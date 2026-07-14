Легкий и выносливый: обзор смартфона realme P4 с батареей на 7000 мАч и защитой IP69K

Покупателю годами приходилось выбирать: либо тонкий элегантный гаджет, требующий розетки к вечеру, либо громоздкий защищенный аппарат с гигантской батареей, который неудобно носить в кармане брюк. Новые технологии кремний-углеродных аккумуляторов постепенно меняют этот баланс.
Смартфон realme P4 разработан для тех, чья деятельность связана с постоянными разъездами, использованием навигации под солнцем, активной перепиской в мессенджерах и частым просмотром веб-страниц, когда телефон не выпускается из рук по 10–12 часов в день.
Содержание
- Технические характеристики
- Комплектация, дизайн и эргономика
- Камеры
- Экран и звук
- Железо и производительность
- Софт
- Автономная работа
- Итоги
Технические характеристикиУстройство предлагает сбалансированный набор параметров, ориентированных на практичность и надежность в повседневной эксплуатации.
- Процессор: Qualcomm Snapdragon 685 (6 нм, 8 ядер, максимальная частота до 2.8 ГГц)
- Графический чип: Adreno 610
- Оперативная память: 8 ГБ LPDDR4X (с возможностью расширения до 24 ГБ)
- Встроенный накопитель: 256 ГБ, поддержка карт памяти microSD до 2 ТБ
- Дисплей: 6.8 дюйма, AMOLED, 2344 × 1080 пикселей, 120 Гц, пиковая яркость до 4000 нит
- Основная камера: 50 МП (f/1.8, широкоугольная, автофокус AF)
- Фронтальная: 8 МП (f/2.0)
- Аккумулятор: 7000 мАч, кремний-углеродный (Titan Battery)
- Зарядка: проводная 45 Вт, реверсивная проводная 10 Вт, обходная зарядка (Bypass Charging)
- Защита корпуса: герметичность по стандартам IP65 и IP69K, ударопрочность MIL-STD-810H, конструкция ArmorShell
- Операционная система: realme UI на базе Android 16
- Габариты и вес: 164.40 × 77.99 × 8.09 мм, 205 грамм
Комплектация, дизайн и эргономика
В стандартный комплект поставки входят сам смартфон, кабель USB Type-C, блок питания мощностью 45 Вт, прозрачный защитный чехол, скрепка для извлечения лотка SIM-карт и краткое руководство пользователя.
Оформление задней панели выполнено в оригинальной концепции Aero Racing, содержащей эстетические отсылки к автомобильному спорту. В нашем обзоре смартфон в фиолетовом цвете (Racing Purple), но он также доступен и в зеленой расцветке (Racing Green). Задняя крышка изготовлена из матового композитного материала, который успешно противостоит появлению царапин и не собирает следы от пальцев.
Интересным решением на задней панели выступает светодиодный индикатор Pulse Light. Пользователю доступна настройка 9 различных цветов и 5 скоростей пульсации. Светодиодное кольцо реагирует на широкий спектр сценариев:
- входящие вызовы от конкретных контактов из телефонной книги;
- получение уведомлений от выбранных приложений;
- игровой процесс в совместимых проектах, таких как Mobile Legends: Bang Bang и PUBG Mobile (индикатор мигает при входе в лобби, совершении серии убийств или победе в матче);
- синхронизация с музыкальными плеерами Spotify и YouTube Music для создания светового сопровождения в такт треку;
- визуальный отсчет таймера при съемке на камеру и отображение текущего уровня заряда батареи.
Внутренний каркас выполнен по технологии ArmorShell из высокопрочного алюминиевого сплава. Конструкция усилена ребрами жесткости и специальными амортизирующими вставками, напоминающими силовые элементы кузова и подушки безопасности в современных автомобилях.
Устройство прошло сертификацию по военному стандарту ударопрочности MIL-STD-810H, что гарантирует сохранение работоспособности при падениях с высоты человеческого роста на твердые поверхности.
Согласно лабораторным тестам, сопротивление корпуса изгибу увеличилось на 300%, а конструкция способна выдержать статическое точечное давление весом до 25 кг без какой-либо остаточной деформации. Мы провели серию дроп-тестов в самых популярных сценариях:
- падение с высоты колена (имитирует случайное выпадение устройство при выходе из автомобиля);
- падение с высоты уровня пояса (имитирует случайны промах мимо кармана);
- падение с уровня плеча.
После серии всех сценариев падение смартфон остался целым без видимых повреждений. В процессе бытового тестирования модель также подвергалась случайным брызгам воды у кухонной раковины, падениям со стола и контакту с влажными руками
Пыле- и влагозащита сертифицирована по стандарту IP69K. Это означает, что смартфон полностью герметичен и способен выдерживать не только длительное погружение под воду, но и воздействие направленных струй горячей воды под высоким давлением.
