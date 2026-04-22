Обзор и личный опыт использования смартфона Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung в этом году сделала ставку на оптимизацию программного обеспечения и улучшение возможностей на базе искусственного интеллекта. Galaxy S26 Ultra визуально почти не отличается от предшественника, за исключением свежих расцветок. Вероятно, модель сохранит статус самого популярного Android-флагмана в этом году, но в следующем уже будет сложно выезжать на лояльности пользователей — потребуются яркие и заметные нововведения.
Впрочем, Samsung Galaxy S26 Ultra всё-таки получил ряд конструктивных нововведений, которые говорят о том, что компания прислушивается к желаниям пользователей. Тестируем новинку уже месяц и теперь готовы спокойно и без надрыва поделиться своими впечатлениями.
Содержание
- Технические характеристики
- Комплектация, дизайн и эргономика
- Экран и звук
- Железо, производительность и софт
- Камеры
- Автономная работа
- Итоги
Технические характеристики
Аппаратная платформа Galaxy S26 Ultra базируется на кастомизированном чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, который был доработан специально под флагман. Этот процессор, выполненный по 3-нанометровому технологическому процессу, ориентирован на обеспечение пиковой мощности в задачах машинного зрения и генеративного ИИ.
- Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy
- Экран: 6,9 дюйма, Dynamic AMOLED 2X, 1440 × 3120, 498 ppi; 120 Гц, Corning Gorilla Armor 2
- Оперативная память: 12 ГБ
- Накопитель: 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ
- SIM-карты: две nano-SIM; eSIM
- Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/6e/7
- Bluetooth: 6.0
- NFC: есть
- Навигация: GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS
- Датчики: освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр
- Сканер отпечатков пальцев: в экране
- Основная камера: 200 МП (f/1,4) + 50 МП (f/1,9) + 50 МП (f/2,9) + 10 МП (f/2,4); оптический стабилизатор на основном сенсоре и телевиках, фазовый автофокус + (гибридный на главном)
- Фронтальная камера: 12 МП (f/2,2)
- Аккумулятор: 5000 мА·ч (60 Вт)
- Операционная система: Android 16 + оболочка One UI 8.5
- Защита: IP68
- Габариты: 163,6 × 78,1 × 7,9 мм
- Вес: 214 г
Комплектация, дизайн и эргономика: узнаваемая классика
Комплект поставки остался без изменений. В тонкой коробке: смартфон, кабель USB-C, скрепка для извлечения лотка SIM-карт и краткое руководство пользователя.
Одной из самых обсуждаемых особенностей стал возврат к использованию армированного алюминия (Armor Aluminum 7000-й серии) вместо титана, который применялся в предыдущих итерациях. Это решение было продиктовано необходимостью улучшения теплоотвода, поскольку теплопроводность алюминия на порядок выше показателей титана. Такой подход позволил сделать корпус тоньше на 0,3 мм и легче на несколько граммов, достигнув толщины всего 7,9 мм.
На личном опыте использования могу сказать, что тактильной разницы я не заметил. Однако титан казался прочнее. Впрочем, только длительное тестирование покажет разницу материалов на практике. За несколько месяцев использования без чехла я пока не поймал повреждений на рамке.
Эргономические изменения включают более выраженное скругление углов корпуса, что делает удержание массивного 6,9-дюймового устройства более комфортным по сравнению с острыми углами прошлых лет. При этом боковые грани остались плоскими для обеспечения надежного хвата. Задняя панель выполнена из матового стекла Gorilla Glass Victus 2, которое эффективно скрывает отпечатки пальцев и мелкие царапины. У меня на тесте версия в белом цвете, которая вообще почти не собирает следы от рук. Самый практичный вариант, рекомендую.
Самое заметное конструктивное изменение получил блок основной камеры. Samsung отказалась от решения с «парящими» над площадкой кольцами объективов. Теперь они лежат на платформе вплотную и не собирают всякую мелкую пыль из карманов.
Стилус S Pen претерпел самые значительные изменения со времен интеграции в линейку Ultra. Из-за уменьшения толщины смартфона перо также стало тоньше, его размеры теперь составляют 5,0 х 4,15 мм. Кнопка-кликер на верхнем торце получила скошенную форму, соответствующую изгибу рамки телефона. Это нововведение создало определенное ограничение: стилус теперь можно вставить в гнездо только одной правильной стороной, иначе кнопка будет выступать наружу.
В остальном, если не учитывать новые расцветки, Galaxy S26 Ultra сохранил преемственность в дизайне с предшественником. Мне нравятся его строгие формы и лаконичный силуэт.
Экран и звук: все как всегда на высшем уровне
Дисплейная панель Galaxy S26 Ultra представляет собой многослойную систему, где традиционное качество изображения Samsung дополнено аппаратными средствами защиты информации. Экран Dynamic LTPO AMOLED 2X с разрешением 3120 × 1440 точек обеспечивает плотность пикселей 498 ppi, что гарантирует исключительную четкость шрифтов и графики. Пиковая яркость при работе под прямым солнцем достигает 2600 нит, а в некоторых сценариях может кратковременно повышаться до 3000 нит.
