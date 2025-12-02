Обзор смартфона realme GT8 Pro: когда захотел понравиться всем





realme GT8 Pro — это тот случай, когда производитель попытался сделать не просто очередной флагман, а устройство со своей философией и уникальным позиционированием. Модель создавалась как инструмент для уличной фотографии и одновременно мощный смартфон для игр и повседневных задач. Здесь нет случайных решений: все характеристики и программные режимы работают на общий пользовательский опыт. Что получилось в итоге? Пробуем разобраться в этом обзоре.

Содержание

Технические характеристики

Процессор: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Оперативная память: 16 ГБ LPDDR5X

Накопитель: 512 ГБ UFS 4.1

Экран: 6,79”, 3136×1440, 508 ppi, LTPO, 144 Гц, яркость до 7000 нит (2000 нит авто)

Стекло: Gorilla Glass 7i

Основная камера: 50 МП Sony IMX906, 1/1.56”, OIS 2-оси, f/1.8, 7-элементный объектив с антибликовым покрытием

Телеобъектив: 200 МП Samsung HP5, 1/1.56”, OIS, f/2.6, 3× оптика, 6–12× внутрисенсорный зум, ЭФР 65 мм

Широкоугольная камера: 8 МП

Фронтальная камера: 32 МП

Видео: 8К@24/30 FPS, 4К@60/120 FPS, LOG 10 бит

Батарея: 7000 мАч, двухячейковая, кремний-углерод, 120 Вт (0–50% за 15 мин, 0–100% за 43 мин)

Беспроводная зарядка: до 50 Вт

Связь: обновлённый Signal Catcher, поддержка eSIM, 5G (включая n79)

Материалы: металл + стекло или переработанная эко-кожа с «бумажным» тактильным эффектом

Защита: IP69

Габариты: 161,8 × 76,9 × 8,3 мм

Вес: 214 г

Дизайн и эргономика

Экран и звук

Железо и производительность

Софт

Камеры

Светосила f/2.6

Оптическая стабилизация 2-оси

3-кратный оптический зум

8K 24/30 FPS

4K 120 FPS (основная + телеобъектив)

4K 60 FPS на всех модулях, включая фронтальную

10-битный LOG для профессиональной постобработки

Автономная работа

Итоги

Спокойный и лаконичный дизайн

Три варианта спинок и возможность менять декор основной камеры

Топовый чип Snapdragon 8 Elite Gen 5

Отличный экран

Качественный тактильный отклик

Хороший главный датчик и телевик, есть возможность экспериментировать с режимом RICOH GR

