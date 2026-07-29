С Dreame L50s Pro Ultra я познал дзен: тупо лучший робот-пылесос в 2026

Технические характеристики

Мощность всасывания: до 30 000 Па (система Vormax)

Система щеток: HyperStream с двумя разнонаправленными щетками против спутывания волос;

Влажная уборка: адаптивная система Omni-Scrub (вращение 360°, давление 8N, наклон ±5°);

Уборка в углах: выдвижные щётки Dual Flex Arm;

Преодоление порогов: EasyLeap System (до 4 см);

Навигация: LiDAR VersaLift, 3D Structured Light, AI-камера с обнаружением 220+ типов объектов, система OmniDirt, встроенная LED-подсветка;

Емкость аккумулятора: 5200 мАч (хватает на 170 мин);

Объем пылесборника робота: 250 мл (с автовыгрузкой);

Резервуар для воды в роботе: 80 мл (с автозаправкой);

Самоочистка мопов: ThermoHub (нагрев воды до 100°C) + сушка горячим воздухом;

Автономность станции: PowerDock с мешком для мусора до 100 дней и возможностью подключения к водопроводу;

Умный дом: поддержка протокола Matter, возможность управления с помощью голосовых ассистентов Dreame, Siri, Alexa, Google.

Комплектация и дизайн

Функциональность

Приложение

Сухая

Влажная

Сухая и влажная одновременно

Сначала сухая, затем влажная

Личный опыт: как убирает и что обходит?

