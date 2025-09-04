Обзор Samsung Galaxy S25 FE





Свежий Samsung Galaxy S25 FE только представили, а я уже две недели пользуюсь новинкой. Смартфон получил главные фишки флагманской серии, но при этом старается сохранить доступность. Не обошлось и без компромиссных решений. Свежий Samsung Galaxy S25 FE только представили, а я уже две недели пользуюсь новинкой. Смартфон получил главные фишки флагманской серии, но при этом старается сохранить доступность. Не обошлось и без компромиссных решений. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Содержание

Технические характеристики

Процессор: Exynos 2400 (4 нм)

Оперативная память: 8 ГБ

Накопитель: 128 ГБ

Экран: 6,7”, Dynamic AMOLED 2X, FHD+ (2340 × 1080), 120 Гц

Основная камера: 50 МП (F1.8) + 12 МП (F2.2) + 8 МП (F2.4)

Фронтальная камера: 12 МП F2.2

Аккумулятор: 4900 мАч

Габариты: 76,6 × 161,3 × 7,4 мм

Вес: 190 г

Защита: IP68

Дизайн и эргономика

Экран

Звук и вибрация

Железо и производительность

Софт

Gemini Live — распознает предметы с помощью камеры. Функция недоступно в РФ, но это проблема решаема с помощью утилиты Geminify.

— распознает предметы с помощью камеры. Функция недоступно в РФ, но это проблема решаема с помощью утилиты Geminify. «Обвести и найти» (Circle to Search) — к этой фишке очень быстро привыкаешь. Нажимаешь и удерживаешь кнопку домой или полоску в нижней части экрана, если используешь управление жестами. Затем обводишь любой объект на экране и Google предоставит по нему информацию или сделает перевод, если это текст.

— к этой фишке очень быстро привыкаешь. Нажимаешь и удерживаешь кнопку домой или полоску в нижней части экрана, если используешь управление жестами. Затем обводишь любой объект на экране и Google предоставит по нему информацию или сделает перевод, если это текст. «Мой день» (Now Brief) — анализирует привычки, а потом предоставляет персонализированные сводки и рекомендации, куда попадают данные из устройств экосистемы, а также приложений, в том числе Samsung Health, Galaxy Watch, календарь и прогноз погоды.

— анализирует привычки, а потом предоставляет персонализированные сводки и рекомендации, куда попадают данные из устройств экосистемы, а также приложений, в том числе Samsung Health, Galaxy Watch, календарь и прогноз погоды. «Ассистент по письму» (Writing Assist) — работает прямо в клавиатуре Samsung. Фишка позволяет менять стиль, генерировать текст, проверяет орфографию и грамматику.

— работает прямо в клавиатуре Samsung. Фишка позволяет менять стиль, генерировать текст, проверяет орфографию и грамматику. «Веб-ассистент» (Browsing Assist) делает краткую выжимку открытого сайта, переводит текст и читает содержимое сайта вслух.