Огромная батарея на 7000 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт

eSIM

Беспроводная зарядка

Достойная комплектация

Snapdragon 8 Elite Gen 5 ощутимо греется на пиковых нагрузках

Средненький ультраширик

Во фронталке нет автофокуса

Начнем с комплектации. В коробке: смартфон, чехол, инструмент для извлечения лотка сим-карты, адаптер питания, провод USB-A/C, документация и отвертка для демонтажа площадки основной камеры. Комплект у realme всегда бодрый — этого не отнять.realme GT8 Pro — один из самых необычных флагманов года, и дело не только в характеристиках. Смартфон предлагает уникальную систему съёмного декора камеры: рамку вокруг блока можно заменить буквально за минуту. Теперь нет смысла делиться на любителей «шайб» или прямоугольных площадок. При желании можно вообще напечатать что-то своё на 3D-принтере. Это первое подобное решение в индустрии, и оно довольно интересное — смартфон моментально меняет внешний облик. Однако насколько эта фишка востребована — покажет время. Не забудьте поделиться своим мнением в комментариях, как вам эта идея.Флагман выпустили в трех расцветках. Здесь опять же проявляется желание бренда буквально угодить всем и охватить максимальную аудиторию. Итак, realme GT8 Pro доступен в фирменном зеленом цвете Aston Martin (он же Dream Edition), белом (стекло) и темно-синем (экокожа). Как по мне, светлая расцветка получилась наиболее практичной и универсальной. Впрочем, вы уже догадались, что мне тест достался темно-синий.Синий вариант корпуса — отдельная история. Здесь используется специальный переработанный материал экокожи, который по ощущениям напоминает плотную художественную бумагу. Он цепкий, не скользит. Однако в тактильном плане задники «под кожу» мне не очень нравятся. Мне ближе сочетание стекла и металла.На спинке в левом углу расположена площадка основной камеры. Как уже упоминалось, ее можно сменить. Для этого необходимо открутить пару винтов комплектной отверткой, установить другой декор и закрутить винтики обратно.Грани металлические и покрашены в тон корпуса. В целом у смартфона получился приятный силуэт. Все физические элементы управления разместились справа. Интересно, что производитель не пошел на поводу у трендов и оставил свой флагман без дополнительных клавиш.На нижнем торце размещены лоток для двух сим-карт (увы, поддержки карт памяти microSD нет), порт USB-C, а также отверстия основных динамика и микрофона.По эргономике GT8 Pro ощущается современным флагманом без компромиссов: тонкие рамки, удобное распределение веса, чётко собранный металлический каркас. За счёт оптимизированной конструкции двухячейковой батареи на 7000 мАч смартфон не стал кирпичом — удерживать его комфортно даже длительное время, например, когда снимаешь видео и монтируешь его на ходу. Корпус получил степень защиты IP69, а это значит, что устройство не боится пыли и выдерживает струи воды под высоким давлением и с высокой температурой.Экран — одна из сильнейших сторон смартфона. Панель на 6,79 дюйма получила разрешение 3136×1440, плотность 508 ppi и LTPO-матрицу, позволяющую гибко варьировать частоту от 1 до 144 Гц. Но главный момент — рекордная пиковая яркость 7000 нит. В реальных условиях это означает абсолютную читаемость даже под прямым солнцем.Цветопередача точная, оттенки чистые, а плавность интерфейса на 144 Гц ощущается буквально в каждом жесте. Для игр — это идеальная панель: высокая частота обновления, мгновенный отклик и отсутствие видимых шлейфов.В настройках можно настроить картинку под себя. Здесь имеются три пресета, расширенный режим и шкала цветовой температуры.Экран закрыт новым стеклом Gorilla Glass 7i, которое лучше защищает от царапин и мелких ударов — актуально, если вы часто снимаете на улице и кладёте смартфон в карман с мелочью.За звук отвечает пара динамиков. Максимальной громкости более чем достаточно. Звучание в целом довольно чистое и хорошо подойдет для игр и просмотра фильмов, а вот для музыки маловато низких частот.Буквально несколько слов о вибрации. Смартфон получил очень качественный вибромотор. Тактильный отклик realme GT8 Pro находится на уровне OnePlus 15, а это очень высокая оценка.Конечно же свеженький флагман не мог обойтись без актуального чипа. Здесь у нас Snapdragon 8 Elite Gen 5, который изготавливается по 3-нм техпроцессу. В моем тестовом образце 16 ГБ типа LPDDR5X и накопитель UFS 4.1 на 512 ГБ, из которых после предварительной настройки было доступно 479 гигов.