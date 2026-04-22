Обзор и личный опыт использования смартфона Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung в этом году сделала ставку на оптимизацию программного обеспечения и улучшение возможностей на базе искусственного интеллекта. Galaxy S26 Ultra визуально почти не отличается от предшественника, за исключением свежих расцветок. Вероятно, модель сохранит статус самого популярного Android-флагмана в этом году, но в следующем уже будет сложно выезжать на лояльности пользователей — потребуются яркие и заметные нововведения.

Технические характеристики

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy

Экран: 6,9 дюйма, Dynamic AMOLED 2X, 1440 × 3120, 498 ppi; 120 Гц, Corning Gorilla Armor 2

Оперативная память: 12 ГБ

Накопитель: 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ

SIM-карты: две nano-SIM; eSIM

Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/6e/7

Bluetooth: 6.0

NFC: есть

Навигация: GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS

Датчики: освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр

Сканер отпечатков пальцев: в экране

Основная камера: 200 МП (f/1,4) + 50 МП (f/1,9) + 50 МП (f/2,9) + 10 МП (f/2,4); оптический стабилизатор на основном сенсоре и телевиках, фазовый автофокус + (гибридный на главном)

Фронтальная камера: 12 МП (f/2,2)

Аккумулятор: 5000 мА·ч (60 Вт)

Операционная система: Android 16 + оболочка One UI 8.5

Защита: IP68

Габариты: 163,6 × 78,1 × 7,9 мм

Вес: 214 г

Комплектация, дизайн и эргономика: узнаваемая классика

Экран и звук: все как всегда на высшем уровне

Затемняет под углом весь дисплей

Затемняет под углом выбранные приложения

Затемняет под углом только всплывающие уведомления

Железо, производительность и софт: флагман и точка

Ассистент по вызовам : позволяет переводить разговор в режиме реального времени. Есть поддержка русского языка, который загружается отдельно — языковой пакет весит около 470 МБ;

: позволяет переводить разговор в режиме реального времени. Есть поддержка русского языка, который загружается отдельно — языковой пакет весит около 470 МБ; Ассистент по письму : помогает упорядочить и улучшить написанный текст с помощью рекомендаций по грамматике и орфографии, изменения стиля, создания сводок и т.д.;

: помогает упорядочить и улучшить написанный текст с помощью рекомендаций по грамматике и орфографии, изменения стиля, создания сводок и т.д.; Переводчик : синхронный перевод разговоров, есть поддержка русского языка;

: синхронный перевод разговоров, есть поддержка русского языка; Ассистент по заметкам : автоматически форматирует текст, создает сводку, проверяет правописание, а также умеет расшифровывать голосовые записи;

: автоматически форматирует текст, создает сводку, проверяет правописание, а также умеет расшифровывать голосовые записи; Ассистент по браузеру Samsung Internet : создает сводки веб-страниц, переводит текст, в том числе и с изображений, позволяет прослушивать содержимое сайтов (удобная фича, позволяющая превратить большой текст в подкаст);

: создает сводки веб-страниц, переводит текст, в том числе и с изображений, позволяет прослушивать содержимое сайтов (удобная фича, позволяющая превратить большой текст в подкаст); Ассистент по фотографиям : встроенный ИИ-редактор с возможностью удалять нежелательные объекты из кадра, а также он позволяет генерировать изображения на основе ваших снимков;

: встроенный ИИ-редактор с возможностью удалять нежелательные объекты из кадра, а также он позволяет генерировать изображения на основе ваших снимков; Creative studio : создает изображения на основе текстовых описаний и эскизов;

: создает изображения на основе текстовых описаний и эскизов; Мой день: выдает персонализированную сводку с рекомендациями по действиям в различное время суток.

Камеры: все хорошо, но напрашивается апгрейд

Основной датчик: 200 МП, f/1.4, ЭФР 23 мм

Ультраширик: 50 МП, f/1.9, 120° угол обзора

Телевик (3x): 10 МП, f/2.4, ЭФР 69 мм

Телевик (5x): 50 МП, f/2.9

Автономная работа: хотелось бы батарейку побольше

Итоги: все еще топ, но возникают вопросики