Для смартфона с аккумулятором емкостью 7000 мАч realme P4 обладает хорошей эргономикой. Использование кремний-углеродного анода позволило снизить толщину корпуса до 8.09 мм, а вес устройства составляет всего 205 грамм. Благодаря этому аппарат не ощущается громоздким бронефоном, комфортно лежит в ладони среднего размера, а его углы не врезаются в пальцы при длительном удерживании в горизонтальном положении во время игр или просмотра видео.
Камеры
Конфигурация камер realme P4 ориентирована на решение утилитарных задач. На задней панели установлен единственный модуль с разрешением 50 МП и светосилой f/1.8, оснащенный фазовым автофокусом PDAF. Дополнительные датчики отсутствуют, что позволило избежать неоправданного удорожания конструкции. Для автопортретов и видеозвонков используется фронтальная камера на 8 МП со светосилой f/2.0.
В условиях хорошего дневного освещения основная камера демонстрирует достойную резкость по всей площади кадра, адекватный баланс белого и естественную цветопередачу без излишней программной перенасыщенности. Оптическая стабилизация в данной модели не предусмотрена, поэтому при съемке в условиях недостаточного освещения или ночью необходимо задействовать ночной режим и надежно фиксировать смартфон в руках в течение нескольких секунд.
Основной акцент производитель сделал на программной обработке фотографий с помощью фирменного пакета нейросетевых инструментов NEXT AI, работающего на базе операционной системы Android 16. В распоряжении пользователя имеются четыре ключевые функции постобработки:
- AI Eraser — интеллектуальный ластик, позволяющий за несколько секунд бесследно удалить случайно попавших в кадр прохожих, автомобили или провода. Достаточно обвести ненужный объект на экране, и нейросеть аккуратно сотрет его, дорисовав текстуру фона.
- AI Ultra Clarity — алгоритм повышения детализации снимка. С его помощью можно улучшить четкость мелких текстур, листвы деревьев или надписей на удаленных объектах.
- AI Unblur — инструмент исправления смазанных кадров. Помогает спасти ценный снимок, если во время спуска затвора дрогнула рука или объект съемки находился в движении.
- AI Edit Genie — генеративный редактор, способный изменять элементы фотографии или добавлять новые детали на основе текстового описания пользователя.
В ходе тестирования функция AI Eraser была испытана на оживленной улице: удаление случайного пешехода с заднего плана заняло около 10 секунд, а на месте объекта алгоритм сгенерировал текстуру тротуарной плитки без видимых швов.
Интеграция камеры с подсветкой AI Pulse Light также нашла практическое применение: при активации таймера автоматического спуска затвора светодиодное кольцо на задней панели начинает мигать с возрастающей частотой, сигнализируя участникам съемки о точном моменте срабатывания камеры.
Экран и звук
Смартфон оснащен качественной 6.8-дюймовой AMOLED-матрицей с частотой обновления до 120 Гц. Дисплей обладает разрешением 2344 × 1080 пикселей и плотностью точек около 380 ppi, гарантируя отличную детализацию шрифтов и мелких элементов интерфейса.
Главной особенностью экрана является высокая устойчивость к яркому внешнему свету. Локальная пиковая яркость при воспроизведении HDR-контента на небольшом участке дисплея способна достигать 4000 нит. В режиме высокой яркости (HBM) под прямыми лучами солнца вся площадь экрана равномерно подсвечивается на уровне не менее 1200 нит.
В сочетании со сбалансированным энергопотреблением и эффективным рассеиванием тепла это позволяет смартфону сохранять читаемость информации при работе на улице в летний зной. Экран не тускнеет и не снижает яркость вынужденно, как это часто происходит у аппаратов, склонных к внутреннему перегреву.
Для защиты зрения пользователя реализована технология DC-Dimming, снижающая мерцание подсветки (ШИМ) на любых уровнях яркости экрана. Это уменьшает утомляемость глаз при многочасовом чтении или веб-серфинге перед сном. Экран защищен закаленным стеклом с качественным олеофобным покрытием.
Дополнительно поддерживается технология распознавания касаний влажными руками, оптимизирующая обработку ввода сенсорной панели во влажной среде. Алгоритмы распознавания отсекают ложные срабатывания от капель воды или пота, позволяя уверенно пользоваться навигатором под дождем или управлять интерфейсом мокрыми руками.
Сканер отпечатков пальцев встроен непосредственно под плоскость AMOLED-экрана, оптический датчик срабатывает стабильно и быстро.
Музыкальные возможности смартфона опираются на монофонический динамик, расположенный на нижней грани устройства. Для компенсации отсутствия стереозвука производитель интегрировал функцию UltraBoom, позволяющую программно повысить максимальный уровень громкости до 400%. Данный режим предназначен исключительно для сложных внешних условий, таких как шумные городские улицы, производственные цеха или работа в автомобиле с открытыми окнами.
Звук на максимальном форсировании теряет объем и акцентируется на средних и высоких частотах, чтобы пользователь гарантированно услышал важный звонок, голосовое сообщение или подсказку навигационной системы. При тестировании функции на шумной улице аудиосигнал оставался разборчивым поверх гула проезжающего транспорта.
Железо и производительность
В качестве аппаратной платформы выбран 6-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 685. Чип включает в себя 8 вычислительных ядер: 4 производительных ядра Cortex-A73 с тактовой частотой до 2.8 ГГц и 4 энергоэффективных ядра Cortex-A53, работающих на частоте до 1.9 ГГц. Графическая подсистема представлена чипом Adreno 610.
Этот процессор не бьет рекордов в синтетических тестах, набирая около 470 000 баллов в бенчмарке AnTuTu. Однако выбор данной платформы обусловлен ее крайне низким тепловыделением и скромным потреблением энергии. Чтобы полностью раскрыть потенциал чипсета, разработчики установили испарительную систему охлаждения площадью 15 292 мм².
Такое сочетание холодного процессора и огромного радиатора исключает появление температурного троттлинга. Смартфон сохраняет стабильную тактовую частоту ядер на протяжении многих часов непрерывной работы при одновременной активности ресурсоемких фоновых процессов. В ходе практического теста навигация с активным VPN-подключением на максимальной яркости под прямыми лучами солнца в течение получаса не привела к нагреву корпуса или зависанию интерфейса.
В популярных многопользовательских играх realme P4 демонстрирует стабильную частоту кадров без просадок по мере разряда батареи:
- Standoff 2 — 60.07 FPS
- Mobile Legends: Bang Bang — 58.71 FPS
- Free Fire — 56.00 FPS
Для хранения файлов предусмотрен накопитель объемом 256 ГБ. В отличие от большинства современных среднебюджетных устройств, лишенных возможности расширения памяти, realme P4 сохранил выделенный слот для карт памяти microSD объемом до 2 ТБ, что практически исчезло у конкурентов в данном ценовом сегменте. Это критически важно для пользователей, вынужденных хранить локально большие объемы офлайн-карт, музыку или видеозаписи.
Софт
Смартфон функционирует под управлением актуальной оболочки realme UI на базе операционной системы Android 16. Интерфейс отличается плавностью анимаций, лаконичным визуальным оформлением и отсутствием навязчивой встроенной рекламы в системных приложениях.
Для повышения удобства повседневной работы добавлена встроенная поддержка функции «Обведите и найдите» (Circle to Search), позволяющая мгновенно находить информацию о любом объекте на экране, просто обведя его пальцем.
Автономная работа
Смартфон realme P4 получил кремний-углеродный аккумулятор Titan емкостью 7000 мАч.
Одного полного заряда батареи достаточно для обеспечения непрерывной работы смартфона в течение длительного времени в различных ресурсоемких режимах без промежуточного подключения к розетке:
- Мобильный гейминг в Mobile Legends: 11.2 часов непрерывного матча;
- Игра в PUBG Mobile: 10.2 часов автономной работы;
- Игра в Standoff 2: 10.1 часов без подзарядки;
- Активная сессия во Free Fire: 8.8 часов работы.
Одним из ключевых преимуществ аккумулятора Titan является его долговечность. Разработчики заявляют о сохранении здоровья батареи на протяжении 6 лет активной эксплуатации, что эквивалентно 1600 полным циклам заряда-разряда. По истечении этого срока остаточная емкость аккумулятора составит не менее 80% от первоначального номинала, предотвращая резкие скачки уровня заряда и преждевременное отключение смартфона на холоде.
Для минимизации износа батареи во время игр или длительного использования навигатора внедрена технология обходной зарядки. При подключении кабеля питания к полностью заряженному устройству электрический ток подается напрямую на материнскую плату и процессор, минуя аккумулятор.
Комплектная зарядка мощностью 45 Вт выдает следующие результаты от 0 процентов:
- 15 минут: ~28%
- 30 минут: ~52%
Итоги
realme P4 представляет собой сбалансированный инструмент, разработанный с прицелом на надежность, автономность и долговечность. Производитель сознательно отказался от гонки за баллами в бенчмарках, предложив практичное решение для реальной жизни, где стабильность работы и прочность конструкции важнее пиковой мощности процессора.
Рекомендованная розничная цена realme P4 составляет 16 999 рублей за базовую версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, и 20 999 рублей за продвинутую модификацию 8/256 ГБ. На старте продаж цена составит 15 499 и 18 999 рублей соответственно.
Этот девайс станет хорошим выбором для студентов, курьеров, водителей такси, путешественников и всех пользователей, кому необходим безотказный рабочий инструмент, способный без труда пережить падение в воду, сильный ливень, летний зной и гарантированно проработать двое суток без единого подключения к зарядному устройству.
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