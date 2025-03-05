Обзор смартфона realme C75 — готов к экстремальным условиям





Протестировали смартфон realme C75 — это новинка, которая не боится грубого обращения. Чем гаджет удивил, помимо защиты? Достойной комплектацией, плавным экраном, большой батареей и бодрой производительностью. Устраивайтесь поудобнее, сейчас расскажем обо всем с подробностями и поделимся впечатлениями. Протестировали смартфон realme C75 — это новинка, которая не боится грубого обращения. Чем гаджет удивил, помимо защиты? Достойной комплектацией, плавным экраном, большой батареей и бодрой производительностью. Устраивайтесь поудобнее, сейчас расскажем обо всем с подробностями и поделимся впечатлениями. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Комплектация и дизайн: работает в экстремальных условиях

Экран и звук

Железо и производительность

Камеры: главный датчик на 50 МП

Автономность: батарея на 5828 мАч

Что в итоге

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Можно сколько угодно прикрываться заботой об окружающей среде, но как же чертовски приятно открыть коробку и обнаружить в ней все самые необходимые аксессуары. Комплект поставки: смартфон, прозрачный силиконовый чехол, инструмент для извлечения лотка сим-карты, адаптер питания, провод USB-C/USB-A и документация.У нас на тесте побывал realme C75 в черном цвете. Модель также доступна в золотой и красной расцветке.Оттенок нашего тестового аппарата можно было бы обозначить консервативным. Однако спинка получила интересную матовую текстуру, которая всячески переливается под источниками света.Производитель использовал, на мой взгляд, одну из самых выигрышных компоновок объективов основной камеры. Они расположены вертикально друг над другом. Смотрится лаконично.Грани устройства прямы и покрашены в тон спинки. На левой грани расположился отсек лотка. Здесь обошлось без компромиссов — можно установить одновременно две сим-карты и карточку памяти microSD. На правой грани — качелька регулировки громкости и клавиша блокировки экрана. На нижнем торце производитель разместил порт USB-C, а также отверстия динамика и микрофона.Теперь переходим к одной из главных особенностей realme C75 — корпус получил степень защиты IP69. Смартфон не боится пыли, брызг и погружений в воду, даже в кипяток. Устройством можно пользоваться сразу после извлечения из воды. Для этого предусмотрена специальная функция продувки динамиков. Как тестировали? Мы буквально искупали смартфон под горячем душем, а затем погружали его в емкость с водой. Гаджет остался жив и все функции работают в штатном режиме.Смартфон также защищен от повреждений технологией ArmorShell. Он выдерживает падения с высоты 1,8 метра на твердую поверхность. Это подтверждает сертификация по стандарту MIL-STD 810H. Как проверяли? Мы разыграли три самых популярных сценария падений смартфонов. Первый — с высоты офисного кресла. Таким образом мы имитировали выпадения гаджета из кармана, когда садишься в автомобиль. Второй — с высоты пояса. Как будто промахнулся мимо кармана. Завершили третьим падением с заявленной высоты в 1,8 м. Во всех случаях смартфон приземлялся на ламинат и стойко выдержал три падения. На корпусе нет видимых повреждений и экран остался целым.Габариты корпуса составляют 165,69 × 76,22 × 7.99 мм, а вес — 196 г.Смартфон получил 6,72-дюймовый LCD-экран с частотой обновления 90 Гц и разрешением 2400 × 1080. Показатель пиковой яркости составляет 690 нит.За время тестирования удалось воспользоваться смартфоном в помещении и на улице. Во всех случаях дисплей не оставил нареканий. Яркости достаточно, углы обзора хорошие.Для настройки цветопередачи под себя имеется два пресета и шкала цветовой температуры. При необходимости можно вручную отрегулировать частоту обновления: выставить по умолчанию на максимум, установить 60 Гц или предоставить автоматике этот выбор.Смартфон оснащен большим динамиком. Работает он в меру громко, но без каких-либо откровений. Качество звучание среднего уровня — ощутимо не хватает низких частот. Поскольку динамик всего один, его легко перекрыть рукой, например, во время игры.В качестве аппаратной платформы realme C75 процессор MediaTek Helio G92, 8 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4X с возможностью расширения до 24 ГБ, благодаря динамической памяти и накопитель eMMC 5.1 на 256 гигов. После предварительной настройки и установки обновлений система с предустановленными приложениями занимает 32 ГБ.Смартфон протестировали в AnTuTu, Geekbench и CPU Throttling Test. Результаты на скриншотах ниже:Что нужно знать о производительности? realme C75 — не геймерское решение. В топовые тайтлы погонять на максималках не получится. Однако проекты среднего уровня запустить можно.В обычных повседневных сценариях проблем с производительностью не возникает. Работает смартфон на Android 14 с оболочкой realme UI 5.0. В качестве недостатка обозначим слишком большое количество предустановленного и рекомендуемого софта, который придется сносить вручную.Одна из особенностей операционки — мини капсула. Это такой аналог Dynamic Island в айфоне. Функция отображает различную информацию: состояние батареи, воспроизведение музыки, таймер, погоду, расход трафика и статистику шагов. Все перечисленные параметры настраиваются и могут быть отключены.Разрешение основной камеры составляет 50 МП со светосилой f/1.8. Пример съемки:Максимальное разрешение для видео составляет 1080p с 30 кадрами в секунду.Разрешение фронтальной камеры — 8 МП. Она позволяет записывать ролики только в 720p. Пример съемки на фронталку:Смартфон получил аккумулятор на 5828 мАч. В тесте на воспроизведение видео в разрешении 1080p realme C75 показывает в среднем 10,5 часов.В комплекте с устройством идет адаптер питания мощностью 45 Вт. Он позволяет зарядить полностью батарею примерно за 80 минут.К выходу этого обзора стоимость realme C75 составляет 15 999 рублей. Таким образом получаем доступный и защищенный смартфон.Плюсы: комплектация, дизайн, защищенный корпус, большой экран, много памяти, достойный аккумулятор и слот для microSD.Недостатки: слишком много предустановленного софтаПодводя итог можно сказать, что realme C75 станет отличным выбором для пользователей, которые не привыкли сдувать пылинки со своего смартфона. Например, его можно приобрести для ребенка или пожилого человека, а также рассмотреть в качестве резервного устройства для вылазок на природу.