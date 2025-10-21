Обзор смартфона realme 15 Pro

Георгий
realme 15 Pro

Мы уже делились первым взглядом на realme 15 Pro. Свежая новинка из номерной серии бренда впечатлила батареей на 7000 мАч, камерами на 50 МП, необычным фоторедактором на базе ИИ, отличным дисплеем и высоким уровнем производительности. Настало время познакомить вас со смартфоном наиболее подробно.

Содержание

Технические характеристики

  • Процессор: 4-нм Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4
  • Оперативная память: 12 ГБ LPDDR4X
  • Накопитель: 512 ГБ  UFS 3.1
  • Экран: 6,8 дюйма, AMOLED, 1280 × 2800, 6500 нит, 144 Гц, контрастность 5 000 000:1
  • Основная камера: 50 + 50 МП
  • Фронтальная камера: 50 МП
  • Аккумулятор: 7000 мАч (80 Вт)
  • Wi-Fi: 2.4/5 ГГц
  • Навигация: Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
  • Кол-во слотов для СИМ-карт: 2
  • Bluetooth: 5.4
  • Операционная система: Android 15 + realme UI 6.0
  • Защита: IP66/IP68/IP69
  • Габариты: 162,26 × 76,15 × 7,79 мм
  • Вес: 187 г 

Комплектация и дизайн

Комплект поставки не изменился, и эта стабильность радует. В коробке: смартфон, прозрачный силиконовый чехол, инструмент для извлечения лотка сим-карты, провод USB-A/C, адаптер питания и документация.

realme 15 Pro

Серия realme 15 Pro доступна в двух расцветках. У нас в обзоре смартфон в белом цвете. Цвет приятный и спокойный, а еще у него имеется визуальная текстура, которая напоминает одновременно жемчуг или мрамор.

Спинка изготавливается из глянцевого пластика. В левом верхнем углу расположился блок основной камеры с тремя объективами. Рамка здесь также пластиковая и покрашена в тон задней поверхности.

realme 15 Pro

Вокруг ультраширокоугольного объектива имеется кольцо подсветки Pulse Light. Она выполняет функцию индикатора для оповещений и активируется только, когда смартфон лежит экраном вниз. К примеру, кольцо подсвечивается во время зарядки гаджета.

realme 15 Pro

Все физические элементы управления расположились по традиции для серии — справа. Здесь у нас: качелька регулировки громкости и клавиша блокировки экрана. У кнопок приятный ход с отчетливым щелчком.

realme 15 Pro

На нижнем торце расположены: слот для СИМ-карт, порт USB-C, а также отверстия основных динамика и микрофона.

realme 15 Pro

Края спинки закруглены по периметру. За счет этого смартфон приятно лежит в руке. Корпус получил степень защиты IP66/IP68/IP69.

Экран и звук

Смартфон получил царский экран. Здесь у нас 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1280 × 2800 и повышенной плавностью до 144 Гц. Защищает его стеклом Corning GG7i.

realme 15 Pro

Заявлен показатель пиковой яркости в 6500 нит. На деле после теста можно сказать, что экран хорош абсолютно при любом освещении.

Частота ШИМ-затемнения составляет 4320 Гц — это важный показатель для чувствительных к мерцанию людей. К слову, дискомфорта ожидать не стоит.

realme 15 Pro

Настройки позволяют регулировать цветопередачу под свои индивидуальные предпочтения. Для этого имеются: четыре пресета, ручная настройка и шкала цветовой температуры.

Также в настройках можно активировать защиту глаз:
  • Защита глаз с ИИ — система выявляет признаки усталости глаз с помощью искусственного интеллекта и регулирует цветовую температуру экрана в реальном времени
  • Защита глаз — регулирует цветопередачу по расписанию
Сканер отпечатка пальцев встроен в нижнюю часть экрана. Он работает быстро и точно. Расстояние от нижней рамки до датчика можно обозначить оптимальным.

realme 15 Pro

Смартфон оснащен парой динамиков. Звук громкий и чистый, но ему ощутимо не хватает низких частот.

Железо и производительность

В качестве аппаратной платформы используется процессор Snapdragon 7 Gen 4, 12 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4X и накопитель на 512 гигов (UFS 3.1). После предварительной настройки пользователю доступно около 485 ГБ в хранилище.

realme 15 Pro

Мы протестировали realme 15 Pro в искусственных тестах. Ниже вы можете ознакомиться с результатами бенчмарков.

Смартфон набирает в AnTuTu 1 024 788 баллов. Обратите внимание на график CPU Throttling Test — гаджет хорошо ведет себя на пиковых нагрузках.

realme 15 Pro

Производительности достаточно для любых повседневных задач, а также можно и в актуальные игровые тайтлы погонять без напряга.

