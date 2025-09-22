Павловск, Пушкин и Кронштадт в камере Samsung Galaxy S25 Ultra

Прошедшем летом я в свободное от тестов время снимал преимущественно на камеры Samsung Galaxy S25 Ultra. В этой заметке собрал свои снимки из прогулок по городам Ленинградской области.
ПавловскМне нравится цветопередача Galaxy S25 Ultra. На пару с айфоном они выдают привычную для меня картинку с мягкими и естественными полутонами.
Визитная карточка Павловска — это конечно же Павловский парк.
ПушкинКак уже стало понятно по предыдущим кадрам, я снимаю преимущественно на телевики. В этом плане у S25 Ultra полный порядок. Основная камера для меня закрывает самые рабочие фокусные расстояния своим зумом x3, x5 и x10. Последний работает по гибридному методу, но выдает довольно качественные снимки.
Потолок и винтовая лестница в отеле:
Вид со смотровой:
Грот:
Чесменская колонна:
Мраморный мост:
КронштадтЗдесь телевик уже был необходимостью. Во время прогулки на воде снимал маяки и форты только на зуме. Также радует контрастная картинка в пасмурную погоду, которая прекрасно передает штормовую погоду.
Музей истории Кронштадта:
Деревянный маяк: