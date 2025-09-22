Павловск, Пушкин и Кронштадт в камере Samsung Galaxy S25 Ultra

Георгий
Samsung Galaxy S25 Ultra

Прошедшем летом я в свободное от тестов время снимал преимущественно на камеры Samsung Galaxy S25 Ultra. В этой заметке собрал свои снимки из прогулок по городам Ленинградской области.

Павловск

Мне нравится цветопередача Galaxy S25 Ultra. На пару с айфоном они выдают привычную для меня картинку с мягкими и естественными полутонами.

Фото

Фото   
Фото

Визитная карточка Павловска — это конечно же Павловский парк.
Немного макро:
Павловский дворец:
Фото

Фото

Пушкин

Как уже стало понятно по предыдущим кадрам, я снимаю преимущественно на телевики. В этом плане у S25 Ultra полный порядок. Основная камера для меня закрывает самые рабочие фокусные расстояния своим зумом x3, x5 и x10. Последний работает по гибридному методу, но выдает довольно качественные снимки.

Потолок и винтовая лестница в отеле:

Фото

Фото

Вид со смотровой:
Александровский парк:
Екатерининский парк (Царское село):
Фото

Грот:

Фото

Чесменская колонна:

Чесменская колонна

Мраморный мост:
Еще мосты:

Кронштадт

Здесь телевик уже был необходимостью. Во время прогулки на воде снимал маяки и форты только на зуме. Также радует контрастная картинка в пасмурную погоду, которая прекрасно передает штормовую погоду. 

Музей истории Кронштадта:
Прогулка по воде: корабли, маяки, форты
Проулка по городу:

Фото

Фото

Деревянный маяк:
Ну и этим общим фото на главный датчик Samsung Galaxy S25 Ultra заканчиваю фотопост.

Фото         
Комментарии

samOsebe
+628
samOsebe
Мои родные, любимые места.
час назад в 19:43
#
Михаил
–4
Михаил
классные фотки 👍
час назад в 19:52
#