Автономность

Вердикт

Роботы-пылесосы развиваются с космической скоростью, но, признаюсь честно, до недавнего времени я относился к ним с изрядной долей скепсиса. Моими главными претензиями к ним всегда были: слабоватая мощность всасывания и полная беспомощность перед банальными препятствиями. У меня дома полно столов, стоек, техники и прочей мебели, так что перспектива постоянно вытаскивать такого «помощника» из плена ножек стула или зажеванного провода меня не вдохновляла.После теста Dreame L50s Pro Ultra, я понял, как сильно недооценивал технологический скачок. Я провел с этим девайсом месяц и, без преувеличения, нахожусь в шоке от того, сколько свободного времени у меня теперь появилось. Этот гаджет буквально перевернул мои представления об автоматической уборке.Прежде чем перейти к детальным цифрам, стоит понять, почему для меня Dreame L50s Pro Ultra — лучший робот нового поколения. Начнём с того, что тут собрана максимальная комбинация технологий и полезных функций, обкатанных годами. Это уже не просто диск, который ездит и поверхностно собирает мусор по квартире, а полностью автономный комплекс. Причём основной упор здесь сделан на гибридную чистку с сухой и влажной уборкой. Ну, а мощности всасывания позавидуют даже вертикальные пылесосы.Ещё один жирный плюс — адаптивная геометрия. Dreame L50s Pro Ultra — буквально трансформер. Пока не такой, как в фильмах Майкла Бэя, но он выходит за рамки своего круглого корпуса, физически дотягиваясь до труднодоступных мест с помощью выдвижных элементов. Ему даже не страшны межкомнатные пороги высотой до 4 см и сложные стыки покрытий — он их спокойно перешагивает. Отдельного внимания заслуживает визор с искусственным интеллектом. По сути, у робота есть своё «зрение», которое распознает сотни бытовых предметов, безошибочно ориентируется даже в полной темноте и подстраивает процесс под тип загрязнений.Но автоматизация поражает больше всего. Я уже привык к обычному моющему пылесосу и вертикальной ручке, которыми пользуюсь довольно долго. Процесс выглядит так: сначала сухая уборка одним пыликом, а затем влажная другим, но после этого нужно ещё время на очистку пылесборников, промывку контейнеров и срезание волос с щёток. А тут меня ждал сюрприз в виде тотальной автоматизации. Станция самоочистки опустошает пылесборник, промывает грязный бак, моет мопы горячей водой и сушит их. Это сводит обслуживание устройства к минимуму.Теперь к технической части:Премиальный статус устройства чувствуется сразу на этапе распаковки. Внутри всё аккуратно упаковано в отдельные боксы, которые очень легко достаются. Помимо огромной док-станции и самого робота, в комплект входят два мопа, два сменных мешка, рампа и фирменное моющее средство, которое станция умеет дозировать сама. Как видите, тут есть всё, что нужно для комфортного использования этого девайса в первый год-два. Разумеется, спустя время придется докупить расходники по типу шампуня и мопов, но на то они и расходники. Кстати, все они продаются в России.По качеству все собрано идеально — люфтов и кривых стыков нигде нет. Сама станция, несмотря на свою монументальность и огромный набор функций, смотрится лаконично и органично вписывается в любой интерьер. Единственное, что надо учитывать перед его установкой — свободное пространство перед станцией и по бокам от неё, чтобы робот мог спокойно заезжать.Самая базовая станция открывается с двух сторон. За лицевой золотистой панелью скрывается мешок для сбора мусора, а также картридж для жидкого средства. Сверху открывается доступ к двум резервуарам под чистую и грязную воду. К этому мы ещё вернёмся чуть позже. Ну, а сзади есть специальный отсек под кабель-менеджмент.По количеству продвинутых технологий Dreame L50s Pro Ultra бьет все рекорды, причем все интересные фичи распределены поровну между самим роботом и его базой.Если говорить о самом пылесосе, то его главный козырь — абсолютная адаптивность к сложным планировкам и типам покрытий. Интеллектуальная система OmniDirt позволяет роботу буквально «видеть» уровень загрязнения пола в реальном времени. Если на каком-то участке скопилось много грязи, пылесос автоматически усиливает мощность и отправляется на повторный заход, пока поверхность не станет идеально чистой.Для борьбы с коварными углами и пространством вдоль плинтусов в роботе реализована флагманская технология Dual Flex Arm. Я поначалу подумал, что он обо что-то зацепился и у него погнулся моп. Но оказалось, что он умеет физически выдвигать свои рабочие элементы за пределы круглого корпуса. Например, боковая щетка SideReach выметает песок из прямых углов, а диски MopExtend RoboSwing выдвигаются вбок до 4 см, аккуратно промывая пол под низкой мебелью и вдоль стен.За влажную уборку отвечает система Omni-Scrub. Диски не просто вращаются на 360 градусов, они прижимаются к полу с постоянным давлением в 8N. Причём в некоторых случаях под наклоном ±5°, что позволяет эффективно вычищать грязь даже из рельефных стыков и неровностей ламината.Мойка-мойкой, а что с коврами? Чтобы ковры оставались сухими, робот обучен интеллектуальным сценариям: при обнаружении ворса он мгновенно поднимает швабры на 10,5 мм и активирует режим повышенной мощности Carpet Boost. За навигацию отвечает ИИ-система, способная распознавать до 220+ типов бытовых объектов. Дополняет её яркая LED-подсветка. В темноте она светит как автомобиль. Зато всё работает чётко. Ещё тут есть специальный режим Pet-Friendly Care 5.0 для деликатной уборки зон вокруг мисок и лотков домашних питомцев.Теперь к станции PowerDock, которая практически полностью исключает ручное обслуживание девайса. Она делает абсолютно всё: промывает швабры робота, сушит их, заправляет его бак водой, автоматически подмешивает чистящее средство в нужной пропорции и забирает собранный мусор в герметичный мешок, которого смело хватит до 100 дней. При желании станцию можно подключить напрямую к водопроводу и канализации для абсолютной автономности, но это не лучший вариант для съёмной квартиры.