Камеры

Главный датчик на 50 МП со светосилой F1.8

Ультраширик на 12 МП с F2.2 и углом обзора 123°

Телевик на 8 МП с F2.4, оптической стабилизацией и 3-кратным оптическим зумом

Автономная работа

Итоги

Galaxy S25 FE тактильно и визуально ощущается как часть флагманской линейки. Спинка из матового стекла почти не собирает следы от рук независимо от расцветки, а их четыре: синий, голубой, белый и черный. Как вы уже поняли, у меня на тесте последняя.Компоновка основной камеры — моя любимая в сегменте Android-смартфонов, она выглядит аккуратно. А вот решение с «парящими» модулями мне не очень нравится. Я уже полгода пользуюсь Samsung Galaxy S25 Ultra и там кольца объективов также имеют небольшой зазор над спинкой корпуса. Если используешь смартфон без чехла, под модули быстро собирается всякая мелкая пыль из карманов.Рама выполнена из армированного алюминия. Такой же используется в S25 и S25+. Прямые рубленные грани получили закругления к задней поверхности смартфона, поэтому он комфортно лежит в руке.За год серия ощутимо сбросила лишний вес. Galaxy S25 FE теперь весит 190 г. Для сравнения вес прошлогодней серии S24 FE составляет 213 г. Корпус получил степень защиты IP68.Samsung привычно радует сборкой своих устройств. Повторюсь, тактильно и визуально S25 FE — типичный флагман без каких-либо оговорок.Смартфон оснащается 6,7-дюймовым экраном Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2340 × 1080 и частотой обновления 120 Гц. Есть возможность настраивать цветопередачу под себя с помощью пары пресетов и шкалы цветовой температуры. Защищает дисплей стекло Gorilla Glass Victus 2.Экран — одно из главных преимуществ Galaxy S25 FE. Цветопередача контрастная и насыщенная. Максимального запаса яркости хватает с головой при любом освещении. Мне удалось протестировать смартфон в горах под прямым солнцем.Есть одно компромиссное решение. Нижняя рамка под дисплеем заметно толще остальных.Samsung Galaxy S25 FE получил два динамика. Запас громкости высокий. Звучание чистое и приятное.Вибрация в смартфоне довольно мощная. Однако качество виброотклика уступает смартфонам линейки S25. Радует большой выбор вибраций под разные задачи: звонки и уведомления.В качестве аппаратной платформы используется процессор Exynos 2400. Моя тестовая конфигурация оснащается 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ. Также в серии S25 FE доступны варианты хранилища на 256 и 512 ГБ.Ниже вы сможете ознакомиться с результатами искусственных тестов. Смартфон набирает в AnTutTu 1 525 950 баллов, но при этом ощутимо нагревается. Также о нагреве на пиковых нагрузках говорит график CPU Throttling Test.Во всех базовых задачах Galaxy S25 FE ведет себя адекватно, даже во время длительной видеосъемке. При тяжелых нагрузках, преимущественно в играх, проявляется нагрев и троттлинг.Смартфон работает на Android 16 с оболочкой One UI 8.0. Самое интересное, что S25 FE получил все основные функции на базе искусственного интеллекта Galaxy AI.ИИ-фишки Samsung Galaxy S25 FE:Samsung Galaxy S25 FE оснащается тройной основной камерой, в которую вошли:Главный датчик выдает качественные результаты во всех сценариях съемки и при любом освещении. Мне нравится спокойная и естественная цветопередача Samsung, поскольку я всегда получаю привычную картинку. Также отмечу хороший уровень детализации и точный баланс белого.Портретный режим:Ультраширик вполне достойно себя ведет в светлое время суток и при искусственном освещении, но во время съемки поздним вечером и ночью ему ожидаемо не хватает светосилы. Поэтому на ночных снимках ожидаемо слегка падает детализация.Телевик в Galaxy S25 FE среднего уровня. Днем с 3-кратным оптическим зумом можно получить достойную картинку, но в ночных сценариях на снимках становится заметна работа алгоритмов постобработки изображения, хотя она видна только на экранах с большой диагональю.Основная камера способна записывать видео в максимальном разрешении 8K с 30 кадрами в секунду. Есть привычный режим с 4K/60 FPS. Во время съемки он позволяет переключаться между режимами 1x и 2x. Если понизить разрешение до 1080p с 30 кадрами в секунду, то во время съемки можно будет переключаться между всеми объективами.Разрешение фронтальной камеры составляет 12 МП со светосилой F2.2. Она позволяет записывать видео в 4K/60 FPS.За автономность отвечает аккумулятор на 4900 мАч. Смартфон живет в привычном режиме с подзарядкой один раз в сутки. Для примера перед публикацией этого обзора я целый день активно снимал фото и видео, а также совсем чуть-чуть общался в Telegram, проверял почту, а плюс к этому несколько раз прогнал устройство в бенчмарках и запустил ненадолго парочку тяжелых игр. При таком сценарии к 22:35 у меня оставалось еще 18% заряда.Мощность зарядки составляет 45 Вт. Также есть поддержка беспроводной и обратной зарядки, с помощью которых можно подзарядить от смартфона беспроводные наушники или смарт-часы.На запуске стоимость Samsung Galaxy S25 FE в сетевом ритейле будет составлять от 54 000 рублей. За этот прайс смартфон предлагает: приятный дизайн, отличную сборку, качественный звук, топовый экран, достойную автономность и хороший главный датчик в основной камере. Что касается недостатков, то здесь можно выделить: неравномерную рамку под экраном, нагрев под нагрузками и посредственный телевик.