Обзор смартфона realme GT7 Dream Edition. Его создавали при участии команды «Формулы-1» Aston Martin Formula One®

К нам на тест залетел смартфон realme GT7 в необычной версии и комплектации Dream Edition. Что в ней необычного? Дизайн этой версии создавался при участии команды «Формулы-1» Aston Martin Formula One®.
Содержание
- Технические характеристики
- Комплектация, дизайн, эргономика
- Экран
- Звук и вибрация
- Железо и производительность
- Софт
- Камеры
- Автономная работа
- Итоги
Технические характеристики
- Процессор: MediaTek Dimensity 9400e
- Оперативная память: 16 ГБ LPDDR5X
- Накопитель: 512 ГБ UFS 4.0
- Экран: 6,78 дюйма, 1,5К (2780×1264), 450 PPI, 120 Гц, 6000 нит
- Основная камера: Sony IMX906 (50 МП, 1/1.56", f/1.88, размер пикселя 1 микрон) + Samsung S5KJN5 (50 МП, 1/2.8", f/2.0) + ультраширик (8 МП, f/2.2)
- Фронтальная камера: Sony IMX615 (32 МП, 1/2.74", f/2.4)
- Операционная система: Android 15 + realme UI 6.0
- Wi-Fi: 802.11b/g/n/a/ac/ax/be (2.4 и 5ГГц)
- Bluetooth: 5.4
- NFC: Да
- Габариты: 162,42 × 76,13 × 8,73 мм
- Защита: IP69
- Вес: 211 г
Комплектация, дизайн, эргономикаКак я упомянул в начале, комплектация realme GT7 Dream Edition получилась интересной. Смартфон поставляется в увесистом футляре. Сверху, помимо смартфона, лежит альбом, который посвящен совместной работе брендов realme и Aston Martin Formula One®. В нижнем отсеке находится набор аксессуаров: чехол, адаптер питания Supervooc, провод USB-A/C, документация и инструмент для извлечения лотка сим-карты, который стилизован под болид Формулы-1.
Матовая спинка получила текстурированный рисунок. Он придает силуэту динамику. По центру нанесен «крылатый» логотип Aston Martin Formula One Team, а чуть ниже разместилось лого realme.
На спинке в левом верхнем углу расположилась площадка основной камеры — это прямоугольник с закругленными углами. Внутри: три кольца объективов.
Края спинки эргономично плавно скошены по периметру. Благодаря этому решению смартфон приятно лежит в руке.
Рамки покрашены в тон корпуса. На правой грани разместились все физические элементы управления: качелька регулировки громкости и клавиша блокировки экрана, которую дизайнеры решили акцентировать желтым цветом.
На верхнем торце вынесены отверстия дополнительного динамика и микрофона. На нижнем разместились лоток для двух сим-карт, разъем USB-C, а также отверстия основного динамика и микрофона. К слову, смартфон поддерживает технологию eSIM.
Габариты устройства составляют 162,42 × 76,13 × 8,73 мм, а вес — 211 г. Корпус получил степень защиты IP69.
ЭкранСмартфон оснащен LTPO AMOLED-дисплеем с диагональю 6,78 дюйма, разрешением 1,5K (2780×1264) и плотностью пикселей 450 PPI. Частота обновления экрана составляет 120 Гц. Защищает экран плоское стекло, на котором наклеена защитная пленка.
Рамки вокруг экрана тонкие и ощущаются равномерным, несмотря на то, что толщина верхней 1,49 мм и нижней — 1,94 мм. Также стоит отметить показатель ШИМ-частоты — 2160 Гц, а это означает, что с мерцанием проблем не возникнет.
Показатель пиковой яркости составляет 6000 нит. Однако важно понимать, что это можно увидеть в пике импульсом во время отображения HDR-контента. Впрочем, надо отметить, что запас яркости достаточен для условий с любым освещением.
Экран оставил приятные впечатления хорошими углами обзора и качественной цветопередачей. Есть возможность настраивать режим цвета. Для этого имеется пять пресетов и шкала цветовой температуры.
В нижней части экрана встроен сканер отпечатка пальцев. Он срабатывает быстро и точно. Сенсор размещен на оптимальной высоте от нижней рамки устройства.
Звук и вибрацияЗа звук отвечает пара динамиков. Они разнесены по торцам, а значит снижается вероятность полностью перекрыть звучание во время игр.
