Обзор и личный опыт использования наушников Samsung Galaxy Buds4 Pro

Стал придерживаться принципа, что лучше в пару к смартфону брать аксессуары от того же производителя, поскольку такая связка зачастую дает немало приятных бонусов. Так и происходит на деле. Продолжаю использовать Samsung Galaxy S26 Ultra и взял к нему наушники Galaxy Buds4 Pro. Использую их уже чуть более месяца и делюсь своими впечатлениями на личном опыте в этом обзоре.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Содержание

Технические характеристики

Динамик: двойной драйвер

Количество микрофонов: 6

Кодеки: AAC, SBC, SSC (Samsung Seamless Codec), SSC-UHQ, LC3

Датчики: акселерометр, гироскопический датчик, датчик Холла, датчик давления, датчик приближения, датчик прикосновения, датчик костной проводимости

Защита: IP57

Габариты наушника: 30,9 × 18,1 × 19,6 мм

Габариты кейса: 51 × 28,3 × 51 мм

Вес наушника: 5,1 г

Вес кейса: 44,3 г

Емкость аккумулятора в наушнике: 61 мАч

Емкость аккумулятора в кейсе: 530 мАч

Комплектация, дизайн и эргономика

Функциональность

Интеграция с ИИ-агентами, такими как Google Gemini или Perplexity, с поддержкой голосовой активации без необходимости касания наушников.

Технология сверхширокого диапазона аудио, использующая алгоритмы глубокого машинного обучения для очистки голоса от фоновых шумов даже в экстремально громких условиях.

Функция «Обнаружение голоса», которая автоматически переключает наушники в режим прозрачности при распознавании голоса владельца, позволяя вести диалог не снимая устройства.

Функция «Обнаружение сирен», обеспечивающая безопасность на улице за счет автоматической трансляции звуков спецсигналов в наушники при их обнаружении.

Процесс настройки и управления полностью интегрирован в системное меню смартфонов Samsung. В оболочке One UI 8.5 параметры наушников доступны через панель быстрого доступа, что позволяет мгновенно переключать режимы шумоподавления или менять настройки эквалайзера для конкретных приложений. Функция «Быстрое подключение» обеспечивает мгновенное переключение между планшетом, часами и смартфоном в рамках одной учетной записи Samsung Account.

Звук и система шумоподавления

Автономность

Воспроизведение с включенным ANC: до 6 часов (до 26 часов с учетом дозарядок в кейсе).

Воспроизведение с выключенным ANC: до 7 часов (до 30 часов суммарно).

Режим разговора с ANC: до 4,5 часа.

Режим разговора без ANC: до 5 часов.

Что в итоге