Софт

Из коробки realme 15 Pro работает на Android 15 с фирменной оболочкой realme UI 6.0. У нее чистый и приятный интерфейс. Впрочем, не обошлось без недостатка. В операционной системе очень много предустановленного и рекомендуемого софта, на удаление которого придется потратить время.

realme 15 Pro

Одной из главных фишек realme 15 Pro стал «Волшебный ИИ-редактор». Он позволяет редактировать фотографии с помощью промтов, они же текстовые запросы. С помощью клавиатуры или голосом набираем под фото, например, сделай фон ярче и редактор преобразовывает фото с учетом вашего пожелания.

realme 15 Pro

Со стороны такая обработка фотографий напоминает генерацию изображения с помощью нейросетей. В некоторых случай удобно, когда не хочется заморачиваться точечно со снимком. К примеру, хочется убрать прохожих из кадра — открываем редактор и говорим: убери людей на заднем плане. Проходит буквально несколько секунд и получаем отредактированное фото.

realme 15 Pro

Конечно же не обошлось без кнопки «Сделать красиво»! Если нет конкретных идей по улучшению, но хочется поэкспериментировать с редактором — нажимает кнопку с лампочкой. За ней скрывается «Вдохновение с ИИ». Сразу после нажатия алгоритмы на базе искусственного интеллекта распознают сцену в кадре и предложат подходящее улучшения.

Камеры

В качестве основной камеры realme 15 Pro получил тройную систему, в которую вошли:
  • Главный датчик Sony IMX896 с разрешением 50 МП (f/1.8) и оптической стабилизацией
  • Ультраширик OmniVision OV50D на 50 МП (f/2.0) с углом обзора 115,6 градусов
  • Третий датчик — сенсор цветовой температуры
realme 15 Pro

Главный датчик выдает качественную картинку при любом освещении. Здесь вообще без претензий. Получаем естественную цветопередачу и точный баланс белого. Также полный порядок и с детализацией.

Ультраширик в realme 15 Pro попроще в сравнении с главным датчиком. Впрочем, с хорошим освещением можно и на него получить очень качественную картинку.
Разрешение фронтальной камеры также составляет 50 МП со светосилой f/2.4. Селфи получаются яркими и четкими.

Селфи

Все три камеры позволяют записывать видео в разрешение 4K/60FPS.



Автономная работа

Автономную работу устройству обеспечивает аккумулятор на 7 000 мАч, который состоит из двух ячеек. Заявленное время автономной работы до 3 дней без подзарядки.

realme 15 Pro

На деле realme 15 Pro в активном режиме повседневного использования живет 1,5 дня. В тесте на воспроизведение видео смартфон выдает 21,5 часа.

realme 15 Pro

Аккумулятор поддерживает быструю зарядку SUPERVOOC мощностью 80 Вт. Как раз такой адаптер идет в комплекте со смартфоном. На зарядку от 0 до 100 процентов уходит в среднем около часа.

Какие еще есть модели в серии realme 15

Помимо Pro-версии, в модельный ряд вошли: realme 15 и realme 15T. Начнем с базовой модели. В качестве аппаратной платформы она получила чип MediaTek D7300+ (главное отличие), который в AnTuTu набирает более 750000 баллов. Запаса производительности вполне достаточно, чтобы получить стабильные FPS в Call of Duty или PUBG.

realme 15

Основная и фронтальная камеры здесь также на 50 МП. Автономность не отстает — realme 15 получил аккумулятор на 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт.

Экран в realme 15 немного попроще. Показатель пиковой яркости составляет 4500 нит, но зато здесь имеем частоту обновления 144 Гц.

Модель realme 15T работает на чипе MediaTek D6400 MAX, а это более 460 000 в AnTuTu. Разрешение основной и фронтальной камеры здесь составляет также 50 МП.

realme 15T

Смартфон получил AMOLED-дисплей с пиковой яркостью 4000 нит и частотой обновления 120 Гц. За автономность также отвечает аккумулятор на 7000 мАч, но мощность поддерживаемой зарядки ограничена 60 Вт.

Обе модели получили поддержку функции «Волшебный ИИ-редактор».

Что в итоге

realme 15 Pro

Смартфон realme 15 Pro — интересный представитель среднего сегмента. Новинка получила ряд ярких преимуществ, среди которых: камеры на 50 МП, процессор Snapdragon 7 Gen 4, батарея на 7000 мАч, AMOLED-экран с частотой 144 Гц и ИИ-редактор для фото.

Что понравилось:
  • Приятный дизайн
  • Качественный экран
  • Хорошая производительность
  • Камеры
  • Достойная автономность
Что не понравилось:
  • Посредственный звук
  • Частота обновления 144 Гц не везде поддерживает
  • Смартфон лишился телевика
Стоимость смартфонов:
  • realme 15 Pro в конфигурации 12+512: от 44999 рублей
  • realme 15 Pro в конфигурации  8+256: от 39999 рублей
При покупке realme 15 Pro в любой конфигурации наушники realme Buds Air 7 в подарок. 
  • realme 15 5G в конфигурации 12+512: от 36999 рублей
  • realme 15 5G в конфигурации 12+256: от 33999 рублей
  • realme 15 5G в конфигурации 8+256: от 31999 рублей
При покупке realme 15 5G в любой конфигурации наушники realme Buds Air 7 в подарок. 
  • realme 15T в конфигурации 12+256: от 26999 рублей
  • realme 15T в конфигурации  8+256: от 23999 рублей
  • realme 15T в конфигурации  8+128: от 21999 рублей
При покупке realme 15T в любой конфигурации наушники realme Buds T200X в подарок.

