадуют хорошей картинкой

Автономность — долго держит и быстро заряжается

Производитель не изменяет своего подхода к комплектации своих устройств. В коробке имеется всё, что необходимо на первое время: черный чехол, инструмент для извлечения лотка сим-карты, адаптер питания и провод USB-A/C. На экране realme GT 7 Pro наклеена защитная пленка.Ко мне на тест приехал смартфон в цвете «галактический серый». Расцветка смотрится как металл.Гаджет выполнен в силуэте с прямыми гранями. Однако экран и спинка получили закругления по периметру. Такое решение пошло на пользу визуальной и тактильной составляющей.На спине в левом верхнем углу размещена квадратная площадка основной камеры. Динамичности решению добавляет скошенный отступ справа с надписью Hyperimage+. Мне такое исполнение основной камеры нравится значительно больше в сравнении с «шайбами».Все физические элементы управления расположены на правой грани. Здесь качелька регулировки громкости и клавиша блокировки экрана. Кнопки очень качественные — нажимаются с легким усилием. Эти действия сопровождаются приятным щелчком. На всякий случай уточню, что здесь нет и малейшего намёка на какой-либо люфт.На нижнем торце расположились: лоток для двух сим-карт, отверстие основного микрофона, порт USB-С и решетка динамика. Корпус получил степень защиты IP69. Габариты устройства составляют 162,45 x 76,89 x 8,55 мм, а вес — 222,8 г.В целом дизайн и конструкция оставили приятное впечатления. Смартфоном хочется пользоваться без чехла, поскольку все элементы интерфейса буквально доставляют тактильное удовольствие.Смартфон оснащен 6,78-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением 2780 x 1264 и частотой обновления 120 Гц. Его полезная площадь составляет 92,8%. По словам производителя, цветовой охват DCI-P3 — 120%.Показатель пиковой яркости экрана — 6500 нит. На деле могу сказать, что экраном комфортно пользоваться при любом освещении.Цветопередачу можно настраивать под свои индивидуальные предпочтения с помощью четырех предустановок и шквалы цветовой температуры.В нижней части дисплея встроен ультразвуковой сканер отпечатка пальца. Он срабатывает быстро и четко. Реагирует на мокрые пальцы даже под водой.Дисплей получился очень приятным — радует динамический диапазон цветопередачи. Картинка получается естественной, но в то же время насыщенной. Всё это отлично дополняет контрастность (6 000 000:1). Особенно хорошо на таком экране смотрится HDR-контент.В качестве аппаратной платформы realme GT 7 Pro оснащается новейшим 3-нм чипом Snapdragon 8 Elite и 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X. Ёмкость ОЗУ можно дополнительно расширить с помощью свободного места накопителя еще на 12 ГБ. В нашей тестовой конфигурации используется хранилище типа UFS 4.0 на 512 ГБ.Мы протестировали смартфон в AnTuTu, Geekbench и CPU Throttling Test. С результатами вы сможете ознакомиться на скриншотах ниже:Надо ли говорить, что смартфон с таким огромным запасом производительности тянет абсолютно все актуальные игры из Google Play. К примеру, в том самом Genshin Impact на максималках можно получить стабильные 60 FPS. В PUBG Mobile можно получается чуть ли не в два раза больше, благодаря хорошей оптимизации тайтла.В Call of Duty: Mobile можно получить стабильные 120 FPS, то только на среднем уровне настроек. В игре стоит FPS-лок и на максималках доступны только 60 кадров в секунду. Однако есть ощущение, что смартфон без труда бы вытянул 120 FPS при самых высоких параметрах графики в этом тайтле.Что касается нагрева, он присутствует. Появляется во время длительных игровых сессий. К примеру, за полчаса в «геншине» корпус становится ощутимо тёплым. При этом температура сохраняется на вполне комфортном уровне.Из коробки смартфон работает на Android 15 с фирменной оболочкой realme UI 6.0. Операционка получила несколько полезных AI-технологий.Работает в галерее. Можно нарисовать на бумаге что-то, сфотографировать, а зачем открыть полученный снимок в «Редакторе с ИИ» и перейти к функции «Набросток ИИ для изображений» — здесь можно что-то дорисовать от руки и приступить к генерации.Я поступил еще проще: сделал скриншот с белым фоном в Заметках, а затем открыл его в редакторе и нарисовал кота прямо там. В день доступно 10 генераций изображений.Радует, что realme активно щупает флагманский сегмент. Однако по камерам есть некий компромисс, о котором ниже.В качестве основной камеры realme GT 7 Pro оснащается тройной системой, в которую вошли:Главный датчик выдаёт очень хорошую картинку во всех условиях съемки. Уровень детализации очень высокий. Баланс белого в большинстве точный, но при наличии закатного солнца алгоритмы постобработки иногда уводят оттенки в теплые тона. Также иногда завышается уровень резкости. Всё это в теории правится обновлениями программного обеспечения.Работа телевика оставила приятные впечатления в условиях с хорошим освещением. При недостатке света заметно, что алгоритмы начинают активно вытягивать резкость.Ультраширик среднего уровня. В основном моя претензия касается детализации, поскольку для 2024 года 8 МП маловато.Для съемок объектов в движении добавили специальный режим — «Захват движения». Его можно активировать прямо в видоискателе камеры, нажав кнопку с бегущим человечком. Помимо каких-либо спортивных активностей, этот режим пригодится для съемок детей или домашних животных.Смартфон позволяет снимать фото и видео под водой. Доступна съемка на глубине не более 2 метров и не более 30 минут.Основная камера способна записывать видео в максимальном разрешении 8К с частотой 24 FPS. Для записи наиболее плавных роликов с 60 кадрами в секунду нужно понизить разрешение до 4K. Есть возможность писать HDR-видео в формате Dolby Vision.Во время записи можно переключаться только между главным датчиком и телевиком.Разрешение фронтальной камеры составляет 16 МП со светосилой f/2.45. На мой взгляд, это главное компромиссное решение realme GT 7 Pro. В плане фото на фронталку особых претензий нет, а вот максимальное разрешение записываемого видео составляет всего 1080P с частотой 60 FPS. Маловато. Если во время съемки за спиной есть яркие источники света, то в большинстве случаев фон на видео будет пересвечен.За автономность отвечает аккумулятор на 6500 мАч с кремниево-углеродным анодом. При этом смартфон не весит как кирпич. В тесте на воспроизведение видео realme GT 7 Pro способен продержаться в среднем до 20 часов.В комплекте со смартфоном идет адаптер питания Supervooc мощностью до 120 Вт. Он способен зарядить батарею от 0 до 100 процентов примерно за 37 минут.По итогу тестирования можно смело заявить, что realme GT 7 Pro — бодрый и уверенный шаг бренда во флагманский сегмент. Прайс за РСТ-девайс стартует от 89 999 рублей в конфигурации 12/256 ГБ.По преимуществам:А теперь компромиссы на фоне преимуществ прозвучат словно придирки: система основной камеры получила довольно посредственный ультраширик на 8 МП, а качестве записываемого видео на фронталку оставляет желать лучшего.