Провели ряд искусственных тестов. Ниже вы сможете ознакомиться с результатами AnTuTu, Geekbench и CPU Throttling Test.В AntuTu смартфон набрал 3 816 838 баллов. На пиковых нагрузках в бенчмарках realme GT8 Pro ощутимо греется, что неудивительно для Snapdragon 8 Elite Gen 5. Мои замеры инфракрасным термометром показали 51 градус.В плане производительности и нагрева здесь можно провести аналогию с OnePlus 15 — в обычных повседневных сценариях смартфон не греется. Однако на пике производительности корпус может получить ощутимый нагрев. Такое может проявляться во время длительных игровых сессий во что-то тяжелое.realme GT8 Pro — это флагман, который не требует думать о производительности: запаса хватает для монтажа видео, игр на максималках и любых тяжёлых сценариев.В качестве программной платформы используется Android 16 с оболочкой realme UI 7.0. Меня порадовало, что ненужного предустановленного софта стало значительно меньше, а значит бренд прислушивается к замечаниям.В целом realme UI 7.0 очень шустрая и приятно выглядит.В основе основной камеры realme GT8 Pro лежит датчик Sony IMX906 и четырёхлетняя совместная работа с RICOH, включая оптику из 7 элементов с антибликовым покрытием. Размер сенсора составляет 1/1.56”, светосила f/1.8, а еще тут есть двухосевой оптический стаб (OIS).Впервые в смартфонах компании появился перископ на 200 МП — крупный сенсор Samsung HP5 размером 1/1.56”.Характеристики:Телефото здесь не «дополнительный модуль», а полноценная камера, которая по качеству съемки действительно не уступает основной. Снимки на 3× получаются резкими даже ночью, а 6-кратное увеличение при хорошем освещении сохраняет текстуры без цифровой каши.Разрешение ультраширика составляет 50 МП. Его качество, как по мне, довольно средненькое. В целом стараюсь обходиться без оценок, поскольку все результаты перед вами и вы можете их самостоятельно оценить, сделав свои выводы.Совместная работа realme с RICOH также вылилась в специальный режим съемки, который получил название RICOH GR. Это пять пленочных пресетов и «классическое» фокусное расстояние (28 и 40 мм) для стрит-фотографии. К слову, пресеты можно создавать свои, а потом еще и делиться с другими владельцами realme GT8 Pro. Однако обывателя вряд ли заинтересует этот режим, поскольку большинство фото снимается в полной автоматике.Цветные пресеты:ЧБ пресеты:По видеосъемке основная камера realme GT8 Pro предлагает следующие возможности:Стабилизация — плавная, без «желе», смена фокусных расстояний происходит аккуратно. Реально ощущается, что это устройство делали с прицелом на создателей контента и фотографов.Разрешение фронтальной камеры составляет 32 МП. По селфи нет нареканий — фото получаются четкими и яркими. Меня огорчает отсутствие автофокуса на фронтальном модуле в устройстве, которое позиционируется флагманским.Автономную работу смартфону обеспечивает аккумулятор на 7000 мАч. Здесь используется кремний-углеродная батарея нового поколения.Комплектный адаптер мощностью 120 Вт позволяет зарядить аккумулятор от 0 до 50% за 15 минут. На полную зарядку в среднем уходит около 45 минут.Также смартфон получил беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Есть функция обратной беспроводной зарядки для других гаджетов.Смартфон держится 1,5–2 дня в активном сценарии использования. В наиболее размеренном темпе из устройства без проблем можно выдавить и 3 дня без розетки.realme GT8 Pro — интересный флагман с необычными решениями. Есть возможность настроить дизайн площадки основной камеры под свои индивидуальные предпочтения. Любители поэкспериментировать с фото оценят режим RICOH GR. Помимо этих фишек, это еще и мощный смартфон с огромным запасом производительности и достойной автономностью. Однако вывод очень сильно зависит от цены. Если мы идем на AliExpress, там цены стартуют от 50 000 рублей за версию 12/256 ГБ. За такой прайс получается отличное предложение. В сетевом ритейле, к сожалению, не все так приятно. Там цены стартуют от 99 999 рублей за 12/256 ГБ.В целом хочется похвалить попытки realme штурмовать флагманский сегмент. Меня слегка огорчил даунгрейд дизайна, поскольку GT7 Pro выглядел эффектнее и заметнее. С другой стороны серия «добрала» характеристик (eSIM и беспроводная зарядка), чтобы наконец-то получить статус полноценного флагмана.