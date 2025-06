Обзор Samsung Galaxy S25 Ultra: лучший Android-смартфон 2025 года?

Провел месяц на Samsung Galaxy S25 Ultra в качестве единственного смартфона. Как полагается — переставил симку и убрал айфон в тумбочку, чтобы максимально погрузиться в тест, пожалуй, главного Android-флагмана 2025 года. Провел месяц на Samsung Galaxy S25 Ultra в качестве единственного смартфона. Как полагается — переставил симку и убрал айфон в тумбочку, чтобы максимально погрузиться в тест, пожалуй, главного Android-флагмана 2025 года. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Содержание

Комплект поставки

Сам смартфон

Кабель USB Type-C

Скрепка для лотка SIM-карты

Документация (гарантия, краткое руководство)

Технические характеристики

Процессор: 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy

Экран: 6,9 дюйма, Dynamic AMOLED 2X, 3120 × 1440 (Quad HD+), 120 Гц

Основная камера: 200 MП (F1,7) + 50 MП (F3,4) + 50 MП (F1,9) + 10 MП (F2,4)

Фронтальная камера: 12 МП (F2.2)

Оперативная память: 12 ГБ

Хранилище: 256 ГБ (в нашей тестовой конфигурации)

SIM: физическая СИМ-карта + eSIM

Стандарты связи: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD

USB: USB 3.2 Gen 1

Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2,4 ГГц + 5 ГГц + 6 ГГц, EHT320, MIMO, 4096-QAM

Bluetooth: 5.4

NFC: есть

Операционная система: Android 15 с оболочкой One UI 7

Аккумулятор: 5000 мАч

Защита: IP68

Габариты: 162,8 × 77,6 × 8,2 мм

Вес: 218 г

Позиционирование

Дизайн, размеры, управляющие элементы

Дисплей

Плавность движени й — здесь можно выбрать адаптивную частоту обновления с максимальным показателем в 120 Гц и стандартную, где частота не превышает 60 Гц

й — здесь можно выбрать адаптивную частоту обновления с максимальным показателем в 120 Гц и стандартную, где частота не превышает 60 Гц Комфорт для глаз — снижает уровень синего и использует более теплые тона. Можно выбрать адаптивный режим, чтобы смартфон подстраивался самостоятельно в зависимости от времени суток или настроить активацию опции по расписанию

— снижает уровень синего и использует более теплые тона. Можно выбрать адаптивный режим, чтобы смартфон подстраивался самостоятельно в зависимости от времени суток или настроить активацию опции по расписанию Адаптивный цветовой тон — подстраивает баланс белого в зависимости от окружающего освещения.

Аккумулятор

Коммуникационные возможности

Память, чипсет, производительность

Камеры

Основной датчик на 200 МП со светосилой F1.7

Ультраширик на 50 МП с F1.9

Телевик с 3-кратным оптическим зумом на 10 МП и F2.4

Телевик с 5-кратным оптическим зумом на 50 МП и F3.4

Программное обеспечение

Theme Lock — ручная настройка тем. Позволяет настраивать внешний вид иконок, клавиатуры, панели с быстрыми настройками.

— ручная настройка тем. Позволяет настраивать внешний вид иконок, клавиатуры, панели с быстрыми настройками. LockStar – кастомизация экрана блокировки. С помощью этого модуля можно настроить назначение кнопок, их расположение, дизайн часов и добавлять виджеты.

– кастомизация экрана блокировки. С помощью этого модуля можно настроить назначение кнопок, их расположение, дизайн часов и добавлять виджеты. Home Up — тюнинг домашнего экрана. Позволяет изменять размер сетки иконок, уровень размытия, анимации переходов и много чего еще.

— тюнинг домашнего экрана. Позволяет изменять размер сетки иконок, уровень размытия, анимации переходов и много чего еще. Pentastic — расширение функциональности для S Pen.

AI-редактор : регулярно пользуюсь функцией удаления нежелательных объектов. На мой взгляд, на смартфонах Samsung она реализована наилучшим образом.

: регулярно пользуюсь функцией удаления нежелательных объектов. На мой взгляд, на смартфонах Samsung она реализована наилучшим образом. Google Gemini — в Galaxy S25 Ultra есть быстрый доступ по долгому нажатию на кнопку блокировки экрана. По умолчанию чат-бот не работает в РФ. Однако для его запуска есть два способа, о которых мы рассказывали здесь и тут.

