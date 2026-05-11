Обзор и личный опыт использования наушников Samsung Galaxy Buds4 Pro

Стал придерживаться принципа, что лучше в пару к смартфону брать аксессуары от того же производителя, поскольку такая связка зачастую дает немало приятных бонусов. Так и происходит на деле. Продолжаю использовать Samsung Galaxy S26 Ultra и взял к нему наушники Galaxy Buds4 Pro. Использую их уже чуть более месяца и делюсь своими впечатлениями на личном опыте в этом обзоре.
Samsung Galaxy Buds4 Pro — это ответ на запросы пользователей, которые ожидают не только качественного звучания, но и глубокой интеграции в цифровую экосистему. Модель получила поддержку новейшего протокола Bluetooth 6.1, усовершенствованную двухполосную акустическую систему и расширенные возможности платформы Galaxy AI. Важно отметить, что устройство ориентировано на работу в связке с экосистемой Galaxy под управлением One UI 8.5, где раскрывается его полный потенциал в части передачи звука и функций синхронного перевода.
Содержание
- Технические характеристики
- Комплектация, дизайн и эргономика
- Функциональность
- Звук и система шумоподавления
- Автономность
- Что в итоге
Технические характеристики
- Динамик: двойной драйвер
- Количество микрофонов: 6
- Кодеки: AAC, SBC, SSC (Samsung Seamless Codec), SSC-UHQ, LC3
- Датчики: акселерометр, гироскопический датчик, датчик Холла, датчик давления, датчик приближения, датчик прикосновения, датчик костной проводимости
- Защита: IP57
- Габариты наушника: 30,9 × 18,1 × 19,6 мм
- Габариты кейса: 51 × 28,3 × 51 мм
- Вес наушника: 5,1 г
- Вес кейса: 44,3 г
- Емкость аккумулятора в наушнике: 61 мАч
- Емкость аккумулятора в кейсе: 530 мАч
Комплектация, дизайн и эргономика
В коробке Samsung Galaxy Buds4 Pro: наушники, набор сменных накладок и документация.
Все TWS-наушники встречают по футляру, и я не стану делать исключения. Как и в предыдущей серии, кейс получил прозрачную верхнюю крышку, что упрощает контроль наличия наушников внутри. В своем сценарии использования во время длительного прослушивания я иногда достаю наушники из ушей, чтобы сделать небольшой перерыв. При этом я не убираю их обратно в футляр, оставляю на столе или на прикроватной тумбочке. Из-за такой привычки несколько раз забывал свои AirPods, когда нужно было срочно выбежать из дома. В случае с наушниками Samsung у меня такой проблемы не возникает.
Размеры кейса были уменьшены, что сделало его более удобным для переноски в небольших карманах. Доступные цветовые решения включают классический черный и белый варианты с матовым покрытием.
Дизайн Galaxy Buds4 Pro претерпел трансформацию: производитель решил отойти от футуристичной эстетики предыдущей серии в пользу технологичного минимализма. Ключевые особенности конструкции:
Компактные размеры вкладышей, которые практически не выступают за пределы ушной раковины.
Наличие вентиляционных отверстий для выравнивания давления, что избавляет от эффекта заложенности ушей.
Защита по стандарту IP57, позволяющая устройству без последствий выдерживать погружение в пресную воду на глубину до одного метра в течение получаса.
Система управления реализована через чувствительную область на ножке наушника — здесь используется механизм сжатия. Пользователь может настраивать действия для одиночного, двойного и тройного нажатия, а также для длительного удержания. Регулировка громкости осуществляется проведением пальцем вверх или вниз по ребру ножки.
Наушники оснащаются «датчиком головы», который ставит воспроизведение на паузу, когда достаешь их из ушей.
В комплект поставки входят три размера силиконовых насадок (S, M, L). Рекомендуется использовать встроенный в приложение Galaxy Wearable тест на прилегание, так как от герметичности посадки напрямую зависит эффективность работы системы активного шумоподавления и глубина воспроизведения низких частот.
Функциональность
Функциональный потенциал Galaxy Buds4 Pro неразрывно связан с возможностями искусственного интеллекта Galaxy AI. Устройство перестало быть пассивным транслятором звука и превратилось в активного участника коммуникации. Одной из наиболее значимых функций является «Переводчик», который позволяет преодолевать языковые барьеры в режиме реального времени. При активации этой функции через совместимый смартфон Galaxy голос собеседника переводится и воспроизводится непосредственно в наушники пользователя, в то время как ответ пользователя транслируется через динамик телефона или отображается текстом на экране. Есть поддержка русского языка.
Развитие платформы One UI 8.5 привнесло ряд функций управления, которые делают взаимодействие с гаджетом более естественным. К ним относятся «Жесты головы»: можно принять входящий вызов простым кивком или отклонить его покачиванием головы из стороны в сторону. Это особенно актуально в ситуациях, когда руки заняты или находятся на холоде. Технология опирается на данные встроенного акселерометра и гироскопа.
Дополнительные функции включают:
- Интеграция с ИИ-агентами, такими как Google Gemini или Perplexity, с поддержкой голосовой активации без необходимости касания наушников.