Главной особенностью модели стала технология Privacy Display или «Антишпион». Она работает на основе чередования обычных пикселей и пикселей со специальным узконаправленным фильтром. При активации режима обычные точки гаснут, а «приватные» начинают работать как узконаправленный излучатель, ограничивая угол обзора до 45 градусов. Это позволяет безопасно вводить пароли или работать с банковскими приложениями в общественном транспорте, так как для смотрящего сбоку экран выглядит абсолютно темным или имеет серо-сиреневый оттенок.
Несмотря на инновационность, реализация Privacy Display вызвала волну критики со стороны части пользователей. Измененная структура пиксельной сетки привела к появлению жалоб на недостаточную четкость текста (эффект «пушистых» букв) и возникновение дискомфорта у людей, чувствительных к определенным частотам обновления экрана.
В повседневном сценарии я не пользуюсь фишкой «Антишпион», поскольку мне важнее яркость и качественная цветопередача. Я не так часто оказываюсь в ситуациях, когда необходимо скрывать свой экран. С отключенным «Антишпионом» у меня язык не поворачивается назвать дисплей Galaxy S26 Ultra каким-то проблемным. У меня ни разу не возникло ощущение, что он существенно хуже в сравнении с предшественником. Однако я должен подчеркнуть, что не восприимчив к ШИМу.
При включении «Антишпиона» яркость ощутимо снижается, также появляется легкая потеря детализации и цветопередача становится рыхлой. Абсолютно всё то же самое я наблюдаю на смартфонах с наклеенными антишпионскими пленками.
Функция «Антишпион» умеет работать в нескольких режимах:
- Затемняет под углом весь дисплей
- Затемняет под углом выбранные приложения
- Затемняет под углом только всплывающие уведомления
Железо, производительность и софт: флагман и точка
В качестве аппаратной платформы используется чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, который демонстрирует впечатляющие результаты в синтетических бенчмарках. Графическое ядро Adreno 840 справляется с самыми требовательными играми, удерживая стабильные 60 кадров в секунду на максимальных настройках графики.
Эффективность работы под нагрузкой напрямую зависит от выбранного режима экрана. При включенном «Антишпионе» троттлинг наступает быстрее, так как процессор вынужден тратить дополнительные ресурсы на коррекцию изображения в реальном времени, что ведет к резкому снижению тактовых частот для предотвращения перегрева. В обычных условиях алюминиевый корпус и увеличенная испарительная камера успешно отводят тепло, однако смартфон всё равно может становиться некомфортно горячим во время длительных игровых сессий в Fortnite на 120 кадрах.
Оперативная память объемом до 16 ГБ позволяет удерживать в фоне десятки приложений, а высокая скорость стандарта LPDDR5X обеспечивает мгновенное переключение между ними. Отсутствие слота для карт памяти компенсируется наличием версии на 1 ТБ, что критически важно для тех, кто планирует снимать большой объем видео.
Смартфон поставляется с предустановленной операционной системой Android 16 и фирменной оболочкой One UI 8.5, которая под завязку набита ИИ-фишками:
- Ассистент по вызовам: позволяет переводить разговор в режиме реального времени. Есть поддержка русского языка, который загружается отдельно — языковой пакет весит около 470 МБ;
- Ассистент по письму: помогает упорядочить и улучшить написанный текст с помощью рекомендаций по грамматике и орфографии, изменения стиля, создания сводок и т.д.;
- Переводчик: синхронный перевод разговоров, есть поддержка русского языка;
- Ассистент по заметкам: автоматически форматирует текст, создает сводку, проверяет правописание, а также умеет расшифровывать голосовые записи;
- Ассистент по браузеру Samsung Internet: создает сводки веб-страниц, переводит текст, в том числе и с изображений, позволяет прослушивать содержимое сайтов (удобная фича, позволяющая превратить большой текст в подкаст);
- Ассистент по фотографиям: встроенный ИИ-редактор с возможностью удалять нежелательные объекты из кадра, а также он позволяет генерировать изображения на основе ваших снимков;
- Creative studio: создает изображения на основе текстовых описаний и эскизов;
- Мой день: выдает персонализированную сводку с рекомендациями по действиям в различное время суток.
Galaxy AI может работать непосредственно на устройстве без отправки данных на серверы. Samsung предупреждает, что онлайн-обработка обеспечивает наиболее точные результаты.
В апреле прилетел апдейт, который добавил возможность по воздуху отправлять файлы на iPhone, мы рассказали о работе этой функции в отдельной заметке. Да, есть сервисы Localsend и аналоги, но весомое преимущество нативного решения заключается в отсутствии необходимости устанавливать дополнительные приложения.