— в Galaxy S25 Ultra есть быстрый доступ по долгому нажатию на кнопку блокировки экрана. По умолчанию чат-бот не работает в РФ. Однако для его запуска есть два способа, о которых мы рассказывали здесь и тут. Проверка орфографии и грамматики прямо в клавиатуре .

. Сводка и чтение в браузере Samsung — первая создает краткую выжимку длинного текста, а вторая зачитывает его.

Аксессуары

Выделение объектов на фото во время редактирования

Рукописные заметки и зарисовки на заблокированном экране

Подпись документов

Впечатления

Отличный дисплей с высокой яркостью и частотой обновления;

Продвинутые камеры с несколькими телеобъективами, которые охватывают самые востребованные фокусные расстояния;

Мощная производительность и энергоэффективность;

Поддержка всех современных стандартов связи;

Удобное и функциональное ПО с элементами ИИ.

Смартфоны Samsung и другие гаджеты бренда вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides

Galaxy S25 Ultra предлагает мощные характеристики, впечатляющий дисплей и продвинутые камеры. Разберемся, насколько он хорош и оправдана ли его цена.В коробке Galaxy S25 Ultra пользователь найдет минимальный набор:Зарядного устройства в комплекте по-прежнему нет — это уже стало стандартной практикой для флагманов Samsung. Аксессуары предлагаются отдельно, включая проводные и беспроводные зарядки.Samsung Galaxy S25 Ultra — это выбор для тех, кто хочет всё и сразу. Смартфон ориентирован на техноэнтузиастов, контент-мейкеров и поклонников флагманской техники. Его цена соответствует ожиданиям от передового устройства.Galaxy S25 Ultra можно охарактеризовать полноценным и сбалансированным флагманом в сегменте Android-смартфонов. Это ультимативное решение со своим уникальным пользовательским опытом, а также готовой экосистемой сопутствующих аксессуаров и гаджетов бренда.Начать, пожалуй, стоит с расцветок. С презентации меня принципиально заинтересовали синий и черный титан. В итоге остановиться решил на последней. Темный оттенок в сочетании с матовой поверхностью смотрятся очень приятно, но у этого решения есть недостаток в плане практичности. На черном цвете отчетливее видны следы от рук. Также Samsung Galaxy S25 Ultra доступен в расцветках серебряный и серый титан. Samsung отказалась от силуэта с острыми углами. Как по мне, это решение пошло на пользу ультра-флагману. Смартфон сохранил свою узнаваемую индивидуальность, а его очертание стало наиболее естественным.Стеклянную спинку органично дополняет титановая рамка с матовой покрытием. На задней поверхности в левом углу размещены кольца раздельно стоящих объективов. Их окантовка слегка приподнята над корпусом и это очень неудачное дизайнерское решение, поскольку, как вы уже могли понять, в зазоры собирается пыль.Физические элементы управления расположены на правой грани. На нижнем торце расположились: слот стилуса S-Pen, щель основного динамика, USB-C, отверстие микрофона и лоток сим-карты.Габариты корпуса составляют 162,8 × 77,6 × 8,2 мм, а вес — 218 г. Важно понимать, что Galaxy S25 Ultra — очень крупный смартфон для пользователей, которые уже имели дело с устройствами аналогичных размеров.Корпус в руках ощущается монолитно. Материалы тактильно очень приятные. Устройство получило степень защиты IP68.Samsung Galaxy S25 Ultra оснащен 6,9-дюймовым Dynamic AMOLED 2X экраном с разрешением 3120 × 1440 и частотой обновления 120 Гц. Показатель пиковой яркости — 2600 нит. Защищает экран стекло Corning Gorilla Glass Armor 2.Дисплей — один из главных козырей в рукаве устройства. Рамки по периметру тончайшие. Цветопередача насыщенная и контрастная. Впрочем, этот параметр можно отрегулировать под себя. В настройках имеются пара предустановок и шкала цветовой температуры. Также доступен еще ряд настроек экрана:Максимальной яркости экрана достаточно для любых сценариев использования. Углы обзора отличные — картинка сохраняет цветопередачу и детализацию даже при сильных отклонениях.Одна из самых интересных фишек экрана — специальный антибликовый слой. Он значительно снижает количество бликов под прямым освещением, сохраняя цветопередачу, а самое главное — контрастность и глубину черного цвета. Смотрится такое решение потрясающе. После этого начинаешь постоянно задавать себе вопрос: «Почему остальные производители до сих пор не используют нечто подобное»?