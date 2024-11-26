Удивил! Обзор смартфона realme GT 7 Pro: с двух ног во флагманы

Бренд realme под конец года буквально с двух ног ворвался во флагманский сегмент, представив смартфон GT 7 Pro на самом топовом чипе — Snapdragon 8 Elite. Я уже походил с ним пару недель. Скажу честно — удивили! Однако не обошлось без компромиссов.
Комплектация и дизайн: здесь всё очень хорошо!Производитель не изменяет своего подхода к комплектации своих устройств. В коробке имеется всё, что необходимо на первое время: черный чехол, инструмент для извлечения лотка сим-карты, адаптер питания и провод USB-A/C. На экране realme GT 7 Pro наклеена защитная пленка.
Ко мне на тест приехал смартфон в цвете «галактический серый». Расцветка смотрится как металл.
Гаджет выполнен в силуэте с прямыми гранями. Однако экран и спинка получили закругления по периметру. Такое решение пошло на пользу визуальной и тактильной составляющей.
На спине в левом верхнем углу размещена квадратная площадка основной камеры. Динамичности решению добавляет скошенный отступ справа с надписью Hyperimage+. Мне такое исполнение основной камеры нравится значительно больше в сравнении с «шайбами».
Все физические элементы управления расположены на правой грани. Здесь качелька регулировки громкости и клавиша блокировки экрана. Кнопки очень качественные — нажимаются с легким усилием. Эти действия сопровождаются приятным щелчком. На всякий случай уточню, что здесь нет и малейшего намёка на какой-либо люфт.
На нижнем торце расположились: лоток для двух сим-карт, отверстие основного микрофона, порт USB-С и решетка динамика. Корпус получил степень защиты IP69. Габариты устройства составляют 162,45 x 76,89 x 8,55 мм, а вес — 222,8 г.
В целом дизайн и конструкция оставили приятное впечатления. Смартфоном хочется пользоваться без чехла, поскольку все элементы интерфейса буквально доставляют тактильное удовольствие.
Экран: шикарныйСмартфон оснащен 6,78-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением 2780 x 1264 и частотой обновления 120 Гц. Его полезная площадь составляет 92,8%. По словам производителя, цветовой охват DCI-P3 — 120%.
Показатель пиковой яркости экрана — 6500 нит. На деле могу сказать, что экраном комфортно пользоваться при любом освещении.
Цветопередачу можно настраивать под свои индивидуальные предпочтения с помощью четырех предустановок и шквалы цветовой температуры.
В нижней части дисплея встроен ультразвуковой сканер отпечатка пальца. Он срабатывает быстро и четко. Реагирует на мокрые пальцы даже под водой.
Дисплей получился очень приятным — радует динамический диапазон цветопередачи. Картинка получается естественной, но в то же время насыщенной. Всё это отлично дополняет контрастность (6 000 000:1). Особенно хорошо на таком экране смотрится HDR-контент.
Производительность: топ!В качестве аппаратной платформы realme GT 7 Pro оснащается новейшим 3-нм чипом Snapdragon 8 Elite и 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X. Ёмкость ОЗУ можно дополнительно расширить с помощью свободного места накопителя еще на 12 ГБ. В нашей тестовой конфигурации используется хранилище типа UFS 4.0 на 512 ГБ.
Мы протестировали смартфон в AnTuTu, Geekbench и CPU Throttling Test. С результатами вы сможете ознакомиться на скриншотах ниже:
В Call of Duty: Mobile можно получить стабильные 120 FPS, то только на среднем уровне настроек. В игре стоит FPS-лок и на максималках доступны только 60 кадров в секунду. Однако есть ощущение, что смартфон без труда бы вытянул 120 FPS при самых высоких параметрах графики в этом тайтле.
Колда в 120 FPS
Что касается нагрева, он присутствует. Появляется во время длительных игровых сессий. К примеру, за полчаса в «геншине» корпус становится ощутимо тёплым. При этом температура сохраняется на вполне комфортном уровне.
Из коробки смартфон работает на Android 15 с фирменной оболочкой realme UI 6.0. Операционка получила несколько полезных AI-технологий.
Набросок ИИ для изображений
Работает в галерее. Можно нарисовать на бумаге что-то, сфотографировать, а зачем открыть полученный снимок в «Редакторе с ИИ» и перейти к функции «Набросток ИИ для изображений» — здесь можно что-то дорисовать от руки и приступить к генерации.
Я поступил еще проще: сделал скриншот с белым фоном в Заметках, а затем открыл его в редакторе и нарисовал кота прямо там. В день доступно 10 генераций изображений.
Еще несколько полезных ИИ-фишек:
- Удалить размытие — также работает в ИИ-редакторе встроенной галереи. Эта возможность будет полезна для фотографий с размытием, например, на снимках очень быстро движущихся объектов
- Суперразрешение с ИИ — улучшает разрешение в играх. Включается из бокового меню «Инструменты для игр». Стоит отметить, что работа этой фишке может привести к дополнительному нагреву устройства
- Frame Plus — также доступна в меню «Инструменты для игр». Использует алгоритмы для интерполяции, чтобы обеспечивать наиболее высокую частоту кадров. Как и в предыдущим случае, эта фишка может привести к дополнительному нагреву корпуса и увеличит расход заряда
Геншин в 119 FPS со включенной опцией Frame Plus
Камеры: нашлось компромиссное решениеРадует, что realme активно щупает флагманский сегмент. Однако по камерам есть некий компромисс, о котором ниже.
В качестве основной камеры realme GT 7 Pro оснащается тройной системой, в которую вошли:
- Главный датчик Sony IMX906 на 50 МП, 1 / 1.56”, f / 1.8 с оптической стабилизацией
- Телевик Sony LYT-600 на 50 МП, 1 / 1.95”, f / 2.65, ЭФР 73 мм с оптическим стабом
- Ультраширик Sony IMX355 на 8 МП, 1 / 4”, f / 2.2
Все оригиналы тестовых снимков из нашего обзора вы сможете скачать по ссылке (Telegram)
Смартфон позволяет снимать фото и видео под водой. Доступна съемка на глубине не более 2 метров и не более 30 минут.
Основная камера способна записывать видео в максимальном разрешении 8К с частотой 24 FPS. Для записи наиболее плавных роликов с 60 кадрами в секунду нужно понизить разрешение до 4K. Есть возможность писать HDR-видео в формате Dolby Vision.
Во время записи можно переключаться только между главным датчиком и телевиком.
Автономная работа: очень хорошоЗа автономность отвечает аккумулятор на 6500 мАч с кремниево-углеродным анодом. При этом смартфон не весит как кирпич. В тесте на воспроизведение видео realme GT 7 Pro способен продержаться в среднем до 20 часов.
В комплекте со смартфоном идет адаптер питания Supervooc мощностью до 120 Вт. Он способен зарядить батарею от 0 до 100 процентов примерно за 37 минут.
Что в итоге: почти идеал
По итогу тестирования можно смело заявить, что realme GT 7 Pro — бодрый и уверенный шаг бренда во флагманский сегмент. Прайс за РСТ-девайс стартует от 89 999 рублей в конфигурации 12/256 ГБ.
По преимуществам:
- Дизайн, конструкция и комплектация — здесь всё на флагманском уровне
- Дисплей — топовый
- Производительность — самое актуальное железо во главе со Snapdragon 8 Elite
- Камеры — главный датчик и телевик порадуют хорошей картинкой
- Автономность — долго держит и быстро заряжается