Камеры: все хорошо, но напрашивается апгрейд
Samsung в очередной раз делает ставку на алгоритмы постобработки изображения ProVisual Engine. Аппаратная составляющая основной камеры осталась без значимых изменений:
- Основной датчик: 200 МП, f/1.4, ЭФР 23 мм
- Ультраширик: 50 МП, f/1.9, 120° угол обзора
- Телевик (3x): 10 МП, f/2.4, ЭФР 69 мм
- Телевик (5x): 50 МП, f/2.9
Главный датчик:
Камера выдает усредненную картинку флагманского уровня. Качества снимков с Galaxy S26 Ultra будет достаточно большинству пользователей. Впрочем, к следующему поколению бренду необходимо провести апгрейд аппаратной составляющей камеры, чтобы полноценно конкурировать с китайскими фотофлагманами. Как минимум, первым на прокачку напрашивается 3-кратный телевик.
Телеобъективы:
Портреты:
Ультраширик оставил приятные впечатления своей универсальностью. Он вполне достойно отрабатывает любое освещение.
Камера Samsung Galaxy S26 Ultra не перестает радовать универсальностью фокусных расстояний, которые закрывают все основные сценарии съемки. Даже гибридный 10-кратный зум выдает хорошую картинку с естественной цветопередачей и высокой детализацией. Мне нравятся фото с камеры Samsung своим натуральным цветом, поскольку примерно так же воспринимает окружающий мир мое зрение.
Возможности фотосъемки дополнительно раскрываются в приложении Expert Raw — его можно загрузить прямо из камеры. Для S26 Ultra там появилась функция Virtual Reflector, которая помогает исправлять засветы на лицах при съемке против солнца, программно имитируя работу студийного отражателя.
Основная камера способна записывать видео в максимальном разрешении 8K с 30 кадрами в секунду. Такой размер видео может показаться избыточным, но он полезен в творческих сценариях, когда на последующем монтаже вы планируете «кропать» картинку. Для домашнего архива есть возможность снимать в привычных 4K с 60 FPS. Во время съемки можно переключаться между всеми объективами.
Для видеографов смартфон предлагает режим Horizon Lock, доступный при съемке в 4K. Эта функция позволяет полностью блокировать горизонт, даже если телефон вращается на 360 градусов, что делает картинку кинематографичной без использования внешних стабилизаторов. Поддержка кодека APV и логарифмического профиля записи (Log) позволяет профессионально заниматься цветокоррекцией отснятого материала.
Фронтальная камера также осталась без изменений. Здесь у нас 12 МП со светосилой f/2.2. Фронталка отрабатывает без нареканий. Однако хотелось бы в следующем поколении увидеть обновление модуля селфи-камеры.
Автономная работа: хотелось бы батарейку побольше
Автономность смартфону обеспечивает аккумулятор на 5000 мАч, и этого становится мало по актуальным флагманским стандартам 2026 года. Просмотр потокового видео через Wi-Fi разряжает батарею всего на 4-5% в час, а тяжелые игры, такие как Genshin Impact, потребляют около 12-14% за 30 минут.
Долгожданным обновлением стала поддержка 60-ваттной проводной зарядки Super Fast Charging 3.0. Это позволяет восполнить заряд с 0% до 75% примерно за 30 минут, что существенно превосходит показатели конкурента в лице iPhone 17 Pro Max. При этом Samsung придерживается консервативной политики в отношении сверхбыстрых зарядок (100 Вт и выше), отдавая приоритет долговечности аккумулятора и предотвращению его деградации из-за перегрева.
Беспроводная зарядка мощностью 25 Вт стандарта Qi2.2 теперь работает стабильнее и быстрее, а функция реверсивной зарядки позволяет подпитывать аксессуары, такие как Galaxy Buds4 Pro, в экстренных ситуациях.
Итоги: все еще топ, но возникают вопросики
Samsung Galaxy S26 Ultra позиционируется в качестве ультимативного флагмана. По сравнению с предшественниками он получил ряд полезных точечных улучшений и уникальную фишку «Антишпион», но этот скромный набор не замотивирует владельцев S25 Ultra и S24 Ultra к переходу. Модель будет интересна пользователям серии S23 и более ранних версий, которые надумали в этом году обновиться, а также тем, кто рассматривает переход с устройств других брендов.
Возврат к алюминиевому корпусу оказался оправданным с точки зрения терморегуляции, позволив мощному процессору дольше работать на высоких частотах. Однако есть и обратная сторона — титан наиболее интересный материал в плане прочности. Искусственный интеллект Galaxy AI перестал быть маркетинговым лозунгом и превратился в полезного помощника или инструмент повседневного использования.
Среди недостатков можно выделить возможность негативного влияния новой фишки «Антишпион» на пользователей, чувствительных к ШИМу. Также стоит поругать скудную комплектацию, но это уже данность, к которой пора привыкнуть и воспринимать ее как должное (передаю привет iPhone). В сухом остатке Galaxy S26 Ultra является самым мощным и функциональным инструментом на рынке Android-устройств.