Итак, ШИМ. Я продолжаю напоминать, что остаюсь нечувствительным к этому явлению, поэтому не уделяю «проблеме» должного внимания. Однако по замерам коллег ШИМ-частота Galaxy S25 Ultra находится на комфортном уровне.В целом картинка очень радует в любых сценариях, будь то просмотр фото, видео, игры или просто перемещение по интерфейсу. Есть поддержка режима AOD (отображение информации на выключенном экране), но я этой функцией не пользуюсь.Galaxy S25 Ultra оснащён аккумулятором на 5000 мАч. Несмотря на мощную начинку, энергоэффективность на высоте: день активной работы смартфон выдерживает стабильно.Если отбросить все средневзвешенные оценки, конкретно в моем повседневном сценарии использования смартфон выдает семь с половиной часов экрана. Как по мне, результат очень достойный.Поддерживаются проводная зарядка мощностью 45 Вт (Power Delivery 3.0). От нуля и до 50 процентов смартфон заряжается за 20 минут, а на полную зарядку уходит около 50 минут. На фоне устройств китайских брендов скорость зарядки не самая быстрая, однако ее можно назвать оптимальной.Есть беспроводная зарядка мощностью 25 Вт. Она позволяет полностью зарядить смартфон в среднем за 70 минут. Также имеется обратная зарядка на 9 Вт, позволяющая экстренно подзарядить другие гаджеты.Устройство поддерживает все актуальные диапазоны LTE-частот, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 и NFC. Лоток рассчитан на одну физическую nanoSIM, а также есть поддержка eSIM. Не обошлось без поддержки 5G. Впрочем, для России эта информация избыточна. Передача данных осуществляется быстро и стабильно.Поддерживается режим модема и бесконтактная оплата. К сожалению, в РФ не работают Samsung Pay и Google Play. Грусть, печаль, тоска. Все дело в том, что логика оплаты этих сервисов приятнее и в разы удобнее. К примеру, когда я использовал Galaxy S21 вместе Samsung Pay: я просто запускал платежный сервис прямо с экрана блокировки и не заморачивался, какой стороной нужно приложить смартфон.Для бесконтактных платежей есть возможность использовать Mir Pay, а также аналог функции от крупных банков. Я тестировал T-Pay от Т-Банка и мне очень сильно не понравилось, что к терминалу нужно прикладывать смартфон конкретно верхним торцом. В противном случае оплата могла не пройти. Не знаю, чья проблема в этом случае — платежного сервиса или особенностей конструкции устройства. Однако во времена работы Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay я с такими заморочками не сталкивался.Флагман получил новейший чипсет — Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy. В нашей тестовой конфигурации 12 ГБ оперативной памяти и накопитель на 256 ГБ. Также доступны варианты на 512 гигов и 1 ТБ для тех, кто не любит себя загонять в рамки накопителя.Производительность впечатляет. В бенчмарках процессор стабильно показывает топовые результаты. Ниже прикладываем результаты искусственных тестов для наглядности.Заметно, что производитель «зарезал» производительность в пике, чтобы сохранить нагрев на комфортном уровне при максимальной нагрузке. В реальной жизни это никак не отражается на использовании. Samsung Galaxy S25 Ultra отлично проявляет себя во всех задачах, будь то видеосъемка в максимальном разрешении и последующий монтаж в CapCut, или игры в тяжелые тайтлы на максималках.Система камер — одна из сильных сторон устройства. Я должен объяснить, почему люблю камеру Samsung Galaxy S25 Ultra, учитывая, что есть устройства китайских брендов, которые значительно обходят «корейца» в плане фотосъемки. Все просто. Тут нужно провести аналогию с айфоном. На флагманах Samsung и Apple я получаю ожидаемые результат. Мне не нужно задумываться, будет ли картинка с вытянутым контрастом или насыщенностью. Я получаю результат, который приятен моему взгляду, а при необходимости смогу сам какие-то детали дотянуть в редакторе.В систему основной камеры вошли:Систему оптической стабилизации получили основной сенсор и телеобъективы. В сравнении с предыдущим поколением изменения не существенны.