Запас громкости высокий, звук чистый, но ему не хватает низких частот. Возможностей встроенных динамиков будет вполне достаточно для игр и просмотра видео.
В смартфоне установлен вибромотор среднего уровня. Вибрация ощущается отчетливо, тактильный отклик, там где он есть, приятный.
Железо и производительностьВ качестве аппаратной платформы используется 4 нм процессор MediaTek Dimensity D9400e, 16 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5X и накопитель UFS 4.0 на 512 гигов. Смартфон также оснащен нейросетевым процессором APU 790.
Для любителей искусственных тестов прикладываю результаты AnTuTu, Geekbench и CPU Throttling Test.
Система охлаждения смартфона представлена технологией IceSense. Ее смысл заключается в использовании стеклянной крышки с графеновым слоем. Помимо этого, применяется большая испарительная камера площадью 7700 мм2.
Давайте проведем промежуточный итог в плане производительности. Перед нами полноценный флагман, который одинаково хорошо справляет с обычными повседневными задачами и с запуском требовательных игр на максимальных настройках.
СофтПрограммная платформа realme GT7 Dream Edition представлена операционной системой Android 15 с оболочкой realme UI 6.0. Самое интересное, что интерфейс также получил эксклюзивную тему в фирменном цвете Aston Martin Зеленый.
Оболочка realme UI 6.0 по-привычному очень шустрая, все анимации смотрятся плавно. Радует, что производитель начал ощутимо снижать количество рекомендуемого и предустановленного софта.
КамерыВ систему основной камеры вошли три модуля:
- Главный датчик Sony IMX906 на 50 МП, с размером сенсора 1/1.56" и светосилой f/1.88. Есть оптический стаб
- Телевик Samsung S5KJN5 на 50 МП с 1/2.8", f/2.0 и 2-кратным оптическим зумом
- Ультраширик на 8 МП со светосилой f/2.2
Из интересных фишек — прокачали режим AI Захвата, он теперь быстрее обрабатывает серийную съемку. Функция LivePhoto теперь позволяет сохранять изображения в разрешении 2K.
По поводу камеры, изложу свои впечатления в порядке убывания. Главный датчик порадовал в любом освещении. Снимки получаются с высоким уровнем детализации, естественной цветопередачей и точным балансом белого.
Разрешение фронтальной камеры составляет 32 МП. Здесь используется сенсор Sony IMX615 размером 1/2,74 дюйма. Фронталка позволяет записывать видео в 4K с 60 FPS.
Автономная работаЗа автономную работу отвечает кремний-углеродный аккумулятор на 7000 мАч. Удивительно, как realme удалось запихать в смартфон такую батарею и не раздуть корпус до необъятных размеров.
Полностью заряженный аккумулятор обеспечивает в среднем 36 часов работы в размеренном повседневном сценарии. Надо понимать, что этот показатель носит номинальный характер, поскольку если подключить тяжелые игры и видеосъемку, то результат будет уже совершенно другим.
Максимальная мощность зарядки составляет 120 Вт. Комплектный адаптер питания Supervooc позволяет зарядить аккумулятор от 0 и до 100 процентов в среднем за 42 минуты. Функцию беспроводной зарядки, к сожалению, не завезли.
Быстрая зарядка такой большой батареи безопасна, поскольку используется решение с двумя ячейками. Дополнительную защиту от износа аккумулятора обеспечивает отдельный чип, который контролирует температуру.
Итоги
Всего в России будет доступно 1500 штук realme GT7 Dream Edition. Давайте отойдем от эксклюзивной версии и поговорим в целом о линейке GT7. Перед нами крепкий представитель категории среднего уровня для пользователей, которые в первую очередь отдают предпочтения производительности и автономности.
Стоимость:
- realme GT7 Dream Edition (16/512 ГБ): от 74 999 руб.
- realme GT 7 (12/256 ГБ): от 59 999 руб.
- realme GT 7 (12/512 ГБ): от 64 999 руб.
- Высокая производительность
- Эффективное охлаждение
- Батарея на 7000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 120 Вт
- Главный датчик Sony IMX906 в основной камере с оптическим стабом и возможностью съемки в 8K
- Реализация поддержки eSIM
- Качественный AMOLED-экран
- Отсутствие беспроводной зарядки
- Посредственный ультраширик
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