Все, кто хотя бы раз занимался влажной уборкой вручную, знают, что промывать тряпки нужно горячей водой, а после их необходимо хорошенько сушить. В противном случае вы получите очень неприятный запах сырости на всю квартиру. В Dreame предусмотрели и эту ситуацию, поэтому система ThermoHub нагревает воду до 100°C, стирает мопы, растворяя жир после уборки кухни и уничтожая бактерии, а потом сушит их горячим воздухом. При этом сама платформа станции не обрастает грязью, поскольку система Ice Clean Dry Board использует 20 направленных форсунок с горячей водой, очищая поддон от разводов и осадка. Риск появления сырости и неприятных запахов тут буквально нулевой.Всё взаимодействие с роботом происходит через фирменную утилиту Dreamehome. После первого запуска она сама подскажет, как правильно подключить ваш девайс. Сразу отмечу, что пылесосы работают только в диапазоне Wi-Fi 2,4 ГГц, поэтому проверьте свою сеть перед настройкой. Дальше остаётся только запустить процесс по подсказкам, чтобы робот построил карту помещений.В главном меню доступно четыре варианта уборки:Тут же можно выставить значения для мощности всасывания и степени влажности. Причём есть возможность назначить определенные параметры для отдельных участков или комнат. Ещё производитель предусмотрел опцию промывки мопов — очень полезно, если у вас большое помещение. Мне же хватает настройки по умолчанию с промывкой тряпок каждые 20 кв.м.После построения карты можно вручную расставить мебель, определить запретные зоны или территории с кормушками питомцев, переназвать комнаты или выбрать любой рандомный участок для быстрой уборки. Чтобы подключаться к камере робота, нужно сначала установить код-пароль. Это гарантирует полную безопасность — никто не сможет посмотреть, что происходит у вас дома.Ну, а для взрослых мальчиков, которые давно хотели себе машинку на пульте, есть опция управления с сенсорного джойстика. Такая геймификация уборки не может не радовать. Хотя бы в первые дни.Разумеется, приложение отправляет все уведомления о статусе уборке и работа, напоминает о необходимости очистки контейнеров, подзарядке, обновлениях и других важных вещах. Вы всегда сможете просмотреть отчет об уборке, состояние расходников, аккумулятора и многое другое. Жирнейший плюс — можно ограничить максимальный уровень заряда батареи, что я и сделал в первую очередь, поскольку робот находится на базе круглосуточно, а «по делам» выезжает раз в день на пару часов.Характеристики и функции, конечно же, крутые, но уверен, что всем интересно как он ведёт себя в жизни? У меня стандартная квартира: три комнаты, коридор, балкон и кухня (общая площадь — 46 кв.м). Для теста я решил немного ограничить роботу территорию и настроил в приложении уборку только в двух комнатах и коридоре. Напольное покрытие везде — ламинат, на котором в комнатах лежат небольшие коврики (есть как с коротким, так и с высоким ворсом).Но главный нюанс моих комнат — обилие мебели, раскиданные провода и техника. После первого включения я реально все полтора часа ходил следом за Dreame L50s Pro Ultra и следил, чтобы он не зажевал лишнего, не намочил провода и не ударялся об углы. Спойлер: страх испарился в тот же день. Система распознавания препятствий работает феноменально. Робот аккуратно кружит вокруг ножек стульев, не жует провода и не пытается сдвинуть напольные торшеры. Благодаря встроенной LED-подсветке он одинаково круто ориентируется и днем, и в абсолютной темноте под кроватью.Забавный факт: с помощью встроенной камеры робота и трансляции в приложение я умудрился найти флешку (увы, не с биткоинами) под кроватью, которую безуспешно искал пару месяцев. Просто заглянул «глазами» пылесоса туда, куда сам бы никогда не полез.Что касается чистоты — здесь работает связка из чудовищной мощности в 30 000 Па и двойной щетки HyperStream. Причём они крутятся в разные стороны, вычесывая из ковров вообще всё. А главное, что на них не наматываются волосы. Вот этого я точно не ожидал. Опять же, я не доверял роботам-пылесосам, потому что знаю на личном опыте, что Па много не бывает. Особенно, если чистить ковры. Тут же девайс вытягивает мусор из глубины коврика с ворсом в 3-5 мм.Углы и плинтусы также ставили под сомнение любые модели роботов, поскольку они все круглые. Но крутое инженерное решение Dual Flex Arm устранило этот минус. Робот буквально вытягивает боковую щетку в углы, а мопы вбок. В результате получаем чистоту вдоль стен без пропущенных зон. Ещё один забавный момент — ножки. Робот умеет перешагивать пороги высотой до 4 см. В моём случае он аккуратно перешагнул основание сушилки, убрался внутри, а затем спокойно вышел из этой зоны.Тут я хочу сделать важную ремарку по поводу ковров: если с коротким ворсом (3 мм) робот справляется сам (поднимает швабры и пылесосит), то для ковров с высоким ворсом (>3 мм) в приложении лучше сразу выставить зоны «избегать влажной уборки», чтобы он случайно их не намочил.Управляется всё в приложении. Оно максимально простое и понятное. Всё можно настроить за пару минут по подсказкам. Далее можно отслеживать статус робота, уровень заряда, выбирать тип уборки, менять комнаты, редактировать карты, подключаться к камере, обновлять прошивку и многое другое.В плане автономности Dreame L50s Pro Ultra — абсолютный дзен. И сейчас я не просто про батарейку, 30% которой хватает на мои две комнаты и коридор. Но весь «вау-эффект» кроется в независимости от человека. Один раз настроил расписание уборки в приложении, залил воду в бак и робот может жить своей жизнью пару дней. Сам уехал, сам убрался, сам выгрузил мусор, сам постирал мопы кипятком и высушил их горячим воздухом, чтобы они не протухли. От меня что требуется? Только сливать грязную воду из резервуара. Желательно после каждой уборки. И то, если не подключать станцию к водопроводу напрямую. Но это уже в разы легче, чем возиться тряпками и швабрами.Как же быстро растут дети! Dreame L50s Pro Ultra — не просто очередной робот-пылесос, а ультимативный гаджет для уборки, который реально забирает на себя всю рутину, связанную с влажной и сухой очисткой помещения. Он мощный, невероятно умный и полностью самостоятельный.К слову, у меня дома уже есть техника Dreame, причем одному из пылесосов бренда пошел четвертый год, и он работает как часы. Именно поэтому я всегда первым делом рекомендую Dreame всем своим знакомым. Бренд в очередной раз доказал, что умеет предлагать топовые инновационные технологии, премиальное качество сборки и при этом сохранять разумный, адекватный ценник. Если вы хотите навсегда забыть про швабру и веник — этот девайс стоит каждой своей копейки.