Интерфейс камеры простой и понятный. Смартфон прямо из списка всех режимов съемки предлагает скачать приложение Expert RAW — это такой «ультра-профессиональный» режим, позволяющий снимать в форматах без сжатия, для тех, кто уже вышел за рамки стандартных возможностей.Повторюсь, камера Samsung Galaxy S25 Ultra не самая лучшая в плане фотосъемки, но она меня еще ни разу не подводила. Снимки в большинстве случаев получаются естественными, хорошо детализированными и с точным балансом белого.Основная камера позволяет записывать в максимальном разрешении 8K. Практическая польза для повседневного использования у этой возможности отсутствует. Однако контентмейкеры могут воспользоваться этим режимом для дальнейшего кропа в 4K. Максимальная частота при съемке в 8K составляет 30 кадров в секунду.В 4K смартфон позволяет записывать HDR-видео с 60 FPS. Ролики получаются плавными. В целом качество съемки видео на очень высоком уровне.Разрешение фронтальной камеры составляет 12 МП. Селфи получаются яркими и четкими. Фронталка также позволяет записывать HDR-видео в 4K с 60 FPS.К выходу этого обзора Galaxy S25 Ultra работает на Android 15 с оболочкой One UI 7 . У нее приятный, лаконичный, а самое главное — логичный интерфейс. Здесь будет сложно обойтись без аналогии с Apple. В случае с One UI , ощущения такие же, когда возвращаешься с какого-нибудь тестового устройства обратно на iOS. Здесь все на своих местах.Понравилась концепция Samsung с разделением пользовательского опыта. Все, что необходимо большинству пользователей, включая возможности кастомизации интерфейса, есть в One UI по умолчанию из коробки. Для наиболее продвинутой аудитории есть Good Lock, который можно загрузить из магазина Galaxy Store. Внутри утилиты набор модулей, который позволяет улучшить интерфейс.Что есть интересного в Good Lock:Я прошелся по верхам возможностей приложения Good Lock, чтобы не перегружать обзор смартфона. Если вам эта тема интересна — дайте знать в комментариях и мы сделаем отдельный разбор функциональности утилиты.Также One UI 7 получила ряд функций на базе искусственного интеллекта Galaxy AI. Подробно об оболочке мы рассказывали в отдельном обзоре . Я расскажу об ИИ-фишках, которые использую в своем повседневном сценарии:В завершении блока о софте отмечу, что в стандартной звонилке есть функция записи телефонных разговоров с расшифровкой в текст. Она включается незаметно — каких-либо оповещений собеседник не получит.Самый главный аксессуар Galaxy S25 Ultra из коробки — стилус S Pen. В моем повседневном сценарии он нашел пока только три применения:В целом, я не могу назвать S Pen крайне полезным и незаменимым. Отсутствие стилуса не оказало бы существенного влияния на мой пользовательский опыт.Отдельного упоминания заслуживает доступность аксессуаров от сторонних производителей. Во-первых, Samsung уже по традиции сама сопровождает запуск флагманов разнообразной линейкой кейсов. Во-вторых, как в случае с айфонами, весь модельный ряд Galaxy S25 активно поддерживается сторонними производителями. Вы с легкостью сможете подобрать по вкусу кейс от Spigen, Benks, UAG или Aulumu. Я пока остановился на Pitaka — очень нравятся мне их цепкие магниты.Подводя итоги, могу сказать, что обзор выходит в правильное время, поскольку прайсы на Samsung Galaxy S25 Ultra достигли комфортного уровня. Сейчас флагман можно приобрести в пределах 80 000 рублей за базовую комплектацию. Получаем ультимативное предложение.Galaxy S25 Ultra — сбалансированный смартфон по всем характеристикам, который предлагает максимально приятный комплексный опыт от использования устройства в целом.Такой смартфон сложно раскладывать по преимуществам и недостаткам, поскольку в отличие от конкурентов среди Android-устройств он предлагает целостный набор впечатления. Впрочем, я попытаюсь. К плюсам можно отнести:Из минусов — отсутствие зарядного устройства в комплекте, а также сравнительно крупные габариты, что может быть неудобно для части пользователей. Тем не менее, Galaxy S25 Ultra является одним из лучших Android-смартфонов 2025 года и может быть рекомендован тем, кто стремится получить максимум возможностей от своего мобильного устройства.