- Технология сверхширокого диапазона аудио, использующая алгоритмы глубокого машинного обучения для очистки голоса от фоновых шумов даже в экстремально громких условиях.
- Функция «Обнаружение голоса», которая автоматически переключает наушники в режим прозрачности при распознавании голоса владельца, позволяя вести диалог не снимая устройства.
- Функция «Обнаружение сирен», обеспечивающая безопасность на улице за счет автоматической трансляции звуков спецсигналов в наушники при их обнаружении.
- Процесс настройки и управления полностью интегрирован в системное меню смартфонов Samsung. В оболочке One UI 8.5 параметры наушников доступны через панель быстрого доступа, что позволяет мгновенно переключать режимы шумоподавления или менять настройки эквалайзера для конкретных приложений. Функция «Быстрое подключение» обеспечивает мгновенное переключение между планшетом, часами и смартфоном в рамках одной учетной записи Samsung Account.
Звук и система шумоподавления
Использование двухполосной схемы с раздельными усилителями позволило решить проблему искажений, характерную для широкополосных динамиков. Низкочастотный вуфер получил увеличенную площадь вибрации, что привело к повышению отдачи в суббасовом диапазоне. Это обеспечивает плотный и энергичный бас, который сохраняет структуру и не перекрывает среднечастотный диапазон.
Galaxy Buds4 Pro максимально раскрываются в связке со смартфоном Samsung, в моем случае — это Galaxy S26 Ultra. Таким образом я могу использовать опцию «Ультравысокое качество (UHQ)», которая воспроизводит аудио с частотой дискретизации до 96 кГц. Важно, чтобы источник музыки соответствовал, в противном случае разница вряд ли будет заметна.
Звучат наушники отлично. С одной стороны, их звучание можно назвать универсальным и сбалансированным, а с другой — чувствуется экспертиза AKG, JBL и других аудиобрендов в портфеле Samsung. Звук живой и динамичный с широкой сценой. Он буквально вовлекает в прослушивание с первых минут и заставляет обращать внимание на детали, которые вы могли упускать ранее.
С воспроизведением частот полный порядок. Galaxy Buds4 Pro хорошо справляются с высокими и средними. Что касается низов, бас здесь получается оформленным, глубоким и обволакивающим, как теплое одеяло в промозглую погоду.
При первом знакомстве с наушниками мне показалось, что разница в звучании с предыдущей версией невелика. Спустя месяц тестирования я хочу взять свои слова обратно и сказать, что звучат они интереснее. Новая конструкция добавила ощутимой динамики и сделала сцену пошире. За это очень большой лайк!
По словам производителя, систему активного шумоподавления доработали. Протестировал ее в разных сценариях, в том числе в самолете и в поезде. Могу сказать, что во всех случаях она справляется хорошо. В настройках имеется регулятор, который позволяет настраивать шумодав под свои предпочтения и окружающую обстановку. В моем случае он всегда на максимуме — мне так удобнее.
С передачей голоса у наушников также полный порядок. Если постараться как-то охарактеризовать разговоры — это «верхняя планочка» в TWS-сегменте. Собеседники слышат голос отлично и не жалуются на какие-либо искажения. Говорят, что через наушники я разговариваю как «вживую».
Автономность
Автономную работу устройству обеспечивает комплекс из энергоэффективного чипсета и поддержки экономного Bluetooth 6.1. Внутри каждого наушника установлен аккумулятор емкостью 61 мАч, а зарядный кейс обладает емкостью 530 мАч. Эти показатели позволяют устройству демонстрировать хорошую живучесть в реальных условиях эксплуатации.
Заявляются следующие показатели:
- Воспроизведение с включенным ANC: до 6 часов (до 26 часов с учетом дозарядок в кейсе).
- Воспроизведение с выключенным ANC: до 7 часов (до 30 часов суммарно).
- Режим разговора с ANC: до 4,5 часа.
- Режим разговора без ANC: до 5 часов.
Зарядный кейс поддерживает беспроводную зарядку стандарта Qi, что позволяет восполнять энергию от соответствующих станций или смартфонов с функцией реверсивной зарядки. Время полной зарядки наушников в кейсе составляет около часа, при этом реализована функция быстрой зарядки, дающая до 60 минут прослушивания после 5–10 минут пребывания в футляре.
Что в итоге
Компания в очередной раз реализовала качественный экосистемный продукт. Galaxy Buds4 Pro станут отличным компаньоном к актуальным флагманам Samsung, раскрывая в такой связке потенциал функциональности и звучания. Приобретать эти наушники в пару к смартфонам других брендов, на мой взгляд, бессмысленно.
Ключевым преимуществом модели является не только звук, но и интеллектуальная составляющая. Высокий уровень защиты IP57 и надежная фиксация делают их отличным выбором для любителей спорта и активного отдыха.
Galaxy Buds4 Pro можно рекомендовать как сбалансированное решение для тех, кто ищет сочетание акустических технологий, надежной защиты и интеллектуальных функций в одном компактном корпусе.